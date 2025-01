Psy-Krieg, falsche Flaggen und die Psychologie der Gestaltung der Realität eines anderen oder wie Massenwahrnehmung hergestellt wird

Von Cynthia Chung

Wir leben heute in seltsamen Zeiten. Zum ersten Mal, vielleicht zum ersten Mal in unserer gesamten Geschichte, leben wir in einer Welt, in der die Unterscheidung zwischen Realität und Irrealität, Fiktion und Nicht-Fiktion, Halluzination und Sicht, Wahrheit und Falschheit unter den Massen so verschwommen und vermischt ist, dass viele in letzter Zeit sogar manchmal an ihrem eigenen Verstand zweifeln. Andererseits, was ist in einer Welt, in der es keine anerkannte Realität gibt, in der es keine universellen Wahrheiten gibt, die wir anscheinend gemeinsam anerkennen und aufrechterhalten können, wirklich geistige Gesundheit?

Unsere Welt ist zunehmend gespalten und geteilt, und es gibt eine Menge Schuldzuweisungen an die eine oder andere Gruppe dafür, dass wir uns in einer solchen Situation befinden. In dieser kurzen Präsentation hoffe ich, einen Einblick zu geben, wie wir in eine solche Zwangslage geraten sind und wie wir zu Werkzeugen derer geworden sind, die unsere Massenwahrnehmung manipuliert haben.

Niemand ist davon unberührt, da niemand größtenteils außerhalb dieser kulturellen Matrix, die unsere Religionen und unsere Glaubenssysteme umfasst, aufgewachsen ist. Wir alle sind von dieser kulturellen Matrix betroffen. Wir alle sind täglich einem Ansturm davon ausgesetzt, durch unsere Bildung, unsere Fernsehsendungen, unsere Musik und unsere Nachrichtenagenturen, sogar durch unsere Kirchen. Daher ist heute jeder Mensch in gewisser Weise der Manipulation seiner Wahrnehmung der Welt, in der er lebt, seiner Werte und der Art und Weise, wie wir diejenigen betrachten, die sich unserer kulturellen Matrix zufolge von uns unterscheiden, ausgesetzt. Dazu gehört auch, wie die Religion selbst heute manipuliert wird, worauf ich gleich näher eingehen werde.

Um dieses Thema anzusprechen, müssen wir uns einiger sehr wichtiger Entwicklungen bewusst sein, die im Bereich der Psychologie im 20. Jahrhundert stattgefunden haben.

Diese wissenschaftliche Diktatur sollte an mehreren Fronten geführt werden. Eine dieser entscheidenden Fronten wurde vom britischen Psychiater William Sargant geführt, der einer der Gründerväter der modernen „Mind Control“-Techniken im Westen ist und Verbindungen zum britischen Geheimdienst und zum Tavistock Institute unterhielt, das über das Programm MK Ultra Einfluss auf die CIA und das amerikanische Militär nehmen sollte. Sargant stand auch in engem Kontakt mit Aldous Huxley und erwähnt Aldous in seinen Büchern mehrfach, eine dieser Erwähnungen werden wir uns gleich ansehen.

Sargant war auch Berater für Ewen Camerons berüchtigte LSD-Studie „Blank Slate“ an der McGill University, die von der CIA finanziert wurde.

Sargant begründet seine Studien und die Anwendung von Formen der „Gedankenkontrolle“ bei seinen Patienten, bei denen es sich hauptsächlich um britische Soldaten handelte, die während des Zweiten Weltkriegs mit verschiedenen Formen von „Psychosen“ vom Schlachtfeld zurückgeschickt wurden, als einzige Möglichkeit, extreme Formen von PTBS (posttraumatische Belastungsstörung) zu rehabilitieren.

Der andere Grund war, dass die Sowjets anscheinend zu „Experten“ auf diesem Gebiet geworden waren und die Briten aus Gründen der nationalen Sicherheit ebenfalls Experten werden mussten … natürlich aus Gründen der Selbstverteidigung.

Die Arbeit des russischen Physiologen Iwan Pawlow hatte einige beunruhigend interessante Erkenntnisse über vier Hauptformen von Nervensystemen bei Hunden hervorgebracht, die Kombinationen von hemmenden und erregenden Temperamenten waren: „stark erregend“, „ausgeglichen“, „passiv“ und „ruhig, unerschütterlich“. Pavlov fand heraus, dass je nach Kategorie des Nervensystems des Hundes dies wiederum die Form der „Konditionierung“ vorgab, die am besten geeignet war, um das Verhalten „neu zu programmieren“.

Die Relevanz für die „menschliche Konditionierung“ war jedem klar.

Im Westen befürchtete man, dass solche Techniken nicht nur gegen die eigenen Soldaten eingesetzt werden könnten, um dem Feind ungehemmte Geständnisse zu entlocken, sondern dass diese Soldaten auch als zombifizierte Attentäter und Spione in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden könnten, die sich durch ein einfaches Codewort auslösen ließen. Zumindest waren dies die Thriller-Geschichten und -Filme, die der westlichen Bevölkerung eingehämmert wurden. Wie schrecklich! Dass der Feind scheinbar in das eindringen konnte, was als der einzig heilige Boden galt, der uns gehörte … unser eigener „Geist“!

Für diejenigen, die in der Forschung zur Gedankenkontrolle führend waren, wie William Sargant, war jedoch klar, dass diese Hollywood-Darstellungen nicht genau der Funktionsweise der Gedankenkontrolle entsprachen. „Der Mann aus dem Schattenreich“ war letztendlich darauf ausgerichtet, die westliche Öffentlichkeit in Panik zu versetzen, indem sie glaubte, dass die Kommunisten in der Lage seien, eine ausgeklügelte Form der ‚Gehirnwäsche‘ durchzuführen, sodass diese westliche Öffentlichkeit dazu veranlasst würde, die Arbeit ihrer eigenen Regierung zu unterstützen, und zwar mit der Begründung, dass dies zur Selbstverteidigung geschehe und nur gegen den kommunistischen Feind eingesetzt würde. Wenn die Menschen nur wüssten, dass solche Programme, die aus dem Tavistock Institute und MK Ultra stammen, in unterschiedlichem Maße auf ihr eigenes Volk, auch innerhalb ihres eigenen Militärs, angewendet werden und so weit gehen, dass Menschen gegen ihren Willen institutionalisiert werden, indem man sie regelrecht foltert und dies als „psychiatrische Behandlung“ bezeichnet.

Allerdings scheiterte diese Arbeit, bei der der Geist gereinigt und eine neue Identität und ein neuer Lebenszweck eingeführt werden sollten, letztendlich kläglich.

Zum einen, wie William Sargant in seinem Buch „The Battle for the Mind“ einräumt, stand das Problem des „freien Willens“ des Einzelnen im Weg.

Es wurde festgestellt, dass unabhängig von der Länge oder dem Grad der Verabreichung von Elektroschocks, Insulin-„Therapien“, Beruhigungsmittelcocktails, künstlichen Komas, Schlafentzug, Hungern usw. eine „starke Überzeugung“ und ein „starker Glaube“ an etwas nicht einfach ausgelöscht oder durch etwas Beliebiges überschrieben werden konnte. Vielmehr musste die Versuchsperson die Illusion haben, dass ihre „Konditionierung“ tatsächlich eine „Wahl“ war. Dies war eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe, und langfristige Bekehrungen (Monate bis Jahre) waren selten.

Sargant sah jedoch eine Möglichkeit. Man war sich darüber im Klaren, dass man ein Individuum nicht von Grund auf neu erschaffen konnte, aber mit der richtigen Konditionierung, die zu einem physischen Zusammenbruch durch abnormalen Stress führen sollte (im Grunde ein Neustart des Nervensystems), konnte man die „Suggestibilität“ bei den Probanden deutlich erhöhen.

Darüber hinaus fand Sargant heraus, dass eine falsch implantierte Erinnerung dazu beitragen könnte, abnormalen Stress zu induzieren, der zu emotionaler Erschöpfung und körperlichem Zusammenbruch führt, um eine „Suggestibilität“ hervorzurufen. Das heißt, man muss nicht einmal einen „echten Stress“ haben, sondern ein „eingebildeter Stress“ würde genauso effektiv funktionieren.

Der Blitz war eine deutsche Bombenkampagne gegen das Vereinigte Königreich, die sich über einen Zeitraum von acht Monaten von 1940 bis 1941 während des Zweiten Weltkriegs erstreckte. Der Begriff wurde erstmals von der britischen Presse verwendet und leitet sich vom Begriff Blitzkrieg ab, dem deutschen Wort für „Blitzkrieg“.

Sargant geht in seinem Buch „The Battle for the Mind“ auf den London Blitz ein. In dieser Zeit gewöhnten sich die Briten schnell an den Gedanken, dass ihre Nachbarn in den umliegenden zerbombten Häusern lebendig begraben werden könnten und es auch wurden, um damit zurechtzukommen und „bei Verstand“ zu bleiben. Der Gedanke war: „Wenn ich nichts dagegen tun kann, wozu sollte ich mir dann darüber den Kopf zerbrechen?“ Die beste „Bewältigungsstrategie“ bestand daher darin, die neue „Umwelt“ zu akzeptieren und sich nur auf das „Überleben“ zu konzentrieren, ohne sich dagegen zu wehren.

Sargant merkt an, dass diese „Anpassungsfähigkeit“ an eine sich verändernde Umwelt Teil des „Überlebensinstinkts“ ist und bei „gesunden“ und „normalen“ Menschen sehr stark ausgeprägt ist, die lernen können, damit umzugehen, und daher trotz einer zunehmend instabilen Umwelt weiterhin „funktionsfähig“ bleiben.

Es war also unser tief programmierter „Überlebensinstinkt“, der sich als Schlüssel zur Beeinflussbarkeit unseres Geistes herausstellte. Die besten „Überlebenden“ waren in gewisser Weise die besten „Gehirnwäsche-Opfer“. Da der Fokus ausschließlich auf der Anpassung an die Umwelt lag, um zu überleben, und nicht darauf, unsere Umgebung in Frage zu stellen oder herauszufordern.

Dieses beobachtete Phänomen während des Londoner Blitzkriegs war eines der wichtigsten Instrumente der Massenkonditionierung. Die Unterhaltungsindustrie hat die Idee verbreitet, dass das Beste, was wir tun können, da wir angeblich auf eine apokalyptische Zukunft zusteuern, darin besteht, einfach nur zu überleben. Diese Idee des Überlebens hat jedoch eine neue Wendung genommen, und zwar das Überleben um jeden Preis, auch wenn wir dafür zu Monstern werden müssen.

Wir können die Fortsetzung von William Sargants Werk in der heutigen Unterhaltungsindustrie sehen …

Wir sind darauf konditioniert, in der Idee eines Überlebens um jeden Preis, also des „Überlebens des Stärkeren“, in einer „postapokalyptischen Welt“ tatsächlich eine Art morbiden Trost zu finden. Wir haben gelernt, dies als unsere „Befreiung“ zu betrachten, diese falsche und wahnhafte Vorstellung, dass ein solches Leben lebenswert ist, solange man überleben kann. Wir wurden darauf konditioniert, unsere Umstände oder den Weg, den wir eingeschlagen haben, nicht in Frage zu stellen. Wir wurden darauf konditioniert, zu glauben, dass es keine Lösung gibt und dass wir die zunehmend düstere Zukunft, die uns als notwendig und unvermeidlich verkauft wird, einfach akzeptieren müssen. Unser Leben ähnelt dem einer Laborratte, die keine andere Wahl hat, als sich an die Spielregeln zu halten und sich mit allen Mitteln durchzuschlagen. Und in einem solchen Leben sind wir darauf konditioniert, dass Freiheit und Befreiung erreicht werden können, wenn man bei solchen apokalyptischen Olympischen Spielen die Goldmedaille gewinnt. Freiheit bedeutet nicht mehr, die Unterdrückung und Versklavung einer Gesellschaft in Frage zu stellen, sich ihr zu widersetzen und sie herauszufordern, sondern sozusagen ihr bestes Subjekt zu werden, ihr bester Überlebender, der die Art von Verhalten am besten an den Tag legt, die seine Kontrolleure sehen wollen.

Eine Person, die sich sehr bewusst war, woran sie beteiligt war, war Theodor Adorno (eine weitere ist Aldous Huxley, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden). Im Fall von Adorno war die Nutzung von Musik das ultimative Werkzeug im Bereich des sozialen Massenverhaltens.

Theodor Adorno war in seiner Jugend ein vielversprechender zukünftiger Konzertpianist, der später in Wien bei dem atonalen Komponisten Arnold Schönberg studierte. 1946 schrieb er in den Vereinigten Staaten, wo er an der Agenda „Kulturpessimismus“ der Frankfurter Schule arbeitete, das Buch „Philosophie der neuen Musik“, eine Schmähschrift gegen die klassische Kultur, in der er schrieb:

Dies sollte einer der wichtigsten Untertöne sein, die die Philosophie der Gegenkulturbewegung prägten. Der Name sagte alles. Und die sogenannte Freiheit von den „Fesseln“ der klassischen Kultur sollte die Form annehmen, schizophrene Züge durch den Bereich des ästhetischen Bewusstseins hervorzurufen (ästhetisch bedeutet die Gesamtheit der Prinzipien, die der Definition und Wertschätzung eines Standards für „Schönheit“ zugrunde liegen).

So wurden beim Hörer moderner Musik gezielt schizophrene Züge hervorgerufen, wie es die Frankfurter Schule vorschrieb. Dies wurde durch eine Art Schleifenbildung der Fragmentierung erreicht. Aus diesem Grund ist die heutige Popmusik so repetitiv, sie soll nicht nur einen tranceähnlichen, sedierten Zustand hervorrufen, sondern auch die Fragmentierung des Denkens fördern.

Das Aufkommen der sozialen Medien hat im Bereich des Informationsaustauschs das erreicht, was die moderne Musik mit der Förderung des Atonalismus erreicht hat. Soziale Medien, insbesondere Plattformen wie Twitter, Instagram und TikTok, fördern eine Aufmerksamkeitsspanne, die sich nur wenige Sekunden lang auf ein Thema konzentriert. Dies ist eine weitere Form der Förderung der Fragmentierung des Denkens. Wenn Inhalte, die zunehmend stressig oder beunruhigend sind, zum Informationsfluss hinzugefügt werden, wird dies dazu führen, dass die Beeinflussbarkeit zunimmt und unser Bewusstsein dafür, was in unser Unterbewusstsein gelangt und den Hintergrund für das bildet, was später unsere Wahrnehmung der Realität prägt, einschließlich moralischer Fragen, abnimmt.

Je fragmentierter der Geist also ist, desto beeinflussbarer ist er.

Adorno bestand darauf, dass alle Formen von Schönheit aus unserer Kultur verbannt werden müssten. Er wollte einen massenhaften Zusammenbruch der Gesellschaft fördern, um das System effektiv neu zu starten.

Dabei sollten genau die Methoden angewendet werden, die William Sargant untersuchte: Um die größte Kontrolle über das Denken und die Wahrnehmung der Masse zu erlangen, müsste man maximalen Stress induzieren, um die Beeinflussbarkeit zu erhöhen. Nur dann könnte das Subjekt akzeptieren, dass es seine eigene Entscheidung war, die vorgeschlagenen Verhaltensbedingungen zu akzeptieren.

Um eine maximale Beeinflussbarkeit zu erreichen, listete Adorno sie wie folgt auf:

Tatsächlich passt die Arbeit der Frankfurter Schule und ihr Interesse daran, „Schock“-ähnliche Effekte in der Kunst zu erzeugen, um schizophrene Zustände zu verstärken, perfekt zu dem, woran die CIA mit MK Ultra arbeitete.

Das Tavistock Institute wurde 1920 gegründet. Das obige Bild zeigt das Wappen der Stadt Tavistock, deren Geschichte mindestens bis ins Jahr 961 n. Chr. zurückreicht, als die Tavistock Abbey gegründet wurde, deren Ruinen sich im Zentrum der Stadt befinden. Tavistock blieb bis zur Auflösung der Klöster ein wichtiges Handels- und Religionszentrum – die Abtei wurde 1539 abgerissen, und die Ruinen sind noch heute im Stadtzentrum zu sehen. Von da an wurde die Familie Russell, Earls und später Dukes of Bedford, die nach der Auflösung einen Großteil des Landes übernahmen, zur bestimmenden Kraft in der Stadt.

Tavistock ist seit dem späten Mittelalter mit den Russells verbunden, dem Familiennamen der Earls of Bedford und seit 1694 der Dukes of Bedford. Dies lässt sich deutlich an der Geschichte der Stadt ablesen. Der zweite Titel des Herzogs von Bedford ist der des Marquess of Tavistock … Es wird angenommen, dass die Familie Russell nach wie vor erhebliche Interessen an dem Ort hat … Es ist diese Verbindung der Familie Russell über die Bedford Estates, die dem Russell Square und dem Tavistock Square in London, dem berühmten Standort der Tavistock Clinic, ihren Namen gibt.

Aldous Huxley wurde stark von Bertrand Russell beeinflusst (mit dem er den größten Teil seines Lebens in Kontakt stand und in denselben Kreisen verkehrte), wie in seinem Werk „Brave New World“ zu sehen ist, das sich thematisch eng an Russells „The Scientific Outlook“ anlehnt – eine wissenschaftliche Diktatur.

Aldous Huxley, der mit MK Ultra arbeitete, zitiert Dr. Erich Fromm in seinem Buch „Brave New World Revisited“ (1958). Dr. Erich Fromm war ein „Philosoph und Psychiater“ der Frankfurter Schule.

Aldous hatte ein sehr klares Interesse daran, wie man einen schizophrenen Zustand chemisch herbeiführen und gleichzeitig eine erhöhte Beeinflussbarkeit ermöglichen könnte. Sechs Jahre vor dem Schreiben von „Brave New World Revisited“ im Jahr 1952 arrangierte Huxley ein Treffen mit Dr. Humphrey Osmond, der gerade eine psychiatrische Studie mit dem Titel „A New Approach to Schizophrenia“ veröffentlicht hatte.

Osmond, der Mann, der den Begriff „psychedelisch“ im Sinne von „den Geist offenbarend“ prägte, hatte mit Meskalin gearbeitet und in seiner Studie behauptet, dass Psychedelika einen psychologischen Zustand erzeugen, der mit Schizophrenie identisch ist.

Osmond untersuchte Meskalin aufgrund seiner chemischen Ähnlichkeit mit Adenochrom, einer Substanz, die im Körper durch die Oxidation von Adrenalin entsteht und mit der Auslösung schizophrener Merkmale in Verbindung gebracht wird.

Es war Huxleys Erfahrung, 1953 in Anwesenheit von Dr. Humphrey Osmond Meskalin zu nehmen, die ihn zu seinem Werk „The Doors of Perception“ inspirierte, das als die Bibel der Gegenkulturbewegung gilt.

Sowohl Aldous als auch Gerald Heard spielten eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Human Potential Movement (HPM), deren offizieller Start dem Esalen-Institut zugeschrieben wird.

Die Gründer des Esalen-Instituts, Richard Price und Michael Murphy, erhielten die Idee für die Kernaufgabe von Esalen größtenteils durch Aldous‘ Vortrag über „Human Potentialities“ im Jahr 1960 am San Francisco Medical Center der University of California. In dieser Vorlesung hatte Huxley die angehenden Studenten aufgefordert, Wege zu finden, um das volle Potenzial der Menschheit auszuschöpfen, das im Laufe der Jahrhunderte brachgelegen hatte. In seiner Vorlesung erörterte Aldous, wie sinnvoll es wäre, wenn eine Institution ein Programm zur Erforschung von Methoden zur Verwirklichung des „menschlichen Potenzials“ nach dem Vorbild seiner „Schöne neue Welt“ auflegen würde, das von der Gesellschaft untersucht, bewertet und genutzt werden könnte. Murphy und Price waren begeistert.

Das 1962 gegründete Esalen-Institut veranstaltete seine erste Seminarreihe mit dem Titel „The Human Potentialities“. Dazu gehörte auch ein Seminar mit dem Titel „Drug Induced Mysticism“. Das Institut war mit LSD-25-Forschern besetzt, und während der Seminare wurden Drogen verteilt. Es war der Beginn dessen, was als „The Human Potential Movement“ bekannt wurde.

Das Human Be-In wurde als LSD-25-Veranstaltung organisiert. Es nahmen zwischen 25.000 und 50.000 Menschen daran teil. Es wurden kostenlose Sandwiches verteilt, die mit LSD versetzt waren, und der „Summer of Love“, auch bekannt als die erste Manifestation der „Brave New World“, war geboren.

1956 absolvierte der Psychiater R.D. Laing ein Stipendium an der Tavistock Clinic in London, wo er bis 1964 blieb.

Daher wurde das Auslösen schizophrener Schübe als „funktionsteigernde Erfahrung“ angesehen, so wurde es den armen Sops jedenfalls erzählt. Der Schlüssel zur Erreichung des maximalen menschlichen Potenzials lag in der Herbeiführung von Wahnsinn, der Fragmentierung des Geistes durch schizophrene Schübe, mit dem Versprechen, dass man am Ende der ganzen Angelegenheit einen höheren IQ haben würde.

Die Bedeutung der „Revision des Wahnsinns“ des Esalen-Instituts und Laings Rolle als Vorkämpfer für die Förderung der klinisch Geisteskranken war etwas, das vollständig vom Tavistock-Institut vorangetrieben wurde, und zwar eindeutig nicht zu unserem Vorteil.

Die revolutionäre Alternative zur Praxis der Mainstream-Psychologie, die von Sektenfiguren wie R. D. Laing an die Massen verkauft wurde, wurde in Wirklichkeit vollständig vom Tavistock Institute kontrolliert und geprägt, zu dem MK ULTRA gehört.

Der Punkt bei all dem ist, dass dieser Plan für eine wissenschaftliche Diktatur in Kombination mit einer Weltreligion, wie sie von H. G. Wells, Bertrand Russell, Aldous Huxley und den heutigen neuen Gurus wie Muraresku propagiert wird, nichts Neues ist. Dies ist ein Prozess, der über Jahrtausende hinweg entwickelt und verfeinert wurde.

Wenn Sie also das Problem nicht aus dieser Perspektive betrachten, werden Sie wahrscheinlich dazu benutzt, Ihre Gruppe gegen andere Gruppen auszuspielen, die in Wirklichkeit nicht die Ursache des Problems sind. In diesem Zusammenhang war die gesamte Beeinflussung der Massenwahrnehmung durch den Kalten Krieg eine Falle, um den Westen gegen den Osten und den Osten gegen den Westen in einen permanenten Krieg zu verwickeln, bis beide sich so weit geschwächt haben, dass die gewählte Weltregierung Gestalt annehmen kann. Wir leben in einer Welt, in der die meisten Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, absichtlich herbeigeführt wurden, angefangen von der falschen Knappheit, bei der behauptet wird, es gäbe nicht genug Nahrung oder Energie für alle, bis hin zum falschen Gefühl einer Bedrohung. Es gibt keine bessere Methode, um die Massen zu manipulieren, als sie gegen das auszuspielen, was ihnen als gemeinsamer Feind verkauft wird.

Aus diesem Grund wurde der „Pearl-Harbour-Moment“ von der RAND Corporation untersucht, um den Krieg gegen den Terror nach dem 11. September zu rechtfertigen. Die Amerikaner waren von der Ansicht, dass der Vietnamkrieg keinem Land nützen würde, und dass Männer gebrochen und heroinabhängig zu ihren Familien zurückkehren würden, dazu übergegangen, den Eintritt in einen permanenten Kriegszustand ohne klares Ziel zu rechtfertigen.

1962 schlug General Lyman L. Lemnitzer, der Chef des Vereinigten Generalstabs, die Operation Northwoods vor, eine geplante Operation unter falscher Flagge gegen amerikanische Staatsbürger. CIA-Agenten sollten Terrorakte gegen militärische und zivile Ziele der USA inszenieren und ausführen und anschließend die kubanische Regierung beschuldigen, um einen Krieg gegen Kuba zu rechtfertigen. Der Plan wurde von General Lemnitzer persönlich entworfen und weist eine verblüffende Ähnlichkeit mit der NATO-Operation Gladio auf.

Es gab keinen einzigen Punkt im Northwoods-Handbuch, der nicht einem eklatanten Verrat gleichkam, und dennoch schickte das US-Militärestablishment „Top Secret – Rechtfertigung für eine militärische Intervention der USA in Kuba“ direkt an den Schreibtisch von Verteidigungsminister Robert McNamara, zur Weiterleitung an Präsident Kennedy.

Amerika war in die Ära des Psy-War eingetreten (eine Erweiterung von Tavistock und MK Ultra), und wieder einmal wurden solche Taktiken (die von der CIA durch Männer wie Lansdale, der eine zentrale Rolle im Vietnamkrieg spielte, überwacht wurden) von einer wachsenden Zahl innerhalb des amerikanischen Geheimdienstes und Militärs als gerechtfertigter Einsatz gegen das amerikanische Volk angesehen.

Es versteht sich von selbst, dass Präsident Kennedy den Vorschlag ablehnte und einige Monate später die Amtszeit von General Lemnitzer als Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, die vom 1. Oktober 1960 bis zum 30. September 1962 gedauert hatte, nicht verlängert wurde.

Die NATO verlor jedoch keine Zeit und im November 1962 wurde Lemnitzer zum Kommandeur des U.S. European Command und zum Obersten Alliierten Befehlshaber Europa der NATO ernannt, wobei er letzteres Amt vom 1. Januar 1963 bis zum 1. Juli 1969 innehatte.

Interessanterweise räumte sogar die Los Angeles Times ein, dass das Ereignis vom 11. September effektiv als Pearl Harbor 2.0 gewirkt hatte, was den Wunsch der Amerikaner, im Ausland Krieg zu führen, neu belebte und ihrer Regierung einen „berechtigten“ Grund dafür lieferte (auch wenn es immer noch gegen das Völkerrecht verstieß), was zum völligen Scheitern eines Kreuzzugs führte, den sie ironischerweise ihren „Krieg gegen den Terror“ nannten.

Mitte der 1950er Jahre erstellte Roberta Wohlstetter, Alberts Ehefrau und Kollegin bei RAND, ihre bahnbrechende Analyse von Pearl Harbor, die vom Pentagon als maßgebliches Werk der amerikanischen Militärgeschichte des 20. Jahrhunderts anerkannt wurde. Die Studie begann als internes RAND-Dokument, das auf nicht klassifizierten Dokumenten aus den Kongressprotokollen basierte.

Roberta, eine Autorität auf dem Gebiet der „akademischen Geschichtsforschung“ rund um den Angriff auf Pearl Harbor und dessen psychologische Auswirkungen, hatte einen tiefen Einblick in das, was den schlafenden Wahnsinn, der in der mächtigsten Nation der Welt schlummerte, aufwühlen könnte.

Ihre Arbeit wurde von Albert und anderen bei RAND genutzt, um Angst zu schüren und die Denkweise des Militärs und der amerikanischen Bevölkerung dahingehend zu manipulieren, dass sie dachten, ein weiteres Pearl Harbor stünde immer kurz bevor. Dies sollte die Grundlage sein, auf der Albert all seine „Hypothesen“ und „Enthüllungen“ in der Nuklearstrategie aufbauen würde.

Gemeinsam sollten Paul Nizte, Albert und seine Frau Roberta Wohlstetter (alle RAND-Mitarbeiter) die Theorie und Politik im Zusammenhang mit der Nuklearstrategie gegenüber der Sowjetunion während des Kalten Krieges dominieren. Im November 1985 verlieh Reagan allen dreien die Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der Nation.

RAND und seine Kollegen vom PNAC entdeckten, dass die Bedrohung durch ein weiteres Pearl Harbor die Zutat war, die benötigt wurde, um der schockierten und eingeschüchterten amerikanischen Öffentlichkeit durch Psy-War-Taktiken einen andauernden Krieg zu rechtfertigen. Ist es da verwunderlich, dass eine große Anzahl seiner offensten Mitglieder ehemalige Trotzkisten waren?

Wenn also Jake Sullivan, Co-Autor des Buches „Pivot to Asia“ mit Hillary Clinton und ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater unter der Biden-Regierung, feststellt, dass es nicht genug Anti-China-Stimmung gibt, um das Image der Vereinigten Staaten als „Retter der Menschheit“ gegen China zu stärken, und dies im Rahmen einer Diskussion, in der es darum geht, dass Amerika einen „Pearl-Harbour-Moment“ braucht, wäre ich sehr vorsichtig.

Erinnern Sie sich daran, dass in Orwells „1984“ die Welt in die Regionen „Ozeanien“, Eurasien und Ostasien unterteilt ist. Sie befinden sich in einem permanenten Krieg gegen die jeweils andere Region, oder zumindest wird ihnen das so erzählt, obwohl sie sich nicht sicher sein können, da der Krieg in fernen Ländern ausgetragen wird. Dennoch ist es dieser permanente Krieg gegen den besagten „Feind“, den Orwell sogar als Ursache für die ständigen Wechsel zwischen Eurasien und Ostasien anerkennt, obwohl der Orwellsche Staat dies leugnet und behauptet, der besagte Feind sei immer derselbe gewesen. Das Einzige, was als Ergebnis klar ist, ist dieser Zustand des permanenten Krieges – was die Versklavung der Menschen in Ozeanien in diesem Orwellschen Polizeistaat gerechtfertigt hat …

Diejenigen, die die Ideologie des PNAC teilen, haben gezeigt, dass sie bereit sind, alles für diesen „Pearl-Harbour-Moment“ zu tun. Wir wären an diesem Punkt wirklich dumm, wenn wir uns erneut als ihr Instrument zur Erreichung dieses Ziels benutzen ließen. Wir würden im Wesentlichen auf unsere eigene Versklavung sowie die der Welt hinarbeiten, während wir uns bis zum Ende vormachen, dass wir tatsächlich die Vorboten der Freiheit wären.

Wir würden die Schatten an der Wand mit der Realität verwechseln.