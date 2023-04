Das WEF will mit der UNO das Wasser regulieren

‚Wasser ist kein Menschenrecht‘: Das WEF ordnet Regierungen an, Wasser in Häusern zu rationieren

Wie Sie zweifellos wissen, ist die technokratische Elite bestrebt, dass die Menschen „nichts besitzen und glücklich sind“. Die Welt wird von einer autoritären Eine-Welt-Regierung kontrolliert und die Menschheit wird laut Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum in einem totalitären System mit Massenüberwachung, Zwangsimpfungen und verzweifelter Knechtschaft versklavt werden.

Es wäre nicht so schlimm, wenn das WEF nicht so einflussreich wäre. Klaus Schwab hat offen mit der Fähigkeit seiner Organisation geprahlt, Regierungen auf der ganzen Welt zu infiltrieren. Am Institut für Politik der Harvard Kennedy School sprach er darüber, wie der Modus Operandi des WEF darin besteht, Regierungen durch die Einsetzung seiner „Young Global Leaders“ zu unterwandern.

In den vergangenen Jahren haben wir gesehen, wie sich dieser Modus Operandi auswirkt. Das WEF hat die Regierungen auf der ganzen Welt infiltriert und jede linksgerichtete Nation fest unter seiner Kontrolle. Täuschen Sie sich nicht, diese Young Global Leaders, einschließlich Justin Trudeau und Emmanuel Macron, arbeiten Hand in Hand mit Davos, um die globalistische Agenda der Elite zu verwirklichen.

Jetzt, in einer beunruhigenden Entwicklung, behauptet die globalistische Elite, dass Wasser kein Menschenrecht ist und die Wasserversorgung der Welt privatisiert und von den Eliten kontrolliert werden muss.

Das Weltwirtschaftsforum hat sich mit der UNO zusammengetan, um die Kontrolle über die Wasserversorgung der Welt an sich zu reißen und die Menschheit zu erpressen.

Das Weltwirtschaftsforum und die Vereinten Nationen haben die Regierungen der Welt angewiesen, sich darauf vorzubereiten, die Wasserversorgung der Menschen zu rationieren, als Teil ihrer „Great Reset“-Agenda für die Menschheit.

Die globalistischen Organisationen veranstalten in New York eine Konferenz zum Thema Wasser als Teil des Bestrebens der Vereinten Nationen, ihre 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, eine Liste, die, wenn sie vollständig erreicht und in Kraft gesetzt wird, den globalistischen Eliten die totale Kontrolle über alle menschlichen Aktivitäten geben wird.

„Die Konferenz zielt darauf ab, das Bewusstsein für die globale Wasserkrise zu schärfen und Maßnahmen zu beschließen, um international vereinbarte wasserbezogene Ziele zu erreichen“, schrieb das Weltwirtschaftsforum kürzlich in einem Beitrag.

„Die Globale Kommission für die Ökonomie des Wassers, die auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums 2022 ins Leben gerufen wird, wird über bahnbrechende Wege zur Bewertung und Bewirtschaftung von Wasser als Gemeingut berichten“, schrieb das Weltwirtschaftsforum in demselben Posting.

So wie das Pariser Abkommen ein Ende der Umweltverschmutzung versprach – wenn die Menschen nur aufhören würden, zu fliegen, Autos zu fahren und ihre Häuser zu heizen und Gasöfen zu benutzen -, wird nun dieses blühende Wasserabkommen zweifellos ein Ende des Durstes versprechen. Ja, ein Ende des Durstes – vorausgesetzt, die Menschen der Welt vereinen und halten sich an alle kommenden WEF-Wasserdiktate.

Die Vereinten Nationen planen, Wasser zu schützen, das zum Baden verwendet wird; Wasser, das für die Entwicklung verwendet wird; Wasser, das Meereslebewesen beherbergt; Wasser, das für den Transport verwendet wird. Die bevorstehenden Kontrollen würden sich also wahrscheinlich auf die Begrenzung des Wasserverbrauchs in Wohngebieten und die Erhöhung der Kosten für den Zugang zu diesem Wasser konzentrieren; auf Verbote der landwirtschaftlichen Nutzung und die Erhöhung der Kosten für die Landwirte; auf strenge Kontrollen der Arten und der Anzahl von Schiffen, die die Meere, Flüsse und Kanäle befahren dürfen, und die Erhöhung der Kosten für diese Form des Transports.

Dann werden die Forderungen nach Kompensationen kommen – wie bei den Kohlenstoffkompensationen werden die WEF-Wasserzaren den Handel mit Aktivitäten fordern, um die angebliche Verschmutzung der Wasserstraßen auszugleichen.

So viel zum Jetskifahren. So viel zum Angeln an den Wochenenden mit der Familie. Das wird zu teuer – und zu reglementiert.

„Krisen bei den natürlichen Ressourcen, einschließlich Wasser und Nahrung, gehören zu den zehn größten Risiken, denen die Menschheit im kommenden Jahrzehnt gegenübersteht“, schreibt das Weltwirtschaftsforum.

Die Hysterie ist da. Die hysterischen Behauptungen heizen die Medien an.

„Da die globale Erwärmung weiter voranschreitet, gehört normales Wetter der Vergangenheit an und verschärft unsere Wasserkrise“, so das Weltwirtschaftsforum.

Da haben Sie es.

Die doppelte Plage des Klimaalarmismus und der Wasserkrise: Möge die Angst um sich greifen.

„Es ist klar, dass wir unseren Ansatz überdenken müssen, wie wir Wasser am besten zuweisen und bewerten können“, schrieb das Weltwirtschaftsforum. „Wie können wir die Kosten für die Verhinderung oder Abschwächung von Dürren und Überschwemmungen, die durch die globale Erwärmung verschlimmert werden, aufteilen?“

Diese Frage soll nach dem Willen der globalen Bürokraten so beantwortet werden: indem alle menschlichen Aktivitäten der Kontrolle der Vereinten Nationen und ihrer ausgewählten Partner in der Weltpolitik unterstellt werden.

Dahin führt diese Wasserkonferenz. Die Globalisten werden nicht eher aufgeben, bis sie allen Menschen in allen Nationen die Macht entrissen haben – selbst wenn sie es Tropfen für Tropfen machen müssen.

Die Eliten haben es schon lange darauf abgesehen, die Kontrolle über die Wasserversorgung an sich zu reißen.

Nestle-CEO Peter Brabeck gab dies in einem schockierenden Interview zu, in dem er versehentlich die psychopathische Denkweise der Elite enthüllte.

In einer Zeit, in der die Inflation zweistellig ist, Lebensmittelproduktionsanlagen verbrennen, die Versorgungskette in der Krise steckt und Lebensmittelknappheit droht, wissen wir jetzt, dass die Eliten hinter den Kulissen versuchen, die Kontrolle über das Wasser des Planeten an sich zu reißen.

Ist Wasser also ein freies und grundlegendes Menschenrecht, oder sollte das gesamte Wasser auf dem Planeten, den Großkonzernen und der Elite gehören?

Sollen die Armen, die es sich nicht leisten können, diese sogenannten „Wasser-Offsets“ zu bezahlen, gezwungen werden, sich vom Staat einschläfern zu lassen, weil sie nicht über genügend Geld verfügen?

Das ist die Zukunft der Menschheit, wenn es nach den globalen Eliten geht.

Vielleicht erinnern Sie sich an den „Regenmann“ von Oregon, Gary Harrington, der 2015 zu 30 Tagen Gefängnis in Jackson County verurteilt und mit einer Geldstrafe von 1.500 Dollar belegt wurde, weil er auf seinem 170 Hektar großen Grundstück Regenwasser gesammelt hatte?

Er wurde dazu verurteilt, seine Dämme einzureisen und seine Teiche zu entleeren, die mehr als 13 Millionen Gallonen Wasser enthielten – genug, um 20 Schwimmbecken zu füllen.

Er hat eine Botschaft für uns alle über die Regierung und die globalistische Elite und ihre Pläne, die Kontrolle über das Wasser der Welt an sich zu reißen.

„Die Regierung tyrannisiert“, sagte Harrington in einem Interview.

„Sie sind zu großen Tyrannen geworden, und wenn man sich einfach hinlegt und stirbt und aufgibt, werden sie nur noch größere Tyrannen. Wir als Amerikaner müssen uns also auf unsere verfassungsmäßigen Rechte und unsere Rechte als Bürger berufen und hart bleiben. Dies ist ein gutes Land, wir werden uns durchsetzen“, sagte er.