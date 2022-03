„Sie versuchen jetzt, die Spuren dieser geheimen Programme zu verwischen.“

Der russische Präsident Wladimir Putin hat behauptet, dass die USA in der Ukraine über ein Netz geheimer Biokriegslabors verfügen, die sich mit der Herstellung von Waffen gegen Krankheitserreger und Coronaviren befassen.

Putin äußerte sich während eines Pressebriefings.

„Sie versuchen jetzt, die Spuren dieser geheimen Programme zu verwischen. Aber wir haben allen Grund zu der Annahme, dass in unmittelbarer Nähe Russlands, in der Ukraine, tatsächlich Komponenten für biologische Waffen hergestellt wurden“, sagte Putin.

„Ein Netzwerk von Dutzenden von Labors arbeitete in der Ukraine unter der Leitung und mit finanzieller Unterstützung des Pentagons. Dort wurden militärische biologische Programme durchgeführt, darunter Experimente mit Proben des Coronavirus, Anthrax, Cholera, der Afrikanischen Schweinepest und anderer tödlicher Krankheiten“, fügte er hinzu.

Das russische Verteidigungsministerium behauptet außerdem, Dokumente von ukrainischen Laborangestellten erhalten zu haben, die die Existenz von Programmen zur biologischen Kriegsführung belegen, die von den USA und der NATO auf ukrainischem Boden durchgeführt werden.

„Ich möchte betonen, dass den Dokumenten zufolge diese Studien [über die Art und Weise, wie Fledermäuse Krankheiten auf den Menschen übertragen] in Charkow seit vielen Jahren systematisch und unter direkter Aufsicht von Spezialisten aus den Vereinigten Staaten durchgeführt werden“, sagte Igor Konaschenkow.

Er fügte hinzu, dass weitere Dokumente veröffentlicht würden, aus denen hervorgehe, dass in großem Umfang menschliches Biomaterial aus den Labors an Orte im Vereinigten Königreich und in Europa geliefert worden sei.

Die US-Legacy-Medien haben versucht, jedes Gespräch über die Biolabore zu unterbinden, indem sie diejenigen, die darüber sprechen, als russische Agenten beschuldigten.

Sowohl Tucker Carlson als auch Tulsi Gabbard wurden als „Verräter“ gebrandmarkt, nur weil sie Bedenken hinsichtlich der ordnungsgemäßen Sicherung der Labore geäußert haben.

Ähnliche Befürchtungen wurden jedoch auch von Unterstaatssekretärin Victoria Nuland geäußert.

„Wir befürchten, dass russische Truppen, russische Streitkräfte, versuchen könnten, die Kontrolle über [diese Labore] zu erlangen. Deshalb arbeiten wir mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen, sollten diese sich nähern“, sagte Nuland.

Wie wir bereits Anfang der Woche berichtet haben, hat auch China die Behauptung verstärkt, dass die Labors zur Erforschung der Verbreitung tödlicher Krankheitserreger genutzt werden. Zhang Jun, Chinas ständiger Gesandter bei der UNO, forderte mehr Transparenz.

Nach Ansicht Pekings stellen die biologischen Militäraktivitäten der USA in der Ukraine „nur die Spitze des Eisbergs“ dar.