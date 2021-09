Project Veritas: Johnson & Johnson-Beamte: Kinder brauchen den „verdammten“ Covid-Impfstoff nicht da die Auswirkungen unbekannt sind (VIDEO)

Project Veritas veröffentlichte am Montag Teil 3 seiner #ExposeCovidVax-Serie, in der Johnson & Johnson-Beamte enthüllten, dass Kinder den Covid-Impfstoff nicht brauchen, weil die langfristigen Nebenwirkungen gefährlich sein könnten.

In Teil 3 sagte ein Mitarbeiter von Johnson & Johnson, dass Kinder den „f*cking“ Covid-Impfstoff nicht bekommen sollten, weil er potenziell gefährlich sein könnte.

Brandon Schadt von Johnson & Johnson Regional Business Lead: „Es ist ein Kind, da tut man das einfach nicht, wissen Sie? Nicht etwas, das so unbekannt ist in Bezug auf die Auswirkungen, verstehen Sie?“

Justin Durrant, Wissenschaftler bei Johnson & Johnson: „Holen Sie sich nicht den Johnson & Johnson [COVID-Impfstoff], ich habe es Ihnen nicht gesagt.“

Justin Durrant, ein J&J-Wissenschaftler, lachte über die Idee, den Ungeimpften das Leben zur Hölle zu machen.

Justin Durrant, Johnson & Johnson-Wissenschaftler: „Unannehmlichkeiten [für die Ungeimpften] bis zu dem Punkt, an dem sie sagen: ‚Ich kann es genauso gut einfach tun [und den COVID-Impfstoff nehmen]‘, verstehen Sie, was ich meine? Ich kann nicht ins Ausland fahren, ich kann nicht – meine Oma ist in Kanada und ich kann sie nicht besuchen“, verstehst du, was ich sagen will? Du kannst nicht nach Frankreich fahren, wenn du nicht geimpft bist – du weißt, dass du einfach weiter solche Dinge tun musst, wo du fast wie ein Bürger zweiter Klasse bist, wenn du nicht geimpft bist, aber ich weiß, dass das schrecklich ist.

Veritas Journalist: „Sie sind fast was?“

Veritas-Journalist: „Ein zweitklassiger Bürger?“

Veritas-Journalist: „Und wie bestrafen wir dann [die Ungeimpften]?“

Veritas-Journalist: „Leute was?“

