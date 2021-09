Klarheit über die Rote Linie

Die Regierung strebt 1G, also eine Corona-Impfplicht an, allerdings durch die Seiten- und Hintertüren mittels einer ausgeklügelten Salamitaktik, wobei sie die geimpften Willigen infantilisiert und die Unwilligen drangsaliert durch schrittweisen Ausschluss vom öffentlichen Raum. Mit 3G ist bereits die Rote Linie überschritten, da Ungeimpfte gegenüber Geimpften systematisch und vorsätzlich benachteiligt und überdies dämonisiert werden. Ihnen werden zahlreiche Grundrechte entzogen, so wie in den 30er Jahren den Juden gegenüber den angeblichen Ariern.



Es stellt sich nun eher dumpfe Politikverdrossenheit statt offener Aufruhr ein. Dennoch wird ein massenweises Voter blanc bei den anstehenden Wahlen kaum stattfinden und auch nichts nützen, nicht wie in dem Roman Die Stadt der Sehenden (Ensaio sobre a lucidez, 2003) von José Saramago, obgleich die demokratische Fassade des Staates bei uns ähnlich bröckelt wie im Roman:

Die gesamte Regierung […] erkannte die dringende Notwendigkeit, die Schraube noch einmal fester anzuziehen, da die Ausrufung des Ausnahmezustands, von dem man sich soviel erhofft hatte, nicht die gewünschte Wirkung gezeigt hatte, und die Bürger des Landes, welche nicht die gesunde Angewohnheit hatten, auf die ordnungsgemässe Einhaltung ihrer Verfassungsrechte zu pochen, nicht einmal bemerkt hatten, dass sie dieser beraubt waren [Saramago].

Der Mensch auf dem Weg in den Faschismus trägt seine rote Linie mit sich wie einen Spazierstock – Schritt für Schritt [Markus Herrmann].