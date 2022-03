Was ist mit Russlands Gold- und Devisenreserven geschehen? Wird es einen Zahlungsausfall geben?

Quelle

übersetzt von der Saker Translation Community

Ein Teil unserer Gold- und Währungsreserven wurde aufgrund der gegen die russische Zentralbank (RCB) verhängten Sanktionen in anderen Ländern, hauptsächlich in den USA und den EU-Mitgliedstaaten, eingefroren.

Daher fragen sich die Russen natürlich, warum unsere strategischen Reserven NICHT auf dem Territorium Russlands gelagert sind, sondern auf dem Territorium unserer wirtschaftlichen Gegner?

Wir werden versuchen zu erklären, wie viel wo gelagert wurde, wie viel noch übrig ist, ob es zurückgegeben werden kann, wie sich das Einfrieren auf die Wirtschaft und die einfachen Russen auswirken wird und wer die Schuld trägt.

Woraus bestehen die RCB-Reserven?

Die RCB veröffentlicht einen Jahresbericht über ihre Vermögenswerte und einen wöchentlichen Bericht über ihr Volumen. Am 4. März hat sie die Veröffentlichung eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt beliefen sich die Reserven auf 643 Milliarden Dollar, aber die Daten über die Struktur gehen bis zum 30. Juni 2021 zurück, als sie wie folgt aussahen:

311 Mrd. USD: Finanzinstrumente ausländischer Emittenten.

152 Mrd. $: Bargeld in ausländischen Depots.

132 Mrd. USD: Gold in Russland.

30 Mrd. $: Internationaler Währungsfonds.

Somit befinden sich 80 % der russischen Reserven außerhalb Russlands. Wir werden später erklären, warum das so ist, aber hier ist zunächst die Liste der Länder zum 30. Juni 2021:

Grafik der Reserven der russischen Zentralbank (RCB) zum 30.06.2021

Zur Erinnerung: Dies ist der Stand der Zuteilung Ende Juni 2021. Nach der Veröffentlichung dieses Berichts meldete die RCB, dass sie einen Teil der Reserven von den westlichen Ländern in die östlichen Länder verlagert, weshalb die geografische Verteilung möglicherweise nicht genau ist, aber einen Anhaltspunkt darstellt, da es keine radikalen Veränderungen gegeben hat.

So befinden sich nur 1/5 der Reserven in Russland, 13 % in China, 5 % im IWF und der Rest in Europa und den Vereinigten Staaten. China ist offenbar freundlich gesinnt, einige der „anderen“ Länder sind es auch, der IWF ist nicht im Begriff, die Reserven zu blockieren, aber die westlichen Länder haben beschlossen, sich an ihre „Raider“-Vergangenheit zu erinnern, daher hat sich nur die Hälfte der Reserven als belastbar für eine Verhaftung oder potenzielle Verhaftung erwiesen, und auf den Rest haben wir keinen Zugriff. Der Finanzminister Anton Siluanow nannte die Zahl von 300 Millionen Dollar, was ungefähr meinen Berechnungen entspricht.

Einer Erklärung zufolge, die ich schon früher gesehen habe, hat die RCB einen Teil der Reserven aus dem Westen in die östlichen Länder transferiert, und zwar unter Geheimhaltung gegenüber dem IWF, so dass der IWF einen falschen Bericht abgab und die westlichen Mächte daher erwarteten, eine weitaus größere Summe einfrieren zu können, als es sich herausstellte. Ich habe jedoch keine offizielle Bestätigung (oder Widerlegung) dieser Erklärung gesehen. Man kann nur raten, ob sie dies durchdacht haben oder ob es sich zufällig so ergeben hat.

Nichtsdestotrotz wurde ein Teil unseres Geldes blockiert, und das ist eine Tatsache. Es ist nach wie vor unser Geld, nur die Transaktionen auf den RCB-Konten sind blockiert (es ist möglich, dass es vorläufig unser Geld ist, aber man möchte glauben, dass sie die Mittel freigeben werden).

Wenn 300 Mrd. $ verhaftet wurden, bleiben etwa 340 Mrd. $ frei, von denen 132 Mrd. $ Währungsgold in Form von Goldbarren sind. Es ist nicht bekannt, wie viel des verbleibenden Geldes Bargeld ist und wie viel in Wertpapieren angelegt ist.

Aber ich möchte gleich eine Erklärung abgeben – ich beschuldige niemanden und ich verteidige niemanden, aber die RCB und das Finanzministerium haben alles richtig gemacht und den Anteil des Dollars und des Euros zugunsten der Währungen der östlichen Länder reduziert. Unsere Vergeltungsmaßnahme gegen die Blockierung unserer Reserven könnte jedoch für die USA und die EU härter sein, aber dazu später mehr.

Die Zentralbank begann nach 2017, als die Vereinigten Staaten etwa 40 % der kasachischen Reserven unter weit hergeholten Vorwänden einfroren, Geld aus Dollaranlagen abzuziehen. Ja, unabhängig von den Vorwänden hat niemand das Recht, die Verwendung der von einem souveränen Land angesammelten Reserven zu verbieten. Damit wurde ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen, und unsere Finanzbehörden haben richtig darauf reagiert und nicht nur gehofft, dass wir irgendwie verschont bleiben würden.

Warum also lagern unsere Reserven im Ausland?

Sehen wir uns an, welche – nämlich Bargeld und Wertpapiere ausländischer Staaten. Die Antwort hängt davon ab.

Wertpapiere. Wenn Sie Aktien eines ausländischen Unternehmens wie Apple oder der Bank of America kaufen, erhalten Sie diese Aktien nicht, und niemand bringt sie nach Russland, als wäre es Bargeld. Sie werden alle in dem Land gelagert, in dem sie ausgegeben werden. Man kauft die Aktien nicht, sondern erhält eine Quittung, die besagt, dass man Eigentümer ist. Und umgekehrt – wenn Ausländer unsere Aktien kaufen, verlassen diese Verpflichtungen Russland nicht.

Mit den Zentralbankreserven verhält es sich genauso. Unsere Zentralbank kauft US-Staatsanleihen, und gemäß den Vorschriften werden sie in den USA aufbewahrt. Sie können weder das Hoheitsgebiet der USA noch das anderer Länder, in denen die RCB Staatsanleihen kauft, physisch verlassen.

Bargeld. Geld als Geld aufzubewahren ist der beste Weg, damit es seinen Wert verliert – das wissen Sie selbst. Wenn Sie Ihr Geld unter dem Kopfkissen aufbewahren, verliert es seine Kaufkraft in Höhe der jährlichen Inflation. Sie legen Ihre Liquidität auf einem Sparkonto an, damit Sie eine Art von Zinsen erhalten und Ihre Verluste geringer sind als die Inflation.

Die RCB (und andere Zentralbanken) machen das Gleiche. Sie legt Dollar, Euro, Yuan, Yen, Franken und so weiter bei ausländischen Banken gegen Zinsen an.

Es könnte kaum anders sein, und wenn doch, dann könnte man der RCB und dem Finanzministerium eine unsachgemäße Verteilung von Vermögenswerten vorwerfen, denn der Wert der Reserven sollte erhalten bleiben und nicht Jahr für Jahr dadurch verloren gehen, dass sie einfach in einem riesigen Tresor aufbewahrt werden.

Warum können diese Vermögenswerte nicht mit Zinsen in russischen Banken angelegt werden? Weil Russland keine andere Währung druckt und die Banken damit kein Geld verdienen bzw. die Banken der RCB keine Einnahmen in Fremdwährung garantieren können. Es ist genug Geld für die Bevölkerung vorhanden, aber nicht genug, um einen Gewinn aus Hunderten von Milliarden Dollar gegen Zinsen zu gewährleisten. Darüber hinaus legen die Geschäftsbanken auch Fremdwährungen bei ausländischen Banken an, wenn Sie solche Einlagen tätigen, und erhalten dafür Zinsen, die sie an Sie weitergeben.

Die RCB verfügt über Bargeldreserven, um schnell reagieren zu können, um den Rubelkurs zu stützen und um Schulden zu begleichen, aber Bargeld macht nur einen kleinen Teil des Vermögens aus.

Warum lagert die RCB Geld in Dollar, Euro, Pfund und Yen? Weil dies derzeit die stabilsten Währungen der Welt sind, mit einer minimalen Inflation. Daher nimmt ihre Kaufkraft nicht so stark ab wie die des kasachischen Tenge, des weißrussischen Rubels, der türkischen Lira oder anderer Weltwährungen.

Wie kann man diese Vermögenswerte zurückgewinnen?

Wie ich bereits erwähnt habe, sind im Moment nur die Transaktionen eingefroren. Die Reserven sind nicht beschlagnahmt worden. Außerdem hat die Regierung eine symmetrische Antwort, die den USA und der EU viel mehr schaden wird als uns, wenn diese Beschränkungen nicht aufgehoben werden.

Was bisher unternommen wurde:

Ein Verbot von Dividendenzahlungen an Nichtansässige (Ausländer). Russland hat die Auszahlung jeglicher Form von Gewinnen wie Dividenden an ausländische Eigentümer, einschließlich privater Investoren, internationaler Organisationen und staatlicher Organisationen, die in Russland investiert haben, untersagt. Sie können keinen Gewinn erzielen.

Ein Verbot des Transfers oder Transports von Devisen in großen Mengen aus Russland heraus. Da Devisen zum Teil ausländischen Bürgern und Organisationen gehören, „schadet“ ihr faktischer Arrest auf russischem Territorium denjenigen, die in Russland Geld verdient haben, während sie sich im Ausland aufhielten. Die große Mehrheit davon sind ausländische Investoren. Außerdem können sie keine Gewinne aus russischen Finanzinstrumenten erzielen, was bedeutet, dass das Ausland Russland für technisch zahlungsunfähig erklären könnte, da Russland seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Aber es gibt eine Lösung.

Hier ist der Plan:

Begleichung der Schulden in Rubel. In den kommenden Tagen wird das Finanzministerium die Kupons für Eurobonds auszahlen müssen, die in Fremdwährung gezahlt werden müssen. Anton Siluanov (der Finanzminister) erklärte, dass alles pünktlich bezahlt werden wird, aber nur in Rubel, da wir keinen Zugang zu unserer „Fremdwährungsgeldbörse“ haben, und um Rubel in Dollar zu transferieren, müssen diese Geldbörsen aufgetaut werden.

Auf der einen Seite würde Russland seine Verpflichtungen erfüllen und seine Schulden bezahlen, aber auf der anderen Seite könnte das „die andere Seite“ nicht zufrieden stellen, da Rubelzahlungen nicht mit den Bedingungen der Vereinbarung übereinstimmen. Es handelt sich also um eine Form der kompetenten Erpressung und gleichzeitig um einen Gang aufs Glatteis.

Auf jeden Fall verfügt Russland über Geld und vor allem über Einfluss- und Druckmittel, anders als der Iran oder Venezuela, deren Gelder ebenfalls blockiert wurden. Und es gibt noch eine weitere wichtige Frage:

Was wird mit der Wirtschaft geschehen, wenn die Reserven nicht freigegeben werden, und wird es einen Zahlungsausfall geben?

Natürlich kann man nicht ausschließen, dass die Reserven nicht freigegeben werden und unsere Hunderte von Milliarden von Uncle Sam zur Deckung seiner Staatsschulden verwendet werden, also lassen Sie uns sehen, was die Folgen wären. Ich sage gleich, dass es nicht wie 1998 sein wird.

Erinnern wir uns zunächst einmal daran, dass ein Zahlungsausfall die Unfähigkeit eines Landes ist, seinen Verpflichtungen, d. h. seinen Schulden, nachzukommen. Ein Zahlungsausfall in Russland würde eintreten, wenn zum Zeitpunkt der Zahlung kein Geld vorhanden ist. Staatliche Kredite können intern (in der eigenen Währung) oder extern (in Fremdwährung) sein.

Russland hat Auslandsschulden in Höhe von 119 Mrd. $, davon 39 Mrd. $ in Anleihen, von denen nur 7 Mrd. $ bis 2025 fällig sind. Bis zum 4. April muss es 2,1 Mrd. $ zurückzahlen. Womit bezahlen? Wie wir bereits erläutert haben, verfügt Russland über Reserven in Höhe von 643 Mrd. $, von denen 340 Mrd. $ nicht eingefroren sind, also doppelt so viel wie die Schulden. Selbst wenn die gesamten Schulden auf einmal beglichen werden müssten, wäre das problemlos möglich. Wie ich bereits sagte, werden Russlands Schulden in Rubel bezahlt, da das Land keinen Zugang zu Ersparnissen in ausländischer Währung hat. Die russischen Unternehmen (Gazprom, Yandex, Rosneft und andere) erfüllen ihre Verpflichtungen in harter Währung.

Russlands interne Schulden belaufen sich auf 16,5 Billionen Rubel, der größte Teil davon sind föderale Kreditverpflichtungen, und die Zahlungen erstrecken sich bis 2044. Wie soll das bezahlt werden? Der Nationale Wohlfahrtsfonds verfügt über 13,7 Billionen Rubel. Es scheint, als ob 3 Billionen fehlen, aber im Laufe von 22 Jahren werden die Reserven entweder steigen oder die benötigte Menge an Rubeln gedruckt werden.

Wussten Sie übrigens (eine kleine Abschweifung), dass die USA Kredite nur in Dollar aufnehmen? Nicht aus grenzenloser Liebe zu ihrer Währung, sondern weil die eigene Währung in beliebiger Menge geschaffen werden kann, um Schulden zu bezahlen. Warren Buffett sagte einmal:

„Wenn man finanzielle Verpflichtungen in der eigenen Währung druckt, stellt sich die Frage, was mit der Währung passiert. Die USA emittieren auf geschickte Weise Schulden in ihrer eigenen Währung. Wenn ich „Buffett-Münzen“ ausgeben könnte, eine Druckerpresse hätte und mir Geld leihen könnte – ich würde nie aufhören, meine Schulden zu bezahlen.“

Das einzige, was der Westen Russland antun kann, ist, es in einen technischen Zahlungsausfall zu versetzen. Kein Grund zur Panik, mit einem tatsächlichen Zahlungsausfall hat das wenig zu tun. Um den technischen Zahlungsausfall zu verstehen, stellen Sie sich die folgende Situation vor:

Sie haben in einem Café gegessen und um eine Quittung gebeten, der Kellner bringt sie Ihnen, sagt aber, dass Sie Ihre Kreditkarte hier nicht benutzen können. Sie stecken die Hände in die Taschen und stellen fest, dass Sie kein Bargeld haben. Solange Sie kein Geld am nächsten Geldautomaten abheben, hält das Café Sie in technischem Verzug (dieser Begriff wird natürlich nicht auf Privatpersonen angewandt, aber Sie verstehen schon).

Mit anderen Worten: Sie haben Geld und sogar den Wunsch zu bezahlen, aber Sie können nicht bezahlen. Erinnert Sie das an etwas? Ein technischer Zahlungsausfall stellt keine ernsthafte Bedrohung für ein Land dar, wenn Geld und Zahlungswillen vorhanden sind.

Was ist der Unterschied zu 1998? 1998 gab es kein Geld, keine Zahlungsfähigkeit und auch keine besondere Bereitschaft.

Wenn westliche Länder russische Reserven beschlagnahmen, erwerben sie den Ruf von „Plünderern“, und die Zentralbanken anderer Länder werden sich die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, die eigenen Reserven in diesen Ländern zu halten, wenn sie jederzeit abgegriffen werden können. Unser Land kann in ähnlicher Weise gebrandmarkt werden, wenn es beschließt, als Entschädigung das Eigentum ausländischer Organisationen zu beschlagnahmen, aber dann hat es nichts mehr zu verlieren.

Ich hoffe, dass Russland die notwendigen Lehren aus dieser Situation zieht und Maßnahmen ergreift, um sein eigenes Kapital besser zu schützen. Welche Gedanken haben Sie dazu?

