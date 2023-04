Ron Paul sagt, dass es einen Staatsstreich in Amerika gegeben hat und behauptet, dass er mit dem CIA-Mord an JFK begann (VIDEO)

Der ehemalige Präsidentschaftskandidat, Kongressabgeordnete und Arzt Ron Paul trat diese Woche im Tim Pool Podcast auf und machte einige kühne Aussagen über den Zustand des Landes.

Paul rief die zahlreichen derzeitigen Mitglieder des Kongresses auf, die keine Kenntnis von oder Loyalität gegenüber der US-Verfassung haben. Er prangerte korrupte und außer Kontrolle geratene Staatsausgaben an.

Schließlich behauptete er, dass JFK von der CIA ermordet wurde und dass dieser Moment der Beginn eines Staatsstreichs war.

Der Daily Caller hat Details:

Ron Paul sagt Tim Pool, dass JFK von unserer Regierung ermordet“ wurde Der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Ron Paul behauptete am Dienstag in einem Interview mit dem politischen Kommentator Tim Pool, John F. Kennedy sei „von unserer Regierung ermordet“ worden.

Paul trat in Pools Sendung „Timcast IRL“ auf, um ein umfassendes Interview über aktuelle Ereignisse, Wirtschaft und Krieg zu führen. Pool fragte Paul 10 Minuten nach Beginn der Sendung nach der Möglichkeit, dass Amerika in den Dritten Weltkrieg gegen Russland eintritt. „Ich behaupte, dass wir mittendrin sind und uns auf dem Weg dorthin befinden, dass die Revolution ausgefochten wurde, dass es einen Putsch gegeben hat, dass wir keine Ähnlichkeit mit einer Regierung haben, die an eine Republik glaubt, dass wir kein ehrliches Geld haben, dass wir keine Integrität haben“, sagte Paul.

„Aber ich glaube, dass es einen Staatsstreich gegeben hat und dass die Macht übernommen wurde, und wenn ich will, und wenn ich kann, möchte ich einfach das Datum in meinen Kopf setzen, und jeder könnte wahrscheinlich ein Datum in den vergangenen 100 Jahren wählen, aber ich habe den 22. November 1963 gewählt,“ fuhr Paul fort. „Das war der Tag, an dem Kennedy von unserer Regierung ermordet wurde, Sie wissen schon, von der CIA.“

Dr. @RonPaul Details the Day the 'Coup' Against American Democracy Was Cemented



November 22, 1963: "That was the day Kennedy was murdered by our government. You know, by the CIA." pic.twitter.com/ppnS1MVKRV — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 12, 2023

Hier ist eine längere Version: