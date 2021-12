Putin an Biden: „Finnlandisieren“ Sie die Ukraine, oder wir werden es tun

Finnlandisierung ist ein politisches Schlagwort, das die machtpolitischen Verhältnisse zweier benachbarter Staaten beschreibt. Es wird für den Einfluss verwendet, den ein mächtiger Nachbarstaat auf seinen kleineren Nachbarstaat und dessen Politik ausübt. Der Begriff entstand im Kalten Krieg als Kritik an der Politik der sozialliberalen Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Sowjetunion („Ostpolitik“). Das Schlagwort bezieht sich auf die Bemühungen eines Landes, Neutralität zu wahren und gute Beziehungen zu einem mächtigen Nachbarstaat zu pflegen, wie es während des Ost-West-Konfliktes von Finnland gegenüber der Sowjetunion praktiziert wurde. Quelle

Entweder geben uns die USA und die NATO „rechtliche Garantien“ dafür, dass die Ukraine niemals der NATO beitritt oder zu einem Stützpunkt für Waffen wird, die Russland bedrohen können – oder wir gehen selbst hinein und garantieren es.

Das ist die Botschaft, die der russische Präsident Wladimir Putin sendet, unterstützt von den 100 000 Soldaten, die Russland an den Grenzen der Ukraine zusammengezogen hat.

Letzte Woche hat Putin im Kreml seine rote Linie gezogen:

Die Bedrohung an unseren westlichen Grenzen nimmt … zu, wie wir bereits mehrfach gesagt haben. … In unserem Dialog mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten werden wir auf der Ausarbeitung konkreter Vereinbarungen bestehen, die jede weitere Osterweiterung der NATO und die Aufstellung von Waffensystemen in unmittelbarer Nähe des russischen Territoriums verbieten.

Das kommt einem Ultimatum nahe. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gab dem russischen Präsidenten für dieses Ultimatum die Rückhand:

Nur die Ukraine und 30 NATO-Verbündete entscheiden, wann die Ukraine bereit ist, der NATO beizutreten. … Russland hat kein Veto, Russland hat kein Mitspracherecht, und Russland hat kein Recht, eine Einflusssphäre zu errichten und zu versuchen, seine Nachbarn zu kontrollieren.

Doch Großmächte haben schon immer Einflusssphären geschaffen. Der chinesische Präsident Xi Jinping beansprucht praktisch das gesamte Südchinesische Meer, an das ein halbes Dutzend Staaten angrenzt. Seit 200 Jahren haben die Vereinigten Staaten die Monroe-Doktrin verkündet, die unsere Hemisphäre für neue Kolonisationen tabu macht.

Außerdem möchte Putin mit dem wahren Entscheider der Frage sprechen, ob die Ukraine der NATO beitritt oder Waffen erhält, die Russland bedrohen können. Und der Entscheider ist nicht Jens Stoltenberg, sondern Präsident Joe Biden.

In der Raketenkrise vor 60 Jahren zwangen die USA mit ihrer „Quarantäne“ Kubas und ihrer strategischen und taktischen Überlegenheit in der Karibik Nikita Chruschtschow, seine ballistischen Mittelstreckenraketen, die Washington erreichen konnten, von Fidel Castros Insel abzuziehen.

Andernfalls, so wurde Moskau zu verstehen gegeben, würden wir unsere Luft- und Seemacht nutzen, um seine Raketen zu zerstören, und die Marineinfanterie schicken, um die Arbeit zu beenden.

Als Chruschtschow ein Gegenangebot für den Abzug der Jupiter-Raketen aus der Türkei annahm, erfüllte er die Forderung von Präsident John F. Kennedy. Russlands Raketen wurden abgezogen. Und Kennedy wurde als Sieger des Kalten Krieges gefeiert.

Jetzt werden wir aufgefordert, Russlands Forderungen in der Ukraine nachzukommen, oder Russland wird in die Ukraine eindringen und die Bedrohung selbst neutralisieren.

Die Vorgeschichte?

Als der Warschauer Pakt zusammenbrach und die UdSSR vor drei Jahrzehnten zerfiel, zog Russland alle seine Streitkräfte aus Mittel- und Osteuropa ab. Moskau glaubte, sich mit den Amerikanern auf eine Vereinbarung geeinigt zu haben.

Demnach sollten die beiden deutschen Staaten wiedervereinigt werden. Die russischen Truppen sollten aus Ostdeutschland, Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien abgezogen werden. Und es würde keine NATO-Erweiterung in Osteuropa geben.

Wenn Amerika diese Zusage gemacht hat, dann wurde dieses Versprechen gebrochen. Denn innerhalb von 20 Jahren hatte die NATO alle Staaten des Warschauer Paktes sowie die ehemaligen Sowjetrepubliken Litauen, Lettland und Estland in das Bündnis aufgenommen.

Neocons und republikanische Falken wie der inzwischen verstorbene John McCain versuchten, die Ukraine und zwei weitere ehemalige Sowjetrepubliken, nämlich Georgien und Moldawien, in die NATO aufzunehmen.

Putin, der in der späten Sowjetära beim KGB diente und den Zusammenbruch der UdSSR als die „größte geopolitische Katastrophe“ des 20: Genug ist genug.

Übersetzt:

Bis hierher und nicht weiter! Die Ukraine wird weder Mitglied der NATO noch ein militärischer Verbündeter und Partner der Vereinigten Staaten sein, noch eine Basis für Waffen, die Russland innerhalb von Minuten treffen können. Für uns ist damit eine rote Linie überschritten. Und wenn die NATO die Ukraine für einen Konflikt mit Russland aufrüstet, behalten wir uns das Recht vor, zuerst zu handeln. Entweder wir machen die Ukraine finnisch, oder wir machen es!

Das Problem für Biden?

In der Ukraine und in Georgien hat Russland, wie wir im Krieg von 2008 gesehen haben, eine taktische und strategische Überlegenheit, wie wir sie 1962 in Kuba hatten. Außerdem ist die Ukraine zwar für Russland lebenswichtig, war aber nie lebenswichtig für uns.

Als Präsident Franklin D. Roosevelt 1933 die UdSSR von Joseph Stalin anerkannte, war Moskau mit der Zwangskollektivierung der landwirtschaftlichen Betriebe in der Ukraine beschäftigt, die eine Hungersnot und den Tod von Millionen Menschen zur Folge hatte. Wir Amerikaner taten nichts, um dies zu verhindern.

Während des Kalten Krieges hat Amerika nie auf die Unabhängigkeit der Ukraine gedrängt. Obwohl wir feierten, als sich die baltischen Staaten und die Ukraine von Moskau loslösten, betrachteten wir ihre Unabhängigkeit nie als vitale Interessen, für die Amerika bereit sein sollte, in den Krieg zu ziehen.

Ein Krieg der USA mit Russland wegen der Ukraine wäre für alle drei Nationen eine Katastrophe. Auch könnten die USA nicht auf Dauer die Unabhängigkeit eines 5.000 Meilen entfernten Landes garantieren, das nicht nur eine lange Grenze mit Mütterchen Russland hat, sondern auch eine gemeinsame Geschichte, Sprache, Religion, Ethnie und Kultur.

Die USA werden nicht in den Krieg ziehen, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, entweder Russlands Forderung zu akzeptieren, dass sich die NATO aus der Ukraine heraushält, oder Russland einzugreifen.

Biden sollte Putin sagen: Die USA werden keine NATO-Kriegsgarantien für den Kampf um die Ukraine ausstellen.