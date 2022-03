Informationssouveränität ist wichtiger denn je – wie Südostasien mit US-Propaganda überschüttet wird

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die Eliminierung russischer Medien im gesamten Westen und in noch größerem Ausmaß auf den weltweit genutzten sozialen Medienplattformen mit Sitz in den USA ist eine deutliche Demonstration der Macht, die der Westen im globalen Informationsraum immer noch ausübt.

Es ist ein Weckruf für Nationen rund um den Globus hinsichtlich der Gefahr, dass der Informationsraum eines Landes nicht nur völlig unverteidigt bleibt, sondern auch vollständig von ausländischen Interessen dominiert wird.

Südostasien beispielsweise zählt Russland als engen Verbündeten und wichtiges Gegengewicht, um das Gleichgewicht in den globalen Beziehungen aufrechtzuerhalten, und sogar als Mittel zum Schutz vor westlichem Einfluss und sogar Einmischung.

Da die südostasiatischen Länder jedoch in hohem Maße von US-amerikanischen Social-Media-Giganten wie Meta (Facebook/Instagram), Google (einschließlich YouTube) und Twitter abhängig sind, wurden ihre jeweiligen Informationsräume mit antirussischen Stimmungen und sogar offener Feindseligkeit überschwemmt. Darüber hinaus werden in den jeweiligen südostasiatischen Ländern Stimmen, die westlichen Behauptungen kritisch gegenüberstehen und mit Russland sympathisieren, unterdrückt, wenn nicht sogar zensiert und dauerhaft zum Schweigen gebracht.

Die Flut von Desinformationen, die von den in den USA ansässigen sozialen Netzwerken ausgeht und sich an alle richtet, die mangels lokaler Alternativen von diesen Netzwerken abhängig sind, trägt zur Meinungsbildung und zur Unterstützung westlicher außenpolitischer Ziele bei, selbst in Ländern, die vom Westen und seiner Außenpolitik direkt bedroht werden.

Thailand zum Beispiel unterhält seit langem positive Beziehungen zu Russland. Da das Land es jedoch kategorisch versäumt hat, seinen Informationsraum zu sichern, und es zugelassen hat, dass er von US-amerikanischen Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube und Twitter völlig dominiert wird, ist die thailändische Öffentlichkeit einer täglichen Flut antirussischer Propaganda ausgesetzt, die den Nutzern durch Funktionen wie Twitters „Twitter Moments“ und die Rubrik „Ukraine: Neueste Nachrichten“ aufgezwungen wird.

Die Funktion besteht aus einem Strom von Inhalten von 55 „Mitgliedern“, die von US-amerikanischen und europäischen staatlich finanzierten Medienplattformen stammen, darunter (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels) Radio Free Europe/Radio Liberty, das US-amerikanische National Endowment for Democracy (NED) und das vom britischen Foreign, Commonwealth & Development Office finanzierte Eurasianet, das von der EU finanzierte Projekt „EUvsDisinfo“ und „First Draft“, das von europäischen Regierungen und von amerikanischen unternehmensfinanzierten Stiftungen wie Open Society, der Ford Foundation und Google finanziert wird.

Der Twitter-Stream enthält auch Inhalte von staatlich finanzierten Denkfabriken wie dem von der britischen Regierung finanzierten Chatham House, dem Center for European Policy Analysis (das von bewaffneten Geschäften, der US NED und dem US-Militär finanziert wird), dem von der US-Regierung finanzierten Center of Strategic and International Studies (CSIS) sowie anderen offensichtlich parteiischen Medienquellen wie dem Kyiv Independent mit Sitz in Kiew, Ukraine selbst.

Was Twitter seinen Nutzern auf der ganzen Welt als angebliche „Experten und Quellen vor Ort“ vorsetzt, könnte nicht offenkundiger einseitig und politisch motiviert sein – oder mit anderen Worten, es handelt sich um eklatante Propaganda.

Dass das westliche Publikum einer solchen Propaganda ausgesetzt wird, ist eine Selbstverständlichkeit – aber das Versäumnis, den Informationsraum von Nationen rund um den Globus zu sichern, die weit über den Westen hinausgehen und deren Interessen nicht notwendigerweise von den Zielen der westlichen Außenpolitik profitieren, hat nun deren Bevölkerung in Gefahr gebracht und einen ansonsten leicht vermeidbaren Vektor der Einflussnahme auf die jeweiligen außenpolitischen Entscheidungsprozesse der einzelnen Nationen eröffnet.

Im Falle Thailands besteht die Gefahr, dass die Bevölkerung in grober Weise zugunsten der Übernahme westlicher Sichtweisen manipuliert wird und von der thailändischen Regierung Maßnahmen zur Unterstützung westlicher außenpolitischer Ziele in Bezug auf die laufenden Sondereinsätze Russlands in der Ukraine fordert – auf Kosten der langjährigen Beziehungen Thailands zu Russland und sogar auf Kosten der langfristigen Sicherheit und der besten Interessen Thailands selbst.

Auf der anderen Seite hat China seinen Informationsraum vollständig abgesichert, so dass China nicht nur die vollständige Kontrolle darüber hat, was in den chinesischen Informationsraum hineinkommt und ihn verlässt, sondern auch darüber, was in ihm stattfindet. China hat ein vielfältiges Ökosystem von Plattformen entwickelt, das von Internet-Suchmaschinen über soziale Mediennetzwerke bis hin zu E-Commerce-Diensten und Online-Nachrichtenportalen reicht – alle arbeiten in relativer Harmonie mit den Interessen Chinas und seiner Verbündeten.

Trotz der scheinbar späten Stunde des wachsenden Konflikts des Westens mit Russland und China ist es für die Nationen – auch in Südostasien – vielleicht noch nicht zu spät, russische und chinesische Plattformen und Werkzeuge zum Schutz des südostasiatischen Informationsraums zu importieren, so wie die südostasiatischen Nationen Waffen aus Russland und China importieren, um ihre physischen Bereiche zu sichern.

Unabhängig davon, ob es zu spät ist, um etwas an den aktuellen Konflikten zu ändern – sei es, dass ein solcher Schritt von einzelnen Staaten oder als Block, z. B. durch die ASEAN, unternommen wird -, können heute Anstrengungen unternommen werden, um die weitreichenden Propagandakampagnen von morgen zu verhindern, die wir heute im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine sehen.

Wir leben im 21. Jahrhundert. Jahrhundert. Der Schutz des Informationsraums ist heute genauso wichtig wie der Schutz der Landesgrenzen, der Küsten und des Luftraums. Jede Nation, die ihren Informationsraum nicht schützt, ist eine Nation, die sich überhaupt nicht schützt.