Fauci, Gates und Big Pharma – der schreckliche Verrat an der öffentlichen Gesundheit

Ein Buch des amerikanischen Anwalts Robert Kennedy Jr., das letzte Woche an dieser Stelle rezensiert wurde, porträtiert den US-Gesundheitschef Anthony Fauci als amoralisches Superhirn, das in Sven-Gali-Manier und durch die Partnerschaft mit gigantischen, steuervermeidenden Stiftungen die Welt dazu verführt hat, einer Covid-Krise zu erliegen, die teilweise von ihm selbst verursacht wurde.

Das Buch gibt einen erstaunlich vorausschauenden Blick auf die aktuellen Entwicklungen, einschließlich der erneuten Bemühungen, die Welt mit Virusvarianten zu terrorisieren.

Fauci spielte eine zentrale Rolle bei der Finanzierung der Forschung, die zu SARS-CoV-2 führte. Gemeinsam mit dem britischen Sir Jeremy Farrar, dem Direktor des Wellcome Trust, und Sir Patrick Vallance, dem früheren Präsidenten für Forschung und Entwicklung bei GlaxoSmithKline und jetzigen wissenschaftlichen Chefberater der britischen Regierung, war er an den Bemühungen beteiligt, die gentechnische Herkunft des Covid-Virus zu vertuschen.

Er war auch aktiv daran beteiligt, den Einsatz billiger und wirksamer Behandlungen zu verhindern, die die Schließungen hätten verhindern können, die unzähligen Menschen das Leben gekostet haben, und steht im Mittelpunkt eines Impfstoffkartells, das ängstlichen Regierungen und Menschen ein experimentelles Mittel von zweifelhaftem Wert und erwiesenen Gefahren untergeschoben hat und dabei Dutzende von Milliarden Dollar verdient hat.

Im Frühjahr 2020, so schreibt Kennedy, „bombardierten Fauci und sein Partner Bill Gates den Äther mit bärbeißigen Vorhersagen, dass ein „wunderbarer Impfstoff“ die Covid-Übertragung stoppen, Krankheiten verhindern, die Pandemie beenden und die Menschheit aus dem Hausarrest befreien würde“. (Ähnliches hörten wir im Vereinigten Königreich von NHS-Chefs, dem Premierminister und dem damaligen Gesundheitsminister Matt Hancock).

Und das, obwohl jahrzehntelange Arbeit gezeigt hat, dass Coronaviren schnell mutieren und impfstoffresistente Varianten hervorbringen, so dass es keine Möglichkeit gibt, dass sie solche Wunder vollbringen.

Schlimmer noch, die Forschung deutete darauf hin, dass geimpfte Personen zu asymptomatischen Trägern und „Mutantenfabriken“ werden würden, die impfstoffresistente Versionen der Krankheit ausstoßen würden, die die Pandemie eher verlängern und verstärken als abkürzen würden.

Fauci und Gates schienen jedoch eine Strategie zur Neutralisierung der Bedrohung durch die Varianten zu haben. Sie hatten Milliarden von Steuergeldern in die Entwicklung einer mRNA-Plattform für Impfstoffe gesteckt, die es ihnen theoretisch ermöglichen würde, schnell neue „Booster“ zur Bekämpfung jeder neuen „Ausbruchsvariante“ zu produzieren.

Dieses System war der heilige Gral von Big Pharma. Impfstoffe sind eines der seltenen kommerziellen Produkte, die bei Misserfolg den Gewinn vervielfachen. Jede neue Auffrischungsimpfung verdoppelt die Einnahmen aus der ersten Impfung.

Da das NIAID [das von Fauci geleitete Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten der USA] Miteigentümer des mRNA-Patents war, konnte die Behörde mit ihrem Coronavirus-Gambit Milliarden verdienen, indem sie für jede neue Variante weitere Auffrischungsimpfungen produzierte – je mehr, desto besser! Die gute Nachricht für die Pharmaindustrie war, dass die gesamte Menschheit dauerhaft auf zwei- oder sogar dreijährliche Auffrischungsimpfungen angewiesen sein würde.

Wie wir sehen, ist genau das jetzt der Fall. Die mRNA-Impfung stoppt die Übertragung nicht. Sie macht den Geimpften nicht zu einer geringeren Gefahr für andere. Varianten wie Omicron veranlassen die Regierungen, noch tiefer in die öffentlichen Kassen zu greifen, um noch mehr Beschränkungen aufzuerlegen und noch mehr Impfungen vorzuschreiben, obwohl sich die Beweise für die Unwirksamkeit und den unvergleichlichen Schaden häufen.

Pfizer rechnet für das nächste Jahr mit Einnahmen von 26 Milliarden Dollar aus seinen Booster-Präparaten, zusätzlich zu den Umsätzen von insgesamt mehr als 35 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Das ist eine unglaubliche Geldquelle, die durch die jährlichen Covid-Impfungen wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit weiterbestehen wird, wie Pfizer-Chef Albert Bourla letzte Woche in einem „Exklusivinterview“ mit dem Medizinredakteur der BBC News, Fergus Walsh, voraussagte.

Der Artikel hätte als „exklusive Werbung für ein sehr reiches Unternehmen“ bezeichnet werden müssen. Der Vorwand dafür war, absurde Geschichten zu korrigieren, die in den sozialen Medien verbreitet wurden und in denen behauptet wurde, Bourla sei verhaftet worden und seine Frau sei gestorben.

Die Geschichten wurden sofort widerlegt – und die anonyme, in Kanada ansässige Website, von der sie stammten (namens Conservative Beaver), hätte dem Unternehmen kaum einen größeren Gefallen tun können.

Was wir durchmachen mussten, ist nichts im Vergleich zu den Leben, die durch den Unsinn, den diese Leute veröffentlichen, verloren gehen werden“, sagte Bourla gegenüber Walsh. Der Impfstoff habe Millionen von Menschenleben und Billionen von Dollar für die Weltwirtschaft gerettet, aber „Leute, die wirklich glauben, dass meine Frau wegen des Impfstoffs gestorben ist, werden sagen: ‚Ich werde es nicht tun'“.

Auf die Frage, wie man seiner Meinung nach Geschichten von Impfskeptiker am besten entgegentreten sollte, fuhr Bourla mit überzeugendem Charme fort: „Eine Reihe von Menschen hat Angst vor dem Impfstoff. Ich denke, für diejenigen, die Angst haben, ist die einzige menschliche Emotion, die stärker ist als Angst, die Liebe“.

Ich führe also immer wieder das Argument an, dass die Entscheidung für oder gegen eine Impfung nicht nur Ihre Gesundheit beeinflusst, sondern auch die Gesundheit anderer, insbesondere die der Menschen, die Sie am meisten lieben. Denn sie sind diejenigen, mit denen Sie in Kontakt kommen werden. Haben Sie also den Mut, Ihre Ängste zu überwinden, und tun Sie das Richtige.

Das war’s! Fergus Walsh hat Bourlas Behauptung, der Impfstoff habe Millionen von Menschenleben gerettet, nicht in Frage gestellt, obwohl Daten aus den USA und anderen Ländern zeigen, dass 2021, nach der Einführung des Impfstoffs, mehr Covid-Tote zu beklagen waren als 2020, als Covid grassierte, es aber noch keinen Impfstoff gab. Auch die 10 000 „überzähligen“ Todesfälle in England und Wales seit Juli lassen sich nicht auf Covid zurückführen (trotz der Vorurteile, die dafür sprechen). Viele davon waren auf Herzprobleme und Schlaganfälle zurückzuführen – zwei der häufigsten Erkrankungen, für die der Impfstoff nachweislich das Risiko erhöht.

Es wird nicht erwähnt, dass Pfizer die Gültigkeit der Daten (siehe hier und hier), auf deren Grundlage der Impfstoff zugelassen wurde, infrage stellt. Oder davon, dass die Bemühungen einer Gruppe von Wissenschaftlern, alle Daten zu prüfen, seit bis zu 55 Jahren blockiert werden.

Oder dass in Vietnam mindestens drei Kinder an einer Reaktion auf den Pfizer-Impfstoff gestorben sind und seine Verwendung ausgesetzt wurde, nachdem mehr als 120 Kinder nach einer Gruppenimpfung in der Schule ins Krankenhaus gebracht worden waren.

Oder dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 26. November 2021 fast eine Million Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der Covid-Impfung bei den US-Behörden eingegangen sind, darunter 19.532 Todesfälle (einer bei einem Fünfjährigen, vier Tage nach der Impfung) und 146.720 schwere Verletzungen. Die tatsächliche Gesamtzahl könnte um ein Vielfaches höher liegen, erklärt die Datenwissenschaftlerin Dr. Jessica Rose in diesem aktuellen Podcast mit Robert Kennedy. VAERS erzählt eine sehr erschreckende Geschichte“, sagt sie. Wenn man den Faktor der Untererfassung berücksichtigt, den ich auf der Grundlage der klinischen Phase-3-Daten von Pfizer ermittelt habe – bei denen es sich wahrscheinlich ohnehin um fragwürdige Daten handelt – liegt der Faktor der Untererfassung bei 31… Das ist wirklich erschütternd. Wir gehen in die Millionen“.

Eine vertrauliche erste Tranche von Daten nach dem Inverkehrbringen, die im Rahmen der Informationsfreiheitsgesetze in den USA freigegeben wurde, befasst sich mit 42.086 unerwünschten Ereignissen, die bis zum 28. Februar dieses Jahres aus offiziellen Quellen in aller Welt gemeldet wurden. Pfizer räumt ein, dass das Ausmaß der Dunkelziffer nicht bekannt ist, behauptet aber, dass die Überprüfung ein günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis für den Impfstoff bestätigt. Dennoch werden mehr als 100 Kategorien von Schädigungen genannt, darunter Nierenversagen, Schlaganfall, kardiale Ereignisse, Schwangerschaftskomplikationen, Entzündungen, neurologische Erkrankungen, Autoimmunversagen, Lähmungen, Leberversagen, Blutkrankheiten, Hauterkrankungen, Muskel-Skelett-Probleme, Arthritis, Atemwegserkrankungen, tiefe Venenthrombosen, Blutgerinnsel, Gefäßerkrankungen, Blutungen, Sehstörungen, Bellsche Lähmung und Epilepsie.

Diese große Bandbreite an unerwünschten Wirkungen bestärkt viele Ärzte und Forscher in ihrer Befürchtung, dass das Experiment mit den mRNA-Impfstoffen ein Fehlschlag ist, mit weit verbreiteten, unerwarteten Toxizitäten, und dass es sofort abgebrochen werden sollte.

Kennedy weist in seinem Buch insbesondere auf ein Phänomen hin, das als pathogenes Priming oder auch als „antibody-dependent enhancement“ (ADE) bezeichnet wird – eine Überstimulation der Reaktion des Immunsystems, die zu schweren Verletzungen und zum Tod führen kann, wenn geimpfte Personen später mit den Wildviren in Kontakt kommen.

In frühen Experimenten“, schreibt er, „erzeugten Coronavirus-Impfstoffe sowohl bei Tieren als auch bei Kindern eine robuste Immunreaktion, die die Forscher vorübergehend ermutigte, dann aber tragischerweise zum Tod der Geimpften führte, wenn sie erneut mit dem Wildvirus in Berührung kamen, oder sie anfällig für einzigartige, schwächende Infektionen machte“.

Es kann jedoch noch eine Weile dauern, bis wir erwarten können, dass die BBC, die in den letzten Jahren mindestens 11 Millionen Dollar von der Gates-Stiftung erhalten hat, der Daily Telegraph (3,5 Millionen Dollar), Gates-Empfänger wie der Guardian und die Financial Times und sogar unsere Gesundheitsbehörden, die MHRA, die Katastrophe für die öffentliche Gesundheit, die sich vor unseren Augen abspielt, anerkennen.

Der Verrat an der öffentlichen Gesundheit hört damit nicht auf.

Dr. Faucis Trumpf“, schreibt Kennedy, „war seine Fähigkeit, Mainstream- und Social-Media-Unternehmen dafür zu gewinnen, die Berichterstattung über Verletzungen und Todesfälle aus dem Äther, den Zeitungen und dem Internet und damit aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden zu lassen.

Facebook, Google und die Fernsehsender ließen Ärzte und Wissenschaftler verschwinden, die über pathogenes Priming berichteten, und zensierten Berichte über die Welle anderer Impfschäden.

Als Bundesbeamter, der vier Jahrzehnte lang geschworen hat, die Verfassung zu wahren, hätte Dr. Fauci während der Pandemie ein Verfechter der freien Meinungsäußerung und einer lebhaften Debatte sein müssen. Stattdessen arbeitete er Hand in Hand mit Bill Gates, Mark Zuckerberg und anderen Big-Tech-Titanen, um Kritik an seinen verschiedenen Mandaten zu zensieren und Informationen über Impfstoffverletzungen zu unterdrücken, einschließlich Diskussionen über pathogenes Priming.

Der E-Mail-Verkehr zeigt, dass Dr. Fauci direkt mit Mark Zuckerberg und den Social-Media-Plattformen zusammengearbeitet hat, um Ärzte zu zensieren, die über Impfstofffehler, -schäden und -todesfälle berichteten, um Befürworter der öffentlichen Gesundheit wie mich zu entlarven und um Patienten, die über ihre eigenen Verletzungen berichteten, zu vertreiben und mundtot zu machen.

Die wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die völlig von der Pharmawerbung abhängig sind, weigerten sich pflichtbewusst, Studien über den Ausbruch tödlicher und schwächender Impfreaktionen zu veröffentlichen. Die von Bill Gates finanzierte Organisation zur Überprüfung von Fakten, Politifact, arbeitete mit von der Pharmaindustrie finanzierten Faktenprüfern wie FactCheck zusammen, die von der Robert Wood Johnson Foundation finanziert werden und deren derzeitiger CEO Richard Besser ist, der ehemalige stellvertretende Leiter der CDC [US Centers for Disease Control], die Johnson & Johnson-Aktien im Wert von 1,8 Milliarden Dollar besitzt, um Geschichten und Studien über Impfstoffverletzungen zu „entlarven“.

Am 7. Oktober 2021 beklagte Dr. Robert Malone, der Erfinder des mRNA-Impfstoffs, in einem Tweet, dass die Amerikaner fast völlig blind für die Flut von Impfschäden seien, die ihre Landsleute töteten und schwächten: „Das wahre Problem ist die verdammte Presse und die Internet-Giganten. Die Presse und diese Technologieunternehmen versuchen, einen „Konsens“ über ausgewählte und genehmigte Narrative herzustellen und zu verstärken. Und das wird dann als Waffe eingesetzt, um Andersdenkende anzugreifen, darunter auch hochqualifizierte Ärzte.“

Ja, Herr Bourla, wir sollten in der Tat Angst davor haben, unseren Liebsten zu schaden – und unsere größte Angst sollten im Moment die falschen Erzählungen über die Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe sein.