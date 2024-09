In diesem Sommer tauchten in ganz Italien Hunderte Plakate mit der Aufschrift auf: “Russland ist nicht unser Feind! Die Plakate zeigen Händeschütteln in den Farben der italienischen und der russischen Flagge.

Auch in Rom tauchten Plakate mit der Aufschrift „Genug Geld für Waffen für die Ukraine und Israel“ auf. Wir wollen Frieden. “Wir sind gegen den Krieg”.

Die Plakate erschienen erstmals im Juni in Norditalien und wurden in Verona, Modena, Parma, Pisa und mehreren anderen Städten in der Region Kalabrien gesichtet.

Die ukrainische Botschaft in Rom war nicht erfreut. „Wir sind sehr besorgt über die Arroganz der russischen Propaganda in der Ewigen Stadt“, schrieb die Botschaft auf X und löste damit zahlreiche verärgerte Reaktionen aus.

Der Bürgermeister von Rom ordnete die Entfernung aller Plakate an.

Die Organisation Sovranita Popolare, die hinter der Kampagne steht, schreibt in einem Artikel auf ihrer Website, dass „italienische Kriegstreiber seit zwei Jahren Russophobie, Hass auf russische Menschen, Kultur und Kunst schüren“.

Die italienische Regierung unter Giorgia Meloni unterstützt die Militärhilfe für die Ukraine. Meloni und der ukrainische Präsident Selenskyj haben sich mehrmals in Rom getroffen. Anfang dieses Monats trafen sie sich im norditalienischen Cernobbio.

Eine im Mai durchgeführte Umfrage ergab, dass eine Mehrheit der Italiener gegen weitere Hilfe für die Ukraine ist.