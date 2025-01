Israel zieht sich nicht aus Syrien zurück: Siedlungspläne deuten auf eine dauerhafte Landnahme hin

Von Jessica Buxbaum

Nach dem plötzlichen Zusammenbruch des Regimes von Baschar al-Assad in Syrien verlor Israel keine Zeit. Nur wenige Stunden nach Assads Sturz am 8. Dezember 2024 besetzten israelische Streitkräfte die Pufferzone, die die von Israel besetzten Golanhöhen vom Rest Syriens trennt. Sie hissten die israelische Flagge auf dem Berg Hermon.

Mehr als einen Monat später sind israelische Truppen weiterhin in dem von den Vereinten Nationen überwachten Gebiet stationiert – sie durchsuchen Regierungsgebäude und laden Bewohner zur Befragung vor – und behaupten dabei, ihre Anwesenheit sei notwendig, um die israelische Grenze zu sichern, da sich das Kräfteverhältnis in Syrien verschiebt.

Doch eine Kombination aus Aktionen von Soldaten und Siedlern in letzter Zeit wirft die Frage auf, ob Israel langfristige Pläne für Syrien hat.

Mit Blick auf Syrien

Am selben Tag wie Assads Absetzung und Israels Invasion schrieb Uri Tzafon, eine israelische Siedlerbewegung zur Wiederbesetzung des Südlibanons, in ihrem Blog: „Auch in Syrien müssen wir mindestens 10 Kilometer [etwa sechs Meilen] tief vordringen und das gesamte Hermongebirge zurückerobern. Jüdische Siedlungen werden die israelische Kontrolle für Generationen sichern.“

Die Siedlerbewegung Nachala, die sich aktiv für die israelische Neuansiedlung im Gazastreifen einsetzt, forderte auch die Besetzung Syriens aus Sicherheitsgründen.

Die Antwort auf das Chaos in Syrien – Territorium einnehmen und jüdische Siedlungen errichten“, schrieb Nachala am 8. Dezember 2024 auf Facebook. “Wer immer noch glaubt, es sei möglich, unser Schicksal in die Hände eines ausländischen Akteurs zu legen – gibt die Sicherheit Israels auf!“

Der Beitrag enthielt eine biblische Karte, die das Gebiet Israels zeigt, einschließlich des gesamten Libanon und des größten Teils Syriens und des Irak.

Während einige Siedler die Notwendigkeit betonten, Siedlungen zu errichten, um die Sicherheit zu gewährleisten, waren andere mit ihrer Begründung transparenter. So schrieb beispielsweise Yaakov Socol, ein Mitglied von Uri Tzafon, in einem Kommentar auf der israelischen rechtsgerichteten Nachrichten-Website Arutz Sheva:

„Die fraglichen Gebiete sind Teil des Landes Israel und voller jüdischer Kulturstätten. Wir haben jedes Recht, diese Gebiete zu besitzen und sie dem Staat Israel zuzuschlagen. Es geht nicht darum, das Land eines anderen Volkes zu übernehmen, sondern vielmehr darum, ein Gebiet zu übernehmen, das ursprünglich uns gehörte. Dies sind unsere Gebiete, und um unser Fortbestehen in diesen Gebieten für die ferne Zukunft zu sichern, sollte auf den Ruinen der arabischen Dörfer eine jüdische Siedlung errichtet werden.“

Auch in anderen Beiträgen in den sozialen Medien wurde die Begeisterung über die weitere israelische Besetzung Syriens zum Ausdruck gebracht.

My Israel, eine zionistische israelische Online-Bewegung, veröffentlichte Bilder von Soldaten, die die israelische Flagge auf dem Berg Hermon hissten, mit der Überschrift „Syrien. Die Nation Israel lebt“ auf Hebräisch.

סוריה.

עם ישראל חי 🇮🇱 pic.twitter.com/vI7D7HUrjV — ישראל שלי | MyIsrael (@MyIsraelorgil) December 11, 2024

Ein Video von betenden orthodoxen Juden, die angeblich im syrischen Dorf Hader waren, kursierte im Internet.

Laut der israelischen Nachrichtenseite „The Hottest Place in Hell“ (Der heißeste Ort in der Hölle) wurde das Video in der WhatsApp-Gruppe von Uri Tzafon geteilt, deren Mitglieder sich darüber wunderten, wie die Aktivisten in ein geschlossenes Militärgebiet gelangen konnten. Ein Mitglied von Uri Tzafon schrieb, dass sie „wahrscheinlich mit Hilfe eines der Soldaten in der Gegend hineingelangt sind, das passiert ständig. Ohne die Zusammenarbeit mit Soldaten wären sie nicht hineingelangt.“

הדפסת ולימוד ספר התניא בבית חב"ד החדש בכפר חדר שבחבל הבשן (סוריה) המשוחרר.

זו ארצנו כולה! לכבוש וליישב!! pic.twitter.com/hyck0n36Vm — עמישב מלט (@amishav_) December 11, 2024

Auf der Website wurde auch detailliert beschrieben, wie die Ideologie der messianischen Soldaten die israelische Armee infiltriert. Aufnahmen von Reservisten, die eine Thorarolle in den Posten tragen, in dem sie sich in Syrien aufhielten, gingen in den israelischen sozialen Medien viral.

In einem Gespräch mit The Hottest Place in Hell berichtete ein Soldat, dass ein anderer Soldat nach dem Einmarsch in Syrien im Radio gesagt habe: „Er sei sehr aufgeregt, dass wir hier seien, und verabschiedete sich mit den Worten: ‚Gesegnet seien Sie, Sir, für die Erweiterung der Grenzen Israels‘.“

„Es gibt keine Lücke, in die die Religion nicht hineingedrängt wird, aber in Syrien ist sie einfach ein Ausdruck unserer Verankerung dort“, sagte der anonyme Soldat gegenüber The Hottest Place in Hell.

Im Jahr 2024 begannen Spekulationen darüber, ob das Kriegsziel Israels nicht nur die Beseitigung der Hamas war, sondern auch die Errichtung eines Imperiums im Nahen Osten, als israelische Streitkräfte in den Libanon und nun nach Syrien vordrangen.

„Im Nebel all dessen gibt es dieses Projekt zum Aufbau eines Imperiums, das in gewisser Weise wie ein größeres Israel auf Steroiden ist“, sagte Shaul Magid, Professor für Judaistik an der Harvard Divinity School, gegenüber MintPress News.

Die Definition von Groß-Israel variiert, aber im Allgemeinen bezieht sie sich auf den Staat Israel, der sein Territorium um das erweitert, was Befürworter als das historische Land Israel gemäß der Bibel betrachten. Einige definieren dies als israelische Souveränität vom Mittelmeer (einschließlich Gaza) bis zum besetzten Westjordanland und manchmal auch die Sinai-Halbinsel und die besetzten Golanhöhen. Einige schreiben den Begriff so zu, dass er sich vom Euphrat bis zum Nil erstreckt.

„Der Berg Hermon wird entweder dauerhaft oder formell [besetzt] in dem Sinne, dass er als souveränes israelisches Territorium betrachtet wird“, sagte der palästinensisch-niederländische Analyst Mouin Rabbani gegenüber MintPress News.

Rabbani erklärte jedoch, dass es aus der Sicht des Staates bei der Eroberung dieses fruchtbaren, wasserreichen Gebiets weniger um Ideologie geht, sondern vielmehr darum, Druck auszuüben.

„Israel hat den höchsten Gipfel in Syrien erobert, der für militärische und nachrichtendienstliche Zwecke sehr wertvoll ist“, sagte Rabbani. “Der Hauptgrund dafür ist nicht so sehr ideologischer Natur, territoriale Expansion, ein größeres Israel und so weiter, sondern in erster Linie, um die israelische Hegemonie im Nahen Osten zu etablieren und insbesondere einen entscheidenden israelischen Einfluss darauf zu nehmen, was als Nächstes in Syrien passiert.“

Wer steht hinter der Bewegung zur „Besiedlung“ Syriens?

Die Uri-Tzafon-Bewegung wurde zum Gedenken an Yisrael Socol gegründet, einen israelischen Soldaten, der im Januar 2024 in Gaza getötet wurde. Socol setzte sich für Siedlungen im belagerten Gazastreifen ein, träumte aber auch von der Eroberung des Libanon.

„Selbst als er in den Kampf gegen den Feind in Gaza zog und den Gazastreifen in Besitz nehmen wollte, wusste er, dass der gesamte Krieg im Süden nur ein Vorspiel für den großen Krieg im Norden war“, heißt es auf der Website von Uri Tzafon. “Er sah den Gaza-Krieg im Schatten des bevorstehenden Libanonkrieges und beide im Schatten des Tempelbergs.“

Seine Familie ließ sogar den folgenden Satz auf seinem Grabstein eingravieren: „Ich sah dich, Gaza, im Schatten der Zedern des Libanon.“

Nach seinem Tod besuchte Amos Azaria, Professor an der Ariel-Universität in der israelischen Siedlung Ariel, Socol’s Familie und beschloss nach einem Gespräch mit ihr, die Uri-Tzafon-Bewegung zu Socol’s Ehren zu gründen.

Nachala wurde von Rabbi Moshe Levinger gegründet, einem Anführer von Gush Emunim (Block der Gläubigen), einer messianisch-jüdischen Bewegung, die die Besiedlung der 1967 besetzten palästinensischen Gebiete fördert. Die Bewegung wird heute von der prominenten Siedler-Aktivistin Daniella Weiss geleitet. Die Organisation machte 2021 Schlagzeilen, als sie den Außenposten Evyatar im nördlichen Westjordanland errichtete, und hat nach dem Krieg Israels gegen Gaza ein neues Ziel gefunden – die Umsiedlung von Gaza.

Uri Tzafon ist zwar im israelischen Vereinsregister eingetragen, doch die Organisation hat noch keine Finanzunterlagen eingereicht, da sie noch so neu ist. Laut einer Überprüfung von MintPress News hat Uri Tzafon keine Spendenkampagnen durchgeführt, mit Ausnahme eines Crowdfundings für ein Kinderbuch, das die jüdische Besiedlung im Südlibanon fördern soll.

Israelische Siedler der Uri-Tzafon-Bewegung errichteten am 7. Dezember 2024 Zelte in dem Gebiet, das sie als Südlibanon bezeichnen. Foto | Uri-Tzafon-Bewegung

Andererseits wird Nachala auf vielfältige Weise finanziert. Die Siedlungsbewegung erhält Geld über ihren Finanzarm Geula Titnu La’aretz (auf Deutsch: „Das Land soll erlöst werden“), eine eingetragene gemeinnützige Organisation im israelischen Vereinsregister, über ihre gemeinnützige Gesellschaft Hakupah Haleumit Lebinyan Eretz Yisrael oder „Nationaler Fonds für den Aufbau des Landes Israel“ und über Spenden auf Crowdfunding-Websites, Charidy und Peach.

Geula Titnu La’aretz hat seit 2021, als sie 709.513 NIS (ca. 196.000 USD) an inländischen Spenden erhielt, keine Jahresberichte mehr beim israelischen Register eingereicht. Laut den jüngsten Einreichungen erhielt Hakupah Haleumit Lebinyan Eretz Yisrael im Jahr 2022 fast 91.430 USD, wobei fast 40 % aus dem Ausland stammten.

Auf Charidy können Spenden an Seu Ziona Nes Vedegel getätigt werden, eine Organisation, die jüdische Siedlungen fördert. Laut der israelischen Registrierungsseite hat sie im Jahr 2023 fast eine Million Dollar an Spenden gesammelt. Der Name bezieht sich auf ein zionistisches Pionierlied aus der Anfangszeit der jüdischen Besiedlung Palästinas, „Bear Your Banner to Zion“. Obwohl nur wenig über Seu Ziona Nes Vedegel bekannt ist, teilt es sich eine Adresse und Telefonnummer mit Geula Titnu La’aretz.

MintPress News wandte sich an Charidy und Peach, um zu erfahren, warum das Unternehmen auf seinen Plattformen Kampagnen zulässt, die sich für jüdische Siedlungen in besetzten Gebieten einsetzen – was gegen das Völkerrecht verstößt –, erhielt jedoch bis zur Veröffentlichung keine Antwort. Auch Uri Tzafon und Nachala antworteten nicht auf die Interviewanfragen von MintPress News.

Von Militärbasen zu „Siedleraußenposten“

Eine Woche nach Assads Sturz in Syrien genehmigte die israelische Regierung Pläne zur Erweiterung der israelischen Siedlungen in den besetzten Golanhöhen, die Israel während des Sechstagekriegs 1967 erobert hatte. Netanjahu sagte, er wolle die Siedlerbevölkerung auf den Golanhöhen verdoppeln, wo derzeit etwa 30.000 Siedler in 35 Siedlungen leben.

Während die Siedlungserweiterung auf den Golanhöhen vom israelischen Parlament maßgeblich unterstützt wird, gilt dies auch für die Idee, syrisches Land jenseits der Golanhöhen zu besiedeln.

„Der Staat Israel muss einen Sicherheitsgürtel gegen das neue dschihadistische Regime in Syrien errichten, der den syrischen Berg Hermon und ein bedeutendes Gebiet nahe der Grenze umfasst“, sagte der israelische Parlamentsabgeordnete Zvi Sukkot. “Der politische und militärische Preis ist wahrscheinlich niedriger als je zuvor … der Sicherheitsvorteil ist enorm.“

Am 27. Oktober schrieb der israelische Minister für Diaspora-Angelegenheiten Amichai Chikli, der Mitglied von Netanyahus Likud-Partei ist: „Israel muss dringend seine Kontrolle über den Gipfel des Berges Hermon erneuern und eine neue Verteidigungslinie auf der Grundlage der Waffenstillstandslinie von 1974 errichten. Dschihadisten dürfen sich nicht in der Nähe unserer Gemeinden niederlassen.“

הארועים בסוריה רחוקים מלהיות סיבה למסיבה. למרות הריברנדינג של הייאת תחריר א-שאם ומנהיגה אחמד א שרע, בשורה התחתונה מרבית סוריה נמצאת כעת בשליטת ארגוני בת של אל- קאעידה ודעאש.



החדשות הטובות הן התחזקות הכורדים והרחבת שליטתם בצפון מזרח המדינה (מרחב דיר א-זור).



אופרטיבית על ישראל… pic.twitter.com/AJG3fhFrji — עמיחי שיקלי – Amichai Chikli (@AmichaiChikli) December 8, 2024

Und im Juni 2024 erklärte Dr. Hagi Ben Artzi, Netanjahus Schwager und Mitglied von Uri Tzafon, auf Uri Tzafons „Erster Libanon-Konferenz“ den Teilnehmern, dass die Grenzen Israels erweitert werden sollten, um Syrien einzubeziehen – gemäß dem, was in der Bibel versprochen wurde.

„Wir wollen nicht einmal einen Meter über den Euphrat hinaus. Wir sind bescheiden. [Aber] was uns versprochen wurde, müssen wir erobern“, sagte Ben Artzi.

Der Südlibanon und Südsyrien sind seit langem Teil der zionistischen Vision eines jüdischen Staates. Tatsächlich führten zionistische Führer Gespräche mit dem Vereinigten Königreich und Frankreich, um diese Gebiete bei der Gründung eines Staates einzubeziehen.

„Sie sagten, sie bräuchten diese Gebiete, um Hunderttausende Juden aus der ganzen Welt aufzunehmen“, sagte Nizar Ayoub, Gründer und Direktor von Al-Marsad, einem Zentrum für arabische Rechte in den Golanhöhen, gegenüber MintPress News. “Der Südlibanon und Südsyrien sind für den zukünftigen Staat Israel von entscheidender Bedeutung.“

Die Al-Marsad-Forscherin Dr. Nazeh Brik wies darauf hin, dass die militärische Kontrolle oft als Auftakt für eine spätere israelische Siedlung dient – genau wie im Westjordanland und auf den Golanhöhen.

„Die meisten Siedlungen begannen als Militärstützpunkt und wurden dann zu einer zivilen Siedlung“, sagte Brik.

Lokale syrische Quellen berichten, dass Israel über die Pufferzone hinaus expandiert hat und nun die Dörfer Arab al-Sudi, Shabraq, Sihyun, Nofa und den Osten der Stadt Sayda besetzt hält. Israelische Streitkräfte haben auch die Kontrolle über syrische Wasserquellen übernommen, darunter den Saharan al-Julan-Staudamm. Die Kontrolle über die Wasserversorgung zu übernehmen, ist Teil der Siedlungsstrategie, erklärte Ayoub.

„Israel wird das neue Besatzungsgebiet nicht verlassen“, sagte Ayoub. ‚Sie brauchen neue Siedler, um das Land und das Wasser zu kontrollieren. Sie brauchen also eine neue Siedlermacht, um das Gebiet weiterhin zu kontrollieren.‘ Und mit Uri Tzafon und Nachala haben sie bereits Israelis, die bereit sind, diese Aufgabe zu übernehmen.