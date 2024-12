Von Brian Berletic

Während die geopolitischen Spannungen eskalieren, verfügen die USA über ihre stärkste Waffe – nicht über militärische Macht, sondern über ein ausgeklügeltes Netzwerk politischer und informationeller Kontrolle, das Nationen und Regionen im Sinne ihrer Interessen umgestaltet.

In den letzten Monaten wird selbst in den westlichen Medien zunehmend eingeräumt, dass sowohl Russland als auch China über eine überlegene militärische Industriekapazität verfügen. Mit dem ersten Einsatz der ballistischen Mittelstreckenrakete Oreshnik durch Russland wird zugegeben, dass Russland (und wahrscheinlich auch China) über gewaltige militärische Fähigkeiten verfügen, die dem kollektiven Westen derzeit fehlen.

Trotz der kollektiven Bemühungen der NATO um Bewaffnung, Ausbildung und Unterstützung der Ukraine geben die ukrainischen Streitkräfte im Rahmen der laufenden russischen militärischen Sonderoperation (SMO) an der gesamten Kontaktlinie immer schneller nach.

Bei näherer Betrachtung stellen die NED und andere US-Bemühungen die verheerendsten „Massenvernichtungswaffen“ dar

Doch selbst während sich dieses neue Paradigma durchsetzt, haben die USA bewiesen, dass sie immer noch über eine mächtige und bisher unerreichte und noch nicht beantwortete Superwaffe verfügen. Sie setzten sie ein, um in der gesamten arabischen Welt Bedingungen zu schaffen, die sowohl die syrische Wirtschaft als auch die syrisch-arabische Armee langsam und stetig aushöhlten, was Mitte Dezember 2024 zum völligen Zusammenbruch beider führte, nachdem sie jahrelang versucht hatten, die von den USA unterstützten Terroristen abzuwehren, die versuchten, das Land zu überrennen.

Nicht nur, dass die syrische Wirtschaft, die Armee und damit die Regierung zusammenbrachen, viele in der ganzen Welt jubelten, als UN-gelistete Terrororganisationen die Macht in Damaskus übernahmen und auf den Straßen Syriens öffentlich Gräueltaten gegen ethnische, religiöse und politische Gegner verübten.

All dies ist Washingtons unbeantworteter „Superwaffe“ und seiner Kontrolle über den globalen Informations- und politischen Raum geschuldet.

Washingtons Superwaffe: Politische Einmischung, Vereinnahmung und Kontrolle

Washingtons Superwaffe ist zwar nicht so glamourös wie eine Oreshnik-Rakete, dafür aber um ein Vielfaches mächtiger und schwieriger abzuwehren.

Was als Regimewechsel-Operationen der US Central Intelligence Agency (CIA) begann, hat sich im Laufe der Jahre zu dem entwickelt, was heute als National Endowment for Democracy (NED*) bekannt ist.

Das NED beaufsichtigt ein Netzwerk von Tochtergesellschaften (Freedom House, das International Republican Institute (IRI) und das National Democratic Institute (NDI)) sowie benachbarte Regierungsorganisationen (USAID*) und private Stiftungen (Open Society, Omidyar Network), die Hunderte von Organisationen, Projekten, Oppositionsgruppen und politischen Parteien auf allen bewohnten Kontinenten der Erde finanzieren.

Der Nahe Osten: Das Schlachtfeld für den Krieg mit dem Iran

In den letzten Jahren bildeten sie bereits Jahre vor dem „Arabischen Frühling“ 2011 Armeen von Aufrührern aus, die in ihre Heimatländer zurückkehren und ihre jeweiligen Regierungen stürzen sollten. Der politische Aufruhr, den diese von den USA unterstützten Aufwiegler verursachten, wurde von ebenfalls von den USA unterstützten bewaffneten Extremisten genutzt, um Regierungen, die sich weigerten, dem politischen Druck nachzugeben, gewaltsam abzusetzen.

Während die NED auf ihrer eigenen Website behauptet, sie fördere „die Freiheit auf der ganzen Welt“, hat ihre politische Einmischung ganze Nationen und sogar ganze Regionen des Planeten destabilisiert und zerstört, was zu Hunderttausenden von Toten und Millionen von Vertriebenen geführt hat. Was von diesen Nationen übrig bleibt, wird in einen gescheiterten Staat verwandelt, der sich selbst bekriegt, oder in ein Klientelregime, das den Interessen Washingtons dient, und zwar auf Kosten der eigenen Interessen der betroffenen Nation – manchmal auch eine Kombination von beidem.

Die Region selbst nimmt eine sehr bewusste Form an, die darauf abzielt, die Nationen des Iran, die das Zentrum des Widerstands gegen die US-Hegemonie in der Region darstellen, einzukreisen, zu isolieren und schließlich ins Visier zu nehmen und zu stürzen.

NED in Europa: Die Schaffung eines „demokratischen“ Russlands

Ein weiteres Beispiel ist die Ukraine. Die Bemühungen der US-amerikanischen NED*, eine unabhängige und neutrale Ukraine zu stürzen, begannen bereits im Jahr 2004, wie der Guardian berichtet. Eine identische Operation wiederholte sich im Jahr 2014, diesmal mit Erfolg. Daran beteiligt waren nicht nur von der NED* finanzierte politische Agitatoren, sondern auch bewaffnete Extremisten, darunter Neonazis, die von US-Senatoren auf der Bühne in Kiew angefeuert wurden.

Der Zweck der NED*-finanzierten politischen Einmischung, die die politische Unabhängigkeit der Zielländer untergräbt, besteht nicht nur darin, die Nation selbst politisch zu erobern, sondern sie mit anderen eroberten Staaten in der Region zusammenzuschustern, um eine einheitliche Front gegen Washingtons Hauptgegner zu bilden.

In Europa ist dieser Gegner eindeutig Russland.

Damon Wilson, der als Vizepräsident des Atlantic Council tätig war, bevor er als Präsident und CEO zum NED* wechselte, sprach von der Beseitigung der so genannten „Grauzonen der Unsicherheit“ zwischen der NATO und Russland. Diese „Grauzonen“ sind einfach neutrale Staaten, die einen Puffer zwischen der NATO und Russland bilden.

Das räumte Wilson in einer Rede vor dem Atlantic Council im Jahr 2018 ein:

Die Strategie ist nicht dazu gedacht, neue Trennlinien in Europa zu schaffen. Das Ziel ist es, eine verwundbare, unsichere Zone in der Gewissheit eines stabilen, wohlhabenden und freien Europas zu verankern, und langfristig schließt diese Vision ein demokratisches Russland ein.

Doch der Weg zu Reformen in Moskau könnte mit Entscheidungen beginnen, die in Kiew, Chișinău, Eriwan und Tiflis getroffen werden.

Dies ist ein Eingeständnis der Absicht. Der Umsturz und die politische Vereinnahmung der Ukraine, Moldawiens, Armeniens und Georgiens sollen Russland weiter einkreisen und isolieren und jede Pufferzone zwischen der NATO und Russland beseitigen, bevor Russland schließlich selbst gestürzt und politisch vereinnahmt wird.

Ein „demokratisches Russland“ ist ein Euphemismus für ein Russland, das einer von der US-NATO auferlegten „Demokratie“ unterworfen ist, die von NED*-finanzierten Organisationen, Medienplattformen, Institutionen und politischen Parteien kontrolliert und verwaltet wird.

Die Äußerungen Wilsons aus dem Jahr 2018 haben sich nicht nur in der US-NATO-Politik gegenüber Russland niedergeschlagen, sondern auch in Maßnahmen innerhalb des NED*, dessen Präsident und CEO Wilson jetzt ist.

The NED in Asia: Schaffung einer gemeinsamen Front gegen China

Die „Asien“-Webseite des NED*, die jetzt von den finanziellen Offenlegungen befreit ist, die die Illusion von „Transparenz“ aufrechterhalten haben, rühmt sich mit über 338 Projekten in 16 Ländern, die allein im Finanzjahr 2023 mindestens 51,7 Millionen US-Dollar erhalten.

Sie gibt offen zu, dass sie sich in die Wahlen in der Region einmischt, Oppositionsparteien aufbaut und sogar den Separatismus fördert.

Die Seite bezeichnet das völkerrechtlich anerkannte Xinjiang in China als „Ostturkestan“, ein nicht existierendes Gebilde, das von der „Ostturkestanischen Exilregierung“ beansprucht wird, die ihren Sitz in Washington D.C. hat.

Die Unterstützung des Separatismus in China durch die US-Regierung ist ein eklatanter Verstoß gegen die UN-Charta, in der es in Artikel 2 heißt: „Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates oder in jeder anderen Weise, die mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbar ist.“

Die US-Regierung beherbergt nicht nur Separatisten in Washington D.C., sondern finanziert über die NED auch eine Reihe von Organisationen, die offen Separatismus anstreben. Dazu gehört der World Uyghur Congress (WUC), ein US-NED-Stipendiat, der auf seiner Website offen erklärt, dass „der WUC eine gewaltfreie und friedliche Oppositionsbewegung gegen die chinesische Besetzung Ostturkistans ist.“

Die WUC, die von der US-Regierung über die NED finanziert wird, versucht ganz offen, das Völkerrecht zu verletzen, indem sie Xinjiang von China abtrennen will. Die WUC behauptet zwar, sie wolle dies als „friedliche Oppositionsbewegung“ tun, doch ist es Separatismus, der sich mit dem gewalttätigen Terrorismus militanter uigurischer Separatisten wie der „Islamischen Bewegung Ostturkestan“ (ETIM) vermischt, die derzeit in Syrien ansässig ist, jahrelang an der Seite der UN-gelisteten Terrororganisation Hay’at Tahrir al-Sham (auch bekannt als Jabhat Al Nusra) gekämpft hat und nun offen schwört, China anzugreifen, wie der Telegraph kürzlich berichtete.

Die aktuelle Asien“-Webseite des NED macht überdeutlich, dass sich seine Bemühungen nicht nur auf die politische Vereinnahmung einzelner Nationen in Asien konzentrieren, sondern dass es eine regionale Einheitsfront gegen China schaffen will.

Unter dem Euphemismus der „Förderung demokratischer Einheit“ erklärt die NED*:

Chinas Aufstieg als regionale und globale Macht und sein wirtschaftlicher Einfluss haben das Land zu einem mächtigen Förderer und Beeinflusser von Regimen in der Region gemacht. Durch den Einsatz seiner beträchtlichen Finanzkraft hat China signalisiert, dass die Achtung von Demokratie und Menschenrechten keine Voraussetzung oder auch nur ein wünschenswertes Merkmal für potenzielle Partner ist. In Anerkennung der Notwendigkeit, demokratische Werte, Rechtsstaatlichkeit und regelbasierte Institutionen zu schützen und aufrechtzuerhalten und den wachsenden illiberalen Tendenzen in der Region wirksam entgegenzutreten, erkunden die asiatischen Demokratien, wie sie zusammenarbeiten und eine größere Verantwortung bei der Verteidigung und Aufrechterhaltung international anerkannter Normen und Werte übernehmen können.

Dort heißt es auch:

Zu diesem Zweck unterstützt der NED* eine Reihe von Initiativen, die darauf abzielen, die demokratische Einheit und Zusammenarbeit zwischen den demokratischen Nationen in Asien zu stärken und die regionale Solidarität und Zusammenarbeit zwischen den demokratischen Akteuren zu festigen und zu erweitern. Konkret unterstützen das NED* und die Kerninstitute Partner in den führenden Demokratien der Region, um den Dialog zu erleichtern, Unterstützung aufzubauen und eine größere Führungsrolle bei der Verteidigung demokratischer Normen und Werte zu fördern. Sie unterstützt regionale Netzwerke von Demokratie- und Menschenrechtsaktivisten und -befürwortern, die daran arbeiten, demokratischen Stimmen Gehör zu verschaffen, den Austausch zu erleichtern und die regionale Solidarität in Bezug auf zentrale demokratische Themen wie Medienfreiheit, freie und faire Wahlen, digitale Sicherheit und Schutz sowie grundlegende Menschenrechte zu stärken.

All dies ist eine langatmige Art und Weise, zuzugeben, dass die US NED* versucht, eine regionale Anti-China-Bewegung zu schaffen, die eifrig die gegen China gerichteten Desinformationen des US-Außenministeriums nachplappert und die Bevölkerung der Region gegen China vergiftet, während sie gleichzeitig den Einfluss und die Kontrolle Washingtons über alle Regionen in Asien an der Peripherie Chinas ausweitet, so wie sie es in Europa gegenüber Russland getan hat.

Die ICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) und die SCO (Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit) könnten die Bemühungen anführen, multipolare Alternativen zu den US-amerikanischen Social-Media-Plattformen aufzubauen, über die der Rest der Welt Informationen jenseits der Reichweite der US-amerikanischen und europäischen Zensur und Manipulation austauschen kann. Derzeit sind die russischen und chinesischen Social-Media-Plattformen für den nationalen, nicht den internationalen Gebrauch optimiert.

Schließlich könnten die BRICS-Staaten auch bei der Aufdeckung und Bekämpfung der US-amerikanischen (und auch der europäischen) Einmischung eine führende Rolle spielen, indem sie regionale und nationale NRO-Transparenzgesetze fördern und Foren einrichten, die sowohl diese Gefahr aufdecken als auch die Mitgliedsstaaten dabei unterstützen, Maßnahmen zu ergreifen, um ihnen durch Gesetzgebung zu begegnen. Dazu gehört auch der Schutz vor US-Drohungen, Sanktionen und anderen Zwangsmaßnahmen, die darauf abzielen, die Zielländer zu zwingen, sich der politischen und informationellen Kontrolle der USA zu unterwerfen.

Alle diese Schritte zielen darauf ab, die nationale Souveränität zu stärken und die Selbstbestimmung der Nationen in der multipolaren Welt zu wahren, wie es den Grundprinzipien der UN-Charta entspricht. Die US-amerikanische National Endowment for Democracy (Nationale Stiftung für Demokratie) gibt – sogar dem Namen nach – vor, weltweit „Demokratie“ zu fördern, doch Demokratie ist ein Mittel zur Selbstbestimmung, und alles, was die NED finanziert, wird von und für Washington bestimmt, nicht für die Nationen, in die die NED-Gelder fließen.

Die NED stellt Washingtons größte „Superwaffe“ dar. Seine Fähigkeit, in den politischen, informationellen und akademischen Raum einer Nation einzudringen und ihn zu erobern, setzt selbst die größten konventionellen Armeen außer Gefecht, die der weltweiten US-Hegemonie im Wege stehen. Sie hat an der Destabilisierung und Zerstörung von Nationen und Regionen auf der ganzen Welt mitgewirkt und dabei größeren Schaden angerichtet als jede Rakete, die Russland entwickeln und einsetzen kann. Die Zukunft einer wirklich multipolaren Welt hängt von der Verteidigung gegen alle Waffen Washingtons und der Wall Street ab, insbesondere gegen ihre weitreichendsten und wirksamsten.

Ein Beispiel dafür, wie die US-amerikanische NED dies tut, war die Facebook-Live-Veranstaltung „Beyond Boundaries“ vom Oktober 2020 mit dem Titel „Situation der Uiguren in China und wie wir ihnen helfen können“, an der die ehemalige NED-Mitarbeiterin Louisa Greve teilnahm, die jetzt „Director of External Affair for the Uyghur Human Rights Project“ ist, ein NED*-Stipendiat.

Zu den Moderatoren gehörte Netiwit Chotiphatphaisal, ein angeblicher „Pro-Demokratie-Aktivist“, der an der von der NED finanzierten Subversion gegen Thailand selbst teilgenommen und diese gefördert hat.

Der Zweck der Facebook-Live-Veranstaltung bestand darin, empfängliche Thais weiterhin gegen China zu vergiften, obwohl das Land Thailands größter Handelspartner, Investor, Quelle des Tourismus und Infrastrukturpartner ist, einschließlich des Baus von Thailands erster Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinie.

Von der NED* finanzierte Oppositionsgruppen haben sich auch darauf konzentriert, die thailändisch-chinesische Zusammenarbeit, einschließlich des laufenden thailändisch-chinesischen Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekts, schlichtweg zu blockieren. Das offenkundigste Beispiel dafür war, als der milliardenschwere Oppositionsführer Thanathorn Juangroongruangkit in die Vereinigten Staaten reiste, um sich mit Vertretern des US-Außenministeriums und der NED*-Tochter Freedom House sowie der in Arizona ansässigen Firma Hyperloop One zu treffen, bevor er nach Thailand zurückkehrte, um das von China gebaute Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekt zu verurteilen.

Thanathorn bestand darauf, dass Thailand stattdessen in die inzwischen nicht mehr existierende „Hyperloop-Technologie“ investieren sollte.

Während einer öffentlichen Präsentation betonte Thanathorn: „Ich glaube, wir haben China in den letzten fünf Jahren zu viel Bedeutung beigemessen. Wir wollen das reduzieren und unsere Beziehungen zu Europa, Japan und den USA wieder stärker ausbalancieren.

Nach der Niederlage bei den thailändischen Parlamentswahlen 2019 führte Thanathorn die von der NED unterstützten Proteste auf den Straßen Thailands an. In späteren Jahren schnitt seine Partei bei den Wahlen besser ab, was auf die zersetzende Wirkung der NED in Thailands ungeschütztem Informationsraum zurückzuführen war.

Heute üben die USA sowohl in Thailand als auch im übrigen Südostasien trotz der objektiv besseren Zukunftsaussichten Chinas aufgrund der NED, der von ihr kontrollierten Netzwerke subversiver politischer Oppositionsgruppen, Medienplattformen und sogar politischer Parteien immer noch ungerechtfertigten Einfluss aus und bringen die ansonsten glänzende Zukunft der Region in eine ähnlich prekäre Lage wie die der Ukraine vor 2014.

Da die Philippinen bereits vollständig von den USA eingenommen und genutzt werden, um einen Konflikt mit China auszutragen, besteht für das aufstrebende Asien immer noch die Möglichkeit, in einen regionalen Krieg zu geraten, ähnlich wie Europa und der Nahe Osten.

Verteidigung gegen Washingtons Superwaffe

Sowohl Russland als auch China haben ein wirksames Abwehrsystem gegen die „Superwaffe“ der USA, die politische Vereinnahmung, entwickelt.

Beide Länder verlangen von so genannten Nichtregierungsorganisationen (NRO), die aus dem Ausland finanziert werden, Transparenz oder verbieten sie gänzlich.

Beide Länder haben auch ihren jeweiligen Informationsraum gesichert, indem sie die in den USA ansässigen Social-Media-Plattformen, die mit dem US-Außenministerium zusammenarbeiten, um die öffentliche Meinung und sogar die nationale Identität in den Zielländern zu manipulieren, eingeschränkt oder verboten haben und den Informationsfluss über ihre eigenen inländischen Social-Media-Plattformen beaufsichtigen.

Beide Länder verfügen über eine solide einheimische Medienindustrie, die ihre eigenen Werte vertritt, sowie über internationale Medienplattformen, die ihre Sicht der Dinge einem globalen Publikum vermitteln.

Was beide Länder jedoch bisher versäumt haben, ist, dieses Fachwissen auf die Partnerländer auszuweiten.

Beide Länder verkaufen bereits eine breite Palette von Verteidigungssystemen an Partnerländer, um traditionelle nationale Sicherheitsbereiche wie Luftraum, Landgrenzen und Küsten zu verteidigen. Keines der beiden Länder hat die Mittel zur Verteidigung des Informationsraums eines Landes in diese Exporte integriert. Tatsächlich haben es beide Länder bisher versäumt, zu vermitteln, wie wichtig es im 21. Jahrhundert ist, den Informationsraum eines Landes zu verteidigen.

Russland und China könnten schlüsselfertige soziale Mediennetzwerke exportieren, die die Nationen in ihren jeweiligen Informationsräumen einrichten und überwachen könnten, um US-amerikanische Netzwerke zu verdrängen und die Kontrolle über den Informationsfluss innerhalb ihrer eigenen Grenzen wiederzuerlangen. Auf diese Weise könnten die Nationen und ihre Bürger selbst entscheiden, welche Informationen weitergegeben werden dürfen und welche nicht, anstatt sich an das Silicon Valley und seine Partner im US-Außenministerium zu wenden.

Ein ähnliches Paket könnte angeboten werden, um den Ländern zu helfen, internationale Medienplattformen wie Russlands RT oder Sputnik und Chinas CGTN einzurichten sowie einheimische Bildungsprogramme für die Ausbildung lokaler Journalisten, Pädagogen und zukünftiger Politiker und Diplomaten, die die Interessen des jeweiligen Landes widerspiegeln und nicht die Interessen Washingtons und der Wall Street, wie es Programme wie die Fulbright- und Young Leadership-Initiativen des US-Außenministeriums tun.

Russland und China als wichtige Mitglieder der BR

Auf den ersten Blick scheinen die NED und andere Bemühungen der USA, den politischen und informationellen Raum rund um den Globus zu kontrollieren, überhaupt keine „Waffen“ zu sein. Bei näherer Betrachtung stellen sie jedoch die verheerendsten „Massenvernichtungswaffen“ dar, die in diesem 21. Jahrhundert. Sie stellen eine ernsthafte Bedrohung für den globalen Frieden, die Stabilität und den Wohlstand dar. Ebenso müssen ernsthafte Anstrengungen unternommen werden, um sie aufzudecken und abzuwehren.