Profiboxer schockiert die Welt: „Ich musste zusehen, wie pädophile Eliten Kinder vergewaltigten“.

Der amerikanische Boxer Ryan Garcia hat auf der X-Audio-Plattform Spaces einige bemerkenswerte Aussagen gemacht. In einem Interview mit dem ehemaligen Kickboxer Andrew Tate sagte er, er sei gefesselt und gezwungen worden, einer Gruppe von Pädophilen bei der Vergewaltigung von Kindern zuzusehen.

„Sie haben mich gefesselt und gezwungen zuzusehen, wie kleine Kinder vergewaltigt wurden“, sagte Garcia.

„Bohemian Grove ist echt“, sagte der Profiboxer. Er habe Beweise dafür. „Sie vergewaltigen kleine Kinder“.

Der Profiboxer Ryan Garcia erzählte Andrew Tate in einem X Spaces, dass er festgehalten, gefesselt und gezwungen wurde, die Vergewaltigung von Kindern im Wald zu beobachten. Er sagte, die höheren Eliten stecken dahinter, er habe Beweise, einschließlich Videobeweise, und dass Bohemian Grove real sei. Er sagte auch, sie hätten ihn vergewaltigt, als er zwei Jahre alt war. Dies geschah, nachdem Garcia ein Video veröffentlicht hatte, in dem er behauptete, sein Instagram-Konto sei gehackt worden, seine Karten seien gesperrt worden und er sei ausgenutzt worden. Seit Jahrzehnten haben sich Whistleblower gemeldet, die behauptet haben, dass die Eliten im Bohemian Grove satanische Rituale durchführen, Kinder vergewaltigen, jagen und foltern.

Professional boxer Ryan Garcia told Andrew Tate in an X Spaces that he was held down, tied up and forced to watch the rape of children in the woods.



He said the higher elites are behind this, he has proof including video evidence, and that Bohemian Grove is real. He also said… pic.twitter.com/9eNQ4Hmknv