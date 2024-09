Prominente syrische Stammesführer versprechen Unterstützung für Assad-Regierung und Widerstandsachse

Rund 10.000 Stammesangehörige waren bei dem Forum in Homs anwesend, wo sie öffentlich ihre Unterstützung für Damaskus bekundeten und die Hisbollah und die palästinensischen Gruppierungen lobten.

Syrische arabische Stämme lehnten die USA in Syrien öffentlich ab und drückten während des Fünften Forums der Syrischen Stämme und Clans am 14. September in der Stadt Homs ihre volle Unterstützung für Damaskus und die Achse des Widerstands aus.

Die Teilnehmer des Forums, die sich aus Vertretern mehrerer Stämme und Stammesorganisationen zusammensetzten, verurteilten „die illegale ausländische Präsenz in all ihren Formen auf syrischem Territorium und ihre anhaltenden Praktiken, insbesondere den Diebstahl der Reichtümer des Landes, die dem syrischen Volk gehören“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Stämme bezogen sich dabei vorwiegend auf die Besetzung syrischer Ölfelder durch Washington und die Plünderung des Öls und anderer natürlicher Ressourcen des Landes. Diese Aktion erfolgte in Abstimmung mit ihrem kurdischen Stellvertreter, den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF).

In der Erklärung der Stammesgruppe wurde zudem die „völlige Ablehnung von Spaltungsversuchen unter jedwedem Namen“ bekräftigt und hinzugefügt, dass „die Clans und Stämme eine beliebte Reservetruppe“ der Syrischen Arabischen Armee (SAA) bleiben werden.

In der Erklärung wurden „die erbärmlichen Sabotageversuche“ der SDF und „anderer“ verurteilt.

„Die Stämme unterzeichneten ein Dokument mit einem Blutschwur, in dem sie ihre Unterstützung für die mutige Führung von Präsident Bashar al-Assad bekräftigten und erklärten, dass sie Syrien gegenüber der Besatzung, ihren Agenten und Söldnern immer mit ihrem Blut und ihrer Seele loyal und treu sein werden, damit Syrien stark und uneinnehmbar bleibt“, berichtete SANA in seiner Berichterstattung über das Ereignis.

Stammesvertreter lobten auch den libanesischen Widerstand der Hisbollah und die palästinensischen Widerstandsgruppen, die im Gazastreifen gegen die einfallenden israelischen Streitkräfte kämpfen.

Der Dichter Abu al-Tayeb al-Mansour, ein Stammesvertreter aus der syrischen Wüstenregion Badia, sagte in einem Interview mit dem libanesischen Nachrichtensender Al-Ahed , dass die arabischen Stämme „den tapferen libanesischen Widerstand unterstützen, der Gaza unterstützt und den zionistischen Feind den bitteren Kelch kosten lässt“.

„Seine Eminenz Sayyed Hassan Nasrallah bleibt in dieser Nation ein Symbol des Stolzes, der Würde und der Tatkraft und ein klares Symbol der Würde und Standhaftigkeit in den schwierigsten Situationen“, fügte Mansour hinzu.

Laut den von Al-Sharq al-Awsat zitierten Beobachtern war die Zahl der Teilnehmer des Forums doppelt so hoch wie die Zahl der Teilnehmer eines Stammesforums, das im Mai in dem von den SDF kontrollierten Gebiet, der sogenannten Autonomen Verwaltung Nord- und Ostsyriens (AANES), stattfand.

Damals habe es „einen erbitterten Wettbewerb zwischen Damaskus und den SDF“ gegeben, wer die größte Unterstützung aus den Stämmen gewinnen könne, hieß es aus den Quellen. Rund 5.000 Clanmitglieder nahmen im Mai an dem Forum teil.

Eine Koalition syrischer arabischer Stämme unter der Führung von Scheich Ibrahim al-Hafel startete am 7. August im Umland von Deir Ezzor eine massive Offensive gegen die SDF. Der Aufstand hatte im vergangenen Jahr gegen die von den USA unterstützten Kämpfer begonnen.

Mehrere Tage lang kam es in der östlichen Provinz Syriens zu schweren Zusammenstößen zwischen Stammeskämpfern und den SDF. US-Streitkräfte führten zur Unterstützung ihrer Stellvertreter mehrere tödliche Luftangriffe durch.

Der Feldzug der arabischen Stämme gegen die SDF soll direkte Unterstützung vom syrischen Militär erhalten .

Zwar ist die Lage weiterhin angespannt, die Kampfhandlungen haben jedoch deutlich abgenommen.