„Sie haben gerade gelogen“ – Elon Musk demontiert BBC-Reporter wegen „Hassreden“ und beschuldigt BBC, „Fehlinformationen“ zu verbreiten

Der Teil des Interviews, den die BBC aus ihrem Bericht herausgeschnitten hat.

In einem Interview mit der BBC in der Twitter-Zentrale am Dienstagabend beschimpfte der Eigentümer Elon Musk den BBC-Reporter als Lügner, der behauptet habe, dass es seit seiner Übernahme mehr hasserfüllte Inhalte gebe.

WATCH: The moment @elonmusk confronts @BBC reporter @JamesClayton5 for not being able to provide a single example of hate speech he has witnessed on Twitter.

–

Elon also points out the BBC’s double standards regarding Covid misinformation. pic.twitter.com/EBRCcOrTP4