Die Covid-Pandemie ist „vorbei“: Die USA stehen laut einer Expertenanalyse kurz vor der „Herdenimmunität“

Der Wildfire Newsletter kann exklusiv bestätigen, dass die Vereinigten Staaten kurz davor stehen, einen wichtigen Meilenstein für das Erreichen der „Herdenimmunität“ zu erreichen, basierend auf Daten der CDC und Einschätzungen von Experten.

Die natürliche Immunität ist einer der am häufigsten übersehenen Faktoren im Kampf gegen die Covid-Pandemie. Bis sich das SARS-CoV-2-Virus im Oktober 2019 von Wuhan, China, aus international zu verbreiten begann, war es ein weithin anerkannter Bestandteil des Ziels der öffentlichen Gesundheit, eine Herdenimmunität zu erreichen.

Herdenimmunität liegt vor, „wenn ein großer Teil einer Gemeinschaft (die Herde) gegen eine Krankheit immun wird, so dass eine Ausbreitung der Krankheit von Mensch zu Mensch unwahrscheinlich wird“, so die Definition der Mayo Clinic. „Infolgedessen ist die gesamte Gemeinschaft geschützt – nicht nur diejenigen, die immun sind.

In dem Artikel der Mayo-Klinik werden auch die medizinischen Probleme erörtert, die mit dem Ziel der „Herdenimmunität“ im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie verbunden sind.

„Es gibt zwei Hauptwege zur Herdenimmunität bei COVID-19 – Infektion und Impfung“, heißt es in dem Artikel. „Herdenimmunität kann erreicht werden, wenn sich genügend Menschen in der Bevölkerung von einer Krankheit erholt und schützende Antikörper gegen zukünftige Infektionen entwickelt haben.

„Es gibt jedoch einige große Probleme, wenn man sich auf eine Gemeinschaftsinfektion verlässt, um eine Herdenimmunität gegen das Virus, das COVID-19 verursacht, zu erreichen:

Reinfektion. Es ist nicht klar, wie lange man nach der Genesung von COVID-19 vor einer erneuten Infektion geschützt ist. Selbst wenn Sie Antikörper haben, könnten Sie sich erneut mit COVID-19 infizieren. [Hinweis: Dies ist absolut dasselbe wie bei geimpften „Durchbruchsfällen“].

Auswirkungen auf die Gesundheit. Experten schätzen, dass sich in den USA 70 % der Bevölkerung – mehr als 200 Millionen Menschen – von COVID-19 erholen müssten, um die Pandemie aufzuhalten. Diese Zahl von Infektionen könnte zu schwerwiegenden Komplikationen und Millionen von Todesfällen führen, insbesondere bei älteren Menschen und solchen mit bereits bestehenden Erkrankungen. Das Gesundheitssystem könnte schnell überlastet werden.

Schließlich behauptet die Mayo Clinic, dass: „Herdenimmunität kann auch erreicht werden, wenn genügend Menschen gegen eine Krankheit geimpft wurden und schützende Antikörper gegen künftige Infektionen entwickelt haben. Im Gegensatz zur natürlichen Infektionsmethode schaffen Impfstoffe eine Immunität, ohne Krankheiten oder daraus resultierende Komplikationen zu verursachen.

Es ist erstaunlich, dass in einem grundlegenden Artikel über „Natürliche Immunität“ bereits eine Menge nachweisbarer Fehlinformationen enthalten sind. Dabei handelt es sich nicht einmal um wissenschaftliche Fachliteratur. Es ist ein grundlegender Überblick über ein breites Thema. Und die Mayo-Klinik bekommt nicht einmal das richtig hin.

Die Behauptung, es sei „nicht klar“, wie lange der Schutz der natürlichen Immunität anhält, ist keine „Wissenschaft“. Genau das Gleiche kann man über die mRNA-Prophylaxe-Therapeutika sagen, die als „Impfstoffe“ bezeichnet werden.

Der Yale-Epidemiologie-Professor Dr. Harvey Risch stellte im Oktober die Dinge klar.

„Menschen können sich infizieren, während der Impfstoff seine volle Wirkung entfaltet, aber sie sind relativ gut vor schweren Folgen geschützt, was im Großen und Ganzen eine gute Sache für die Menschen ist, die ihn einnehmen“, sagte Dr. Risch. „Aber sie brauchen wirklich eine viel stärkere natürliche Immunität gegen die Infektion, um das zu verhindern, was sie jetzt sehen. Und sie brauchen diese natürliche Immunität, um andere Viren zu bekämpfen, andere Stämme, die möglicherweise ebenfalls auftauchen werden. Und für einen länger anhaltenden Schutz ist die natürliche Immunität viel dauerhafter als die durch Impf behandelte Immunität.“

Dr. Risch hat Recht. Nachdem die „Impfstoffe“ im Januar auf den Markt gebracht wurden, dauerte es tatsächlich bis August, bevor das „Auffrischungsprogramm“ angekündigt wurde. Dies war ein stillschweigendes Eingeständnis der rasch nachlassenden Wirksamkeit der Medikamente, obwohl Pfizer seinen Impfstoff in einer Studie als „100 % wirksam“ bei der Verhinderung von COVID-19-Fällen anpries.

Noch wichtiger ist, dass wir uns rasch der von der Mayo-Klinik genannten Schwelle von 70 % für frühere Infektionen nähern, die anhand von CDC-Statistiken geschätzt wurde. Dieser Schwellenwert für „Herdenimmunität“ würde bedeuten, dass die Covid-Pandemie tatsächlich „vorbei“ ist.

In den jüngsten Zahlen, die bis September vorgelegt wurden, wurden die „früheren Infektionen“ mit 146,6 Millionen angegeben. Diese Zahl wurde zuletzt Anfang Oktober aktualisiert.

Da jedoch in den USA derzeit 49,2 Millionen „Fälle“ gemeldet werden, ergibt sich bei Anwendung des CDC-Fallmultiplikators von 1 zu 4,0 eine Zahl von 196,8 Millionen früheren Infektionen, die sich rasch auf 200 Millionen zubewegt. Die Covid-Pandemie ist praktisch „vorbei“.

Interessanterweise – und dies bezieht sich direkt auf die Sinnhaftigkeit der Bestrebungen, alle Menschen gegen Covid-19 impfen zu lassen – zeigt die demografische Aufschlüsselung der früheren Infektionen, dass die Kosten-Nutzen-Analyse für die Impfung der unter 50-Jährigen bestenfalls zweifelhaft ist.

Die CDC schätzt, dass im September 2021 zwischen 62 Millionen und 90 Millionen Erwachsene in der Altersgruppe der 18- bis 49-Jährigen bereits infiziert waren. Es gibt schätzungsweise 138,2 Millionen Menschen in dieser Alterskohorte. Das bedeutet, dass zwischen 44,8 % und 65 % eine frühere Infektion und damit eine „natürliche Immunität“ hatten.

Nebenbei bemerkt zeigen die geschwärzten Pfizer-Dokumente, die der FDA im Rahmen der „Impfstoff“-Notfallgenehmigung vorgelegt wurden, dass diese Altersgruppe am ehesten unter unerwünschten Ereignissen zu leiden hat, über die viel zu wenig berichtet wird.

Diese Dokumente werden dem amerikanischen Volk über einen Zeitraum von 55 Jahren in Form von 500 geschwärzten Seiten zur Verfügung gestellt, wie es in einem Gerichtsverfahren vorgesehen ist. Dies ist der erste Stapel von Dokumenten über die Daten zu unerwünschten Ereignissen.

Die Gruppe mit den meisten von Pfizer gemeldeten unerwünschten Ereignissen gehörte zur Altersgruppe der 31- bis 50-Jährigen. (Die FDA hat die Anzahl der verabreichten Dosen nicht angegeben, so dass es nicht ohne weiteres möglich ist, die prozentualen Risiken zu berechnen). Alarmierend ist, dass Pfizer der FDA 1223 Todesfälle gemeldet hat, von denen wir erst jetzt erfahren.

Die Verbreitung der „allgemein milden“ Omicron-Variante hat das Potenzial, die Prävalenz der natürlichen Immunität in der Bevölkerung exponentiell zu erhöhen. Man würde erwarten, dass dies in der Presse verkündet wird. Im Gegenteil, die Panikmache hält an, angeblich um die extremen Covid-Maßnahmen in zahlreichen Ländern zu rechtfertigen.

Die Mythen über die natürliche Immunität halten sich jedoch hartnäckig. Ein Artikel der Washington Post aus der Perspektive“ vom September brachte es jedoch auf den Punkt. Dr. Marty Makary, Professor an der Johns Hopkins School of Medicine und der Bloomberg School of Public Health, schätzte die Lage richtig ein.

„Es ist in Ordnung, eine falsche wissenschaftliche Hypothese zu haben. Aber wenn neue Daten sie widerlegen, muss man sich anpassen“, erklärte Dr. Makary. „Leider haben viele gewählte Politiker und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens viel zu lange an der Hypothese festgehalten, dass die natürliche Immunität keinen zuverlässigen Schutz gegen Covid-19 bietet – eine Behauptung, die von der Wissenschaft schnell widerlegt wird.

„Mehr als 15 Studien haben die Stärke der Immunität bewiesen, die durch eine frühere Infektion mit dem Virus erworben wurde“, fuhr er fort. „Eine vor zwei Wochen in Israel durchgeführte Studie mit 700.000 Personen ergab, dass die Wahrscheinlichkeit einer zweiten symptomatischen Covid-Infektion bei Personen, die bereits eine Infektion durchgemacht hatten, 27-mal geringer war als bei geimpften Personen. Dies bestätigte eine im Juni durchgeführte Studie der Cleveland Clinic an Mitarbeitern des Gesundheitswesens (die häufig mit dem Virus in Berührung kommen), bei der niemand, der zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war, erneut infiziert wurde. Die Autoren der Studie kamen zu dem Schluss, dass „Personen, die bereits eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, wahrscheinlich nicht von einer Covid-19-Impfung profitieren werden“. Und im Mai stellte eine Studie der Washington University fest, dass selbst eine leichte Covid-Infektion zu einer lang anhaltenden Immunität führt“.

Der Johns-Hopkins-Professor verwies auf 15 Studien über die natürliche Immunität, die sich aus früheren Infektionen mit Covid-19 ergibt. Ein berühmter Artikel von Brownstone listete 30 solcher wissenschaftlicher Studien zum Nutzen der natürlichen Immunität von Covid-19 auf und fügte seiner umfassenden Liste von 140 wissenschaftlichen Studien zur natürlichen Immunität vier weitere hinzu.

Aus den Daten geht klar hervor, dass die „extreme“ Covid-Reaktionspolitik in Staaten wie New York nicht nur moralisch und rechtlich nicht zu rechtfertigen ist, sondern dass sie nicht einmal durch die Wissenschaft gestützt wird. In New York liegt die Durchimpfungsrate bei den älteren Menschen bei über 99 % und bei den über 12-Jährigen bei 90 %. Dennoch erlebt es eine vierte Infektionswelle, trotz Maskenpflicht, Impfpflicht und Covid-„Pässen“.

In Florida gibt es keine Maskenpflicht und auch keine Impfpflicht. Impfpässe sind verboten. Florida hat derzeit eine der niedrigsten Covid-Fallraten und Positivitätsraten in den Vereinigten Staaten. Selbst wenn das Covid-Virus saisonal und regional in seinen Trendmustern auftritt, was der Fall zu sein scheint, zeigen die Beweise, dass die extremen Maßnahmen das Verhalten des Virus nicht ändern.

Es mag weiterhin Spitzen bei den „Fällen“ geben, die auf die „meist milde“ Omicron-Variante zurückzuführen sind. Betrachtet man jedoch die Mortalitätsdaten aus fast zwei Jahren Pandemie, so liegt die Wahrscheinlichkeit, in den Vereinigten Staaten zu sterben, nach wie vor bei etwa zwei von tausend Personen.

Dies ist mit einigen erheblichen Einschränkungen verbunden. Das Durchschnittsalter der Covid-bedingten Sterblichkeit lag im Jahr 2020 etwa bei der Lebenserwartung, und zusammen mit den Impfstoffen hat sich das Alter tendenziell nach unten entwickelt. Die CDC schätzt, dass 95 % der Covid-bedingten Todesfälle schwerwiegende, meist multiple Komorbiditäten aufweisen.

Daher ist es schwierig aufzuschlüsseln, wie viele Menschen, die an Covid starben, einfach nur positiv auf Covid getestet wurden, nachdem sie verstorben waren. Die Tatsache, dass die überhöhten Sterblichkeitsraten im Jahr 2021 trotz der Impfstoffe nicht gesunken sind, lässt vermuten, dass die Berichterstattung über die Covid-Mortalität von Anfang an äußerst fehlerhaft, wenn nicht sogar völlig irreführend war. Nichtsdestotrotz scheint es gute Nachrichten zu geben.

Die natürliche Immunität gewinnt die Oberhand und steht kurz davor, die Schwelle der Herdenimmunität in den Staaten zu erreichen, die sich nicht ausschließlich auf Impfstoffe verlassen, um sich zu schützen. Wenn keine unbekannte Variable auftritt, ist die Covid-Pandemie tatsächlich „vorbei“.