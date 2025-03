Von Murad Sadygzade

Seit dem Sturz des alten Regimes hat die neue Regierung in Damaskus blutige sektiererische Gewalt und eine Wirtschaft in Trümmern erlebt.

Es ist nun 100 Tage her, dass Ahmed Ash-Sharaa an die Macht kam, doch die Hoffnungen seiner Anhänger auf eine rasche Befriedung Syriens haben sich nicht erfüllt. Das Land steht weiterhin vor großen Herausforderungen: Ein erheblicher Teil der westlichen Sanktionen bleibt bestehen, während ethnisch-konfessionelle Spaltungen die Gesellschaft weiterhin spalten und manchmal in offene bewaffnete Auseinandersetzungen eskalieren.

Die neue Führung versucht, eine Politik der Versöhnung zu verfolgen, einen Neuanfang zu wagen und die Missstände der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Der Prozess der Beilegung ist jedoch komplex und zweideutig – die tief verwurzelten Widersprüche, die sich über Jahre des Konflikts angesammelt haben, verhindern eine sofortige Wiederherstellung von Vertrauen und Stabilität. Trotz angekündigter Reformen und diplomatischer Initiativen bleibt die syrische Gesellschaft polarisiert, und externe Akteure beeinflussen weiterhin die interne Situation.

Dennoch gibt die Führung des Landes ihre Bemühungen um Stabilisierung und Erholung nicht auf, auch wenn sie auf zahlreiche Hindernisse stößt. Ob der neue politische Kurs zu einem lang ersehnten Frieden führen wird, bleibt abzuwarten. Zunächst werden wir einen Blick auf die Ereignisse der letzten 100 Tage werfen und untersuchen, wie sie sich auf die Zukunft Syriens auswirken könnten.

Einigkeit ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft

Einer der wichtigsten Punkte der Innenpolitik der neuen Regierung ist die nationale Aussöhnung, die für die Legitimierung der Autorität von Asch-Scharaa und seiner Anhänger in der breiten Bevölkerung von entscheidender Bedeutung ist. Ursprünglich wurde angenommen, dass die größten Schwierigkeiten mit den pro-kurdischen Syrian Democratic Forces (SDF) aufgrund ihrer antitürkischen Haltung entstehen würden.

Am späten Abend des 10. März einigten sich die neuen syrischen Behörden und die kurdische Verwaltung, die die nordöstlichen Gebiete des Landes kontrolliert, auf eine schrittweise Integration aller kurdischen zivilen und militärischen Strukturen in die nationalen Institutionen Syriens. Das Dokument wurde vom syrischen Interimspräsidenten Ahmed Ash-Sharaa und dem Kommandeur der Syrian Democratic Forces (SDF), Mazloum Abdi, unterzeichnet.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung, die von Ash-Sharaa am X veröffentlicht wurde, wird die SDF bis Ende des Jahres die Kontrolle über die Grenzübergänge zur Türkei und zum Iran, über Flughäfen, Ölfelder und Gefängnisse an die syrische Regierung übertragen. Im Gegenzug erhalten die Kurden verfassungsrechtliche Garantien, darunter das Recht, ihre Sprache im Bildungswesen zu verwenden, und die Möglichkeit für Vertriebene, in ihre Häuser zurückzukehren. Die Kurden sollen außerdem unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit uneingeschränkt am politischen Leben Syriens teilnehmen können. Darüber hinaus hat die SDF zugesagt, Damaskus im Kampf gegen Anhänger des ehemaligen Regimes von Baschar al-Assad und andere Bedrohungen für die Sicherheit und territoriale Integrität des Landes zu unterstützen.

Abdi erklärte, dass das unterzeichnete Dokument darauf abzielt, die Voraussetzungen für eine bessere Zukunft für das syrische Volk zu schaffen, seine Rechte zu schützen und Frieden zu erreichen. Später betonte er jedoch, dass die Mechanismen und der Zeitplan für die Umsetzung aller Bestimmungen des Abkommens noch geklärt werden müssten. Er fügte hinzu, dass Syrien eine einheitliche Armee, Hauptstadt und Nationalflagge haben werde, und versprach, alle ausländischen Formationen innerhalb der SDF aus dem Land zu vertreiben. Dies impliziert wahrscheinlich den Ausschluss von Kämpfern der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), deren Anwesenheit die Türkei als Rechtfertigung für ihre Militäroperationen in Syrien anführt.

Ein Vertreter der Syrian Democratic Forces (SDF), Farhad Shami, betonte den vorläufigen Charakter des Dokuments und stellte klar, dass die Vereinbarung unter Vermittlung der USA zustande gekommen sei und nicht den sofortigen Einsatz syrischer Regierungstruppen in kurdischen Gebieten oder die Übergabe von Ölanlagen und Gefängnissen, in denen ISIS-Mitglieder festgehalten werden, impliziere.

Experten gehen davon aus, dass die USA die kurdische Autonomie in Syrien festigen wollen, um sie als Druckmittel sowohl gegenüber Damaskus als auch gegenüber der benachbarten Türkei einzusetzen. Darüber hinaus erwägt Washington Berichten zufolge in naher Zukunft einen vollständigen Abzug seiner Streitkräfte aus Syrien und überträgt die Verantwortung für seine regionalen Interessen den kurdischen Streitkräften.

Die Unterzeichnung des Abkommens fiel mit der Ankündigung der syrischen Behörden zusammen, eine große Militäroperation gegen alawitische Aufständische im Nordwesten des Landes abgeschlossen zu haben. Dieses Ereignis ist der blutigste Konflikt seit dem Sturz von Baschar al-Assad im Dezember 2024.

Analysten betonen, dass die Zukunft der kurdischen Integration von zahlreichen externen und internen Faktoren abhängt. Damaskus sucht aufgrund der Drohungen Israels und der allgemeinen Instabilität im Land den Dialog mit den SDF, während die Kurden unter dem Druck der Türkei und der sich verändernden Situation um die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gezwungen sind, mit der syrischen Regierung zu verhandeln, insbesondere nach dem Aufruf des PKK-Führers Abdullah Öcalan, den bewaffneten Kampf zu beenden.

Die Lage in der Provinz As-Suwayda, die überwiegend von Drusen bewohnt wird, stellt Damaskus ebenfalls vor eine große Herausforderung. Trotz der formellen Loyalität gemäßigter Kräfte gegenüber der Zentralregierung schaffen die zunehmende Fragmentierung lokaler bewaffneter Gruppen und die wachsende Beteiligung externer Akteure Bedingungen für eine regionale Destabilisierung.

Die interne Dynamik in As-Suwayda bleibt komplex. Der sogenannte „gemäßigte Block“, der aus dem religiösen Führer Scheich al-Aql Hikmat al-Hijri und mehreren lokalen bewaffneten Fraktionen besteht, darunter die „Mountain Brigade“, die „Men of Dignity“ und die „Sheikh al-Karama Forces“, hat nach wie vor den größten Einfluss. Das Hauptziel dieser Gruppen besteht darin, die territoriale Einheit Syriens zu wahren, Verhandlungen mit Damaskus zu unterstützen und die Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrats umzusetzen, in der politische Reformen und die mögliche Föderalisierung des Landes dargelegt werden.

Trotz der dominierenden Position des gemäßigten Flügels haben radikale Gruppen in letzter Zeit an Stärke gewonnen. Die größte Sorge bereitet das Aufkommen eines neuen Akteurs im Dezember 2024 – des „Militärrats“, angeführt von Tariq Ash-Shufi. Diese Organisation, die von externen Akteuren unterstützt wird, setzt sich für die Autonomie der Provinz ein und stellt eine Bedrohung für ihre Integration in einen vereinten syrischen Staat dar.

Die Bildung des „Militärrats“ ging mit zunehmender ausländischer Einmischung einher. Verschiedenen Berichten zufolge unterhält die Gruppe Verbindungen zu Israel und erhält Unterstützung von amerikanischen Ausbildern, die auf der Al-Tanf-Basis stationiert sind. Diese Unterstützung deutet auf die Umsetzung einer kontrollierten Krisenstrategie hin, die darauf abzielt, Damaskus zu schwächen und die Kontrolle über die südlichen Regionen Syriens neu zu verteilen.

Israel nutzt den ethnisch-religiösen Faktor und versucht, eine Sicherheitszone entlang der syrischen Grenze zu errichten, indem es die Idee einer drusischen Autonomie und entsprechende Narrative in den Medien fördert. Es gibt eine Theorie, dass dieser Plan mit einer umfassenderen Strategie übereinstimmt, die als „David-Korridor“ bekannt ist. Die erste Phase dieser Strategie umfasst die Schaffung einer Pufferzone in den Provinzen Daraa und Quneitra, in der die Drusen als Verbündete Israels dienen könnten. In der zweiten Phase soll dieser Korridor in Richtung Irak erweitert werden, wodurch eine Barriere zwischen Syrien und den schiitischen Gruppen der Region geschaffen wird.

Eines der wichtigsten Instrumente zur Einflussnahme von außen war eine massive Informationskampagne, die darauf abzielte, Konflikte innerhalb der drusischen Gemeinschaft und zwischen den Drusen und der Zentralregierung zu schüren. Insbesondere werden Gerüchte über eine angebliche weit verbreitete Unterstützung Israels in der drusischen Bevölkerung sowie über die mögliche Beteiligung drusischer Streitkräfte an einer Militäroperation der israelischen Streitkräfte gegen Damaskus verbreitet. Diese Erzählungen haben eine doppelte Wirkung: Einerseits untergraben sie das Vertrauen in den gemäßigten Block innerhalb der Provinz und andererseits provozieren sie Feindseligkeiten seitens radikaler syrischer Gruppen.

Die aktuelle Dynamik in As-Suwayda deutet auf erhebliche Risiken für die territoriale Integrität Syriens hin. Wenn es den gemäßigten drusischen Kräften nicht gelingt, die Situation unter Kontrolle zu halten und der radikale Einfluss weiter zunimmt, könnte dies de facto zur Einrichtung einer autonomen Zone unter externem Einfluss führen. Dies wiederum würde die Position der Zentralregierung schwächen, die Einmischung aus dem Ausland verstärken und einen Präzedenzfall für eine weitere Fragmentierung des syrischen Staates schaffen.

Angesichts der aktuellen Lage muss Damaskus nicht nur die Zusammenarbeit mit gemäßigten Kräften stärken, sondern auch seine Informations- und diplomatischen Bemühungen intensivieren, um dem Einfluss von außen entgegenzuwirken. Besondere Aufmerksamkeit muss der Bekämpfung destabilisierender Medienkampagnen gewidmet werden, die darauf abzielen, die Spaltungen innerhalb der syrischen Gesellschaft zu vertiefen. Andernfalls könnte die Drusenfrage zu einem Auslöser für eine weitere Eskalation des Konflikts werden, mit weitreichenden geopolitischen Folgen.

Anfang März kam es in Syrien zu tragischen Ereignissen im Zusammenhang mit einem Aufstand der Alawiten in den Küstenprovinzen Latakia und Tartus. Die Alawiten, die etwa 12 % der Bevölkerung des Landes ausmachen, unterstützten historisch gesehen das Regime von Bashar Assad, der im Dezember 2024 gestürzt wurde. Der Aufstieg islamistischer Elemente an die Macht verschärfte die Spannungen zwischen den Konfessionen und führte zu bewaffneten Auseinandersetzungen.

Am 6. März 2025 brach ein Aufstand der Alawiten gegen die neuen Behörden aus. Der Aufstand wurde durch Unterdrückung und Gewalt von bewaffneten Gruppen ausgelöst, die die neue Regierung unterstützten. Als Reaktion darauf entsandte die Zentralregierung zusätzliche Streitkräfte, um den Aufstand zu unterdrücken. In den darauffolgenden Tagen sollen regierungsfreundliche Kräfte Massenhinrichtungen und gezielte Tötungen durchgeführt haben, bei denen über tausend Menschen ums Leben kamen.

Die Kämpfe forderten zahlreiche zivile Opfer. Berichten zufolge wurden in der Provinz Latakia Hunderte Alawiten, darunter auch Frauen und Kinder, getötet. Viele Bewohner suchten auf der Flucht vor der Gewalt Zuflucht auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Hmeimim.

Die Führung der alawitischen Gemeinschaft wandte sich an die internationale Gemeinschaft und bat um Hilfe. Am 10. März richteten sie einen Brief an israelische Regierungsvertreter, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu, in dem sie darum baten, vor der Verfolgung durch die neuen syrischen Behörden „gerettet“ zu werden.

Diese Ereignisse haben die ohnehin schon komplexe Lage in Syrien weiter verschärft und die tiefen religiösen und ethnischen Spaltungen des Landes verdeutlicht. Die internationale Gemeinschaft hat ihre Besorgnis über die Möglichkeit einer weiteren Konflikteskalation zum Ausdruck gebracht und eine friedliche Lösung gefordert.

Bei genauerer Betrachtung der Lage wird deutlich, dass die Unterdrückung des Aufstands der Alawiten durch die neuen syrischen Behörden zu einer weiteren Radikalisierung und einer Vertiefung der konfessionellen Kluft führen könnte. Das Fehlen eines Dialogs und die harte Unterdrückung von Minderheiten könnten zu einer Zunahme des Extremismus und einer regionalen Destabilisierung beitragen. Die internationale Gemeinschaft muss ihre diplomatischen Bemühungen intensivieren, um weitere Gewalt zu verhindern und die Rechte aller ethnischen und religiösen Gruppen in Syrien zu schützen.

Eine funktionierende Wirtschaft ist unerlässlich

Inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise und politischer Instabilität unternimmt Syrien Schritte in Richtung umfassender Wirtschaftsreformen. Präsident Ahmed Sharaa und sein Team haben einen strategischen 10-Jahres-Plan entwickelt, der darauf abzielt, sich von einem sozialistischen Modell zu verabschieden und zu einer offeneren Marktwirtschaft überzugehen. Dieser Plan umfasst eine dringende Erholungsphase und langfristige strukturelle Veränderungen, wobei der Schwerpunkt auf der Modernisierung der Infrastruktur, des Bankensektors, der Kommunikation und des Straßennetzes liegt, um ein günstiges Umfeld für Investoren zu schaffen.

Zu den wichtigsten Zielen der Reformen gehören die Umstrukturierung staatlicher Institutionen und die Anziehung ausländischen Kapitals, was die Teilprivatisierung staatlicher Unternehmen beinhalten kann. Das Land ist jedoch mit massiven Zerstörungen konfrontiert, die durch jahrelange Kriege und schwere finanzielle Engpässe verursacht wurden. Nach Angaben der Weltbank und der Vereinten Nationen könnten die Kosten für den Wiederaufbau 300 Milliarden US-Dollar erreichen – weit mehr als das Vorkriegs-BIP des Landes von 60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010. Bis 2024 war das BIP Syriens auf weniger als 6 Milliarden US-Dollar geschrumpft, was das Ausmaß des wirtschaftlichen Niedergangs unterstreicht.

In diesem Zusammenhang wird die Lockerung oder Aufhebung internationaler Sanktionen zu einem entscheidenden Faktor für die wirtschaftliche Erholung. In den letzten Monaten wurden Fortschritte in diese Richtung beobachtet. Die Europäische Union hat die Sanktionen im Banken-, Energie- und Transportsektor ausgesetzt, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen und politische Reformen zu erleichtern. Die Freigabe der wirtschaftlichen Ressourcen der syrischen Zentralbank und die Streichung bestimmter Banken von der Sanktionsliste könnten dazu beitragen, Investitionen anzuziehen und die finanzielle Stabilität des Landes zu verbessern.

Auch die USA haben Schritte unternommen, um ihr Sanktionsregime zu lockern. Am 6. Januar 2025 kündigte das US-Finanzministerium eine vorübergehende sechsmonatige Lockerung bestimmter Sanktionen gegen Syrien an. Dazu gehören die Genehmigung von Transaktionen mit syrischen staatlichen Institutionen, die nach dem 8. Dezember 2024 eingeleitet wurden, sowie von Geschäften im Zusammenhang mit der Lieferung von Öl, Erdgas und Strom innerhalb Syriens. Darüber hinaus wurden persönliche Geldtransfers erlaubt, um die humanitäre Lage im Land zu verbessern.

Diese Maßnahmen zielen darauf ab, das syrische Volk zu unterstützen, ohne die umfassenderen Sanktionen gegen die neue Regierung in Damaskus vollständig aufzuheben. Die US-Regierung plant, vorsichtig vorzugehen und die Sanktionen nicht vollständig aufzuheben, bis die Politik der neuen Behörden klarer wird. Die europäischen Länder vertreten eine ähnliche Haltung und befürworten einen vorsichtigen Ansatz, bevor die Sanktionen vollständig aufgehoben werden.

Die vorgeschlagenen Reformen könnten zu erheblichen Veränderungen in der Struktur der syrischen Wirtschaft führen. Der Übergang zu Marktmechanismen, die Privatisierung unrentabler Staatsunternehmen und die Schaffung eines günstigen Investitionsklimas eröffnen Möglichkeiten für Kapitalzuflüsse, die für die Erholung des Landes von entscheidender Bedeutung sind. Der Erfolg dieses Ansatzes wird jedoch von politischer Stabilität, dem Vertrauen der Investoren und der Fähigkeit der Regierung abhängen, Reformen wirksam umzusetzen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die syrische Wirtschaft in ein chaotisches, oligarchisches System verwandelt, das von einer kleinen Elite dominiert wird, wie es in einigen postsozialistischen Ländern der Fall war.

Die Entscheidung der EU, die Sanktionen gegen Syrien in wichtigen Wirtschaftssektoren auszusetzen, deutet auf eine allmähliche Neubewertung der EU-Politik gegenüber dem Land hin. Das Hauptmotiv ist die Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung und die Erleichterung politischer Reformen. Die Lockerung der Sanktionen wird auch dazu beitragen, Handelsgeschäfte zu vereinfachen, was angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise in Syrien besonders wichtig ist.

Die Entscheidungsfindung der EU steht im Zusammenhang mit den Verhandlungen mit den neuen syrischen Behörden, da der Westen sie unter Druck setzt, ihr Engagement gegenüber Russland zu verringern. Dieser Schritt der EU fällt mit dem Besuch einer russischen Delegation in Damaskus und Telefongesprächen zwischen dem russischen und dem syrischen Präsidenten zusammen, was die Bemühungen Europas unterstreicht, den Einfluss Moskaus in der Region zu schwächen. In der Praxis versucht Brüssel durch die Lockerung der Sanktionen, wirtschaftliche Anreize als Instrument für politische Verhandlungen zu nutzen, um die vollständige Wiederherstellung des Dialogs zwischen Russland und Syrien zu verhindern und Damaskus zu Zugeständnissen zugunsten des Westens zu drängen.

Trotz dieser positiven Veränderungen sind viele Experten und internationale Organisationen der Meinung, dass eine vollständige Erholung Syriens die vollständige Aufhebung der Sanktionen erfordert. Sie weisen darauf hin, dass eine teilweise Lockerung zwar ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber nicht ausreicht, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und bessere Lebensbedingungen zu gewährleisten. Die Sanktionen wirken sich weiterhin negativ auf Schlüsselsektoren der Wirtschaft aus und behindern den Zugang zu internationalen Finanzmärkten und Investitionen.

Die Zukunft Syriens hängt weitgehend von der erfolgreichen Umsetzung wirtschaftlicher Reformen und dem Umfang der Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft ab. Obwohl die Lockerung der Sanktionen nur vorübergehend ist, bietet sie die Möglichkeit, den Erholungsprozess einzuleiten und Investitionen anzuziehen. Um jedoch langfristig Stabilität und Wohlstand zu erreichen, sind koordinierte Anstrengungen sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene erforderlich, um den politischen und wirtschaftlichen Wandel in Syrien zu unterstützen.

Die neue vorläufige Verfassung

Anfang dieses Monats unterzeichnete Ahmed al-Sharaa eine vorläufige Verfassung, die für einen Zeitraum von fünf Jahren ausgelegt ist. Dieses Dokument stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung politischer Wandel im Land nach dem Sturz des Assad-Regimes dar. Bei der Ausarbeitung der vorläufigen Verfassung wurden die neuen politischen Gegebenheiten in Syrien nach dem Machtwechsel berücksichtigt. Eines der Hauptziele dieses Dokuments besteht darin, die politischen Reformen zu festigen und die Voraussetzungen für Wahlen zu schaffen, die die schrittweise Demokratisierung des Landes erleichtern sollen. Die neue Verfassung, die von einer Expertenkommission ausgearbeitet wurde, besteht aus 44 Artikeln und legt das islamische Recht als primäre Rechtsquelle fest, wobei die Bestimmungen über die Meinungs- und Redefreiheit beibehalten werden.

Ein Schlüsselelement der vorläufigen Verfassung ist die Einrichtung des Volkskomitees, das als vorläufiges Parlament fungieren wird. Dieses Gremium soll ein Gleichgewicht zwischen Legislative, Exekutive und Judikative sicherstellen und so zur Stabilität des Rechtssystems und zum geordneten Zusammenwirken der staatlichen Institutionen beitragen. Die Verfassung betont die Notwendigkeit, eine unabhängige Justiz zu entwickeln, die vor Eingriffen der Exekutive geschützt ist. Darüber hinaus sieht das Dokument Wahlen innerhalb von fünf Jahren vor, was das Engagement für einen demokratischen Wandel und die Verhinderung einer Monopolisierung der Macht zeigt.

Allerdings haben nicht alle politischen Kräfte im Land die neue Verfassung unterstützt. Der von Kurden geführte Syrische Demokratische Rat (SDC), der politische Flügel der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte, lehnte die Verfassungserklärung ab. Der SDC argumentiert, dass das Dokument die verschiedenen Gemeinschaften Syriens nicht angemessen schützt und zu einer Wiederholung des Autoritarismus führen könnte. Sie bestehen auf einer fairen, dezentralen Machtverteilung und einem nationalen Konsens bei der Ausarbeitung der Verfassung. Diese Meinungsverschiedenheiten verdeutlichen die Komplexität des politischen Prozesses in Syrien und die Notwendigkeit, die Interessen verschiedener ethnischer und religiöser Gruppen zu berücksichtigen.

Die internationale Gemeinschaft hat auf die Verabschiedung der vorläufigen Verfassung zurückhaltend reagiert. Trotz Aufrufen regionaler Regierungen, Sanktionen aufgrund wirtschaftlicher Instabilität zu überdenken, bleiben viele Länder skeptisch, was die Fähigkeit der neuen Behörden angeht, Inklusivität zu gewährleisten und die Rechte aller ethnischen und religiösen Gruppen zu schützen. Vor diesem Hintergrund erwägt der Westen die Möglichkeit, den wirtschaftlichen Druck auf Syrien zu verringern, fordert aber, dass Damaskus sich an demokratische Grundsätze und Menschenrechte hält. In den letzten Monaten gab es eine Zunahme der diplomatischen Kontakte zwischen der syrischen Führung und den EU-Ländern, was auf Versuche hindeutet, Kompromisslösungen in Bezug auf die Sanktionspolitik zu finden.

Die provisorische Verfassung befasst sich auch mit der Militärreform und betont die Rolle der Armee als professionelle nationale Institution, die im Rahmen der Gesetze agiert. Die Einführung von Artikeln, die die Existenz bewaffneter Gruppen außerhalb der militärischen Kontrolle verbieten, zielt darauf ab, die staatliche Aufsicht über das Sicherheitssystem des Landes zu stärken. Dies ist besonders wichtig im Zusammenhang mit der Vereinigung verschiedener bewaffneter Fraktionen und der Verhinderung der Fragmentierung der Sicherheitskräfte. Darüber hinaus hat die Übergangsregierung Syriens Pläne zur schrittweisen Entmilitarisierung ziviler Gebiete angekündigt, wodurch die Gewalt eingedämmt und die Rückkehr von Flüchtlingen erleichtert werden soll.

Die wirtschaftliche Lage in Syrien ist nach wie vor äußerst schwierig. Krieg und Sanktionen haben der syrischen Wirtschaft schweren Schaden zugefügt, sodass dringend Maßnahmen zur Wiederherstellung der Infrastruktur, des Bankensektors und der Industrieproduktion erforderlich sind. In diesem Zusammenhang ermöglicht die vorläufige Verfassung eine teilweise Privatisierung staatlicher Unternehmen und ausländische Investitionen. Allerdings stellen mangelndes Vertrauen potenzieller internationaler Partner und finanzielle Beschränkungen erhebliche Hindernisse für die Umsetzung dieser Initiativen dar. In den letzten Wochen wurden Verhandlungen mit internationalen Finanzinstitutionen geführt, um Kreditlinien für die wirtschaftliche Erholung zu sichern, aber aufgrund der Instabilität des Landes wurden nur langsam Fortschritte erzielt.

Die in der Übergangsverfassung festgelegte Übergangszeit stellt einen komplexen politischen Prozess dar, der von den syrischen Behörden enorme Anstrengungen verlangen wird. Die wichtigsten Herausforderungen – Gewährleistung der Sicherheit, Wiederaufbau der Wirtschaft und Anziehung ausländischer Investitionen – werden auch in den kommenden Jahren im Mittelpunkt stehen. Trotz ihrer umstrittenen Bestimmungen stellt die Übergangsverfassung einen Versuch dar, einen Rechtsrahmen für das künftige politische System Syriens zu schaffen. Ihre erfolgreiche Umsetzung wird jedoch von der Fähigkeit der Behörden abhängen, die Interessen aller Parteien zu berücksichtigen und einen nationalen Konsens zu erzielen.

Die Lage in Syrien bleibt schwierig. In den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit haben die neuen Behörden bereits Blutvergießen erlebt und kämpfen darum, nationale Einheit zu erreichen. Der jahrelange interne Konflikt ist noch nicht beigelegt und die Ereignisse könnten zu einem ausgewachsenen Krieg eskalieren, wenn die neue Regierung nicht Pragmatismus und Verhandlungsbereitschaft unter Beweis stellt. Darüber hinaus sind die Verbesserung des wirtschaftlichen Wohlergehens der Bevölkerung und die Sicherung der Unterstützung internationaler Akteure – wie Russland, die USA, China und andere Länder, die an einer regionalen Stabilisierung interessiert sind – von entscheidender Bedeutung. Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft und die innenpolitischen Entwicklungen in den kommenden Monaten werden darüber entscheiden, wie wirksam diese Reformen bei der Wiederherstellung von Frieden und Stabilität im Land sein werden.