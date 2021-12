Das Schlimmste, was passieren könnte

Aufruf zur Aussetzung der Covid-19-Impfung nach Entdeckung des Spike-Proteins im Zellkern lebender Zellen

Resveratrol-Pillen könnten die Geimpften retten

Der Schrecken aller Schrecken ist geschehen. Das von injizierten RNA-Impfstoffen produzierte Spike-Protein wurde im Kern lebender Zellen gefunden und kann die menschliche Immunantwort schwächen und die Immunität beeinträchtigen.

Mehr als 4 Milliarden Covid-geimpfte Menschen auf der Erde sollten sich heute besser auf die Suche nach dem Rotweinmolekül Resveratrol machen, denn es wurde bekannt, dass die Covid-19-RNA-Impfstoffe, die das Spike-Protein in das wässrige Zytoplasma der Zellen einschleusen, sich nun im Zellkern lokalisieren und die DNA-Reparatur hemmen und somit die adaptive Immunantwort des Menschen behindern.

Die einzige Möglichkeit, das Problem umzukehren, ist der Verzehr von Resveratrol, einem Rotweinmolekül, das nachweislich die reverse Transkriptase hemmt, das Enzym, das den Eintritt des Spike-Proteins in das genetische Kernzentrum lebender Zellen ermöglicht.

Über diese genetische Katastrophe wird in einer aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Viruses berichtet.

Den Geimpften wurden falsche Versprechungen gemacht

Den Geimpften wurde versichert, die RNA für das Spike-Protein könne nicht in den Zellkern gelangen, um die Zelle neu zu programmieren. Wenn DNA-Schäden nicht ordnungsgemäß repariert werden können, tragen sie zur Verstärkung der durch die Virusinfektion ausgelösten Pathologie bei. Während die Proteine des Covid-19-Virus im wässrigen Zytoplasma synthetisiert werden, sind einige virale Proteine nun auch im Zellkern nachweisbar. Die Entdeckung des Spike-Proteins im Zellkern war eine Überraschung.

Die adaptive Immunität, die Tage nach der Erstinfektion einsetzt, produziert die Gedächtnis-Antikörper und Gedächtnis-T-Zellen, die eine langfristige Immunität verleihen.

Unsere Ergebnisse belegen, dass das Spike-Protein die DNA-Schadensreparatur in einer Laborschale unterwandert“, so die Forscher.

Die Wissenschaftler schlagen vor, Untereinheiten des Spike-Proteins anstelle des Spike-Proteins in voller Länge, wie es die derzeitigen Covid-19-Impfstoffe liefern, zu überdenken, um diesen potenziell schädlichen Nachteil der derzeitigen Impfstoffe zu umgehen.

Vorhersage von MIT-Wissenschaftlern

Stephanie Seneff und Greg Nigh vom MIT haben im Mai 2021 vor der Möglichkeit gewarnt, dass die injizierte RNA in die DNA eingebaut wird, um eine transgenerationale Übertragung zu ermöglichen. Das bedeutet, dass geimpfte Personen das Spike-Protein an ihre Nachkommen weitergeben könnten. forbode

Die MIT-Forscher veröffentlichten ihren Vorhersagebericht im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research.

Die Eile bei der Herstellung dieser RNA-Covid-19-Impfstoffe für ein Virus, das sich als nicht tödlicher oder infektiöser als eine Erkältung oder Grippe erwiesen hat, hat zu dieser genetischen Katastrophe geführt. Die Bemühungen der Politiker, die Impfstoffe im Eiltempo auf den Markt zu bringen (Operation Warp Speed), um sich bei der Öffentlichkeit beliebt zu machen, sind nach hinten losgegangen. Wer übernimmt nun die politische Verantwortung?

Im Jahr 2011 wiesen Forscher nach, dass andere Proteine in Coronaviren in den Zellkern wandern können.

Seneff und Nigh schrieben: „Es wurde behauptet, dass mRNA-basierte Impfstoffe sicherer sind als DNA-vermittelte Impfstoffe, die durch den Einbau des genetischen Codes für das antigene Zielprotein in ein DNA-Virus funktionieren, weil die RNA nicht versehentlich in das menschliche Genom eingebaut werden kann. Es ist inzwischen unbestritten, dass es eine große Klasse von Viren gibt, die Retroviren genannt werden und Gene tragen, die RNA in komplementäre DNA zurücktranskribieren.

Experimentelle RNA-Impfstoffe werden zwar wegen ihrer potenziellen Vorteile angepriesen, bergen aber auch die Möglichkeit tragischer und sogar katastrophaler unvorhergesehener Folgen“, schreibt Dr. Seneff. Diese Bedenken sind potenziell schwerwiegend und könnten sich erst nach Jahren oder sogar erst nach mehreren Generationen zeigen, sagt sie.

Seneff: „Es stand noch nie so viel auf dem Spiel wie heute. Ein experimenteller RNA-Impfstoff wird gerade Milliarden von Menschen injiziert. Da es sich um einen genetischen Impfstoff handelt, werden die Menschen für den Rest ihres Lebens mit den Folgen leben müssen.“

Im August 2021 stellte und beantwortete dieser Autor die folgende Frage: „Werden RNA-Covid-19-Impfstoffe von der FDA zugelassen werden oder zu einer gigantischen Katastrophe führen“? Antwort: wahrscheinlich beides.

Resveratrol, ein Rotweinmolekül, könnte aufgrund seiner Fähigkeit, die reverse Transkriptase zu hemmen, dieser potenziellen biogenetischen Gefahr Einhalt gebieten.

Nachtrag: Online FACT CHECKERS sagen NEIN, bei dieser Studie ging es nicht um Covid-19-Impfstoffe, sondern um das Covid-19-Virus. Aber die Entwickler der Covid-19-Impfstoffe und die National Institutes of Health behaupten, sie hätten die genetische Sequenz des Covid-19-Spike-Proteins kopiert, um den Impfstoff herzustellen, was diese Laborstudie sicherlich relevant macht.

Die Idee, eine völlig neue Impfstofftechnologie (Boten-RNA/DNA) überstürzt einzusetzen, weil ein angeblich mutiertes Virus, gegen das kein Mensch immun war, völlig abwegig war. So zeigten beispielsweise die Menschen in Taiwan eine Immunität, weil sie zuvor dem Coronavirus SARS-2002 ausgesetzt waren, denn die Taiwaner wiesen 80,0 % kreuzreaktive Antikörper zwischen SARS (2003) und Covid-19 (2000) auf. Darüber hinaus sind derartige Bedenken in der Humanforschung mit Vorsicht zu genießen und auf der Seite der Vorsicht zu bleiben.

Darüber hinaus verleihen die Covid-19-Impfstoffe keine Immunität, um eine Übertragung oder Infektion zu verhindern, sondern verringern lediglich die Sterblichkeit und den Krankenhausaufenthalt. Das macht die RNA-Impfstoffe perfekt für die Pharmaunternehmen – die Behandlung ist dauerhaft, aber es gibt keine Heilung.

Die Mortalitätsdaten aus der VAERS-Datenbank zeigen, dass Covid-19-Impfstoffe mehr Todesfälle verursachen als alle anderen Impfstoffe zusammen. -B Sardi