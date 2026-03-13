Putin ist wieder einmal auf dem Holzweg

Paul Craig Roberts

So wie Putin den Ruf des russischen Militärs durch seine Weigerung, einen andauernden kleineren Konflikt zu gewinnen, ruiniert hat, beweist er erneut ein höchst fragwürdiges Urteilsvermögen, indem er eine Rückkehr zu Frieden und Stabilität im Nahen Osten fordert.

Ist Putin sich der zionistisch-israelischen Agenda eines Großisraels bewusst? Wie kann er sie nicht kennen, nachdem Netanjahu selbst eine Karte von Großisrael hochgehalten hat?

Wie kann Putin sie nicht kennen, nachdem Tucker Carlson den US-Botschafter in Israel fragte, wie Israel eine ganze Region beanspruchen könne, in der es verschiedene Länder gebe, und die Antwort erhielt, die Israelis sollten sich einfach alles nehmen?

Wie kann Putin von Großisrael wissen und gleichzeitig eine Rückkehr zu Frieden und Stabilität fordern? Die einzige Stabilität, die Israels Agenda erlaubt, ist die Ausdehnung Israels vom Nil bis nach Pakistan. So wie Israel die USA benutzt hat, um Irak, Libyen und Syrien aus dem Weg zu räumen, benutzt es nun Trump, um den Iran als Hindernis für Großisrael zu beseitigen.

Die israelisch-amerikanische Aggression im Nahen Osten lässt sich nur verhindern, wenn Israels Agenda eines Großisraels und Washingtons Hegemoniebestrebungen durch Verhandlungen beigelegt werden. Alle anderen Verhandlungen sind sinnlose Ablenkungsmanöver von der Realität. Die israelisch-amerikanischen Hegemonieforderungen sind mit jeder Möglichkeit von Frieden und Stabilität unvereinbar. Wie naiv muss man angesichts solcher Hegemonieforderungen sein, um „Frieden und Stabilität“ zu fordern?

Warum gibt es keine Forderungen an Israel, über seine Agenda eines Großisraels zu verhandeln, und warum keine an Washington, über seine wachsenden Hegemonieforderungen gegenüber anderen Ländern zu verhandeln?

Wenn Putin den Iran dazu bringt, einen Krieg abzusagen, den der Iran zum Überleben des Landes unbedingt gewinnen muss, wird der Iran vernichtet. Nachdem er Syrien verraten hat, wird Putin nun den Iran verraten, damit Washington die Sanktionen gegen russisches Öl aufhebt und Putin so die Auswirkungen der geschlossenen Straße von Hormus für Israel und die USA neutralisieren kann? Verbündet sich Putin mit Washington und Israel gegen einen BRICS-Partner?

Wäre Putin ein wahrer Führer, würde er Verhandlungen fordern, um die zionistische Agenda eines Großisraels zu beenden. Die USA können das nicht, da Amerika vollständig unter Israels Kontrolle steht.

Solange die übrige Welt die Realität der Agenden eines Großisraels und der amerikanischen Hegemonie nicht anerkennt, wird sie weiterhin auf den Weg ins Verderben gehen.