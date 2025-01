Propaganda statt Realität: Warum der Westen Chinas KI-Dominanz nicht kommen sah

Arnaud Bertrand

Dies ist eigentlich ein fantastisches Beispiel dafür, warum die Voreingenommenheit der westlichen Medien gegenüber China dem Westen mehr schadet als China.

Deepseek ist nur dann „erstaunlich“, wenn man sein Verständnis von China auf die Berichterstattung von Zeitungen wie The Economist stützt, die China immer wieder als eine Comic-Version seiner selbst darstellen: ein monolithischer Bösewicht, immer am Rande des Zusammenbruchs, geplagt von hartnäckigen Problemen, die ihm einen erheblichen Nachteil gegenüber einem außergewöhnlichen US-Kongress verschaffen.

Ich übertreibe nicht einmal. Erst im letzten Quartal veröffentlichte der Economist einen Artikel darüber, wie China „einige der Fehler der Sowjetunion begeht“, und schrieb ohne Ironie (und mit einem erstaunlichen Mangel an Selbstvertrauen), dass „Fehlinformationen eine ernsthafte Bedrohung für Chinas Wirtschaft darstellen“. Fast zeitgleich veröffentlichte er einen Sonderbericht über „Die amerikanische Wirtschaft, der Neid der Welt“. Zur Erinnerung: Im Jahr 2024 wird Chinas Wirtschaft um 5% wachsen, die der USA dagegen nur um 2,8% …

Wenn Sie genau wüssten, was in diesem Land wirklich vor sich geht, wüssten Sie, dass China im Hinblick auf KI keineswegs „weit zurückliegt“, wie der Economist schreibt. Tatsächlich habe ich zur gleichen Zeit, als sie schrieben, dass China den Weg der Sowjetunion einschlagen würde, darauf hingewiesen, dass China den USA bereits in 6 von sieben KI-Bereichen voraus ist. Der einzige Bereich, in dem sie nicht führend waren (sie lagen knapp dahinter), war die Verarbeitung natürlicher Sprache, also LLMs wie ChatGPT. Und nun zeigt Deepseek, dass sie auch in diesem Bereich aufgeholt haben.

Anfang letzten Jahres habe ich auch geschrieben, dass, wenn man sich die weltweit besten KI-Talente ansieht (die besten KI-Entwickler und Forscher), erstaunliche 47% von ihnen Chinesen sind, verglichen mit 18% Amerikanern. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass, wenn man die Hälfte der weltbesten KI-Talente hat, man auf diesem Gebiet hervorragend sein muss…

Sie hätten auch einen Blick auf die Patente werfen und feststellen können, dass China laut der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) seit 2017 jedes Jahr mehr Patente im Bereich der generativen KI veröffentlicht hat als alle anderen Länder zusammen. Oder man hätte einen Blick auf die einflussreichsten Forschungsarbeiten werfen können, also die am häufigsten zitierten Forschungsartikel, und man hätte feststellen können, dass China bereits 2019 mit den USA gleichgezogen hat, was den Anteil der weltweit führenden 5 % der KI-Publikationen angeht.

All dies zeigt, dass man nur dann „erschrocken“ sein und glauben kann, China sei im Hinblick auf KI „so weit zurück“, wenn man wirklich nicht aufgepasst hat. Oder wenn man so wahnsinnige Vorurteile hat, dass man die Realitäten der Welt, in der wir leben, überhaupt nicht sieht.

Und um auf meinen ersten Punkt zurückzukommen: Es ist nicht China, das unter dieser Blindheit leidet. Wer seinen Rivalen nicht versteht und ihn als grob irreführende Karikatur betrachtet, schadet sich selbst. Wenn man China auf einen Comic-Bösewicht reduziert, verpasst man die wahre Geschichte und wird auf dem falschen Fuß erwischt, wie die Deepseek-Episode deutlich zeigt.

Ich würde behaupten, dass in der US-Politik ein fast identischer Mechanismus im Spiel ist, zum Beispiel bei den Exportkontrollen für Chips, die darauf abzielen, „China auszubremsen“. Jeder, der die Welt nicht durch das Prisma des überheblichen amerikanischen Exzeptionalismus betrachtet, hätte vorhersagen können, dass dies die USA nicht bremsen, sondern ihre Bemühungen, eine eigene Chipindustrie aufzubauen und in dieser Hinsicht unabhängig zu werden, verstärken würde.

Das ist vollkommen logisch, denn genau das würde jeder pragmatische Entscheidungsträger in der Situation Chinas tun. Das Problem ist nur, dass diese dumme Sicht auf China jegliches strategische Einfühlungsvermögen verhindert, was dazu führt, dass Prognosen, die eigentlich ganz einfach sein sollten, völlig daneben liegen.

Die Lehre? Arroganz ist ein Luxus, den sich der Westen nicht länger leisten kann. Chinas Fortschritt ist nicht „überraschend“ – er war vorhersehbar. Überraschend ist nur, wie bereitwillig der Westen die Augen vor der Realität verschließt. Um es mit den Worten des Economist zu sagen: „Falsche Informationen“ sind für uns eine viel größere Bedrohung als für China: Wir müssen anfangen, die Welt so zu verstehen, wie sie ist, und nicht so, wie wir sie gerne hätten. Sonst werden wir uns immer wieder in der ironischen Situation des Economist wiederfinden, „überrascht“ zu sein, weil er seiner eigenen Propaganda geglaubt hat.