Das Syrien, von dem man uns nichts erzählt hat

Lorenzo Maria Pacini

Dies ist das Zeugnis eines Syrers, der für sein Land und sein Volk gekämpft hat und nun die schlimmste Niederlage seines Lebens erleidet.

Dieser Artikel geht auf ein Gespräch zurück, das ich mit einem alten Freund hatte, der Kommandeur der syrischen Streitkräfte war und dessen Mut im gesamten Nahen Osten geschätzt und anerkannt wurde. Ein echter Sozialist aus einer anderen Zeit, der sich nie scheute, seine Meinung zu sagen, und der trotz Widersprüchen und unterschiedlicher politischer Ansichten nie sein Land und die Unterstützung für seine Regierung verriet.

Da er seinen Namen nicht preisgeben möchte, da er immer noch institutionellen Tätigkeiten im Ausland nachgeht, werden wir ihn bei seinem fiktiven Namen Ram nennen. Ob man seinen Worten nun zustimmt oder nicht, dies ist das Zeugnis eines Syrers, der für sein Land und sein Volk gekämpft hat und nun die schlimmste Niederlage seines Lebens erleidet.

Das Wiedersehen mit Ram

In Rams privatem Arbeitszimmer herrscht ein Hauch von gelebtem Leben. An den Wänden hängen verschiedene Gemälde mit syrischen Landschaften, einige Koranaufrufe und Terrakotten, die an die Schlachten erinnern, an denen er teilgenommen hat. Im Bücherregal stehen ein paar alte Bücher in arabischer Sprache und viele Poster mit Dokumenten in verschiedenen Sprachen. Hier und da sind verblichene Fotos von Männern in Tarnuniformen in der Wüste zu sehen. In Richtung des Eingangs hängt eine syrische Flagge mit dem Gesicht von Bashar al-Assad, noch voller Staub, Schmutz und einigen Rissen, als wäre sie vom Schlachtfeld geholt und sofort am Fahnenmast befestigt worden. In der Mitte ein Foto seines Vaters, eines klugen und gut aussehenden arabischen Mannes, mit einer schwarzen Trauerkeffiyeh darüber.

Wir kannten uns schon seit Jahren: Ich war ein Kind, das die Klassiker der Geopolitik las und die Welt mit dem Wunsch betrachtete, sie zu verstehen, er war ein Kämpfer, der unglaubliche Situationen durchlebt hatte und sich ins Privatleben zurückzog, um auf andere Weise, abseits des Rampenlichts, weiter für sein Land zu arbeiten. Ich habe es geliebt, den Anekdoten zuzuhören, die er jedes Mal aus seinem Gedächtnis hervorzauberte, es war, als würde man in eine andere Welt eintauchen, fast unwahrscheinlich, weil sie so „anders“ war als der Westen. Vor allem eine Welt, in der der Krieg, der Kampf um die Freiheit und eine andere politische Situation nicht Jahrzehnte zurücklagen, sondern frische Ereignisse waren, deren Narben noch offen und blutend waren.

Er hatte immer großen Respekt vor mir und meiner Unterstützung für die syrische Sache, weshalb er mir erlaubte, ihn zu treffen. Er empfängt mich mit der Wärme, dem Respekt und der Tiefe, die dem syrischen Volk eigen sind, das seit Jahrtausenden für seine Aufnahme- und Integrationsfähigkeit bekannt ist. Er bietet mir einen langen Kaffee an und wir kommen ins Gespräch.

Ram, was denkst du? frage ich ihn.

Die Freude über unsere Begegnung ist plötzlich verflogen. Sein Gesicht wird ernst und sein Kopf neigt sich nach vorne, als würde er tief nachdenken. Nach ein paar Sekunden schaut er auf: Ich habe es noch nie jemandem erzählt. Vielleicht ist es an der Zeit zu sagen, was ich wusste, was ich sah“.

Es folgt ihr Zeugnis, das mir vom ersten bis zum letzten Wort mit großer Rührung und spürbarem Schmerz vorgetragen wird.

Wir wussten bereits alles

Was geschah, hatte niemand erwartet, außer denjenigen, die wie ich bereits 2011 den Ablauf der Ereignisse erahnten und vielleicht von vertrauenswürdigen Kontakten vorhergesehen hatten. Wir wussten bereits alles. Wir wussten, dass Bashar al-Assad etwas mit den Machthabern anderer Länder vorbereitete, um seinen guten Abgang in dem Moment zu arrangieren, in dem die Unterstützung im Nahen Osten zusammenbrach oder die Dinge schlecht liefen“. Die Ernsthaftigkeit des Gesprächs lässt weder Ironie noch Sarkasmus zu. Ram meint es ernst und versucht, mir den Ernst seiner Worte verständlich zu machen, im Vertrauen auf meine Professionalität und das Vertrauen, das uns verbindet.

Die These, die er vertritt und die er mir in vielen Details erläutert, von denen ich einige aufgrund der Vertraulichkeit der zitierten Informationen nicht wiedergeben kann, lautet, dass Baschar al-Assad zu sehr mit dem Westen befreundet war: seine Bankiersfrau, die Abendessen im Vereinigten Königreich, der Geruch der Freimaurerei, eine gewisse Passivität gegenüber der Korruption der Politiker und der hohen Ränge der Streitkräfte. Zu viele Elemente, die vielen Syrern nicht gefielen und die schon im Jahr 2000, als er an die Macht kam, Misstrauen und Enttäuschung bei denen hervorriefen, die wie Ram ihr Leben für die Revolution riskiert hatten.

Die Ereignisse von 2011-2013, der interne Aufstand, der dschihadistische Terrorismus, waren allesamt Folgen früherer Fehler. Assad hatte dem Westen zu sehr zugezwinkert … aber auch dem Osten. Nach Russland, zum Beispiel. Ich gestehe, ich hatte daran geglaubt, ich hatte darauf gehofft. Putin könnte wirklich etwas bewirken. Ich habe nie einem anderen Machthaber vertraut, aber ich habe es getan, weil er wirklich wesentliche Hilfe bei der Bekämpfung des Terrorismus geleistet und Syrien zumindest ein Minimum an internationaler Sicherheit garantiert hatte“, erzählt er mir, während er seinen vielen Erinnerungen nachgeht. Aber es hat nicht geholfen, denn Russland war auch an dem Abkommen beteiligt. Wir sind zweimal verraten worden: als Land von Russland, das den Feind über uns herfallen ließ, und als syrisches Volk von unserem Präsidenten, der uns alle verraten hat, um seine eigene Haut zu retten“. In Rams Augen steht Wut. Ein feierlicher Zorn, der keine Lügen zulässt.

Und ich werde Ihnen noch mehr sagen: Für mich wurde das Abkommen in Abstimmung mit Israel und den USA unterzeichnet. Die amerikanischen Juden sind am Nahen Osten interessiert, um das Projekt Großisrael und den Bau des Dritten Tempels zu verwirklichen, die russischen Juden sind an der Ukraine, dem alten Chasaria, interessiert. Sie gewinnen so oder so. Israel hat schon gewonnen, bevor es Truppen zum Einmarsch schickte“. Starke und präzise Worte, wie es sich für einen Kommandeur gehört, der wirklich Krieg geführt hat.

Er erklärte mir dann, dass bereits seit einigen Monaten Informationen über die Flucht Assads und die mühelose Übergabe Syriens kursierten, aber es handelte sich dabei nicht um Gerüchte, denen man viel Glauben schenkte, und die Versionen der Ereignisse waren manchmal widersprüchlich und ungenau. Aber es war klar, dass sich etwas bewegte.

Er erzählt mir einige Anekdoten aus seiner Zeit als Kämpfer, von den Städten, die er verteidigte, und als er auch an Konflikten in anderen Ländern teilnahm: „Ich habe in meinem Leben gesehen, wie der Feind in Beirut, in Damaskus, in Aleppo, in Hama, in Homs ankam. Ich habe gesehen, wie es dem Feind gelungen ist, uns glauben zu machen, dass er gewonnen hat, aber dann durch den Mut unserer Männer hinweggefegt wurde. Es gab Zeiten, in denen ich dachte, es sei das Ende, dass wir den Krieg verlieren, aber dann geschah etwas, das dem Widerstand neuen Auftrieb gab. Diesmal – zum ersten Mal in meinem ganzen Leben – sah ich die Niederlage“.

Dies ist der schmerzhafteste Punkt. Wir haben nicht verloren, wir wurden besiegt. Das ist viel schlimmer. Wehe den Besiegten!‘, sagten die Lateiner. Die Niederlage ist das Schrecklichste für einen langjährigen Befehlshaber. Das syrische Volk hat immer heldenhaften Widerstand geleistet, aber irgendwo ist etwas schief gelaufen.

Wisst ihr, was ich bei meinem letzten Besuch dort gesehen habe? Armut, Hunger. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, keine Lebensmittel, nicht einmal Treibstoff. Die Armee ist unter absolut prekären Bedingungen sich selbst überlassen“. Er erzählt mir, dass etwa 700.000.000 junge Syrer ihr Leben für den Kampf gegen den Feind geopfert haben.

Blut, Blut, Blut. Ist es möglich, dass der Nahe Osten ständig in Blut gebadet werden muss?

Dann erzählt er mir von der Korruption, die er erlebt hat, von Kontrollpunkten, an denen das Militär Bestechungsgelder annahm, ohne sie zu kontrollieren, bis hin zu hohen Beamten, die mit dem Luxus von Privatwagen, Villen und westlichen Souvenirs gekauft wurden.

Als ich einmal aus Damaskus in Richtung Homs fuhr, begegnete ich am Straßenrand zwei sehr jungen Jungen in Uniform. Sie waren dünn und rauchten. Ich hielt sie an und fragte sie, was sie in diesem Zustand dort zu suchen hätten. Sie antworteten, dass sie kein Geld hätten, um nach Homs zu fahren, um die 24 Stunden Urlaub, die sie hatten, zu verbringen, und auch kein Geld für Essen hätten. Ich lud sie zu mir ins Auto und wir fuhren los. Während der Fahrt unterhielten wir uns und sie erzählten mir von dem Elend, in dem sie auf dem Stützpunkt lebten. Ihre tägliche Ration an Lebensmitteln bestand aus einer Tomate und einer Kartoffel. Einmal in der Woche bekamen sie ein Huhn, das sie unter acht Personen aufteilen mussten. Zu meiner Zeit gab es Essen und die Truppen mussten gut ernährt sein, um kampfbereit zu sein. Wie kann so etwas passieren? In den letzten 13 Jahren hat die Regierung die Armee völlig zerstört: Korruption der Offiziere, Mangel an Versorgungsgütern, Rückzug aus dem Kampf für die nationale Sache“.

Soleimani, Raisi, Nasrallah. Jemand, der verraten wurde

Als General Soleimani – den ich als junger Soldat kannte – 2020 von den Amerikanern getötet wurde, spürte ich sofort, dass etwas schief läuft. Er war viel mehr als ein General, er war ein echter Mann, ein Führer, ein lebendes Beispiel. Nach ihm hatte der Widerstand leider keinen anderen Soldaten, der in der Lage war, Tausende von Männern aus verschiedenen Ländern, Religionen und Ethnien zu koordinieren. Das war ein enormer strategischer Nachteil“. Wir haben kurz die Geschichte der Widerstandsachse Revue passieren lassen und gemeinsam über die geopolitischen Auswirkungen auf den gesamten Nahen Osten nachgedacht.

Als ich von Raisis Tod erfuhr, wollte ich es nicht glauben. Es erschien mir unmöglich. Von diesem Moment an ging alles bergab. Jeden Tag verfolgte ich die Nachrichten mit der Angst, dass etwas noch Schrecklicheres passieren könnte. Und so war es auch: nacheinander wurden alle Führer der Hisbollah und der Hamas ausgeschaltet. Eine tragische Wahrheit, die ich nur bestätigen konnte.

Die Geschwindigkeit, mit der der Feind die militärischen Führer des libanesischen Widerstands einen nach dem anderen auslöschte, war unglaublich und beweist, dass Agenturen wie die CIA, der MI6 und der Mossad ganze Arbeit geleistet haben. Dies ist eine unumstößliche Tatsache. Innerhalb weniger Monate veränderte sich die gesamte politische Geografie des Nahen Ostens in einer Weise, die in jahrelangen Versuchen nicht gelungen war.

Wer kannte die Koordinaten von Nasrallahs Bunker? Vielleicht drei Personen auf der Welt: Khamenei, Soleimani und Assad. Khamenei wäre eher bereit, mit dem Gewehr in der Hand zu sterben, als zu verraten. Soleimani ist bereits ausgeschaltet worden. Es gibt nur noch einen…“. Bei diesen Worten blieb mir der Mund offen stehen: Der Kommandeur hatte sich nie schlecht über seinen Präsidenten geäußert, obwohl ich wusste, dass er politisch nicht in allem ein Anhänger von ihm war, aber er hatte immer den Kampf seines Führers unterstützt, zum Wohle des ganzen Landes. Wut, Enttäuschung und Schmerz brachten die wahrhaftigsten Worte hervor. Ein Wagnis, aber dennoch wahr.

Denn eine der großen Fragen, die offen bleiben, ist die, wer Nasrallahs genauen Aufenthaltsort verraten hat: ein Geheimdienstspion? Ein Spion? Eine bezahlte Information? Oder ein Verräter? Tatsache ist, dass es Nasrallah nicht mehr gibt, was nach Rams Worten bedeutet, dass der Libanon als nächstes fallen wird und Palästina folglich nur noch in der Erinnerung der letzten Araber in der Welt existiert.

Syrien fiel innerhalb weniger Tage, weil es bereits dem Willen seiner Machthaber unterworfen war, die es verraten hatten. 70.000 Soldaten zogen innerhalb von Stunden in Taxis (die viel Geld kosten), nicht in Militärfahrzeugen, an die Grenze zum Irak. Es war alles geplant. Bei dieser Invasion wurde nicht eine einzige Kugel abgefeuert. Das ist nicht die syrische Armee, die ich kenne. Dieses ‚Ding‘ ist eine Perversion ohne Würde“.

Er zeigt auf ein Foto hinter sich, ich sehe einen Soldaten in Uniform, eines dieser Postkartenfotos, die man seinen Eltern schickt, wenn man seinen Militärdienst ableisten muss: „Seht euch den Jungen da an, 22 Jahre alt. Hat sich die Kehle durchgeschnitten“. Er erstarrte für einige Augenblicke, seine Augen waren von Tränen geschwollen. Es war der Sohn eines engen Freundes von ihm.

Was wird jetzt geschehen?

Ram hat keine Lust, über die nächsten Tage, Wochen oder Monate zu sprechen. Das arabische und säkulare Syrien gibt es nicht mehr. Das Wort der Besiegten hat wenig Wert.

In diesen Tagen geschieht etwas Unvorstellbares. In den Medien gibt es keine Informationen darüber, weil es etwas furchtbar Rohes wäre. Stellen Sie sich vor, 70 Jahre ethnischer, kultureller und religiöser Hass: Sie rächen sich. Man hat fast Angst, diese Worte auszusprechen. Ich erinnere mich, dass er einen Bruder im islamischen Klerus und mehrere Nichten und Neffen hat, und mit einiger Sorge frage ich ihn, was mit ihnen ist, worauf er antwortet: Ich versuche, meine Verwandten aus Syrien herauszuholen, aber seit dem 8. Dezember kann ich sie nicht einmal mehr erreichen. Eine Tragödie, die Tausende von Menschen in diesen Ländern erleiden müssen.

Zum Abschluss unseres etwa einstündigen Gesprächs wagt Ram eine fast „prophetische“ Prognose: „Ich sage es: gestern Palästina, heute Syrien. Morgen Libanon für immer. Dann Jemen. Wenn der Jemen und der Libanon gefallen sind, wird der Iran der nächste sein. Dazwischen gibt es nichts mehr, der Irak ist eine von amerikanischen Bewaffneten umzingelte Zapfsäule, er wird bald fallen. Präsident Trump ist bereit, den Iran zu zerstören, die Geheimdienste wissen das bereits. Wenn Khamenei stirbt, bricht der Iran zusammen“. Ein paar Sekunden Stille. Khamenei ist die letzte verbliebene „globale“ islamische Autorität und der letzte Schirmherr des Widerstands.

Dann wird Russland an der Reihe sein. Millionen von sunnitisch-islamischen Einwanderern im Geruch des Extremismus sind bereits auf den Straßen der russischen Städte unterwegs. Wenn sie wahllos einwandern, werden sie die Konsequenzen tragen. Dann wird Rom an der Reihe sein. Dann Peking. Ich warte auf den Tag, an dem die „Langbärte“ auf dem Roten Platz und dem Petersplatz einmarschieren werden. Ich hoffe, dass ich vor diesem schrecklichen Tag sterben werde.

Hier endet unser Gespräch. Eine tiefe Stille, die ein paar Minuten dauert. Wir stehen auf, um uns zu verabschieden. Seufzend verabschiede ich mich und schaue ein letztes Mal auf die Relikte des patriotischen Krieges, den Ram geführt hat. Ich versuche mich zu fragen, ob auch ich bereit wäre, mein Leben zu opfern, wie es so viele Helden und Märtyrer getan haben, die heute nicht mehr hier sind, deren Beispiel aber für immer bleiben wird.