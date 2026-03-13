X-Nutzer stellen fest, dass ihre echten Namen in Israel gegoogelt werden, nachdem sie die X-Verifizierungssoftware „Au10tix” verwendet haben

Von Alan Macleod

Eine Vielzahl anonymer X-Nutzer (Twitter) hat berichtet, dass ihre richtigen Namen plötzlich in Israel gegoogelt werden, kurz nachdem sie begonnen haben, das Land für seine Handlungen in Palästina zu kritisieren. Einige brachten dieses Phänomen mit Au10tix in Verbindung, einer Software, die X von seinen Nutzern (auch von anonymen) verlangt, um ihre wahre Identität zu überprüfen.

Au10tix ist ein israelisches Unternehmen, das von ehemaligen israelischen Spionen der Eliteeinheit 8200 des israelischen Militärgeheimdienstes gegründet wurde und mit diesen besetzt ist. MintPress News untersucht dieses beunruhigende Phänomen.

🇮🇱‼️Israel will jetzt wissen, wer seine Feinde sind



Du kannst jetzt auf deren Liste stehen.



Ein Video sorgt derzeit für Aufsehen: Mehrere anonyme Nutzer:innen auf X berichten, dass ihre echten Namen plötzlich in Israel gegoogelt wurden, nachdem sie das Land wegen des Kriegs in… pic.twitter.com/erEHwyBCEZ — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2026

„Die größte Honeypot-Operation der Welt”

„Ich scherze nicht, wenn ich sage, dass mein vollständiger Name, einschließlich meines zweiten Vornamens, in den letzten 24 Stunden elf Mal in Israel gesucht wurde”, schrieb TransFemPOTUS, ein anonymer X-Nutzer, der Israels Vorgehen scharf kritisiert hat.

Dies war kein Einzelfall. „Anscheinend wurde mein vollständiger Name neulich in Israel gesucht”, verriet TheAtlantean9, ein anonymer Nutzer der extremen Linken mit einer palästinensischen Flagge in seiner Biografie.

Unterdessen erklärte der Künstler Bionico Bandito: „Mein vollständiger Name wurde 100 Mal in Israel gesucht, als ich dies gepostet habe”, und bezog sich dabei auf eine Karikatur, die die Hinrichtung von Mitarbeitern von Jeffrey Epstein darstellt.

Weltweit berichten anonyme Nutzer, von konservativen japanischen Accounts bis hin zu amerikanischen Verschwörungstheoretikern, dass Daten von Google Trends zeigen, dass ihre echten Namen, die nirgendwo online veröffentlicht sind, in Israel massenhaft gesucht werden.

Wie kann das passieren? Einige gaben Au10tix die Schuld. „Nur Au10tix und X verfügen über meine Daten, die bei der Identitätsprüfung erhoben wurden“, schrieb ein Nutzer in einem viralen Beitrag und fügte hinzu: „Die Gerüchte sind absolut wahr.“

„Es ist nun zu 100 % bestätigt, dass Israel anonyme Nutzer auf X und deren Familienangehörige googelt, kurz nachdem sie sich gegen das Land ausgesprochen haben“, schrieb ein anderer und kam zu dem Schluss: „X ist nun die größte Honeypot-Operation auf dem Planeten.“

Im Mittelpunkt der Theorie steht das israelische Sicherheitsunternehmen Au10tix, das 2023 mit der Überprüfung der Identität von Nutzern beauftragt wurde – eine Voraussetzung für die Teilnahme am Premium-Service von X, der den Nutzern eine weitaus größere Reichweite ermöglicht.

Für diesen Vorgang müssen die Nutzer ein Foto ihres Reisepasses oder eines anderen Lichtbildausweises hochladen und Au10tix erlauben, ihr Gesicht über die Kamera ihres Geräts zu scannen. Au10tix behauptet, dass es die Daten der Nutzer innerhalb von 72 Stunden nach Erhalt löscht. Die Tatsache, dass das Unternehmen von Veteranen der berüchtigten israelischen Spionagegruppe Unit 8200 gegründet wurde und mit diesen besetzt ist – einer Gruppe, die hinter vielen der skandalösesten Hacking-, Infiltrations- und Cyberkriegsskandale des letzten Jahrzehnts steckt –, hat jedoch bei vielen zu großer Skepsis geführt.

Die Vorstellung, dass Au10tix selbst oder die israelische Regierung die von den Nutzern bereitgestellten Daten nutzen könnten, um Online-Kritik zu bekämpfen, ist keineswegs abwegig. Es ist bereits bekannt, dass das Heimatschutzministerium dasselbe tut und Hunderte von Vorladungen an Google, Facebook, Instagram, Reddit, Discord und andere große Social-Media-Apps verschickt, in denen es die Herausgabe der persönlichen Daten und Identitäten anonymer Nutzer fordert, die die Maßnahmen der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) kritisiert haben. Regierungsbeamte bestätigten gegenüber der New York Times, dass die Plattformen ihren Forderungen oft nachgekommen sind.

Au10tix: Authentisch israelisch

Au10tix wurde 2002 von Ron Atzmon gegründet, einem Veteranen der Einheit 8200, dessen Vater Schatzmeister der Likud-Partei von Benjamin Netanjahu war. Das Unternehmen begann mit der Bereitstellung von Hightech-Sicherheitssystemen an Flughäfen und anderen Orten, bevor es sich auf den Online-Bereich ausweitete.

Atzmon macht keinen Hehl aus seinen starken politischen Ansichten. Sein berufliches LinkedIn-Profil ist übersät mit Beiträgen, in denen er Israel unterstützt oder amerikanische Studenten verurteilt, die gegen Israels Angriff auf Gaza protestieren, indem er sie mit dem Ku-Klux-Klan vergleicht oder Videos des rechtsextremen Kommentators Douglas Murray repostet, in denen er die Demonstranten als antisemitische Unterstützer des Terrors darstellt.

Eine beträchtliche Anzahl der Mitarbeiter von Au10tix sind ebenfalls ehemalige israelische Geheimagenten. Bis 2016 war Eliran Levi Agent der Einheit 8200. Im Jahr 2022 stellte ihn das Unternehmen als Entwickler ein. Andere hingegen wechseln direkt vom Geheimdienst zu Au10tix. Lior Emuna beispielsweise gab ihre Stelle als Geheimdienstanalystin bei der Einheit 8200 auf, um zu Au10tix zu wechseln. Heute ist sie Analytics Managerin. Und 2019 gab Sara Benita ihre Position als Betreiberin von Mobilkommunikationssystemen bei der Einheit 8200 auf, um Ingenieurin für das Unternehmen zu werden. Der Direktor für Produktmanagement, Shay Rechter, war vor seinem Eintritt in die Organisation ein hochrangiger Kommandeur der israelischen Streitkräfte (IDF).

Die Einheit 8200 ist die elitärste Geheimdienstabteilung der IDF. Sie wird oft als „Israels Harvard“ bezeichnet und ist das Herzstück des Hightech-Spionage- und Militärapparats des Landes. Die Einheit widmet sich der Überwachung, Cyberkriegsführung und Online-Manipulation und war in den letzten Jahren für viele der schockierendsten Fälle von technologiebasierter Sabotage und Terror verantwortlich.

Dazu gehört auch der libanesische Pager-Anschlag von 2024, bei dem Agenten Tausende von mit Sprengfallen versehenen elektronischen Geräten ins Land schmuggelten, diese massenhaft zur Explosion brachten und dabei 42 Menschen töteten und Tausende weitere verletzten. Das Ereignis wurde weithin verurteilt, sogar vom ehemaligen Direktor der CIA, Leon Panetta, als Terrorakt.

Die Einheit 8200 entwickelte auch die berüchtigte Pegasus-Software, mit der weltweit mehr als 50.000 Journalisten, Politiker, Diplomaten, Wirtschaftsführer und Menschenrechtsaktivisten ausspioniert wurden. Zu den bestätigten Zielen gehörten der französische Präsident Emmanuel Macron, der pakistanische Premierminister Imran Khan und der irakische Präsident Barham Salih.

Zu den bekannten Käufern von Pegasus gehören die Central Intelligence Agency und die Regierung von Saudi-Arabien, die damit den Journalisten Jamal Khashoggi von der Washington Post ausspionierten, bevor er von saudischen Agenten in der Türkei ermordet wurde. Alle Verkäufe von Pegasus mussten von der israelischen Regierung genehmigt werden, die Berichten zufolge Zugriff auf die Daten hatte, die die ausländischen Kunden von Pegasus sammelten.

Die Einheit 8200 soll auch Malware entwickelt haben, die Microsoft Windows-Betriebssysteme angriff und dabei gefundene Sicherheitslücken nutzte, um Kontrollsysteme anzugreifen, Festplatten zu löschen und wichtige Systeme wie die Energieinfrastruktur des Iran lahmzulegen.

Ihr tödlichstes Unterfangen ist jedoch zweifellos das Projekt Lavender. Die Gruppe entwickelte die Software Lavender, die mithilfe von KI und Big Data ein Profil jeder Person in Gaza (einschließlich Kinder) erstellt und ihnen eine Punktzahl von 1 bis 100 zuweist, basierend auf den wahrgenommenen Verbindungen der Personen zur Hamas. Eine Vielzahl von Merkmalen, darunter ähnliche Arbeitszeiten oder die Zugehörigkeit zu einer WhatsApp-Gruppe mit einem bekannten Hamas-Mitglied, würden die Punktzahl erhöhen.

Erreichte die Punktzahl einer Person einen bestimmten Wert, wurde sie automatisch auf eine Liste gesetzt.

Diese KI-gesteuerten Todeslisten ermöglichten es der IDF, eine Möglichkeit zu finden, um das zu umgehen, was sie als „Zielengpässe” bezeichneten. Allein in den ersten Wochen des Angriffs identifizierte Lavender über 37.000 Palästinenser, die hingerichtet werden sollten. Diese Systeme wurden kaum oder gar nicht von Menschen überwacht.

Lavender ist bekannt dafür, dass es sehr unzuverlässig ist. Viele Berufsgruppen mit ähnlichen Kommunikationsmustern wie die Hamas, darunter Polizisten und Feuerwehrleute, oder sogar Menschen mit dem gleichen Namen wie ein Widerstandskämpfer, wurden zur Hinrichtung vorgemerkt. Quellen der IDF selbst gehen von einer Falsch-Positiv-Rate von 10 % aus.

Die Einheit 8200 konnte dies dank des massiven Überwachungsapparats tun, den sie im Laufe der Zeit aufgebaut hat. Jede öffentliche Bewegung der Palästinenser wird von Gesichtserkennungskameras überwacht. Ihre Anrufe, SMS und E-Mails werden überwacht. Zu jedem Palästinenser werden Dossiers angelegt, die ihre Krankengeschichte, ihr Sexualleben und ihre Suchhistorie enthalten, damit diese Informationen später für Erpressung oder Nötigung verwendet werden können. Wenn beispielsweise eine Person ihren Ehepartner betrügt, dringend eine medizinische Operation benötigt oder heimlich homosexuell ist, kann dies als Druckmittel eingesetzt werden, um Zivilisten zu Informanten und Spionen für Israel zu machen. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Einheit 8200 berichtete, dass er im Rahmen seiner Ausbildung verschiedene arabische Wörter für „schwul” auswendig lernen musste, damit er sie in Gesprächen heraushören konnte.

Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit von X mit Au10tix, einer Organisation, die von Agenten einer ausländischen Macht gegründet wurde und betrieben wird und die Nutzer dazu zwingt, ihre intimsten persönlichen Daten preiszugeben, so umstritten. Die Einheit 8200 wurde gegründet, um weltweit Cyberkriegsführung und geheime Spionageoperationen durchzuführen, und es ist eine offene Frage, inwieweit sich jemand jemals wirklich aus dem Spionagegeschäft zurückzieht.

Obwohl ihr Ruf weltweit sehr umstritten ist, gilt die Einheit 8200 als die prestigeträchtigste Gruppe innerhalb des israelischen Militärs. In einem Land mit Wehrpflicht geben Eltern ein Vermögen für Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht für ihre Kinder aus, in der Hoffnung, dass diese das hart umkämpfte Auswahlverfahren bestehen, da sie wissen, dass dies ein schneller Weg zu einer lukrativen Karriere im boomenden Hightech-Sektor des Landes ist. Hunderte von ihnen arbeiten schließlich bei Google, Amazon, Facebook und anderen großen amerikanischen Technologieplattformen.

Au10tix hat betont, dass es keine persönlichen Daten der Nutzer speichert, einschließlich ihrer Identität. Aber wenn ein Unternehmen von Personen gegründet wird, geleitet wird und mit Mitarbeitern besetzt ist, die aus einer der berüchtigtsten Spionageorganisationen der Welt stammen – einer Organisation, deren Vorgehensweise darin besteht, sowohl ihre Verbündeten als auch ihre Gegner zu infiltrieren, zu überwachen und zu erpressen –, stellt sich die Frage: Warum sollten wir ihnen vertrauen?