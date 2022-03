Wurden die Kinder vergiftet?

Die erhöhte Exposition gegenüber toxischen Substanzen aufgrund der übermäßigen Anwendung unwirksamer Maßnahmen wie Maskenpflicht, häufige Verwendung von Händedesinfektionsmitteln, Desinfektionssprays und häufige Tests während der Pandemie werden kurz- und langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder und künftiger Generationen haben.

Darüber hinaus ist die Zahl der Kinder, die auf Lebensmittelpakete angewiesen sind, die den täglichen Nährstoffbedarf während des Wachstums und der Entwicklung nicht decken können, durch ineffektive Abriegelungen gestiegen, was die Gefahr einer schlechten Gesundheit während des Alterns noch vergrößert.

Es könnte zu einer allgemeinen Störung des Immunsystems kommen, deren Folgen von Autoimmunkrankheiten bis hin zu Krebs reichen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die am stärksten betroffene Bevölkerungsgruppe die armen, immungeschwächten und behinderten Kinder sind. Um weitere Schäden zu verhindern, sollten die Maßnahmen gestoppt werden, und es sind dringende Untersuchungen über die Vergiftung und mögliche Wege zur Reparatur des Immunsystems erforderlich.

Giftige Chemikalien sind ein bekanntes Risiko für die zukünftige Gesundheit

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gehören Vergiftungen zu den fünf häufigsten Todesursachen durch unbeabsichtigte Verletzungen bei Kindern. Aus Erhebungen in China geht hervor, dass Vergiftungen eine der häufigsten Todesursachen bei chinesischen Kindern sind und sogar an dritter Stelle der Unfalltodesursachen stehen.

Jedes Jahr werden Hunderte neuer Chemikalien entwickelt und in die Umwelt freigesetzt, die nicht auf ihre toxischen Auswirkungen auf Kinder getestet wurden. In den letzten 50 Jahren wurden mehr als 100.000 synthetische organische chemische Verbindungen freigesetzt. Bei der überwiegenden Mehrheit dieser Chemikalien für den alltäglichen häuslichen und gewerblichen Gebrauch ist nur begrenzt bekannt, wie sie sich verhalten, wenn sie in Luft, Wasser und Boden freigesetzt werden.

Infolgedessen wird in Blutproben von Menschen und Tieren ein Cocktail globaler Giftstoffe wie chlorierte, bromierte und fluorierte Proteine sowie Ag, Al, Ars, Hg und Pb gefunden. Hormonähnliche synthetische Verbindungen wie PFAS und PCB, die so genannten endokrinen Disruptoren, fordern einen hohen Tribut von Menschen und Wildtieren und stören die natürlichen chemischen Signalwege der Organismen, wie in dem Buch Our Stolen Future: Are We Tthreatening Our Fertility, Intelligence and Survival? von Colborn et al. beschrieben wird. Bestimmte Pestizide scheinen die Entwicklung des Gehirns, die Alterung und die Fortpflanzungsfunktion zu beeinträchtigen.

Die Exposition von Kindern gegenüber giftigen Chemikalien in der Umwelt verursacht oder trägt zu einer Reihe von chronischen, behindernden und manchmal lebensbedrohlichen Erkrankungen bei, wie z. B. Krebs bei Kindern, Störungen der neurologischen Entwicklung, Verhaltensstörungen und Fettstoffwechselstörungen. Diese Krankheiten haben in der westlichen Welt erheblich zugenommen und können nicht durch parallele Trends in Lebensstil, Ernährung und Verhaltensmustern erklärt werden.

Es gibt immer mehr wissenschaftliche Belege dafür, dass selbst geringe Dosen von toxischen Substanzen während der fötalen und kindlichen Entwicklung dauerhafte Auswirkungen haben können. Kritische Zeitfenster für eine Exposition sind der sich entwickelnde Fötus während des dritten Trimesters der Schwangerschaft, wenn sich das Gehirn am schnellsten entwickelt, und während der ersten Lebensjahre, wenn das Immunsystem programmiert wird.

In den letzten zwei Jahren ist die biologische Gefährdung durch einen Berg zusätzlicher Abfälle gestiegen, wobei die nicht benötigte persönliche Schutzausrüstung fast die Hälfte des Abfallvolumens ausmacht. Etwa 1/3 der persönlichen Schutzausrüstungen kann nicht sicher verpackt oder gelagert werden, weil es zu wenig Biosicherheitsbeutel gibt. Weltweit wurden Milliarden von Euro für fehlerhafte Masken und andere PSA ausgegeben, die größtenteils von chinesischen Unternehmen stammen, die vor der Pandemie nicht existierten. Obwohl die WHO in einer Dringlichkeitserklärung auf die Gefahr der Luftverschmutzung hingewiesen hat, die zu einem schwachen Immunsystem, mehr Infektionskrankheiten und mehr chronischen, nicht übertragbaren Krankheiten (z. B. Herzkrankheiten, Diabetes, Fettleibigkeit) führt, wurde keine Nutzen-Risiko-Bewertung für die Pandemiemaßnahmen vorgenommen, die das Leben von Millionen von Menschen zerstören.

Schwangere Frauen, Kinder und Jugendliche sind anfälliger für Vergiftungen

Die Nationale Akademie der Wissenschaften der USA (NAS) schätzt, dass toxische Belastungen in der Umwelt für 28 Prozent der neurologischen Verhaltensstörungen bei Kindern verantwortlich sind.

Aus dem NAS-Bericht und zahlreichen Forschungsarbeiten geht hervor, dass „die Zeit das Gift macht“, was bedeutet, dass „in der frühen Entwicklung das Timing das Gift macht“.

Der Schwellenwert, d. h. die niedrigste Konzentration, die schädliche Auswirkungen haben kann, ist für jede Chemikalie anders und kann von Person zu Person unterschiedlich sein (Empfindlichkeit). Je länger man einer Chemikalie ausgesetzt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man von ihr beeinträchtigt wird. Eine chemische Belastung, die über einen langen Zeitraum anhält, ist oft besonders gefährlich, weil sich einige Chemikalien im Körper anreichern können oder weil die Schäden nicht mehr repariert werden können.

Der Körper verfügt über mehrere Systeme, vor allem die Leber, die Niere und die Lunge, die Chemikalien in eine weniger giftige Form umwandeln und ausscheiden. Die Haut, die Augen, die Nase, der Rachen und die Lunge sind die üblichen Stellen, an denen Stoffe zuerst mit dem Körper in Berührung kommen. Die Fähigkeit von Kindern, viele Giftstoffe zu verstoffwechseln, zu entgiften und auszuscheiden, unterscheidet sich von der von Erwachsenen. Sie sind weniger gut in der Lage, mit chemischen Giften umzugehen, weil sie nicht über die für den Stoffwechsel notwendigen Enzyme verfügen und daher anfälliger für sie sind.

Das sich entwickelnde System eines Kindes ist sehr empfindlich und nicht in der Lage, Schäden zu reparieren, die durch Umweltgifte verursacht werden können. Selbst wenn keine klinisch sichtbaren Symptome auftreten, kann eine subklinische Toxizität zu Intelligenzstörungen und Verhaltensveränderungen führen. Die am häufigsten betroffenen inneren Organe sind die Leber, die Nieren, das Herz, das Nervensystem (einschließlich des Gehirns) und die Fortpflanzungsorgane.

Es gibt einige wenige Stoffe, die, einmal abgelagert, für immer im Körper verbleiben, wie z. B. Asbestfasern. Toxische Chemikalien können genetische Schäden verursachen. Die meisten krebserregenden Chemikalien führen auch zu Mutationen. Bei mehreren chemischen Metallen werden epigenetische Veränderungen als möglicher Mechanismus für die Toxizität und die zellverändernde Wirkung angesehen. Leider sind die meisten Chemikalien überhaupt nicht getestet worden.

Außerdem sind Wechselwirkungen zwischen Substanzen, die eine synergistische oder potenzierende Wirkung haben können, nicht bekannt. Im Jahr 1997 wurde eine Arbeitsgruppe des Weißen Hauses für die Gesundheit und Sicherheit von Kindern eingerichtet, und 2002 wurde das Gesetz Best Pharmaceuticals for Children’s Act erlassen, das vorschreibt, dass Arzneimittel, die für die Verwendung bei Kindern gekennzeichnet sind, wissenschaftlichen Studien unterzogen werden, um speziell die Anfälligkeit von Kindern zu untersuchen. Obwohl Vorschriften für einen vorsorglichen Ansatz bei der Verwendung giftiger Chemikalien aufgestellt wurden, ist ihr Ziel nicht erreicht worden.

Wie Covid-Maßnahmen die zukünftige Gesundheit von Kindern gefährden

Viele Studien haben gezeigt, dass Kinder und Jugendliche ein sehr geringes Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken. Gemeinsame Studien zeigen, dass die Immunreaktion von Erwachsenen und Kindern auf eine leichte SARS-CoV-2-Infektion ähnlich ist, aber nach der Entwicklung einer schweren Erkrankung in ARDS (Erwachsene) und MIS-C (Kinder) divergiert, was durch einen Unterschied in der Immunreaktion und Entzündung gekennzeichnet ist.

Die Assoziation von schweren Covid-19-Infektionen bei Kindern und Erwachsenen mit vorbestehenden Erkrankungen unterstreicht jedoch den Beitrag dieser Komorbiditäten zur Schwere der Erkrankung. In mehreren Studien wurde ein Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung der Darmmikrobiota, den Konzentrationen von Zytokinen und Entzündungsmarkern, Chemokinen und Blutmarkern für Gewebeschäden bei Patienten mit Covid-19 und dem Schweregrad der Erkrankung nachgewiesen. Es wurde eine Verarmung der Darmmikrobiota mit immunmodulatorischem Potenzial beobachtet. Es könnte sein, dass die mikrobielle Dysbiose nach Abklingen der Krankheit zu den anhaltenden Symptomen beiträgt, die als Long Covid beschrieben werden.

Es gibt keinen Beweis dafür, dass Maßnahmen während der Pandemie für gesunde Kinder und Jugendliche vor Virusinfektionen oder -übertragungen schützen, während die mögliche Schädigung durch eine Kombination toxischer Substanzen, die möglicherweise synergistisch oder potenzierend auf die Wirksamkeit des Immunsystems wirken könnten, zunehmend Anlass zur Sorge gibt.

Umso mehr können wir uns vorstellen, dass die Exposition von Kindern gegenüber toxischen Substanzen wie Titandioxid, Graphenoxid, Ag, Natriumazid, Ethanol, Methanol, Polypropylenfasern oft in Kombination und über längere Zeiträume zusammen mit einer möglichen Veränderung der Kohlendioxidkonzentration eine Veränderung ihrer Darmmikrobiota und eine Überlastung ihrer Entgiftungssysteme in Leber, Niere, Lunge und Herz verursachen kann.

Eine Veränderung der Darmmikrobiota von Kindern und Jugendlichen prädisponiert Kinder und Jugendliche für die Entwicklung von MIS-C und anderen chronischen Krankheiten. Es wurden Fallberichte über schwerwiegende Gesundheitsprobleme innerhalb von Minuten nach dem Tragen einer Maske veröffentlicht. Bemerkenswerterweise raten Experten der Regierung, der Politik und den Gerichten immer noch zu Pro-Maßnahmen, auch wenn die Wissenschaft die Unwirksamkeit eindeutig belegt und die Sicherheit nicht garantiert werden kann.

Kürzlich stellte das belgische Institut Sciensano fest, dass die geschätzte Titandioxidmenge in 24 verschiedenen ein- und wiederverwendbaren Typen von Gesichtsmasken für die Allgemeinheit bei intensivem Tragen der Masken systematisch den zulässigen Grenzwert für die Inhalation überschreitet. Ein Teil dieser Studie wurde in Nature veröffentlicht. Sciensano hat jedoch keine der getesteten Masken vom Markt genommen oder der Öffentlichkeit mitgeteilt, in welcher Art von Masken der hohe Titandioxidgehalt festgestellt wurde, während in dem Artikel festgestellt wird, dass ein Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden kann.

Außerdem bestehen nach wie vor Unsicherheiten hinsichtlich der Genotoxizität von Titandioxidpartikeln. Außerdem, so Sciensano, schließe dies nicht aus, dass Titandioxid auch in anderen Arten von Masken, die synthetische Fasern enthalten, wie z. B. medizinischen Masken, vorhanden ist, selbst wenn diese ebenfalls zertifiziert sind. Es fehlen wichtige Informationen zur Risikobewertung der Toxizität. Im Allgemeinen gibt es nur wenige wissenschaftliche Daten über das Vorhandensein von (Nano-)Partikeln in Gesichtsmasken, ihre Eigenschaften, die Exposition und die Risiken für die Bevölkerung, insbesondere für gefährdete Bevölkerungsgruppen, ältere Menschen, schwangere Frauen und Kinder. In den vergangenen zwei Jahren wurden diese Gruppen gezwungen, intensiv Gesichtsmasken zu tragen, ohne dass eine angemessene Nutzen-Risiko-Bewertung vorgenommen wurde.

Nach Angaben der ECHA befindet sich Titandioxid in Form von Nanomaterialien auf dem EWR-Markt. Der Stoff ist von der Europäischen Union zugelassen und steht im Verdacht, Krebs zu verursachen. Im Februar 2022 veröffentlichte die belgische Regierung, dass Titandioxid E171 ab August 2022 nicht mehr für den Lebensmittelkonsum zugelassen sein wird. Sciensano arbeitet auch an einem Agmask-Projekt, dessen Ergebnisse der Öffentlichkeit jedoch noch nicht zur Verfügung stehen. Die ECHA stellt fest, dass das Vorhandensein von Ag sehr giftig für Wasserlebewesen ist und lang anhaltende Auswirkungen hat.

In Deutschland, den Niederlanden und Kanada wurden Millionen von Masken vom Markt genommen, weil sie Graphenoxid enthielten, das laut ECHA Augen- und Hautreizungen verursacht und die Atemwege reizen kann. In einer Übersichtsarbeit über Graphen-Nanopartikel wurde die zugrunde liegende Toxizität aufgezeigt, z. B. physische Zerstörung, oxidativer Stress, DNA-Schäden, Entzündungsreaktion, Apoptose, Autophagie und Nekrose.

Die potenziellen Langzeitgefahren sind noch unbekannt. Leider wird durch die unkontrollierte häufige Verwendung von Bioziden durch die Hersteller von Gesichtsmasken und Tests das bereits bestehende Problem der Antibiotikaresistenz, wie z.B. MRSA (multiresistenter Staphylococcus aureus), noch weiter verschärft. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass eine bakterielle Überwucherung mit Hautproblemen aufgrund des Tragens von Masken häufig durch Staphylococcus aureus verursacht wird. Die Universität von Florida fand außerdem 11 pathogene Bakterien, die Diphtherie, Lungen- und Hirnhautentzündung verursachen können, auf der Außenseite von Masken, die von Kindern getragen werden.

Wechselwirkungen zwischen Gift, Darmmikrobiota, Entzündung und Impfstoffreaktion

Der Einfluss von Schadstoffen auf die Darmmikrobiota, die Darmdurchlässigkeit und das Immunsystem sowie die Verstärkung von Lungen-, Darm- und systemischen Entzündungen ist unbestreitbar. Bedingungen, die entzündliche Effekte mit systemischen Folgen verstärken können. Umweltverschmutzung kann epigenetische Veränderungen, oxidativen Stress und Methylierungsprozesse von Genen beeinflussen, und zwar sowohl bei Verlust als auch bei Überschuss, insbesondere bei solchen, die an Entzündungsprozessen beteiligt sind.

Insgesamt scheint ein Risiko für die Entwicklung bestimmter Autoimmunkrankheiten zu bestehen, das auf ein Ungleichgewicht der T-Zellen-Untergruppen zurückzuführen ist. Die zugrundeliegenden Mechanismen und die langfristigen Folgen sind noch nicht vollständig geklärt; die Auswirkungen könnten daher noch gravierender sein als erwartet.

In einigen Fällen kann es zu einem synergistischen Effekt zwischen einem Krankheitserreger und einem Schadstoff kommen, der zu einer veränderten Immunreaktion führt. Mikrobiota wirken als Immunmodulator und sind an der Reaktion auf Impfungen beteiligt. Verschiedene Arten von Mikrobiota, die durch PFAS gehemmt werden, stehen im Zusammenhang mit einer besseren Immunreaktion auf Impfungen und einer höheren Lebenserwartung.

Die Exposition gegenüber PFAS wurde mit einer Abnahme der humoralen Immunantwort auf Tetanus-, Diphtherie- und Rötelnimpfstoffe bei Kindern und Erwachsenen in Verbindung gebracht. Andererseits zeigte eine Querschnittsstudie in China eine schützende Wirkung des Grippeimpfstoffs gegenüber den Auswirkungen der Luftverschmutzung. Wie seit vielen Jahrzehnten bekannt ist, hängt die Wirksamkeit von Impfstoffen von der Integrität des Immunsystems ab. Der Mensch ist während seines gesamten Lebens Gefahren ausgesetzt, und die Auswirkungen dieser Belastungen werden oft erst Jahrzehnte später erkannt.

So wurde bei Personen, die während des niederländischen Hungerwinters am Ende des Zweiten Weltkriegs gezeugt wurden, 60 Jahre später eine veränderte DNA-Methylierung an einem Ort festgestellt, der eine wichtige Rolle beim Wachstum spielt. Kürzlich zeigte eine genomweite epidemiologische Studie über die BPA-Exposition und die DNA-Methylierungswerte bei vorpubertären Mädchen in Ägypten, dass die Methylierungsprofile expositionsabhängige Trends aufweisen.

Eine entwicklungsbedingte BPA-Exposition kann sowohl mit einem höheren Körpergewicht und vermehrter Fettleibigkeit als auch mit hyperaktiven, schlanken Phänotypen verbunden sein. Es dauerte ein Jahrzehnt, bis eine Gruppe französischer Wissenschaftler einen möglichen Zusammenhang zwischen der Pestizidbelastung von Landarbeitern und verschiedenen tödlichen Krankheiten wie Parkinson und Blutkrebs aufdeckte. Umwelt- und Verhaltensfaktoren, sozioökonomische Faktoren und die Ernährung tragen zu unterschiedlichen Risikoprofilen für Krankheiten im späteren Leben bei. Die Ergebnisse hängen möglicherweise von gefährdeten Lebensabschnitten ab, die kritische Zeitfenster der Anfälligkeit darstellen.

Verhinderung der latenten Entwicklung von Krankheiten im späteren Lebensalter

Die Signale sind deutlich genug, um zu hinterfragen und nach der Wahrheit zu suchen. In einem kürzlich erschienenen Artikel in der britischen Daily Mail wurde festgestellt, dass Long Covid möglicherweise gar nicht die Schuld an der Müdigkeit bei Kindern trägt, da die Symptome bei Jugendlichen, die das Virus nie hatten, genauso häufig auftreten. Amerikanische Kinder verlieren an Motivation und Kreativität, sagen Lehrer. Zu den Problemen gehören Depressionen, Leistungsschwäche, Abgeschlagenheit und Angstzustände.

Eine kürzlich durchgeführte englische Studie zeigte bei Schulkindern einen 23-prozentigen Verlust beim frühzeitigen Lernen, eine Abnahme der Konzentration sowie der verbalen und nonverbalen Kommunikation. In einem anderen Artikel wurde ein pandemisches Gehirn beobachtet: Neuroinflammation bei nicht infizierten Personen während der Covid-19-Pandemie. Ein Anstieg der Prävalenz von Müdigkeit, Hirnnebel, Depression und anderen krankheitsähnlichen Symptomen, die auf eine mögliche Dysregulation der Neuroimmunmechanismen hindeuten. Jüngste Forschungsergebnisse belegen ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis bei Jugendlichen nach der Impfung. Die Autoren raten zu einer persönlichen Risiko-Nutzen-Abwägung vor der Impfung. In einer Lancet-Studie wurde über ein seltenes multisystemisches Entzündungssyndrom bei geimpften Jugendlichen berichtet.

Obwohl noch unklar ist, was der Auslöser für die Entzündung und die Übersteuerung des körpereigenen Immunsystems, die Müdigkeit, den Kraft- und Interessenverlust war, kann ein möglicher synergistischer oder potenzierender Effekt der Anwesenheit hoher Konzentrationen verschiedener toxischer Substanzen nicht ausgeschlossen werden. Es ist ein Umdenken erforderlich, und die Risikobewertung von Covid-Maßnahmen muss so umgestaltet werden, dass sie die erhöhte Anfälligkeit von Schwangeren und Kindern gegenüber toxischen Stoffen berücksichtigt.

Staatliche und andere Organisationen, die das Vorhandensein toxischer Substanzen in Gesichtsmasken, Tests, Handschuhen und anderen PSA analysiert haben, müssen dringend ihre verfügbaren Daten und Analysen veröffentlichen, um die Diskussion über mögliche Schäden für Kinder während Pandemiemaßnahmen zu eröffnen. Ein neuer Artikel zeigt deutlich, dass das Tragen von Masken in der Schule die Übertragung von Viren nicht verhindert. Obwohl die schlechte Beweislage für das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit und bei Kindern schon seit längerem bekannt ist. Der Missbrauch von Kindern, indem man sie zwingt, Masken zu tragen, selbst ab dem Alter von zwei Jahren, sollte sofort eingestellt werden, um den Verlust von Lebensqualität, Wohlbefinden und Arbeitsfähigkeit im Alter zu verhindern.

Darüber hinaus müssen Gruppen von Kindern aller Altersgruppen, die über längere Zeiträume Masken tragen, übermäßigen Gebrauch von Händedesinfektionsmitteln und Desinfektionssprays sowie häufige Tests ausgesetzt waren, auf das Vorhandensein von toxischen Substanzen oder Metaboliten im Körper untersucht werden.

Wir brauchen ein Programm zur Entgiftung und Wiederherstellung des Immunsystems und ein gesundes Leben mit angemessener Ernährung. Das ist es, was erforderlich ist, um der Jugend eine gestohlene Zukunft zurückzugeben, um ein Leben in Freiheit, Verbundenheit, Kreativität und Motivation im Gleichgewicht mit der Natur zu leben.

Verwendete Abkürzungen

ARDS: Atemnotsyndrom (Acture Respiratory Distress Syndrome)

MIS-C: Multisystem-Entzündungssyndrom

PFAS: Per- und Polyfluoralkyl-Substanzen

PCB: Plychlorobifenyl

PBA: Polybisphenol A

PPE: Persönliche Schutzausrüstung

Pb: Blei

Ag: Silber

Ars: Arsen

Al: Alaun

Hg: Quecksilber