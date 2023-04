Impfschäden sind Kollateralschäden des Bioabwehrplans

Kürzlich haben die Enthüllungen der herausragenden Künstlerin und Schriftstellerin/Forscherin/Investigatorin Sasha Latypova über die genetischen Impfstoffe von Covid ein Licht auf die fragwürdigen und, wie sie es nennt, kriminellen Verfahren geworfen, mit denen die Impfstoffprodukte hergestellt und genehmigt wurden.

Medizinische Gegenmaßnahmen ohne behördliche Beaufsichtigung

Latypova durchforstete FOIA-Dokumente und durchgesickerte Unterlagen, um überzeugende Beweise dafür zu finden, dass die Herstellung und der Vertrieb der Covid-Impfstoffe vom US-Verteidigungsministerium (DoD) auf der Grundlage von Gesetzen über „medizinische Gegenmaßnahmen“ und nicht auf der Grundlage von Vorschriften zur Gewährleistung der Sicherheit pharmazeutischer Produkte durchgeführt wurden. Folglich konnten die Covid-Impfstoffe die behördliche Kontrolle umgehen und mussten nicht der guten Herstellungspraxis entsprechen.

Es lohnt sich, Latypovas 30-minütigen Vortrag auf einer Konferenz in Stockholm im Januar 2023 anzuschauen.

Ich finde Latypovas Analyse überzeugend und bin dankbar für ihre Arbeit, mit der sie die Scharade der nicht vorhandenen Qualitäts- und Sicherheitskontrollen für Covid-Impfstoffe aufgedeckt hat. Ich stimme jedoch nicht mit ihrer Schlussfolgerung überein, dass es sich bei den Impfschäden und Todesfällen infolge der fehlenden behördlichen Aufsicht um vorsätzlichen Mord durch eine Kabale allmächtiger „globalistischer Zentralbanker“ handelt, deren Ziel es ist, den Planeten zu entvölkern.

Der „Erfolg“ der Impfstoffe war entscheidend für das Pharma-Regierungs-NGO-Bioverteidigungsnetzwerk

Latypova versucht, das Szenario der mörderischen Banker zu untermauern, indem sie behauptet, dass die gleichen enormen Covid-Impfstoff-Profite auch ohne Tötung von Menschen hätten erzielt werden können:

Ich weise immer wieder darauf hin, dass, wenn das Motiv nur der Profit wäre, die profitabelste Strategie darin bestünde, Placebos zu verschicken. … Doch das Pharma-Kartell der Regierungen (Plural) besteht darauf, Millionen von Menschen zu töten und zu verletzen, und schränkt damit offensichtlich das Gewinnpotenzial ein.

Dies beruht meiner Meinung nach auf einem grundlegenden Missverständnis der Rolle, die medizinische Gegenmaßnahmen, einschließlich Impfstoffe, im Gesamtkonzept der biologischen Verteidigung spielen.

Covid-Impfstoffe sind keine „Biowaffen“, die Millionen von Menschen töten sollen, sondern sie wurden im Eiltempo entwickelt, als Höhepunkt eines jahrzehntelangen Versuchs, Gegenmaßnahmen gegen Krankheitserreger mit Biowaffenpotenzial zu entwickeln.

Angesichts des enormen Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwands, der in die Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen geflossen ist (Einzelheiten siehe unten), wird deutlich, dass Covid eigentlich die perfekte Gelegenheit war, um endlich zu beweisen, dass sich all diese Anstrengungen gelohnt hatten. Und wie? Indem man ein „erfolgreiches“ Impfstoffprodukt (eines, das nachweislich einen Nutzen hat, und sei es nur ein vorübergehender, kurzfristiger Schutz vor schweren Infektionen) in Rekordgeschwindigkeit auf den Markt brachte – rechtzeitig, um „Millionen von Leben zu retten“.

Und zwar nicht ein Produkt, sondern eine ganze Plattform, die gegen jeden aufkommenden, neu entstehenden und noch zu entstehenden Krankheitserreger eingesetzt werden kann. Das ist es, was der „Erfolg“ der mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech/Pfizer darstellt.

Wenn die Entwicklung des Covid-Impfstoffs auf der Grundlage dieser Plattformen dazu geführt hat, dass der Entwurfs- und Herstellungsprozess überstürzt wurde, Vorschriften umgangen wurden und es zu einigen schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen und Todesfällen kam, dann soll es so sein. Das Ziel, eine reale biologische Verteidigungsmaßnahme zu entwickeln, die in Milliarden von Waffen injiziert werden kann, und zwar in einem Verfahren, das theoretisch für jeden Krankheitserreger repliziert werden kann, war es wert.

Das Verständnis von Impfstoffen im Kontext der B-Schutz-Planung

Seit dem 11. September 2001 und den Milzbrandanschlägen von 2001 ist die Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen gegen potenzielle biologische Waffen ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen Bemühungen der US-Regierung zur Terrorismusbekämpfung.

Wie in einem Lancet-Artikel aus dem Jahr 2021 entnommen, „Biodefense Research Two Decades Later: Worth the Investment?„:

Faktoren wie anhaltende staatliche und private Finanzmittel, die durch die drohende Bedrohung durch Bioterrorismus und das jüngste Auftreten natürlicher Ausbrüche von Krankheitserregern im Zusammenhang mit Bioterrorismus, einschließlich Coxiella burnetii, Ebola-Virus (EBOV), SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, Influenza und Lassa-Virus, angetrieben werden, tragen wahrscheinlich wesentlich zum ständig wachsenden globalen Markt für biologische Verteidigung bei.

Wenn wir die Covid-Reaktion in diesem Rahmen der biologischen Verteidigung verstehen, ist SARS-CoV-2 ein „bioterroristischer Erreger“ und die antiviralen Medikamente und Impfstoffe, die zu seiner Bekämpfung entwickelt werden, sind medizinische Gegenmaßnahmen. Diese Definitionen sind wichtig, denn sie ermöglichen eine Entwicklung in „Warp-Geschwindigkeit“, die nicht möglich ist, wenn man versucht, einen Impfstoff oder ein Medikament gegen einen beliebigen Erreger zu entwickeln.

Medizinische Gegenmaßnahmen sind Milliarden wert (und viele weitere Milliarden!)

Seit 2001 ist das Budget für die Erforschung und Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen exponentiell gestiegen, wie in der Zeitschrift Lancet beschrieben:

Die Gesamtfinanzierung der USA für die biologische Verteidigung stieg drastisch an, und zwar von 700.000.000 $ im Jahr 2001 auf 4.000.000.000 $ im Jahr 2002; der Höchststand der Finanzierung im Jahr 2005 belief sich auf fast 8.000.000.000 $, und die durchschnittlichen Ausgaben lagen weiterhin bei 5.000.000.000 $.

Das sind über 100 Milliarden Dollar, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten für die biologische Verteidigung ausgegeben wurden.

Und wofür wurden diese Milliarden aufgewendet? In einer Zusammenfassung aus dem Jahr 2003 mit dem Titel „Expanded Biodefense Role for the National Institutes of Health“ (Erweiterte Rolle der Nationalen Gesundheitsinstitute bei der Bioabwehr) formuliert Dr. Anthony Fauci seine Vision der Bioabwehr:

…das Ziel ist es, in den nächsten 20 Jahren innerhalb von 24 Stunden von der Wanze zum Medikament zu gelangen. Dies würde die Herausforderung der gentechnisch hergestellten Bioagenten bewältigen.

Mit anderen Worten: Fauci stellt sich vor, dass der enorme Anstieg der Ausgaben für die biologische Verteidigung in die Forschung und Entwicklung von Plattformen fließt, die bis 2023 in der Lage sein werden, auf magische Weise an einem einzigen Tag medizinische Gegenmaßnahmen für jede Biowaffe zu entwickeln.

Fünfzehn Jahre später, ohne dass eine solche fantastische Plattform in Sicht ist, veröffentlichte die DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 2017 einen aktualisierten Plan für medizinische Gegenmaßnahmen mit dem Titel „Removing the Viral Threat“: Two Months to Stop Pandemic X from Taking Hold“. Anstelle von Faucis 24 Stunden von der Wanze bis zum Medikament heißt es in diesem Plan: „Die DARPA will eine integrierte End-to-End-Plattform entwickeln, die Nukleinsäuresequenzen nutzt, um die Ausbreitung von Virusinfektionen in sechzig Tagen oder weniger zu stoppen.“

Vor Covid umfasste dieser 60-Tage-Plan keineswegs eine globale Impfstoffeinführung mit Milliarden von Dosen. Er beschränkte sich auf die Entwicklung von Gegenmaßnahmen, die die US-Truppen im Falle eines Biowaffenangriffs – wenn auch nur vorübergehend – schützen könnten. So berichtete es im März 2020 das IEEE, ein gemeinnütziger Berufsverband für Ingenieurwesen und Technologie:

Als die DARPA vor zwei Jahren ihr Programm Pandemic Preparedness Platform (P3) ins Leben rief, war die Pandemie noch theoretisch. Es schien eine kluge Idee zu sein, eine schnelle Reaktion auf aufkommende Infektionskrankheiten zu entwickeln. Die Forscher, die im Rahmen des Programms arbeiteten, suchten nach Wegen, um einen sofortigen (aber kurzfristigen) Schutz vor einem gefährlichen Virus oder einer Bakterie zu erreichen.

Am 11. März 2020, als COVID-19 zur globalen Pandemie erklärt wurde, hatte das DARPA-Programm noch keine sicheren oder wirksamen Gegenmaßnahmen entwickelt – nicht einmal kurzfristig. In einem Artikel der Washington Post vom Juli 2020 hieß es:

Das Programm wurde bereits Jahre vor der aktuellen Pandemie ins Leben gerufen und war zur Hälfte abgeschlossen, als der erste Fall des neuartigen Coronavirus Anfang dieses Jahres in den Vereinigten Staaten auftrat. Aber alle, die an den Bemühungen der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) beteiligt waren, wussten, dass ihre Zeit früher gekommen war als geplant.

Als Covid aufkam, wurden die Plattformen, die Nukleinsäuresequenzen (DNA und mRNA) verwenden, die noch nie ein einziges brauchbares Produkt hervorgebracht hatten, in Warp-Geschwindigkeit gedrängt, um unter anderem Moderna und die Covid-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer zu produzieren.

Medizinische Gegenmaßnahmen umgehen regulatorische Hindernisse

Das Problem bei der Entwicklung von Impfstoffen, die wirklich sicher und wirksam sein sollen, ist, dass sie sehr, sehr lange dauert. Der Forschungsprozess, der drei Phasen umfasst, in denen mehrere Parameter der Sicherheit und Wirksamkeit bewertet werden, erfordert jahrelange, sorgfältige Experimente und Analysen.

Wenn dann ein sicherer und wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht, ist die Bedrohung durch das Virus wahrscheinlich schon vorbei. Das bedeutet, dass kein Pharmaunternehmen in ein solch riskantes Vorhaben investieren möchte. Für jeden, der glaubt, einen vielversprechenden Impfstoffkandidaten oder eine Plattform zu haben, können diese Hürden unnötig schwerfällig und kontraproduktiv erscheinen.

Eine Lösung, die von den Entwicklern des Covid-Impfstoffs in genialer Weise genutzt wurde, besteht darin, den Impfstoff als medizinische Gegenmaßnahme im Kampf gegen einen „bioterroristischen Erreger“ zu definieren, nachdem ein öffentlicher Gesundheitsnotstand ausgerufen wurde, der den Weg für eine Notfallzulassung ebnet.

In diesem speziellen Szenario werden die Gegenmaßnahmen, wie Latypova gezeigt hat, als „Prototypen“ eingestuft, und ihr Herstellungsprozess wird lediglich zu einer „Demonstration“, die im Grunde keiner behördlichen Aufsicht bedarf.

Der Goldtopf für medizinische Gegenmaßnahmen am Ende des Pandemie-Regenbogens

All die Zeit, das Geld und die Forschung, die in die Entwicklung von Gegenmaßnahmen für Biowaffen gesteckt wurden, haben alle Beteiligten dazu veranlasst, Covid als eine goldene Gelegenheit zu betrachten. In der Tat waren Regierungen, Pharmaunternehmen und NRO, die in die Forschung zur biologischen Verteidigung investiert hatten, entschlossen, dass die genetischen Impfstoffe von Covid auf jeden Fall „erfolgreich“ sein würden. Sie wollten niemanden umbringen, aber sie hatten auch nicht vor, die Entwicklung zu stoppen oder zu verlangsamen, ungeachtet zufälliger Verletzungen oder Todesfälle.

Indem sie das Virus als potenzielle Biowaffe und die Impfstoffprodukte als Gegenmaßnahmen definierten, waren sie in der Lage:

Vermeidung langjähriger Experimente zum Nachweis der Sicherheit und Wirksamkeit

den Pharmakonzernen reichlich Anreize bieten, auf die Massenproduktion von Impfstoffen umzusteigen: garantierte Umsätze in Milliardenhöhe und Freistellung von jeglicher Haftung für mögliche Schäden, die durch ihre Produkte verursacht werden

Schaffung einer Grundlage für unermesslichen zukünftigen Reichtum, basierend auf den genetischen Plattformen, deren „Erfolg“ bedeutet, dass sie zur Herstellung von Impfstoffen gegen so ziemlich alles verwendet werden können.

Die Dutzende neuer genetischer Impfstoffe gegen alles Mögliche, von der Grippe über verschiedene Krebsarten bis zu AIDS, die derzeit von Moderna und BioNTech entwickelt werden, zeugen von der Bedeutung des grundlegenden „Erfolgs“ des Covid-Impfstoffs.