US-Truppen führen neuen Einsatz im Nordosten Syriens durch, um noch mehr Öl zu stehlen

Syrien hat seit Beginn des vom Westen unterstützten Krieges in seinem Öl- und Gassektor Verluste in Höhe von über 100 Milliarden Dollar erlitten.

Die US-Besatzungsarmee transportierte am 11. April eine neue Ladung gestohlenen syrischen Öls zu ihren Stützpunkten im Irak und eskortierte mindestens 32 Tankwagen über den illegalen Grenzübergang Al-Walid im Nordosten Syriens.

Nach Angaben von Einheimischen in der Gegend von Al-Yarubiya, die mit SANA sprachen, kam der Konvoi mit 77 Fahrzeugen aus der Richtung des ölreichen Hasakah.

Der jüngste Öldiebstahl ereignete sich nur wenige Stunden, nachdem der Stützpunkt der US-Armee auf dem Conoco-Gasfeld in Deir Ezzor unter Raketenbeschuss geraten war. Dies ist Teil der jüngsten Zunahme von Angriffen, die Gruppen zugeschrieben werden, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran verbunden sind.

Im August letzten Jahres erklärte das syrische Außenministerium, dass sich die Verluste, die dem Öl- und Gassektor des Landes durch die illegale Besetzung der syrischen Öl- und Gasfelder durch Washington entstanden sind, seit 2011 auf 107 Milliarden US-Dollar belaufen.

Nach einer Untersuchung von The Cradle passieren jede Woche Dutzende Tanker in Konvois, die von US-Kampfflugzeugen oder Hubschraubern begleitet werden, illegale Übergänge zwischen Irak und Syrien.

Die Konvois fahren durch Gebiete außerhalb der Autorität des Zentralstaats, in der Regel von der Region Dschazira aus durch Hasakah. Die Fahrzeuge halten mehrere Stunden lang an, bevor sie zum Militärstützpunkt Al-Harir in Erbil, der Hauptstadt der Region Irakisch-Kurdistan (IKR), fahren.

Karte der von den USA genutzten Route zum Schmuggel von syrischem Öl in den Irak

In Erbil wird das Öl in andere Tanks geleert, die es zur US-Basis in Ain al-Assad in der irakischen Provinz Anbar oder in die Provinz Halabja bringen, wo sich ein weiterer US-Militärstützpunkt befindet.

Hirten in der Region bestätigen diese Behauptungen und sagen, dass das Öl schließlich an die KAR-Gruppe geliefert wird, eine kurdische Ölgesellschaft im Besitz von Scheich Baz Karim Barzanji, einem engen Freund der Familie Barzani.

Scheich Baz geriet vor einem Jahr ins Visier, als eine seiner Villen, die Berichten zufolge von der israelischen Spionageagentur Mossad als Unterschlupf genutzt wird, von IRGC-Raketen getroffen wurde, wobei mehrere Agenten im Inneren getötet und verletzt wurden.

Washington unterhält rund 900 Truppen in Syrien, die sich hauptsächlich auf den Stützpunkt Al-Tanf und die rohstoffreiche nordöstliche Region des Landes verteilen. Ihre Besetzung ist nach internationalem Recht illegal, da sie ohne die Zustimmung der Regierung erfolgt ist.

Die US-Armee – begleitet von Kämpfern der kurdischen Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) – besetzte zunächst große Teile Syriens unter dem Vorwand, ISIS zu bekämpfen. Nachdem ISIS jedoch weitgehend besiegt war, verlagerte Washington seinen Schwerpunkt auf die Kontrolle der syrischen Ressourcen, um seine Stellvertreter-Milizen zu finanzieren und die syrische Bevölkerung zu ersticken.