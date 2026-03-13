Erste Freunde: Wie Andrew Farkas und ein Sultan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Epstein dabei halfen, ein Schmugglerparadies aufzubauen

Von Whitney Webb

Eine eingehende Untersuchung der Beziehung zwischen Jeffrey Epstein, Andrew Farkas und einem der führenden Führungskräfte der Vereinigten Arabischen Emirate offenbart die Infrastruktur, die Epstein nutzte, um ungestraft alles und jeden zu schmuggeln, was und wen er wollte.

Nach der Verabschiedung eines Gesetzes im letzten Jahr musste das US-Justizministerium (DOJ) widerwillig einen beträchtlichen Teil seiner Dokumente im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein veröffentlichen, die umgangssprachlich als „Epstein-Akten” bekannt sind. Diese Akten, die nach Schätzungen einiger nur 2 % der Epstein-bezogenen Unterlagen des Ministeriums ausmachen, bieten kein vollständiges Bild von Epsteins Aktivitäten, da sie sich größtenteils auf E-Mails aus einem einzigen von Epstein genutzten Gmail-Konto konzentrieren: jeevacation@gmail.com. Die E-Mail-Adresse scheint in erster Linie mit Epsteins Aktivitäten während seines Aufenthalts auf seiner Privatinsel Little Saint James in den Amerikanischen Jungferninseln (USVI) in Verbindung zu stehen. Die veröffentlichten E-Mails enthalten jedoch viele interessante Enthüllungen über wichtige Aspekte von Epsteins Aktivitäten sowie über seine Verbindungen zu prominenten Persönlichkeiten, die eng in seine Aktivitäten auf den USVI involviert waren.

In dieser letzten Folge von „First Friends“, einer Serie, die sich mit Persönlichkeiten befasst, die sowohl mit Jeffrey Epstein als auch mit der Familie Trump in Verbindung stehen, wurde durch die jüngsten Dokumentenveröffentlichungen ein wichtiger Zusammenhang zwischen Epsteins Aktivitäten, insbesondere auf den USVI, beleuchtet. Dieser umfasst Epstein, den emiratischen Elitevertreter Sultan Ahmed bin Sulayem (im weiteren Verlauf dieses Artikels „Sultan bin Sulayem“ oder „bin Sulayem“) und den New Yorker Geschäftsmann Andrew Farkas. Sultan bin Sulayem ist vor allem dafür bekannt, dass er ein bedeutendes Portfolio an Vermögenswerten der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate kontrolliert, insbesondere in der Fracht- und Schifffahrtsindustrie, mit wichtigen Beteiligungen in der globalen Logistik sowie großen Immobilienbesitzen in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus. Kürzlich geriet er in den Fokus der nationalen Medien, als sein Name vom DOJ in einem Austausch mit Epstein geschwärzt wurde, in dem Epstein ihm sagte, dass er das „Foltervideo” „geliebt” habe, das Sultan bin Sulayem ihm geschickt hatte. Das DOJ hat keine weiteren Informationen über das „Foltervideo” bereitgestellt.

Sultan bin Sulayem ist ein langjähriger enger Geschäftspartner von Andrew Farkas, einem New Yorker Geschäftsmann, dessen Familie seit den 1980er Jahren Verbindungen zu Epstein hat. Farkas hat umfangreiche Verbindungen zu Betrugsfällen, die in den 1990er Jahren im Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) weit verbreitet waren und wahrscheinlich immer noch sind. Später knüpfte er enge Beziehungen zum ehemaligen HUD-Minister, der ihn einst verfolgte, dem ehemaligen Gouverneur von New York, Andrew Cuomo. Nachdem Cuomo das HUD verlassen hatte, wurde Farkas wohl zu seiner wichtigsten Quelle für Wahlkampfgelder und beschäftigte Cuomo zwischen seinen Amtszeiten in der New Yorker Staats- und Kommunalverwaltung auch im privaten Sektor. Wie in diesem Artikel dargelegt wird, stellte Farkas seinen Freund Sultan bin Sulayem prominenten Persönlichkeiten der New Yorker Immobilienbranche wie Donald Trump vor und pflegt äußerst enge Geschäftsbeziehungen zu Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und den Geschäftsinteressen der Familie Kushner. Wichtig ist, dass Farkas und bin Sulayem offenbar eine Schlüsselrolle beim Aufbau der ersten Beziehungen der Familie Trump zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt haben, deren Regierung in den letzten Jahren wegen ihrer fragwürdigen Investitionen in mit Trump verbundene Unternehmen unter die Lupe genommen wurde.

Wie Epstein Andrew Farkas und Sultan bin Sulayem kennengelernt hat, ist unklar, aber sie wurden erstmals 2005 zusammen fotografiert, früher als bisher berichtet. Dieser Artikel wird zeigen, dass Epstein und sein größeres Netzwerk, einschließlich Offshore-Finanzinstitute, die mit der Familie Maxwell verbunden sind, offenbar daran gearbeitet haben, den Geschäftsinteressen der VAE die Übernahme wichtiger Aspekte der amerikanischen maritimen Infrastruktur zu ermöglichen. Dies führte später zu einem Skandal um die nationale Sicherheit, in den hochrangige Beamte der Regierung von George W. Bush verwickelt waren. In den folgenden Jahren half Farkas Epstein bei der Entwicklung wichtiger Aspekte der Infrastruktur, die er in den USVI nutzte und missbrauchte, um seine Menschenhandelsaktivitäten zu erleichtern, wobei bin Sulayem ebenfalls Unterstützung leistete, um Epstein dabei zu helfen, seine Spuren bei großen Immobilienkäufen in den USVI zu verwischen. Die in diesem Artikel enthaltenen Beweise machen deutlich, dass Farkas und bin Sulayem weitere Ermittlungen hinsichtlich Epsteins Menschenhandel und anderer illegaler Aktivitäten rechtfertigen. Angesichts der Bereitschaft des DOJ, die Identität von bin Sulayem in mindestens einer beunruhigenden E-Mail zu schwärzen, und der engen Verbindungen von Farkas zu den Familien Trump und Kushner, die ebenfalls bedeutende Geschäftsinteressen in den Emiraten haben, scheint es jedoch klar, dass eine bundesstaatliche Untersuchung dieser beiden Personen und ihrer Verbindungen zu Epstein unwahrscheinlich ist.

Eine Angelegenheit der Familie Farkas

Andrew Farkas wurde in eine wohlhabende New Yorker Familie geboren, sein Großvater hatte das Kaufhaus Alexander’s gegründet, und er besuchte die elitäre Trinity School. Dort bildete er laut der New York Times einen „engen Freundeskreis – viele von ihnen waren Sprösslinge anderer New Yorker Unternehmerfamilien“. Mit Klassenkameraden aus der Trinity School gründete er im Alter von 16 Jahren sein erstes Unternehmen, das sich auf Datenbankmanagement spezialisierte. Später besuchte er die Harvard University, wo er seine Sommerferien bei der London Metals Exchange und bei Salomon Brothers verbrachte, wo er kurz nach seinem Abschluss eine Vollzeitstelle antrat. Er verließ das Unternehmen relativ bald, um sein Immobilienimperium aufzubauen, das 1984 mit der Gründung der Metropolitan Asset Group begann, nachdem er sich mit Hilfe seiner Familie einen Kredit in Höhe von 60.000 Dollar gesichert hatte. Farkas hatte seiner Familie seine Vision für Metropolitan vorgestellt und beschrieben, dass die Idee darin bestand, „die Ressourcen der Familie in verbriefte Immobilientransaktionen zu investieren und dann andere Personen aus dem Bekanntenkreis der Familie zu gewinnen, die bereits in Immobilien investierten, aber hohe Gebühren zahlen mussten“. Später beschrieb Farkas Metropolitan als „eine Immobilien-Investmentbank, die sich auf die Zusammenarbeit mit notleidenden Kommanditgesellschaften spezialisiert hat“. Bis 1987 behauptete Metropolitan, über 250 Millionen Dollar (heute über 715 Millionen Dollar) „im Namen seiner selbst und seiner Tochtergesellschaften” zu verwalten. Bis 1989 hatte das Unternehmen eine Umstrukturierung von Vermögenswerten im Wert von fast 750 Millionen Dollar abgeschlossen.

Andrew Farkas im Jahr 1997 – Quelle

In den folgenden Jahren richtete Farkas sein Augenmerk auf U.S. Shelter, ein großes Wohnungsunternehmen und wichtiger Akteur auf verschiedenen Immobilienmärkten. Farkas‘ Interesse wurde 1990 öffentlich bekannt, zusammen mit Berichten über die erheblichen finanziellen Schwierigkeiten von U.S. Shelter, das in den vorangegangenen vier Jahren schätzungsweise 52 Millionen Dollar verloren hatte. Dies war vor allem auf den Abschwung von 1987 zurückzuführen, der die Immobilienmärkte schwer getroffen hatte. Selbst Farkas‘ Firma Metropolitan geriet in finanzielle Schwierigkeiten, aber Farkas behauptete später, er habe „durchgehalten”, um in den 1990er Jahren zum „weißen Ritter” zu werden. In Wirklichkeit war Farkas‘ „Durchhalten” nur dank der 5 Millionen Dollar möglich, die er von seiner wohlhabenden Familie erhielt und mit denen er 1990 die mit Metropolitan verbundene Insignia Financial Group gründete. Getreu seiner ursprünglichen Vision für Metropolitan unterstützte Farkas‘ Familie nicht nur seine Firma, sondern brachte auch 65 bis 70 andere Familien mit. Farkas nutzte dieses Netzwerk seiner Familie und ihrer Freunde, um „Zugang zu den höchsten Führungsebenen praktisch aller Finanzinstitute und zu Fachwissen im Bereich verbriefter Immobilien“ zu erhalten.

Mit dem Geld seiner Familie und ihrer Freunde gründete Farkas die Insignia Financial Group, offenbar mit der Absicht, U.S. Shelter zu übernehmen. Wie im nächsten Abschnitt näher erläutert wird, sollten Farkas‘ Rekapitalisierungsbemühungen im Namen von U.S. Shelter die Voraussetzungen für seine Übernahme des Unternehmens kurz darauf schaffen. Die Fusion zwischen Insignia und U.S. Shelter wurde 1991, ein Jahr nach der Gründung von Insignia, besiegelt. Bis 1992 hatte sich das daraus entstandene Unternehmen zur „zweitgrößten Immobilienverwaltungsgesellschaft” des Landes entwickelt. Ein Jahr später, 1993, ging das Unternehmen mit Hilfe eines Bankers von Lehman Brothers namens Robert Lieber an die Börse. Lieber wurde später stellvertretender Bürgermeister von New York für wirtschaftliche Entwicklung, bevor er Jahre später zu Farkas‘ Island Capital wechselte.

Mit der Zeit wurde klar, dass Farkas‘ eigentliches Interesse an der Übernahme von U.S. Shelter über Insignia darin bestand, Zugang zu einer lukrativen, von amerikanischen Steuerzahlern subventionierten Geldquelle zu erhalten: Zuschüsse und Subventionen für Sozialwohnungen, die vom US-Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) vergeben werden.

Andrew Farkas hatte bereits Verbindungen zum HUD, da sein Onkel Jonathan Farkas von 1987 bis 1988 als Vertreter des öffentlichen Sektors im Beratungsgremium für Fertighäuser des HUD tätig war und ein Jahr vor der Gründung von Insignia zurücktrat. Solche „Drehtür“-Beziehungen sollten bald in der von Betrug durchdrungenen Welt der HUD-Auftragsvergabe allgegenwärtig werden, und Farkas wurde durch seine Beziehung zu U.S. Shelter mit einer Clique berüchtigter HUD-Betrüger in Verbindung gebracht.

In eine Jauchegrube waten

In den gravierendsten Fällen stützte sich der HUD-Betrug auf ein dichtes Netz aus Wohnungsbaugesellschaften, Immobilieninvestmentfonds und Anwaltskanzleien. Diese Unternehmen waren häufig auch an der Plünderung der amerikanischen Spar- und Kreditbranche und den fragwürdigen Finanzpraktiken im Zusammenhang mit den Junk Bonds von Drexel Burnham Lambert beteiligt. Als wahrer Leviathan reichte der Einfluss dieser Betrugsmaschinerie bis zu den Familien mächtiger amerikanischer Politiker und der Geheimdienstgemeinschaft.

Ein Ausgangspunkt für die Verfolgung dieses Labyrinths ist das erste Unternehmen, das Farkas‘ Insignia übernommen hat: U.S. Shelter. U.S. Shelter wurde 1972 von N. Barton Tuck Jr. gegründet, der auch lange Zeit als Präsident des Unternehmens fungierte. Die Startfinanzierung in Höhe von 10.000 Dollar stammte von Buck Mickel, dem Leiter eines großen Bauunternehmens mit Sitz in South Carolina namens Daniel International. Diese finanzielle Beziehung festigte eine tiefe Verflechtung zwischen U.S. Shelter und Daniel International, wie in einer Klage gegen U.S. Shelter aus dem Jahr 1987 zusammengefasst:

[Buck] Mickel war zum Zeitpunkt der Umstrukturierung Vorsitzender des Verwaltungsrats von Old Shelter und wurde nach Abschluss der Umstrukturierung Vorsitzender des Verwaltungsrats von New Shelter. Mickel war stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Fluor Corporation. Zuvor war er Präsident und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Fluor Corporation, einem Fortune-500-Unternehmen. Er ist außerdem Direktor und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Daniel International Corporation, die 1977 von der Fluor Corporation übernommen wurde. Mickel war Mitglied des Vorstands zahlreicher Unternehmen und Universitäten. Er engagiert sich aktiv in verschiedenen gemeinnützigen Aktivitäten in Greenville.

1977, im selben Jahr, in dem Fluor Daniel International übernahm, kreuzten sich die Wege von U.S. Shelter und einer Bank, die später im Zusammenhang mit der BCCI-Affäre wieder auftauchen sollte. Im April dieses Jahres erwarb U.S. Shelter von Financial General Bankshares (FGB) die H.G. Smithy, eine große Immobilienverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Washington, D.C. Innerhalb weniger Monate wurde FGB Gegenstand einer verdeckten Übernahme durch die Bank of Credit and Commerce International (BCCI), ein weitverzweigtes, undurchsichtiges Bankinstitut, das mit Hilfe der CIA gegründet worden war und Geld für eine scheinbar endlose Reihe von Geheimdiensten, Terroristen, Finanzkriminellen und Drogenhändlern bewegte.

Die Immobilien-Tochtergesellschaft von Daniel International war die Daniel Realty Corporation, die sich in den 1980er Jahren von Fluor trennte und zu einem unabhängigen Unternehmen wurde. Charles Tickle war sowohl während als auch nach der Kontrolle von Fluor über das Unternehmen als Führungskraft bei Daniel Realty tätig. Auch er kann eine Reihe interessanter Verbindungen vorweisen. So trat Tickle in den 1980er Jahren dem Vorstand eines wichtigen Unternehmens bei, der SICO-Curaçao. Dabei handelte es sich um eine Offshore-Gesellschaft und einen „weltweiten Akteur im Immobilienbereich”, der in Wirklichkeit nur ein Knotenpunkt in einem Netz von Tochtergesellschaften, Holdinggesellschaften und Joint Ventures war, die unter dem Deckmantel einer Vielzahl von Briefkastenfirmen operierten. Dieses Netzwerk von Unternehmen wurde von seiner Muttergesellschaft, der Saudi Investment Corporation (SICO), überwacht.

SICO wurde 1980 gegründet und stand unter der Kontrolle von Yeslam Bin Laden (dem Halbbruder von Osama Bin Laden) und anderen Mitgliedern der Bin-Laden-Familie. Tickle kam mit Yeslam in Kontakt, weil Daniel und SICO bei einer Reihe von Immobilienentwicklungsprojekten in den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet hatten. Steve Colls berichtet in seinem Buch „The Bin Ladens: An Arabian Family in the American Century”, dass:

Sie gründeten Offshore-Unternehmen, die als Finanzierungsvehikel dienten, wobei Tickle und Yeslam manchmal als Direktoren genannt wurden. Das einzige wirkliche Rätsel, erinnerte sich Tickle, war, wessen Geld Yeslam tatsächlich investierte – sein eigenes, das anderer Mitglieder der Bin-Laden-Familie, das anderer saudischer Investoren oder Geld aus einer anderen Quelle. „Das war immer eine sehr geheimnisvolle Angelegenheit“, sagte Tickle. Zu dieser Zeit war das aus geschäftlicher Sicht „völlig egal“. Für die Zwecke der Daniel Corporation waren alle Investitionsmittel gleich; Yeslam hatte Zugang zu ziemlich viel Bargeld, und Tickle hatte keinen Grund zu der Annahme, dass es aus unzulässigen Quellen stammte.

Obwohl Tickle angeblich kein Interesse an der Herkunft der Mittel für ihre Immobiliengeschäfte hatte, gibt es Gründe, Fragen zu den Geldern zu stellen, die SICO und Daniel in die Vereinigten Staaten investierten. Das weitläufige und verworrene Netzwerk von Unternehmen der SICO war in vielerlei Hinsicht mit dem der BCCI verflochten (was die Überschneidungen zwischen U.S. Shelter, das eng mit Daniel und Fluor verbunden war, und den Banken, die 1977 von der BCCI ins Visier genommen wurden, umso interessanter macht). Weitere Verbindungen bestanden zwischen SICO und den Finanznetzwerken, die von der CIA für ihre verdeckte Finanzierung der Mudschaheddin in Afghanistan sowie für Drogenhändler und Geldwäscher in der Region Afghanistan-Pakistan genutzt wurden.

Die Verbindung zur CIA ist besonders interessant, da schnell klar wird, dass die Finanzierung der Mudschaheddin nicht die einzige verdeckte Operation war, mit der SICO in Berührung gekommen war. Die Unternehmensstruktur von SICO wurde vom Schweizer Anwalt Baudoin Dunand aufgebaut, der später im Beirat von SICO tätig war. Der Forscher Kevin Coogan fand heraus, dass Dunand an einer weiteren Organisation beteiligt war, dem Tyndall Trust, der vom ehemaligen amerikanischen Steueranwalt Willard Zucker geleitet wurde. Zucker wiederum war der Mann, der als Finanzmanager für „The Enterprise“ tätig war, ein privates Geheimdienstnetzwerk, das mit der CIA und dem israelischen Geheimdienst verbunden war und gegründet wurde, um die komplizierten Intrigen und Machenschaften im Zentrum der Iran-Contra-Affäre zu verwalten.

Fluor, der Baukonzern, der Daniel International übernommen hatte – und über Buck Mickel mit U.S. Shelter verbunden war –, scheint ebenfalls in irgendeiner Form an den Iran-Contra-Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein. Diese Enthüllung stammt aus einem Bericht des Journalisten Gary Webb darüber, wie die von der CIA unterstützten Contras in den Kokainhandel verwickelt waren und dazu beigetragen hatten, den Crack-Boom in den Städten von Los Angeles in den 1980er Jahren anzuheizen. Von besonderem Interesse für Webb war Ronald Lister, ein ehemaliger Polizist, der zwischen 1980 und 1981 für Jose Blandon, einen der rechten Hände des panamaischen Machthabers (und CIA-Agenten) Manuel Noriega, als „Kokaintransporteur und Geldwäscher” tätig war.

Ungefähr zu der Zeit, als er begann, mit Blandon zusammenzuarbeiten, gründete Lister in Kalifornien eine Firma namens Pyramid International Security Consultants, deren Zweck es war, „Waffen ins Ausland zu verkaufen” – insbesondere an die Contras über El Salvador. Webb erfuhr, dass Lister selbst einen Kontakt zur CIA hatte, Bill Nelson, der zuvor als stellvertretender Direktor für Operationen der CIA gedient hatte. Zu der Zeit, als Nelson unter dem Deckmantel eines Geschäfts für die CIA tätig war, war er Vizepräsident für Sicherheit und Verwaltung bei Fluor gewesen.

Listers Kontakt zu Nelson fand Berichten zufolge statt, während Nelson für Fluor arbeitete, und der Waffenhändler soll zwischen 1982 und 1983 häufig das Unternehmen besucht haben. Interessanterweise war Nelson 1977 zu Fluor gekommen, im selben Jahr, in dem Fluor Daniel International gekauft hatte.

U.S. Shelter hingegen begann in den Jahren nach 1977 eine unglaubliche Expansion – und den Aufbau einer immer komplexer werdenden Unternehmensorganisation.

Durch eine Reihe von Übernahmen schluckte das Unternehmen kleinere Immobilienverwaltungsgesellschaften in den gesamten Vereinigten Staaten (wie Gold Crown Properties in Kansas City) und stieg durch den Kauf von Malibu Savings & Loans in Kalifornien in das Bankgeschäft ein. Es wurden Tochtergesellschaften gegründet, darunter U.S. Shelter Trust of Massachusetts, U.S. Shelter Corporation of South Carolina, U.S. Shelter Corporation of Delaware usw. Diese wurden umstrukturiert und später in verschiedenen Kombinationen fusioniert.

Wie bereits erwähnt, geriet U.S. Shelter jedoch Ende der 1980er Jahre in Schwierigkeiten. Unter der Last „schlechter Immobilieninvestitionen und der Nichterfüllung neuer Kapitalanforderungen für ein ihm gehörendes Spar- und Kreditinstitut” leidend, startete das Unternehmen einen Rekapitalisierungsplan. Der Schlüssel zu dieser Rekapitalisierung war Andrew Farkas und seine Metropolitan Asset Group. Der Plan stellte sicher, dass Metropolitan neben der Lambert Brussels Real Estate Corp., einem amerikanischen Immobilienarm der in Belgien ansässigen Groupe Bruxelles Lambert, einen bedeutenden Anteil an U.S. Shelter-Aktien erhalten würde.

Der Chef von Lambert Brussels Real Estate, Joseph Murphy, war auch Mitglied des Exekutivkomitees von Drexel Burnham Lambert, der großen Investmentbank, die vor allem als Keimzelle für Michael Milkens Junk-Bond-Geschäfte berüchtigt war. Auch hier findet man Spuren von geheimen Aktivitäten und verdeckten Operationen. Laut Ari Ben-Menashe war Drexel einer der Mechanismen zur Geldwäsche für die Gelder, die durch amerikanische und israelische Waffenverkäufe an den Iran generiert wurden und die im Mittelpunkt der Iran-Contra-Affäre standen. Dieses Waffengeld, so Ben-Menashe, „trug zum Ansehen von Drexel bei, und Drexels Anteil an den Gewinnen aus Einlagen half ihm, riesige Mengen von Junk Bonds zu zeichnen“. Einige enge Mitarbeiter von Epstein, wie beispielsweise Leon Black, waren vor der Insolvenz von Drexel im Jahr 1990 in leitenden Positionen bei Drexel tätig gewesen.

Der Rekapitalisierungsplan schien nicht gut genug zu funktionieren, um U.S. Shelter wieder auf die Beine zu bringen, sodass ein neuer Plan aufgestellt wurde. U.S. Shelter sollte einfach aufhören zu existieren, und seine Vermögenswerte (abzüglich seiner angeschlagenen kalifornischen Spar- und Darlehenskasse) sollten auf sein neues Unternehmen, die Insignia Financial Group, übertragen werden.

Als Farkas und Insignia Anfang 1991 schließlich U.S. Shelter übernahmen, war das Hauptziel, die Kontrolle über Immobilien zu erlangen, die zuvor A. Bruce Rozet gehört hatten und von ihm verwaltet worden waren. Rozet, der einst als „einer der größten Eigentümer von Sozialwohnungen des Landes” bezeichnet wurde, war Eigentümer der Associated Financial Corporation in Los Angeles, Kalifornien, gewesen. Er war auch ein Gauner ersten Ranges: Im Februar 1990 entzog ihm das HUD aufgrund seiner Verwicklung in umfangreiche Betrugsfälle die Berechtigung, lukrative Verträge abzuschließen.

Rozet hatte HUD-Gelder, die für die Instandhaltung und Pflege von HUD-subventionierten Immobilien vorgesehen waren, für persönliche Zwecke zweckentfremdet. In anderen Fällen nutzte er HUD-Gelder für leerstehende Häuser und fälschte gleichzeitig Unterlagen, um sie als bewohnt erscheinen zu lassen. Es folgte eine Flut von Gerichtsverfahren gegen Rozet, in denen sich ein Vergehen an das andere reihte – Versicherungsbetrug, Schmiergeldzahlungen und Ähnliches. Im April 2001 bekannte sich Rozet einer Reihe von betrügerischen Aktivitäten schuldig und wurde zu einer Geldstrafe von 10,2 Millionen Dollar verurteilt.

Andrew Cuomo, der von 1993 bis 1997 als stellvertretender Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung und von 1997 bis 2001 als Minister tätig war, beschrieb Rozet als „einen dieser ‚schlechten Vermieter, die HUD-Programme wie persönliche Geldautomaten nutzten, um sich zu bereichern und die amerikanischen Steuerzahler zu betrügen‘“.

Dennoch arbeitete Cuomo bald eng mit Andrew Farkas zusammen, dem Mann, der durch U.S. Shelter schließlich in den Besitz von Rozets Immobilien gelangte.

Der HUD-Betrugs-Oktopus

Als HUD begann, Rozet’s Machenschaften aufzudecken, verlangte es von der Associated Financial Corporation (AFC), „die Verwaltung von 79 Immobilien an ein unabhängiges Unternehmen, zunächst U.S. Shelter, zu übertragen”. Dies geschah zwei Monate vor der formellen Übernahme von U.S. Shelter durch Insignia. Wie oben erwähnt, war Farkas jedoch bereits eingeweiht. Er „beriet“ U.S. Shelter hinsichtlich der bevorstehenden Übernahme des Immobilienportfolios von Rozet und wurde so in bestimmte rechtlich zweifelhafte Vereinbarungen eingeweiht, die Rozet getroffen hatte. Diese umfassten ein „Rückzahlungsprogramm“, das ursprünglich von AFC eingerichtet und später von Farkas fortgeführt wurde und bei dem ein Teil der von HUD subventionierten Verwaltungsgebühren an die Immobilienbesitzer zurückfloss.

Die Rückzahlungsvereinbarung zwischen AFC, U.S. Shelter und Insignia wurde 1995 von HUD-Inspektoren aufgedeckt, was zu einer gemeinsamen Untersuchung der Unternehmen, ihrer finanziellen Vereinbarungen und der von ihnen verwalteten Immobilien durch das HUD, das Office of Housing und das Justizministerium führte. Sie stellten fest, dass die HUD-Gelder nicht für die Instandhaltung der Immobilien verwendet worden waren, die sich in einem extrem schlechten Zustand befanden. Cuomo erklärte später gegenüber der Village Voice, dass der Zustand der Immobilien „verabscheuungswürdig” sei. Die Voice berichtete außerdem, dass Cuomo bei einem Besuch einer dieser Immobilien „eine kaputte Leitung sah, aus der buchstäblich menschliche Exkremente auf den Kinderspielplatz spritzten”. Er sagte, er habe Kinder gesehen, die darin spielten.

1997 wurde eine Klage gegen Insignia eingereicht, weil das Unternehmen „7,6 Millionen Dollar an Schmiergeldern an die Eigentümer von 17 staatlich subventionierten Projekten gezahlt hatte, die Insignia verwaltete”. Farkas zahlte zunächst 5 Millionen Dollar an das HUD für umgeleitete Verwaltungsgebühren, und im März 1998 zahlte Insignia weitere 2,4 Millionen Dollar, lehnte jedoch ein Schuldeingeständnis ab. Anschließend verkaufte das Unternehmen seine Wohneinheiten für satte 910 Millionen Dollar. Nicht lange danach, im August 2001, begann Insignia, Andrew Cuomo, der das HUD verlassen hatte und nun für das Amt des Gouverneurs von New York kandidierte, mit erheblichen Spenden zu unterstützen.

Andrew Cuomo, damals Leiter des HUD, und Larry Summers, damals Finanzminister, geben sich im Jahr 2000 nach der Unterzeichnung eines Abkommens zur Waffensicherheit die Hand – Quelle



Cuomo verlor die Wahl. Er arbeitete zunächst für die Anwaltskanzlei Fried Frank, bevor er 2003 eine Stelle bei Andrew Farkas‘ Nachfolgeunternehmen von Insignia, Island Capital, annahm. Dort bezog er ein Jahresgehalt von 1,2 Millionen Dollar.

Dies war nicht das erste Mal, dass ein Cuomo mit einem Farkas in Kontakt kam. Wie die Village Voice berichtet:

Es waren [die Spenden von 2001] kaum die ersten Spenden der Familie Farkas an einen Cuomo; andere Mitglieder der Familie Farkas, die früher die Kaufhauskette Alexander’s besaß, hatten bereits die Wahlkampagnen von Cuomos Vater Mario unterstützt, als dieser Gouverneur war. Mario Cuomo berief Farkas‘ Vater in seinem letzten Amtsjahr 1994 sogar in den Vorstand der einflussreichen staatlichen Dormitory Authority, und Robin Farkas [Andrew Farkas‘ Vater] wurde 1995 deren Vorsitzender.

Farkas hatte noch andere politische Verbindungen außerhalb der Familie Cuomo. Über Insignia reichten seine Verbindungen bis zu den mächtigen Immobilienverwaltungsgesellschaften und Investmentfonds, die ebenfalls von den HUD-Geldern profitierten und Verbindungen zu der berüchtigten amerikanischen Politikerfamilie Bush hatten.

Im März 1998, gerade als Insignia im Zusammenhang mit Cuomos HUD-Klage Millionenbeträge zahlte, unternahm Farkas wichtige geschäftliche Schritte. Angesichts der drohenden Geldstrafen in Millionenhöhe verkaufte Insignia sein Wohnungsportfolio an die Apartment Investment & Management Company (AIMCO), einen in Denver ansässigen Immobilieninvestmentfonds, der vom Bauunternehmer und Immobilienmanager Terry Considine kontrolliert wurde. Etwa zur gleichen Zeit, als AIMCO das Portfolio von Insignia aufkaufte, geriet das Unternehmen auch mit dem HUD in Konflikt, weil es vorhatte, vom HUD subventionierte Immobilien für eine gehobene Kundschaft umzuwidmen und damit Mieter mit geringerem Einkommen zu verdrängen.

Bemerkenswert ist, dass Denver selbst eine Hochburg des HUD-Betrugs war. Der Ermittler und Journalist Rodney Stich berichtete in seinem Buch Defrauding America:

Ein Großteil des HUD-Betrugs konzentrierte sich auf den Raum Denver und wurde von einer Gruppe eng miteinander verbundener Personen und Unternehmen begangen, die enge Beziehungen zu den Regierungen Reagan und Bush unterhielten. Zahlreiche HUD-Beamte verließen die Regierung, um für die Denver-Gruppe zu arbeiten, die das amerikanische Volk um Milliarden von Dollar betrog, von denen ein Großteil entweder in Offshore-Finanzinstituten oder an geheimen Orten in den Vereinigten Staaten versteckt ist. Philip Winn war einer der Drahtzieher der Denver-Gruppe. Er war ein ehemaliger stellvertretender HUD-Sekretär, der sich der MDC-Gruppe in Denver anschloss und zu einer Schlüsselfigur in den HUD- und Spar- und Kredit-Skandalen wurde.

Ein Artikel der Denverer Zeitung Westword aus dem Jahr 1996 bestätigt vieles von dem, was Stich schrieb, und stellt fest, dass der ehemalige stellvertretende HUD-Sekretär Philip Winn „Teil der sogenannten Winn Group war, einer Gruppe ehemaliger Behördenbeamter, die zu Bauträgern wurden und mehr als 160 Millionen Dollar an Steuererleichterungen und Subventionen vom HUD erhielten”. Der Artikel erwähnt auch, dass Winn in denselben Geschäfts- und Gesellschaftskreisen verkehrte wie die Chefs von MDC Holdings, die dem „Mega-Bauträger“ Larry Mizel gehörten. MDC war Teil eines komplexen „Daisy-Chain“-Geschäfts, an dem Silverado Savings, Charles Keatings Lincoln Savings, Drexel Burnham Lambert und eine Reihe anderer zwielichtiger Finanzinstitute beteiligt waren. Die gesamte Operation zeichnete sich durch besonders enge Verbindungen zur Familie Bush aus, insbesondere zu Silverado, wo Neil Bush als Direktor tätig war.

Um den Kreis zu schließen, beauftragte Mizel Terry Considine – den Eigentümer von AIMCO, dem Unternehmen, das das Apartmentportfolio von Insignia gekauft hatte – mit der Leitung der von MDC kontrollierten Immobilieninvestmentgesellschaften.

Neil Bush sagt am 23. Mai 1990 vor dem Kongress zur Schließung der Silverado Savings & Loan aus – Quelle

Da ist auch der Fall von NHP Inc., einem in Washington, D.C. ansässigen Wohnungsbau- und Immobilienunternehmen, das Anfang der 1990er Jahre zu den größten des Landes gehörte. Auch dieses Unternehmen hatte sich durch fragwürdige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem HUD aufgebaut. Nur wenige Monate bevor AIMCO das Insignia-Wohnungsportfolio von Farkas kaufte, erwarb es NHP, dessen Immobilienvermögen und ein verbundenes Unternehmen.

Der Verkauf von NHP an AIMCO wurde von Michael Eisenson begleitet, dem Vorstandsmitglied, das die Interessen des damals dominierenden Anteilseigners von NHP vertrat: der Harvard Management Company, einer Investmentgesellschaft im Besitz der Harvard University und Verwalterin des Stiftungsvermögens der Universität. Ein weiterer interessanter Ort, an dem Eisenson als Vorstandsmitglied auftrat – aufgrund einer großen Investition der Harvard Management Company – war Harken Energy. Zu den Großaktionären und Vorstandsmitgliedern dieses obskuren Energieunternehmens gehörte George W. Bush. Während der Zeit, in der Bush mit dem Unternehmen verbunden war, investierte die Harvard Management Company etwa 50 Millionen Dollar in das Unternehmen.

Neben George W. Bush hatte Harken auch bedeutende Verbindungen zum Geheimdienst. Zu den Großaktionären des Unternehmens (vor Bushs Eintritt) gehörte ein Investorenkonsortium unter der Leitung von Alan Quasha, einem Anwalt aus New York. Alans Vater, William Quasha, war zugelassener Anwalt auf den Philippinen gewesen, wo er enge Verbindungen zu Personen hatte, die in die berüchtigte Nugan Hand Bank verwickelt waren. Nugan Hand, das von mehreren CIA-Mitarbeitern und ehemaligen Militärangehörigen geführt wurde, war tief in den geheimen Handel mit Waffen und Drogen verwickelt.

Auch wenn diese Elemente für den HUD-Betrug, in den Farkas verwickelt war, nur am Rande relevant erscheinen mögen, könnten sie doch helfen, eine seltsame Reihe von Ereignissen zu erklären, in denen Farkas eine Rolle spielte: die Geschichte von Catherine Austin Fitts und ihrem Unternehmen Hamilton Securities. Fitts, eine Veteranin von Dillon Read & Co, wurde 1989 von HUD-Minister Jack Kemp als Federal Housing Administrator eingestellt. Ihr Auftrag war es, „die skandalumwitterte, von Betrug geplagte Behörde” zu reformieren.

Nach ihrer Tätigkeit beim HUD gründete Fitts Hamilton Securities, um Verschwendung, Redundanzen und wirtschaftlichen Missbrauch in den Wohnungsbauprogrammen des Bundes zu beseitigen. Konkret wurde Hamilton beauftragt, das Kreditverkaufsprogramm des HUD zu überwachen, das eingerichtet wurde, um notleidende Hypotheken von der Regierungsbehörde an private Investoren zu übertragen. Was Hamilton von anderen unterschied, war unter anderem, dass das Unternehmen eine Online-Datenbank und eine Bietersoftware implementierte, die dazu beitrugen, einen offenen Markt für notleidende Hypotheken zu schaffen. Durch die Bereinigung dieser Art von Hypotheken aus ihren Büchern hätte das HUD Geld freisetzen können, das dann zur Senkung der Kosten in anderen Bereichen seiner Wohnungsbauaktivitäten verwendet werden könnte.

Ein solches Vorhaben verärgerte zwangsläufig Insider, die das HUD seit Jahren für unlautere Zwecke ausgenutzt hatten. Wie Fitts es ausdrücken würde:

Hamiltons Bemühungen standen dem „finanziellen Staatsstreich“ im Weg – der Schaffung einer Hypothekenblase durch Hypothekenbetrug auf Bundesebene, dem „Verschwinden“ von Milliarden aus Bundeskontos und einer neuen Welle der Gentrifizierung, zu der auch die Entwicklung privater Gefängnisunternehmen gehörte, die mit Bundesverträgen finanziert wurden.

Früher Widerstand kam von Michael Eisenson, dem Harvard-Manager, der (neben George W. Bush) im Vorstand von Harken saß und über NHP mit HUD zu tun hatte. Er sagte Fitts, dass NHP Hamilton nicht mochte, weil sie „ein Bieterverfahren bevorzugten, bei dem wir durch ‚Spielchen‘ gewinnen konnten, weil wir ‚klüger‘ waren“.

Ein weiterer Gegner von Hamilton war Andrew Farkas. Zusätzlich zum Darlehensverkaufsprogramm wurde Hamilton hinzugezogen, um das HUD bei seinem „projektbezogenen Subventionsprogramm“ zu beraten – also Subventionen für Gebäude, die an die Eigentümer und Gebäudeverwalter fließen. Zu diesem Zeitpunkt liefen diese Subventionen aus, und das HUD entschied, ob es das Programm verlängern oder zu einem Mieter-Gutschein-Ansatz übergehen sollte, bei dem Mieter Gutscheine erhalten, um ihnen den Zugang zu kostengünstigem Wohnraum zu erleichtern und ihnen einen Umzug zu ermöglichen, ohne dass sie ihre Unterstützung verlieren.

Inmitten dieser Debatte kontaktierte Farkas Fitts bei Hamilton und erklärte ihr, dass „es unerlässlich sei, dass alle Subventionen in Form von ‚projektbezogener’ Unterstützung an die Eigentümer der Immobilien gehen”, da die Mieter das Gutscheinprogramm irgendwie zum „Kauf von Drogen” nutzen würden. Die Implikationen von Farkas‘ Aussage sind klar: Sein Kontakt zu Fitts hätte mit der Zeit zusammenfallen können, als Insignia in das Rückzahlungsprogramm verwickelt war, das das Unternehmen freiwillig (und absichtlich) übernommen hatte, als es U.S. Shelter übernahm. Farkas wollte einfach nicht, dass der HUD-Hahn zugedreht wurde.

Im Oktober 1997 entließ das HUD Hamilton, was einen langwierigen Konflikt auslöste, der Fitts und ihr Unternehmen durch die Instanzen schleppte. Erfundene Anschuldigungen und das Begraben Hamiltons in juristischen Formalitäten – eine gut geölte und bewährte Strategie – wurden zum Namen des Spiels.

Ist es reiner Zufall, dass innerhalb eines Jahres sowohl NHP als auch Farkas‘ Insignia von AIMCO in Denver übernommen wurden, einem Unternehmen, das fest in einem komplexen Netzwerk von HUD- und Spar- und Kreditbetrügern verankert ist, die mit den höchsten Ebenen der amerikanischen Politik verbunden sind? Der Whistleblower Stewart Webb, der über umfangreiche Kenntnisse dieser Netzwerke von Wirtschaftskriminellen in Colorado verfügt, vermutete, dass Fitts und Hamilton eine „direkte Bedrohung für die ‚Denver Boys‘ – die Geldwäscheoperationen der Bush-Verbrecherfamilie mit Sitz in Denver“ – gewesen seien. Die HUD-Gelder waren laut Webb „eine massive verdeckte Einnahmequelle für sie“.

Wer war die Person, die Hamilton entlassen hatte? Derselbe Mann, der zuerst Ermittlungen durchgeführt hatte und später für Farkas arbeitete: Andrew Cuomo. Doch schon zuvor war die erste Klage von einem Unternehmen eingereicht worden, das von John Ervin, einem ehemaligen Mitarbeiter von NHP, geführt wurde.

Die Journalistin Lucy Komisar vermutet, dass Farkas sich letztendlich so entschieden für Cuomo einsetzte, weil er von Cuomos Politik gegen Ende seiner Amtszeit als Leiter des Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung unter Clinton profitierte. Sie hob Cuomos Entscheidung hervor, die von Catherine Austin Fitts geführte Hamilton Securities Group zu entlassen, obwohl Hamilton Betrugsfälle reduziert und zur Schaffung von Richtlinien beigetragen hatte, die als vorteilhaft für Hausbesitzer und Steuerzahler gelobt wurden. Einer der größten Nutznießer von Cuomos Entscheidung war Farkas‘ Insignia. Nach der Entlassung von Hamilton, so Komisar, verlor Cuomos HUD den Überblick über 17 Milliarden Dollar, was einem Unternehmen angelastet wurde, das eng mit Clinton und dem damaligen IRS-Kommissar unter Bush, Charles Rossotti, verbunden war. In der Folge wurde Rossotti 2002 von der mit der Familie Bush verbundenen Carlyle Group eingestellt.

Farkas geht nach Dubai

Etwa zu der Zeit, als Farkas begann, Andrew Cuomo finanziell zu unterstützen, knüpfte er auch Verbindungen ins Ausland, die nicht nur für seine Karriere, sondern auch für seine zukünftigen Geschäfte und seine Freundschaft mit Jeffrey Epstein von entscheidender Bedeutung sein sollten. Im Jahr 2002 wurde Farkas Sultan Ahmed bin Sulayem vorgestellt, dem damaligen Leiter der Dubai Port Authority (DPA). Einige Jahre später, im Jahr 2005, fusionierte die DPA mit anderen von Dubai kontrollierten Logistikunternehmen zu DP World, das von bin Sulayem kontrolliert wurde und später zu Dubai World wurde.

Farkas und bin Sulayem wurden erstmals von Sol und Howard „Butch“ Kerzner vorgestellt, einem Vater und Sohn aus Südafrika, die als Hotel- und Kasinomagnaten bekannt sind. Farkas erzählte dem Observer später: „Butch [Kerzner] nahm mich sehr häufig mit nach Dubai. Sultan und ich wurden schnell Freunde. Wir lernten uns sehr, sehr gut kennen.” Ein Jahr nach seiner Begegnung mit bin Sulayem verkaufte Farkas Insignia und gründete mit dem Geld aus dem Verkauf von Insignia und anderen Quellen Island Capital. Er begann schnell, sein neues Unternehmen zu nutzen, um „Hand in Hand mit Herrn Sulayem“ Yachthäfen in Dubai zu entwickeln, wie der Observer berichtet. Ebenfalls im Jahr 2003 trug Farkas dazu bei, den Immobilienmarkt in Dubai, in dem von Sulayem kontrollierte Unternehmen eine wichtige Rolle spielten, mit hypothekenbesicherten Wertpapieren zu überschwemmen (auf die später in diesem Artikel noch näher eingegangen wird).

Von links nach rechts: Melania Trump, Donald Trump, Heather Kerzner und Sol Kerzner auf einem undatierten Foto – Quelle

Die Kerzner-Dynastie, die für die Einführung von Farkas und bin Sulayem verantwortlich war, war eine umstrittene Gruppe. Sol Kerzner, der einst als „unvergesslicher und wichtiger Baustein in der Mauer der [südafrikanischen] Apartheid“ bezeichnet wurde, hatte eine lange Geschichte von Vorwürfen wegen Bestechung, Finanzkriminalität und der Nutzung der „Apartheid zur Förderung seiner Geschäftsinteressen“. Die Kerzners besaßen auch Paradise Island, ehemals ein Kronjuwel der Mafia und des mit der CIA verbundenen Unternehmens Resorts International. Sie kauften die Insel 1994 von den Überresten von Resorts International, nachdem diese von Merv Griffin übernommen worden war, dessen Erwerb des umstrittenen Unternehmens durch die kriminelle Bank Drexel Burnham Lambert und deren Junk Bonds finanziert wurde.

Kerzner taucht ebenso wie Gerard Inzerillo, der von 1991 bis 1996 COO von Kerzners Sun Resorts und von 1991 bis 2011 Präsident der Kerzner Entertainment Group war, als „Sol Kersner“ in Epsteins „schwarzem Buch“ auf. In den frühen 2000er Jahren war Inzerillo Gründungsmitglied des Beirats der Clinton AIDS Initiative, die Epstein mit ins Leben gerufen hatte, und wurde später vom saudischen Kronprinzen Muhammad bin Salman (MbS), der ebenfalls als enger Vertrauter und wahrscheinlich auch Berater von Epstein bekannt war, mit der Leitung der Diriyah Gate Development Authority betraut.

Sol Kerzner stand auch dem New Yorker Immobilienentwickler Donald Trump, dem heutigen US-Präsidenten, sehr nahe. Kerzner sagte einmal gegenüber der Zeitung Forward, dass Trump „ein großartiger Freund“ sei und „mir in einer Zeit geholfen hat, in der Südafrikaner nicht gut aufgenommen wurden“. Trump schätzte sowohl Sol als auch seinen Sohn „Butch“ sehr und bezeichnete Butch als „großen Visionär“ und „einen der wenigen Söhne, die es in puncto Talent mit ihrem großartigen Vater aufnehmen konnten“. Trump, eine wichtige Persönlichkeit in der Immobilienbranche, rühmte sich lange Zeit seiner engen Beziehungen zu Andrew Farkas, ebenso wie einst zu Jeffrey Epstein, der in Presseberichten häufig als „Immobilienentwickler“ aus New York bezeichnet wurde.

Es scheint, dass einer der Hauptgründe für das Interesse von Sultan bin Sulayem an Farkas darin lag, dass dieser dabei helfen konnte, die Interessen der Emirate mit den elitären Kreisen New Yorks zu verbinden, in denen Farkas seit langem verkehrte. Laut Muneef Tarmoom, dem ehemaligen CEO von Istithmar – einer Investmentfirma im Besitz von Dubai World – war Farkas „der Mann mit den Verbindungen“. Tarmoom fügte hinzu: „Er kannte jeden in New York. Für jede Vermittlung, die er vornahm, bekam er in der Regel eine Provision.“ Nach seinem Treffen mit bin Sulayem stellte Farkas ihm Jeffrey Epstein vor. Epstein, bin Sulayem und Farkas sind alle zusammen mit Leslie Wexner in der ersten Reihe der jährlichen Fernsehshow von Victoria’s Secret 2005 zu sehen, wobei Farkas und bin Sulayem eindeutig Epsteins VIP-Gäste bei dieser mit Stars gespickten Veranstaltung waren. Dies war etwa drei Jahre nach dem ersten Treffen zwischen Farkas und bin Sulayem. Es ist auch die früheste Dokumentation der Beziehung zwischen den drei Männern. Sowohl für bin Sulayem als auch für Farkas sollte sich ihre Beziehung zu Epstein als äußerst bedeutsam erweisen.

Neben Epstein stellte Farkas bin Sulayem auch Kerzners Freund Donald Trump vor. Trump beteiligte sich anschließend an einem Joint Venture mit dem Immobilienentwickler Nakheel, der zu Dubai World gehört, auf Dubais The Palm, der größten künstlichen Insel der Welt, und arbeitete später erneut mit Nakheel zusammen, um das Trump International Hotel and Tower in Dubai zu bauen.

In der Planungsphase äußerte sich Trump zu dem, was das erste Projekt seiner Familie im Nahen Osten gewesen wäre, und erklärte, dass das Nakheel-Projekt die beste Immobilieninvestition in der gesamten Region sei: „Wenn ich nach potenziellen Standorten für Immobilieninvestitionen suche, konzentriere ich mich auf ‚Lage, Lage, Lage‘ – und dies ist nicht nur in Dubai, sondern im gesamten Nahen Osten die beste Lage.“

Donald Trump, Sultan bin Sulayem und Chris O’ Donnell, CEO von Nakheel, bei einer Veranstaltung im Jahr 2008 zur Feier des Joint Ventures zwischen Nakheel und Trump – Quelle

Das Nakheel-Joint-Venture wurde jedoch im Juli 2008 in ein Projekt umbenannt, das sich im Besitz von Nakheel befand und nur das Branding der Trump-Familie trug, nachdem Nakheel aufgrund der Wirtschaftskrise 2008 in Schwierigkeiten geraten war (mehr dazu in Kürze, da Farkas offenbar eine Rolle bei den Problemen von Nakheel gespielt hat). Seltsamerweise veranstaltete Trump mitten in dieser Krise dennoch eine große Party mit zahlreichen Prominenten auf seinem Anwesen in Los Angeles und kündigte im August 2008 den von Nakheel entwickelten Trump Tower in Dubai an. Die Pläne für das Hotel und den Turm wurden schließlich 2011 aufgrund der desolaten finanziellen Lage von Nakheel aufgegeben, obwohl Nakheel bis 2013 dafür geworben hatte. Die Pläne für den Bau wurden jedoch erst letztes Jahr wieder aufgenommen, diesmal mit einem in Saudi-Arabien ansässigen Immobilienentwickler. Obwohl die ursprünglichen Projekte mit Nakheel aufgrund der Wirtschaftskrise 2008 verzögert und später aufgegeben wurden, scheinen die Trumps ihre Beziehungen zu Sultan bin Sulayem aufrechterhalten zu haben, der 2017 zusammen mit Farkas an Trumps Amtseinführungsball teilnahm. Auch Sultan bin Sulayems Sohn war anwesend.

Farkas, der Mann, der Trumps Geschäftsinteressen ursprünglich in den Golf gebracht hat, verdient vielleicht erhebliche Anerkennung für die engen Beziehungen, die Mitglieder der Trump-Familie zu den VAE geknüpft haben und die sich im Laufe der Jahre, auch während seiner zweiten Amtszeit, als sehr lukrativ erwiesen haben. Sie spielen auch eine wichtige Rolle in den Vorwürfen von Pay-to-Play und Interessenkonflikten während seiner Präsidentschaft.

Ein bestimmtes Mitglied der Trump-Familie, das eindeutig davon profitiert hat, ist Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Die Kushners, insbesondere Jared, pflegen ebenfalls seit langem enge Beziehungen zu Farkas. So wurden Jared Kushner und Farkas beispielsweise 2011 bei einer Veranstaltung der „Masters of Real Estate” und 2009 bei der Feier zum 80-jährigen Jubiläum des Montauk Yacht Club, dessen Eigentümer Farkas ist, gemeinsam fotografiert. Auf dem Foto von 2009 sind Jared, seine Frau Ivanka und Farkas zusammen mit Andrew Cuomo zu sehen, dessen Wahlkampfkampagne für das Amt des Gouverneurs, wie bereits erwähnt, seit langem eng mit Farkas verbunden ist.

Jared Kushner und Andrew Farkas posieren im Juni 2011 in New York City bei der Veranstaltung „Die 100 mächtigsten Menschen der New Yorker Immobilienbranche” des New York Observer.

In den folgenden Jahren stützte sich die Familie Kushner bei wichtigen Immobiliengeschäften stark auf Unternehmen, die von Farkas kontrolliert wurden. In einem Bloomberg-Artikel aus dem Jahr 2017 mit dem Titel „Kushners’ New York City Buildings Are Mostly Owned by Others” (Die Gebäude der Kushners in New York City gehören größtenteils anderen) wurde darauf hingewiesen, dass eine wichtige Finanzierungsquelle für die Immobiliengeschäfte der Familie Kushner in New York Farkas’ C-III Capital Partners war. Als Beispiel wurde ein Geschäft aus dem Jahr 2015 über 16 Wohngebäude angeführt, das den Kushners zugeschrieben wurde, obwohl der Großteil der Mittel für den Erwerb der Gebäude von C-III stammte. Ebenfalls im Jahr 2015 wurde Farkas zu einem wichtigen Investor von Cadre, einem Immobilien-Start-up, das von Jared und seinem Bruder Josh mitbegründet wurde. Einige Jahre später, im Jahr 2018, leistete ein von Farkas kontrolliertes Unternehmen erneut finanzielle Unterstützung für die Kushners, diesmal für den Kauf von zwei Wohngebäuden in New Jersey im Wert von 102 Millionen Dollar. Zu dieser Zeit war Jared Kushner eine der Schlüsselfiguren für die Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten in der ersten Trump-Regierung. Wie bereits erwähnt, hatte Farkas ein Jahr zuvor zusammen mit seinem „häufigen Geschäftspartner” Sultan bin Sulayem und dessen Sohn an den Feierlichkeiten zur Amtseinführung von Trump teilgenommen.

Im Jahr 2023 verstrickte sich Kushner noch stärker in die Geschäftsinteressen der VAE, insbesondere über seine Firma Affinity Partners, die mehr als 200 Millionen Dollar aus einem Staatsfonds der VAE einwarb. Er und Steve Witkoff, dessen Familie selbst in zweifelhafte Interessenkonflikte mit den VAE verwickelt ist, sind zu den wichtigsten Ansprechpartnern für Angelegenheiten des Nahen Ostens in der zweiten Trump-Regierung geworden.

Neben den Trumps und Jared Kushner war eine weitere von Farkas vermittelte Verbindung für Dubai World der mit Drexel Burnham Lambert verbundene Unternehmensplünderer Carl Icahn. Icahn überzeugte Dubai World anschließend, während eines gescheiterten Übernahmeversuchs Milliarden in Time Warner zu investieren. Während dieser Zeit schlossen sich die Kerzners auch mit Istithmar von Dubai World zusammen, um ein Atlantis-Resort auf The Palm zu bauen. Istithmar half später dabei, das Konsortium zu leiten, das Kerzner International privatisierte und schließlich 30 % des Imperiums der Familie Kerzner übernahm.

Ausbeutung von Häfen

Für DP World und später dessen Nachfolger Dubai World war Farkas weit mehr als nur ein „Mann mit Beziehungen”. Er fungierte als wichtiger Berater und Vermittler für den Mischkonzern und auch für andere mächtige Persönlichkeiten in den VAE. Zusammen mit Andrew Cuomo, den er 2003 für seine Firma Island Capital engagierte, beriet er Entwickler in Dubai, darunter auch solche, die direkt mit Dubai World verbunden waren, sowohl in den VAE als auch im Ausland, mit besonderem Schwerpunkt auf den USVI. Das Ausmaß von Farkas‘ Verbindungen zu den USVI sowie das Ausmaß seiner direkten Verbindungen zu Epstein wird in einem späteren Abschnitt dieses Artikels näher erläutert.

Wie bereits erwähnt, war Farkas im Jahr vor Cuomos Eintritt bei Island Capital einer der wichtigsten Geldgeber für Cuomos erfolglose Gouverneurswahlkampagne im Jahr 2002, woraufhin Farkas die Rolle von Cuomos wichtigstem „Finanzmann” übernahm. Farkas‘ Beteiligung an Cuomos Wahlkampffinanzierung sollte ein wiederkehrendes Thema in ihrer langjährigen Beziehung sein.

Während der Bush-Ära schloss Farkas mit Cuomo an seiner Seite auch bedeutende Immobiliengeschäfte ab, unter anderem mit Istithmar von Dubai World. So arbeitete Farkas mit Istithmar bei mehreren Immobilienkäufen in Manhattan sowie bei Yachthäfen auf den Amerikanischen Jungferninseln zusammen.

Istithmar erwarb schließlich einen Anteil von 29 % an Farkas‘ Marina-Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Island Global Yachting, die American Yacht Harbor besitzt – die Marina, die Epstein später gemeinsam mit Farkas besaß.

Ungünstig für Farkas und seinen Partner aus den Emiraten war, dass die auf Häfen spezialisierte Tochtergesellschaft von Dubai World, DP World, von 2005 bis 2006 in den Mittelpunkt einer großen Kontroverse um die nationale Sicherheit geriet. Im Jahr 2005 unternahm DP World den Versuch, das britische Unternehmen Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. (P&O) zu übernehmen, das Terminals in vielen Häfen weltweit besaß oder pachtete, darunter sechs große US-Häfen: Baltimore, Houston, Miami, New Orleans, Newark und Philadelphia. Die Versuche von DP World, wichtige US-Infrastrukturen zu erwerben, gingen jedoch noch über diese sechs Häfen hinaus, da das Unternehmen auch versuchte, im Hafen von Tampa (Florida) und in wichtigen Infrastrukturen in der Nähe des Hafens von Charleston (South Carolina) Fuß zu fassen.

Ein Hafen von DP World in China – Quelle

Die P&O-Aktien, die den Übernahmeversuch von DP World ermöglichten, wurden in den 1990er Jahren und bis zur erfolgreichen Übernahme durch DP World im Jahr 2005 systematisch verkauft. Viele dieser Aktien wurden zufällig im Zusammenhang mit einem Geldwäschesystem verkauft, das mit Epstein-verbundenen Interessen in Verbindung stand, insbesondere mit der Familie von Ghislaine Maxwell, Epsteins langjähriger Mitarbeiterin und Komplizin. Dieser Verkauf der P&O-Aktien steht im Mittelpunkt einer kürzlich eingereichten Klage gegen HSBC, Barclays und einen „mit Epstein verbundenen Trust”.

Die Geschichte dieser P&O-Aktien beginnt mit einem Mann namens John Dick, der vom Journalisten Pete Brewton mit dem zuvor in diesem Artikel erwähnten Geldwäschenetzwerk in Denver in Verbindung gebracht wurde. Insbesondere brachte Brewton Dick mit der Plünderung der in Denver ansässigen Silverado Savings & Loan in Verbindung, in deren Vorstand Neil Bush (Bruder von George H. W. Bush) tätig war und deren veruntreute Gelder angeblich zur Finanzierung geheimer CIA-Aktivitäten verwendet wurden. Brewton brachte Dick auch mit anderen S&L-Betrugsfällen in Florida und Texas in Verbindung, insbesondere mit denen, an denen der mit dem Geheimdienst verbundene Robert Corson beteiligt war, der ebenfalls enge Beziehungen zu George Bush Sr. pflegte. Als das aus diesen S&Ls abgezweigte Geld bis zur Steueroase Jersey zurückverfolgt wurde, stellte sich heraus, dass Dick seit mindestens Mitte bis Ende der 1970er Jahre in Jersey lebte.

Laut einer Kopie der Klage aus dem oben genannten Rechtsstreit, die Unlimited Hangout vorliegt, umfasste einer der für Dicks Kinder eingerichteten Trusts, aus dem John Dick auf Wunsch seiner Frau ausdrücklich ausgeschlossen wurde, eine wichtige Position in der Firma European Ferries. Im Jahr 1995 trat einer der Treuhänder – Barclaytrust, eine in Jersey ansässige Treuhandabteilung von Barclays – in den Ruhestand und übertrug die Kontrolle an ein anderes Unternehmen in Jersey namens La Hougue Boete. La Hougue wurde 1984 gegründet, und der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer des Unternehmens war kein anderer als John Dick. Und das, obwohl er eigentlich vollständig von der Verwaltung des Trusts ausgeschlossen sein sollte. Zum Unglück für Dicks Kinder war La Hougue ein Geldwäscheunternehmen, und obwohl ihr Vater an der Spitze stand, würde dieses Unternehmen bald den Trust ihrer Vermögenswerte berauben, einschließlich ihrer bedeutenden Position bei European Ferries.

Als European Ferries 1987 von P&O übernommen und anschließend mit diesem fusioniert wurde, wurden die Aktien von European Ferries im Trust der Dick-Kinder zu P&O-Aktien. Laut einer Quelle mit direktem Wissen über den betreffenden Rechtsfall nutzte das von John Dick kontrollierte Unternehmen La Hougue eine in Jersey ansässige Briefkastenfirma namens Cannon Nominees, um diese P&O-Aktien nach und nach zu verkaufen, wobei keiner der Erlöse aus diesen Verkäufen an die betreffenden Trusts zurückfloss. Dieser Verkauf schuf die Möglichkeit, die DP World später nutzte, um die Kontrolle über P&O zu übernehmen.

Während sich die Klage eines der Kinder von Dick auf die Aktivitäten von La Hougue im Zusammenhang mit den P&O-Aktien konzentriert, standen La Hougue und ihre Briefkastenfirma Cannon Nominees in enger Verbindung zu den Finanzen der Familie Maxwell, insbesondere zu Kevin und Ian Maxwell. La Hougue ermöglichte mehrere undurchsichtige Transaktionen im Namen der Maxwells, von denen viele Aktien von Kevin Maxwells Unternehmen Telemonde betrafen. Britische Presseartikel haben berichtet, dass Kevin nach dem Tod seines Vaters Robert Maxwell – einem dreisten Finanzkriminellen und Spion – versuchte, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und bestimmte Aspekte seiner spionageähnlichen Aktivitäten fortsetzte.

Während der Zeit, in der Kevin und Ian mit La Hougue verbunden waren, war Kevin Direktor von 81 Unternehmen, von denen nur 32 überlebten, während Ian im Jahr 2001 Direktor von 31 Unternehmen war, von denen vier vor der Insolvenz standen.

Von links nach rechts: Kevin, Christine, Isabel und Ian Maxwell nehmen an der Gerichtsverhandlung 2021 gegen ihre Schwester Ghislaine Maxwell teil – Quelle

Eine Schlüsselfigur in den Aktivitäten der Familie Maxwell in Bezug auf La Hougue war George Devlin, ein britischer Anwalt und Privatdetektiv, zu dessen Mandanten auch die organisierten Kriminellen, die Kray-Zwillinge und Lord Lucan gehörten. Lucan war Mitglied des berüchtigten Clermont Club, einem Glücksspielunternehmen mit engen Verbindungen zu Robert Maxwell, dem britischen Geheimdienst und der organisierten Kriminalität. Lucan verschwand Mitte der 1970er Jahre auf mysteriöse Weise, nachdem er unter Verdacht geraten war, die Nanny seiner Kinder ermordet und versucht zu haben, seine Frau zu ermorden. Devlin gründete zusammen mit seinem engen Freund Elliot Bernerd die britische Immobiliengesellschaft Chelsfield, die Joint Ventures mit P&O einging. Interessanter ist vielleicht, dass Kevin Maxwell in mindestens einem Geschäft als Strohmann für Elliot Bernerd fungierte, was die Verflechtungen dieser speziellen Gruppe offenbart.

Bemerkenswert ist, dass die auf Epstein fokussierte Untersuchung des US-Kongressabgeordneten Ron Wyden (D-OR) auch zu einer genauen Prüfung von La Hougue geführt hat, da es sich um eine der Institutionen (#20) auf der Liste der Personen, Organisationen und Banken handelt, die im Mittelpunkt von Wydens Gesetzentwurf, dem Produce Epstein’s Treasury Records Act, stehen.

Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Rechtsfall, die für diesen Artikel relevant ist, ist, dass ein mit Maxwell/Epstein verbundenes Geldwäscheunternehmen direkt den Verkauf von P&O-Aktien erleichtert hat, der die Übernahme von P&O durch DP World ermöglichte. Dies ist besonders relevant, da, wie gleich noch erläutert wird, Epstein erstmals im November 2005 zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden von DP World, bin Sulayem, fotografiert wurde, während die Übernahme von P&O noch nicht abgeschlossen war.

Obwohl die Beteiligung von La Hougue an der Übernahme von P&O durch DP World zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, löste die Übernahme eine große öffentliche Empörung aus. Im Mittelpunkt dieser Bedenken standen die Verbindungen der VAE zu den Geldflüssen im Zusammenhang mit dem 11. September und die Übertragung des Eigentums an den wichtigsten Häfen der Vereinigten Staaten an ein anderes Land zu einer Zeit, als der Krieg gegen den Terror und seine Propagandamaschinerie noch in vollem Gange waren.

Die anfängliche Empörung wurde bald zu einem regelrechten Aufruhr, als bekannt wurde, dass die Bush-Regierung den Deal in einem „geheimen” Verfahren unter der Leitung des damaligen Finanzministers John Snow genehmigt hatte. Dieses Verfahren lieferte keine Rechtfertigung für die Genehmigung des Deals. Auch die Mitglieder des Kongresses waren empört darüber, dass der DP World-Deal von der Regierung genehmigt worden war. Ein bemerkenswertes Beispiel kam von Thomas Kean, dem ehemaligen Gouverneur von New Jersey, der die 9/11-Kommission mitgeleitet hatte. Kean sagte gegenüber der Times of New Jersey, dass der Deal „nicht hätte zustande kommen dürfen”, da „zwei der 9/11-Entführer zweifellos von dort kamen und dort Geld gewaschen wurde”. Er fügte hinzu: „Aus unserer Sicht wollen wir nicht, dass Ausländer unsere Häfen kontrollieren.” Keans Ansicht wurde von dem damaligen Kongressabgeordneten aus New York, Peter King, geteilt, der sagte, dass Kean „so gut wie jeder andere weiß, wie riskant es ist, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten Geschäfte zu machen. Dies beweist nur, dass im Rahmen des Deals nie eine echte Untersuchung [von DP World] durchgeführt wurde”. Die VAE reagierten darauf mit der Beauftragung eines hochkarätigen Teams von Lobbyisten unter der Leitung des ehemaligen Senators Bob Dole, um den Deal zu retten.

Es stellte sich heraus, dass die Bush-Regierung überhaupt keine Untersuchungen zu DP World oder dem Deal durchgeführt hatte. Tatsächlich hatten wichtige Persönlichkeiten der Regierung DP World und dessen Chef, Sultan bin Sulayem, mitgeteilt, dass keine Untersuchung des Deals durch die US-Regierung erforderlich sei, und darauf vollständig verzichtet.

In später eingereichten Klagen wurde behauptet, dass dies nicht der Wahrheit entspreche und gegen ein Gesetz verstoße, das eine solche Untersuchung vorschreibt, wenn die Eigentümerschaft eines Unternehmens durch eine von einer ausländischen Regierung kontrollierte Einrichtung die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigen könnte. Zu den Persönlichkeiten der Bush-Regierung, die auf eine Untersuchung verzichtet hatten, gehörten Finanzminister John Snow, Heimatschutzminister Michael Chertoff, Außenministerin Condoleezza Rice, Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und Justizminister Alberto Gonzales. Alle waren zu dieser Zeit Mitglieder des Ausschusses für ausländische Investitionen in den Vereinigten Staaten.

Bald darauf erschienen Berichte, wonach Snow vor seinem Eintritt in das Finanzministerium im Februar 2003 CEO von CSX gewesen war, einem Unternehmen, das sein internationales Hafengeschäft ein Jahr nach Snows Eintritt in die Bush-Regierung und etwa ein Jahr bevor Snow „heimlich” die Genehmigung der Übernahme von P&O Ports durch DPW leitete, an DPW verkauft hatte. Die Bush-Regierung behauptete, Snow sei 2004 nicht persönlich an dem Verkauf der CSX-Häfen an DPW beteiligt gewesen, obwohl Snow im Jahr der Genehmigung des Deals weiterhin Rentenzahlungen von dem Unternehmen sowie 8 Millionen Dollar an aufgeschobenen Vergütungen von CSX erhielt. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Snow, bevor er den Spitzenposten im Finanzministerium übernahm, den Beginn des Verkaufs einer weiteren großen CSX-Tochtergesellschaft an die Carlyle Group überwacht hatte, die enge Verbindungen zu George Bush Sr., dem ehemaligen Außenminister James Baker (einem Mitarbeiter von Epstein seit mindestens 1992, wenn nicht sogar früher) und der Familie Bin Laden hatte. Der Verkauf wurde Ende 2004, als Snow Finanzminister war, offiziell besiegelt. Snow arbeitet derzeit für Cerberus Capital Management, dessen langjähriger Chef, Steve Feinberg, derzeit stellvertretender Kriegsminister in der zweiten Trump-Regierung ist.

Darüber hinaus war David Sanborn, ein ehemaliger CSX-Topmanager, der unter Snow gearbeitet hatte, als Direktor für Europa und Lateinamerika zu DPW gewechselt. Einen Monat bevor die Kontroverse um die Übernahme von P&O durch DPW ihren Höhepunkt erreichte, wurde Sanborn im Januar 2006 zum Leiter der Maritime Administration des Verkehrsministeriums ernannt. Die Bush-Regierung behauptete, Sanborn sei nicht wegen seiner Verbindungen zu CSX und DPW nominiert worden, sondern wegen seiner „Erfahrung und Fachkenntnis”.

Zusätzlich zu dem offensichtlichen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit John Snows Verbindungen zu CSX hatte die VAE der Bush-Regierung kurz vor der Genehmigung des Deals 100 Millionen Dollar gespendet, angeblich für die Hurrikan-Katrina-Hilfe. Das Außenministerium bestritt jedoch jeglichen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen, trotz des ungewöhnlichen Zeitpunkts und der Tatsache, dass die Spende der VAE um ein Vielfaches höher war als die jeder anderen Nation. Bemerkenswert ist, dass Milliarden von Dollar an Hilfsgeldern für Katrina von Bundesbehörden und Auftragnehmern verschwendet (und möglicherweise geplündert) wurden.

George W. Bush während seines offiziellen Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Januar 2008. Bush war der erste amtierende US-Präsident, der die Emirate besuchte – Quelle

Die Besorgnis über diese Interessenkonflikte verstärkte sich noch, als Präsident Bush damit drohte, jedes vom Kongress verabschiedete Gesetz zu vetoieren, das die Übernahme der betreffenden US-Häfen durch DP World verhindern sollte. Als der Kongress genügend Stimmen zusammenbekam, um ein mögliches Veto des Präsidenten zu verhindern, verkaufte DP World seine US-Vermögenswerte für einen nicht genannten Betrag an die American International Group (AIG). Wie in „One Nation Under Blackmail” erwähnt, war AIG in ein komplexes Netz aus organisierter Kriminalität und dunklen Geldgeschäften verstrickt, das mit der Iran-Contra-Affäre in Verbindung stand und auch Verbindungen zur Familie Bush hatte. Darüber hinaus hatte der damalige Vorsitzende von AIG, Hank Greenberg, langjährige Verbindungen zur CIA und hätte diese unter Ronald Reagan beinahe geleitet. Greenberg war in dieser Zeit auch zusammen mit Jeffrey Epstein im Council on Foreign Relations (CFR) und in der Trilateralen Kommission tätig.

Eine Verbindung der Emirate zu dem Vorzugsgeschäft?

Wie bereits erwähnt, gehörte Bushs Generalstaatsanwalt Alberto Gonzales zu der Gruppe hochrangiger Bush-Beamter, die auf eine Untersuchung des DPW-Geschäfts verzichtet hatten. Laut dem Journalisten Nick Bryant war entweder Gonzales oder der ehemalige Präsident Bush dafür verantwortlich, dem ehemaligen US-Staatsanwalt Alex Acosta zu sagen, er solle sich in Bezug auf die Strafverfolgung von Epstein nach dessen erster Verhaftung im Jahr 2007 „zurückhalten“. Das Endergebnis dieser Entscheidung, sich „zurückzuhalten“, war die Bestätigung von Epsteins berüchtigtem „Sweetheart Deal“. Der Kongress lud Gonzales im August letzten Jahres vor, um im Rahmen der Untersuchung der Aktivitäten von Epstein auszusagen. Gonzales sagte jedoch nicht aus, sondern legte stattdessen eine eidesstattliche Erklärung vor, die offenbar nicht veröffentlicht wurde.

Es ist zu bedenken, dass ein Teil der Argumentation von Gonzales oder Bush, mit der sie Acosta unter Druck setzten, möglicherweise dieselbe war, mit der sie beide versuchten, den DP-World-Deal durchzusetzen. Tatsächlich besteht die Möglichkeit, dass die beiden Ereignisse miteinander in Verbindung stehen, da Epstein möglicherweise eine Rolle bei der Vermittlung der „geheimen“ Genehmigung des DP-World-Deals gespielt hat. So wurden beispielsweise zur gleichen Zeit, als der DPW-Deal 2005 Gestalt annahm, Farkas und bin Sulayem zusammen mit Jeffrey Epstein in der ersten Reihe der Victoria’s Secret-Modenschau fotografiert. Der Eigentümer der Dessous-Marke und langjährige Gönner von Epstein, Leslie Wexner, saß ebenfalls in der ersten Reihe. Diese Modenschau fand am 9. November 2005 statt. Bemerkenswert ist, dass bin Sulayems DP World einen Monat zuvor mit der Bush-Regierung Kontakt aufgenommen hatte, um seine Absicht zum Kauf der US-Häfen von P&O zu bekunden, und die Verhandlungen waren bereits in vollem Gange.

Auf diesem Bild der 10. Victoria’s Secret Fashion Show sind Leslie Wexner und Abigail Wexner auf der linken Seite der ersten Reihe zu sehen. In der Mitte der ersten Reihe sind außerdem Andrew Farkas, Sultan bin Sulayem und Jeffrey Epstein zu sehen. Die Veranstaltung fand am 9. November 2005 in New York City statt.

Haben sich bin Sulayem und Farkas mit Epstein getroffen, um über das damals drängendste Problem bin Sulayems in den Vereinigten Staaten zu sprechen – den DP World-Deal? Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Thema angesprochen wurde, wenn es nicht sogar der Hauptgrund für ihr Treffen war. Epstein wäre in der Lage gewesen, diese Ereignisse bis zu einem gewissen Grad zu beeinflussen – er rühmte sich bereits seiner Verbindungen zu dem ehemaligen Präsidenten Clinton und einflussreichen Beamten der früheren Clinton-Regierung; er verfügte über gute Kontakte zu einflussreichen israelischen Politikern, die nachweislich Einfluss auf die Entscheidungsfindung des US-Präsidenten genommen hatten (z. B. Ehud Baraks Rolle bei der Erlangung der Begnadigung von Marc Rich durch den Präsidenten); er hatte langjährige und umfangreiche Verbindungen zu dunklen Geldnetzwerken, die die Golfstaaten (einschließlich der VAE) mit den dunklen Seiten des nationalen Sicherheitsapparats der USA verbanden, der wiederum Verbindungen zur Familie Bush hatte.

Es ist auch erwähnenswert, dass Epstein in dieser Zeit enge Verbindungen zu Schlüsselpersonen der Carlyle Group hatte, die gleichzeitig enge Beziehungen zu CSX, den VAE und der Familie Bush unterhielt. Carlyle gilt seit langem als „die CIA der Geschäftswelt – allgegenwärtig, mächtig, ein wenig unheimlich“, wie die Washington Post einmal schrieb.

Epstein war Mitglied der von Rockefeller gegründeten Trilateralen Kommission, als David Rubenstein, Mitbegründer der Carlyle Group, der Organisation beitrat. Sie waren auch gemeinsam im Council of Foreign Relations (CFR) tätig. Epstein erlangte die Mitgliedschaft in diesen Organisationen wahrscheinlich durch seine offensichtliche Verbindung zu den Rockefellers, da bereits lange vor seiner ersten Verhaftung Mitte der 2000er Jahre in der Presse Behauptungen kursierten, er verwalte „Rockefeller-Gelder“ (Epstein war in dieser Zeit auch Mitglied des Vorstands der Rockefeller University).

Rubenstein war auch mit Epsteins Finanznetzwerk verbunden, da er Mitglied des National Advisory Committee von JP Morgan war, das zu dieser Zeit eng mit den Interessen der Familie Wexner sowie mit Epsteins Aktivitäten auf den Amerikanischen Jungferninseln verbunden war, darunter auch solche, die sich mit denen von Andrew Farkas überschnitten (auf die in einem späteren Teil dieses Artikels näher eingegangen wird). Die deutlichsten Verbindungen ergeben sich jedoch aus der engen Beziehung zwischen Rubensteins Ehefrau von 1983 bis 2017, Alice Rogoff, und Ghislaine Maxwell sowie Organisationen, die mit Maxwell in Verbindung stehen (z. B. TerraMar), und Maxwells „heimlichem” Ehemann Scott Borgerson.

Eine weitere Persönlichkeit bei der Carlyle Group, die Epstein wohl noch näher stand, war der ehemalige Außenminister James Baker. Baker arbeitete von 1993 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2005 für Carlyle und trug in dieser Zeit zur Expansion von Carlyle im Ausland, unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, bei. Zuvor war er Außenminister unter der Regierung von George Bush Sr. Baker hatte eine etablierte, aber undurchsichtige Beziehung zu Jeffrey Epstein, wie Epsteins Anwalt Jeffrey Schantz bestätigte. Epsteins Beziehung zu Baker, die aus Dokumenten im Zusammenhang mit einem späteren Rechtsstreit zwischen dem Außenministerium und Epstein hervorgeht, ermöglichte es Epstein, ab 1992 eine große Immobilie des Außenministeriums in Manhattan zu mieten, während Baker noch bis 1997 als Außenminister tätig war. Die Verbindungen zwischen Epstein und Spitzenvertretern der mit Bush verbundenen Carlyle Group deuten auf einen weiteren möglichen Grund hin, warum die Bush-Regierung in den oben beschriebenen Gerichtsfall von Epstein im Jahr 2007 eingegriffen hat.

Berichte von Drop Site News aus dem letzten Jahr enthüllten, dass bin Sulayem im November 2006, etwa ein Jahr nachdem sie zusammen mit Farkas bei der Victoria’s Secret Fashion Show fotografiert worden waren, ein Treffen mit Epstein arrangierte. Drop Site merkt an, dass die E-Mail-Korrespondenz zwischen den beiden Männern nach dem DP World-Skandal stattfand und dass Epstein darauf drängte, Sultan bin Sulayem zu treffen, und ihn aufforderte, „früher zu kommen“.

Der Artikel erwähnt auch, dass Epstein im folgenden Jahr, in dem er zum ersten Mal verhaftet wurde und die Bush-Regierung intervenierte, um den „Sweetheart Deal“ zu vermitteln, bin Sulayem hinsichtlich eines erwarteten Börsengangs von DP World beriet und das damals noch unveröffentlichte Buchmanuskript des Herrschers von Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, lektorierte. Außerdem diskutierten die beiden Männer in einigen E-Mails aus dem Jahr 2007 auf vulgäre Weise über Frauen, Geschäftsstrategien und organisierten Urlaube auf Epsteins Privatinsel. In einer E-Mail vom März 2007 an bin Sulayem, die von Drop Site News zitiert wurde, teilte Epstein ihm mit, dass er „die drei größten Private-Equity-Leute in den Staaten“ habe, die sich „auf einen Besuch in Dubai freuen“, und fragte nach „Bootsplänen“ und ob sie im April 2007 gemeinsam „in die Türkei fahren“ könnten. Es scheint fast sicher, dass einer der „größten Private-Equity-Leute” in den Vereinigten Staaten, auf die Epstein Bezug nahm, David Rubenstein oder ein anderer Top-Manager des Private-Equity-Giganten Carlyle Group war. Dies ist besonders wahrscheinlich angesichts der Verbindungen von Rubenstein und Carlyle zu Epstein, die bereits weiter oben in diesem Artikel erwähnt wurden.

David Rubenstein (zweiter von links) trifft sich 2024 mit führenden Vertretern der Vereinigten Arabischen Emirate und dem derzeitigen Herrscher von Dubai, Scheich Maktoum bin Mohammed – Quelle

Bemerkenswert ist, dass Carlyle wenige Monate, nachdem Epstein diese E-Mail an bin Sulayem geschickt hatte, im September 2007 bekannt gab, dass es einen Anteil von 7,5 % an seinen Geschäften im Wert von 1,4 Milliarden Dollar an eine Investmentgesellschaft der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, genauer gesagt an Mubadala, verkaufen würde. Mubadala hatte im Rahmen einer Vereinbarung, die Anfang des Jahres von Führungskräften von Carlyle und Vertretern der VAE ausgehandelt worden war, außerdem 500 Millionen Dollar für einen von Carlyle verwalteten Investmentfonds zugesagt. Einer der betreffenden Führungskräfte von Carlyle war Rubenstein. Dieser Austausch untermauert erneut die Vermutung, dass Verbindungen zwischen Epstein, den VAE und mit Bush verbundenen Unternehmen wie Carlyle die Behandlung des Strafverfahrens gegen Epstein durch die Bush-Regierung im Jahr 2007 beeinflusst haben könnten.

Eine weitere interessante Wendung ist, dass Carlyle (und Rubenstein) eine Reise nach Dubai unternahmen, offenbar unter direkter Beteiligung von Epstein, und Dubai Aerospace im August 2007 im Rahmen einer 1,9-Milliarden-Dollar-Vereinbarung einen Vertrag zum Kauf von Landmark Aviation von der Carlyle Group abschloss. Bemerkenswert ist, dass Landmark Aviation zu diesem Zeitpunkt bereits an außerordentlichen Überstellungsflügen im Auftrag der CIA beteiligt war. Zu seinem Vorstand gehörten auch Persönlichkeiten wie der ehemalige CIA-Chef James Schlesinger und der ehemalige Pentagon-Kontrolleur Dov Zakheim. Landmark Aviation war zusammen mit der mit Epstein verbundenen Lane Aviation einer der beiden privaten Terminalbetreiber am Flughafen Rickenbacker in Port Columbus, Ohio. Sie übernahmen diese Rolle von der mit der CIA verbundenen Fluggesellschaft Southern Air Transport, die aufgrund von Lobbyarbeit, die eng mit Leslie Wexner und Jeffrey Epstein verbunden war, nach Rickenbacker umgezogen war.

Wie in „One Nation Under Blackmail” erwähnt, führten Lobbybemühungen im Jahr 2011, die mit Wexner in Verbindung standen, zu Regeländerungen, die es US-Zollbeamten ermöglichten, Privatflugzeuge an den von Lane und Landmark kontrollierten privaten Terminals statt am Hauptterminal abzufertigen. Angesichts der Tatsache, dass der Flughafen Rickenbacker, insbesondere seit der Ära von Southern Air Transport, des Schmuggels und der Verbindungen zum organisierten Verbrechen verdächtigt wurde, auch von Beamten des Bundesstaates Ohio, deuten die von Wexner angeführten rechtlichen Bemühungen darauf hin, dass der CIA-Auftragnehmer Landmark Aviation möglicherweise an diesen Aktivitäten beteiligt war. Wie im Fall von DP World und den US-Häfen gab es Widerstand seitens der Regierung gegen die Übernahme der Verwaltung dieser privaten Terminals durch ein Unternehmen mit Sitz in Dubai, was Dubai Aerospace schließlich dazu zwang, einen Teil der US-Vermögenswerte von Landmark zu verkaufen. Die Carlyle Group erwarb Landmark dann 2012 für einen nicht genannten Betrag zurück.

Es ist auch erwähnenswert, dass Epstein sowie das breitere Netzwerk von Geheimdienst- und kriminellen Interessen, dem er diente, aufgrund seiner Vergangenheit im Waffenhandel und in Schmugglernetzwerken daran interessiert gewesen wären, enge Beziehungen zu DP World aufzubauen und dessen Netzwerk auf die Vereinigten Staaten auszuweiten. Tatsächlich war Epstein in den 1980er und 1990er Jahren für Waffenschmuggel bekannt, was sich mit seiner oben erwähnten Beteiligung an der Verlagerung der mit der CIA verbundenen Southern Air Transport im Auftrag von Wexner Mitte der 1990er Jahre überschnitt. Während eines Großteils dieser Zeit stand er in Verbindung mit der BCCI, einer mit der CIA verbundenen Bank, die von Geheimdiensten, Gangstern und Drogenkartellen genutzt wurde. Neben zahlreichen Finanzverbrechen war die Bank auch an einem Sexhandelsring beteiligt, in dessen Rahmen vorpubertäre Mädchen an die Elite der Vereinigten Arabischen Emirate verkauft wurden, die zu den „VIPs” der Bank zählten. Der Sexhandelsring, wie er im Bericht des US-Senats über die BCCI beschrieben wird, weist bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit dem Sexhandelsring auf, an dem Epstein und Ghislaine Maxwell später beteiligt waren.

Ein kürzlich vom DOJ veröffentlichtes Bild von Epsteins österreichischem Pass unter dem falschen Namen Marius Fortelni, in dem sein Wohnort mit Saudi-Arabien angegeben war. Epstein benutzte den Pass in den 1980er Jahren – Quelle

Epsteins bekannte Verbindungen zu den Golfstaaten, insbesondere zu Saudi-Arabien, entstanden erstmals in dieser Zeit, wie die Reisestempel in Epsteins österreichischem Reisepass belegen, der 2019 bei einer Razzia in seiner New Yorker Wohnung entdeckt wurde. Drop Site beschreibt insbesondere, wie bin Sulayem in den 1980er Jahren, als die BCCI und die VAE ihre engsten Beziehungen unterhielten, Vorsitzender der Jebel Ali Free Zone Association wurde. Diese Gruppe kontrollierte Dubais größten „Freihandelshafen“, der – wie die Autoren anmerken – keine Frachtdaten an die Vereinten Nationen meldete und es Unternehmen ermöglichte, Fracht ohne Zollkontrollen per Schiff oder Flugzeug zu transportieren. Das Ergebnis unter bin Sulayems Aufsicht war, dass „Freihandelszonen” in den VAE, wie die von bin Sulayem verwalteten (später leitete er die Dubai Port Authority), zu „beliebten Transitpunkten für illegale Waren auf dem Weg von und nach Afrika” wurden. Viele der unter bin Sulayem durch die Häfen der VAE geschmuggelten Waren waren genau die „Waffen, Drogen und Diamanten”, mit denen Epstein zuvor gegenüber der Journalistin Vicky Ward geprahlt hatte, dass sie ihm ermöglicht hätten, ein Vermögen anzuhäufen.

Von Dubai World zu Debt World

Eine weitere Verbindung zwischen Epstein, bin Sulayem und Farkas lässt sich in dieser Zeit finden. Diese besondere Verbindung betrifft die Finanzkrise von 2008 und wie sie Dubai World an den Rand des Abgrunds brachte, was vor allem auf die Aktivitäten von Farkas und mit Epstein verbundenen Bankern und möglicherweise auch auf Epstein selbst zurückzuführen war.

Im Jahr 2003 half Farkas bei der Gründung der Emirates National Securitisation Company (ENSeC), die „speziell zur Förderung der Entwicklung eines sekundären Hypothekensystems in Dubai, ähnlich wie Fannie Mae und Freddie Mac in den Vereinigten Staaten, gegründet wurde“. Anfangs war ENSeC eine Partnerschaft zwischen der Dubai Islamic Bank, der von bin Sulayem kontrollierten Istithmar, der auf den Bahamas ansässigen Pender Ltd. und Farkas‘ Island Capital und gab gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere aus, um „ausreichende Liquidität in der Hypothekenfinanzierung für den Immobiliensektor zu schaffen”. Farkas fungierte als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Spätere Berichte würdigten Farkas dafür, dass er „Dubai beim Aufbau einer schariakonformen Hypothekenbranche geholfen” habe.

Sultan bin Sulayem und Andrew Farkas bei den Feierlichkeiten zur Amtseinführung von Donald Trump im Januar 2017 – Quelle

Ein Bericht vom Mai 2005 enthüllte, dass ein beträchtlicher Teil der Aktivitäten von ENSeC von ENSeC Home Financial Pool I Ltd. durchgeführt wurde, einer auf den Kaimaninseln registrierten Zweckgesellschaft (SPV). Der Bericht stellte außerdem fest, dass dieses mit den Kaimaninseln verbundene Unternehmen im Jahr 2005 Anleihen im Wert von 350 Millionen US-Dollar ausgab, die mit Hypotheken in Höhe von 350 Millionen US-Dollar für Immobilien in The Palm, Jumeirah, verbunden waren. Dem Bericht zufolge überstieg die Nachfrage nach den Anleihen 4 Milliarden US-Dollar. Die Nutzung der Kaimaninseln ist in diesem Zusammenhang interessant, da diese Inseln ebenso wie andere karibische Offshore-Steueroasen von großen Banken im Vorfeld der Finanzkrise 2008 genutzt wurden, um toxische Hypothekenwerte aus ihren Bilanzen zu entfernen, indem sie hypothekenbesicherte Wertpapiere bei Finanzinstituten auf den Kaimaninseln parkten.

Bald nach ihrer Gründung wurden auch Bear Stearns und Citigroup als Platzierungsagenten für ENSeC tätig. ENSeC wurde 2004 im Vorfeld der globalen Finanzkrise von 2008 gegründet, die vor allem durch die Explosion der hypothekenbesicherten Wertpapiere ausgelöst wurde. Zu dieser Zeit stand Epstein in enger Verbindung zu Bear Stearns, insbesondere zu den toxischen hypothekenbesicherten Wertpapieren von Bear Stearns. Zu dieser Zeit stand Robert Rubin, der ehemalige Finanzminister, der zur Deregulierung des Bankensektors beigetragen und damit zur Entstehung der Wirtschaftskrise von 2008 beigetragen hatte, an der Spitze von Citigroup. Rubin war auch der Beamte im Weißen Haus unter Clinton, der Epstein 1993 vermutlich zum ersten Mal in die offizielle Residenz des Präsidenten eingeladen hatte, und sein Stellvertreter und späterer Nachfolger, Larry Summers, wurde von Epstein umworben und flog während seiner Amtszeit als Finanzminister mit Epsteins Privatjet. Während dieser Zeit beaufsichtigte Summers die Aufhebung des Glass-Steagall Act, schuf die moderne Citigroup und legte den Grundstein für die spätere Krise von 2008. In kürzlich veröffentlichten E-Mails bezeichnet Summers seinen engen Freund Jeffrey Epstein als „Mr. Money“.

Epstein war von 2001 bis mindestens März 2007 als Vorsitzender des 6,7 Milliarden Dollar schweren Unternehmens Liquid Funding direkt an toxischen und riskanten hypothekenbesicherten Wertpapieren beteiligt. Bear Stearns, Epsteins ehemaliger Arbeitgeber, hielt einen Anteil von 40 % an Liquid Funding. Es ist nicht bekannt, ob die von der mit Farkas verbundenen ENSeC geschaffenen hypothekenbesicherten Wertpapiere letztendlich von Liquid Funding gehalten wurden, aber angesichts der Verbindungen zwischen Epstein, Farkas, bin Sulayem, ENSeC und Bear Stearns scheint dies wahrscheinlich. Dies ist umso wahrscheinlicher, als Epstein kurz nach der Gründung von ENSeC zusammen mit Farkas und bin Sulayem fotografiert wurde und Epstein nach 2005 bekanntermaßen Verbindungen zu bin Sulayem und den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte – ganz zu schweigen davon, dass Epstein als führender Experte für genau die Art von Finanzierungen galt, mit denen ENSeC, Bear Stearns und andere befasst waren. So wurde Epstein beispielsweise von Persönlichkeiten wie Reid Hoffman als Erfinder von Derivaten bezeichnet. Daher ist es möglich, dass Epstein Farkas und bin Sulayem im Vorfeld der Krise von 2008 in Bezug auf ENSeC beraten hat. Diese Möglichkeit wird durch einen aktuellen Bericht von Bloomberg untermauert, aus dem hervorgeht, dass Epstein mindestens ein Bankkonto auf den Kaimaninseln hatte, das Berichten zufolge mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stand.

Nachdem Dubai World aufgrund seiner Verbindungen zu ENSeC und der globalen Wirtschaftskrise unter Forderungsausfällen litt, versuchte Epstein außerdem, einen Käufer für das angeschlagene Unternehmen zu finden. Genauer gesagt versuchte Epstein 2009, Jes Staley davon zu überzeugen, Dubai World an die Chinesen zu verkaufen. Im November desselben Jahres leitete Staley eine interne E-Mail über hochrangige Gespräche mit Spitzenbeamten der Finanzministerien von Dubai und Abu Dhabi an Epstein weiter. Einige Tage später schrieb Epstein an Staley: „Das erste elegante Geschäft, das Sie abschließen können, ist, China Dubai World Ports kaufen zu lassen. Sie wollen schlüsselfertige Projekte, bei denen sie dann ihre weltweiten Bauunternehmen für den Bau einsetzen können. Das wäre ein erstes großartiges Geschäft für den neuen CEO der IB [Investmentbank].“ Darüber hinaus versuchte Epstein im Dezember 2009, ein Treffen zwischen bin Sulyaman und Staley zu vereinbaren. Epstein sagte Staley: „Der Sultan bereitet den Boden für Sie, um eine ernstzunehmende Präsenz aufzubauen. Der Ruf von JPM [JP Morgan] in der Region ist schlecht.“

Die Schuldenkrise von Dubai World war wirklich massiv, so sehr, dass sie die gesamte Wirtschaft der VAE bedrohte. Nachdem die Investoren in Panik geraten waren und die Wirtschaft des Landes ins Wanken geraten war, versuchte Dubai World, sie zu beruhigen, indem es erklärte, dass nur sein Immobilienentwickler Nakheel, der eng mit ENSeC verbunden war, in Gefahr sei. Berichten zufolge berieten die Rothschild-Bank, die Epstein bekanntermaßen vertrat, bei den Umschuldungsbemühungen. Dubai World sollte am 14. Dezember 2009 zahlungsunfähig werden, doch die Katastrophe wurde noch am selben Morgen durch eine 10-Milliarden-Dollar-Rettungsaktion der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate abgewendet. Angesichts des Zeitpunkts seiner E-Mails scheint es fast sicher, dass Epstein versuchte, Staley und seine Bank JP Morgan zu nutzen, um einen Käufer zu finden, der die schwerwiegenden Probleme lösen sollte, die Farkas und wahrscheinlich auch Epstein für Nakheel und dessen Muttergesellschaft Dubai World verursacht hatten.

Ein Modell von Palm Jumeirah im Nakheel Sales Centre im Jahr 2008 – Quelle

Um diese Welten noch enger miteinander zu verknüpfen, sei auf einen früheren Bericht von Unlimited Hangout verwiesen, in dem die engen Verbindungen von Leslie Wexner und anderen mit Wexner verbundenen Persönlichkeiten zu JP Morgan, das nach der Finanzkrise 2008 insbesondere Bear Stearns übernommen hat, und dessen derzeitigem CEO Jamie Dimon detailliert beschrieben werden. Kurz darauf wurde JP Morgan zu einem wichtigen Vermittler für Epsteins Finanzverbrechen und Sexhandelsgeschäfte, wie aus einer Klage der US-amerikanischen Jungferninseln gegen die Bank hervorgeht, in deren Rahmen JP Morgan 2023 75 Millionen Dollar zahlte, um den Fall außergerichtlich beizulegen.

Bemerkenswert ist, dass keine der finanziellen Schwierigkeiten, die er für Dubai World mitverursacht hatte, Andrew Farkas letztendlich geschadet haben. Wie der Observer feststellte:

Bevor Dubai World seine Schuldenprobleme bekannt gab, verkaufte Herr Farkas seine [mit Dubai World verbundenen] Marina-Beteiligungen an ein katarisches Unternehmen, gab seine Anteile an ENSeC auf und verkaufte seine Beteiligungen an allen seinen Dubai World-Joint Ventures in New York, mit Ausnahme des vielleicht wertvollsten, dem Mandarin Oriental Hotel im Time Warner Center.

Irgendwie wusste Farkas genau, wann es Zeit war, auszusteigen. Dies scheint für ihn ein wiederkehrendes Muster zu sein.

Yachthäfen, Steueroasen

Kurz nachdem Andrew Farkas Island Capital gegründet hatte, engagierte er sich intensiv für die Entwicklung von Yachthäfen in Dubai und anderen Orten. Das Unternehmen gründete 2005 eine Tochtergesellschaft namens Island Global Yachting (IGY) auf den Amerikanischen Jungferninseln. Doch noch bevor IGY offiziell gegründet wurde, begann 2004 der Bau von Farkas‘ erstem Yachthafenprojekt, dem Yacht Haven Grande in Saint Thomas auf den Amerikanischen Jungferninseln, das 2007 eröffnet wurde. Der Erwerb des Projekts geht angeblich auf das Jahr 2001 zurück, also Jahre bevor Farkas Island Capital gründete. Tatsächlich befanden sich die Yacht Haven-Immobilien im Juni 2003 noch im Besitz von Farkas‘ Insignia, bevor sie an „CEO Andrew Farkas‘ Island Fund I LLC” übertragen wurden, einen offensichtlichen Vorläufer von Island Capital.

Andrew Farkas erwarb im Januar 2007 einen weiteren Hafen auf den Amerikanischen Jungferninseln, den American Yacht Harbor, für einen nicht genannten Betrag. Farkas übertrug die Hälfte der Eigentumsrechte an dem Yachthafen an Jeffrey Epstein. Es ist auch nicht bekannt, wie viel Epstein für seinen Anteil an der Marina bezahlt hat, wenn überhaupt. Epstein hatte sich schon lange zuvor auf den USVI etabliert und 1998 die Insel Little Saint James für geschätzte 8 Millionen Dollar gekauft. Wie jedoch kürzlich veröffentlichte E-Mails zeigen, planten Epstein und Farkas gemeinsam den Erwerb von American Yacht Harbor, obwohl Farkas dies zuvor bestritten hatte.

Luftaufnahme des American Yacht Harbor – Quelle

Nachdem bereits festgestellt wurde, dass Farkas und Epstein sich seit November 2005 kannten, ist es wahrscheinlich, dass die beiden Männer sich schon früher kennengelernt hatten, da Farkas‘ eigener Onkel, Jonathan Farkas, Epstein während der Rezession von 1982 kennenlernte und ein langjähriger Freund wurde. Jonathan Farkas behauptete später, dass er von Epstein bei ihrer ersten Begegnung fasziniert war, insbesondere von seiner „absoluten Gewissheit, dass er wusste, wohin sich die Wirtschaft entwickeln würde“. Jonathan blieb Epstein von da an eng verbunden, was sich daran zeigt, dass er Epstein 2017 auf infame Weise anflehte, ihm zu sagen, ob seine Geliebte „eine Nutte“ sei. Einige Jahre zuvor hatte Jonathan Farkas auch zugegeben, Epstein besucht zu haben, als dieser nach seinem ersten Gerichtsverfahren wegen Vergehen an Minderjährigen unter Hausarrest stand. Wie in Kürze noch erwähnt wird, besuchte auch Andrew Farkas Epstein in dieser Zeit regelmäßig.

Auch Jonathan Farkas‘ Frau, Somers Farkas, mochte Epstein sehr und schrieb 2010 in einer E-Mail: „Ich kenne Jeffrey und ich mag ihn. Man würde das nicht denken, aber es ist so.“ Somers Farkas ist derzeit US-Botschafterin in Malta und wurde von Trump in diese Position berufen, nachdem sie 300.000 Dollar für seinen Wahlkampf gespendet hatte. Seltsamerweise hatte ihre Schwiegermutter, Ruth Farkas, Jahrzehnte zuvor denselben Betrag für den Wahlkampf von Nixon im Jahr 1972 gezahlt. Aus Aussagen bei den Watergate-Anhörungen ging hervor, dass sie wusste, dass sie durch diese Spende eine Botschafterstelle erhalten würde. Neben Jonathan Farkas kommt noch eine weitere Person in Frage, die Farkas und Epstein miteinander in Kontakt gebracht haben könnte: Donald Trump, der beide Männer bereits vor 2005 gut kannte. In den 1990er Jahren waren jedoch sowohl Epstein als auch Farkas stark im New Yorker Immobiliengeschäft tätig, insbesondere im Bereich „notleidender“ Immobilien, was möglicherweise zu ihrer Begegnung geführt hat.

Einen Monat nachdem Farkas und bin Sulayem Epstein bei der jährlichen Modenschau von Victoria’s Secret begleitet hatten, ging Farkas‘ IGY im Dezember 2005 eine Partnerschaft mit Nakheel von Dubai World ein, um „alle Marina-Immobilien von Nakheel in Dubai zu entwerfen, zu entwickeln und zu verwalten”. Eine weitere Tochtergesellschaft von Dubai World, Istithmar, gab bekannt, dass sie rund 25 % der Anteile an den Projekten von Island Global Yachting in Dubai und Saint Thomas (USVI) hielt. Farkas engagierte sich in der Folge stark in weiteren Yachthäfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und IGY expandierte durch den Erwerb von Yachthäfen in verschiedenen Ländern. Die Beteiligungen von IGY in der Karibik wuchsen rapide, nachdem das Unternehmen Sun Resorts International übernommen hatte, das zuvor der Familie Kerzner gehört hatte. Wie bereits erwähnt, handelte es sich bei den Kerzners um die umstrittene Hoteldynastie, die 2002 die Vermittlung zwischen Farkas und bin Sulayem übernommen hatte.

Etwa ein Jahr später, im November 2006, schrieb Farkas in einer E-Mail an Epstein: „Wir haben jetzt einen Vertrag zum Kauf von American Yacht Harbor, wo Sie Ihre Beiboote unterbringen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte Epstein bereits einige seiner Unternehmen in der Marina registriert. Epstein antwortete: „Ich würde gerne dabei sein.“ Epstein wollte wahrscheinlich nicht nur deshalb „dabei sein“, weil er dort Unternehmen registriert hatte, sondern auch, weil er 2004 1,2 Millionen Dollar für die Verlegung eines riesigen Unterwasser-Glasfaserkabels von der Nähe des American Yacht Harbor in Red Hook zu seiner Privatinsel Little Saint James bezahlt hatte.

Nicht lange nachdem IGY den Yachthafen erworben hatte, geriet sein anderer Yachthafen auf den US-Jungferninseln, Yacht Haven Grande, in große finanzielle Schwierigkeiten und stand kurz vor der Insolvenz, bis IGY im September 2008 die Schulden des Yachthafens in Höhe von 120 Millionen Dollar übernahm. Etwa ein Jahr später, im Dezember 2009, behauptete Epstein in einer E-Mail an den Bankier Jes Staley, dass er sowohl American Yacht Harbor als auch Yacht Haven Grande „besitze“. Es wurden keine offiziellen Beweise vorgelegt, die Epstein mit Yacht Haven Grande in Verbindung bringen. Epstein könnte jedoch die Eigentümerschaft beansprucht haben, weil er durch seine enge Beziehung zu Andrew Farkas Einfluss auf die Nutzung der Einrichtungen nehmen konnte. Wie neue E-Mails zeigen, war diese Beziehung tatsächlich eng, da Farkas Epstein während seiner 13-monatigen Haftstrafe zwischen 2008 und 2009 regelmäßig besuchte. Obwohl Farkas‘ Name in keinem Besucherprotokoll auftauchte, berichtete die New York Times kürzlich, dass Farkas seinen „lieben Freund” Epstein tagsüber traf, wenn Epstein für einen 12-stündigen „Arbeitstag” in sein Büro in Palm Beach gehen durfte.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 2009 verlegte Epstein seinen Hauptwohnsitz auf seine Privatinsel in den US-Jungferninseln. Von da an beantragten Farkas und Epstein regelmäßig Sondersteuervergünstigungen bei der Regierung der Jungferninseln, insbesondere bei der Wirtschaftsförderungsbehörde. Die Times hob einen E-Mail-Austausch hervor, in dem Farkas Epstein im August 2009 mitteilte: „Die Finanz- und Steuerexperten von IGY werden mit Ihren Leuten sprechen, um die steuerliche Behandlung für Sie abzustimmen.” Epstein erhielt von diesem Zeitpunkt bis kurz vor seiner Verhaftung im Jahr 2019 Steuervergünstigungen in Höhe von schätzungsweise 300 Millionen Dollar. Es ist unklar, wie viel Farkas in diesem Zeitraum finanziell profitiert hat, da ihre Steuervergünstigungen oft aufeinander abgestimmt waren.

Ein wahrscheinlicher Grund dafür, dass Epstein während dieser Zeit seinen Hauptwohnsitz auf die USVI verlegte, ist, dass er dort weitere Sonderprivilegien erwartete, die weit über Steuervergünstigungen hinausgingen. Denn seit 2007 war John De Jongh Gouverneur der USVI, und Epstein hatte De Jonghs Frau Cecile seit mindestens 2000 beschäftigt. Cecile arbeitete offiziell als Büroleiterin für Epsteins Financial Trust Company und später für die Southern Trust Company, die beide ihren Sitz im American Yacht Harbor hatten (seit 2007 im gemeinsamen Besitz von Farkas und Epstein). Während De Jonghs Amtszeit waren die politischen, wirtschaftlichen und sonstigen Gefälligkeiten, die er und seine Frau Epstein erwiesen, beträchtlich.

Cecile de Jongh in einem Video aus dem Jahr 2014 – Quelle

For instance, it was later reported that Cecile De Jongh had helped Epstein obtain student visas for young women who were visiting the island under dubious circumstances while her husband was in office. This occurred the same year Epstein donated around $20,000 to the university that was named in connection with the visas. She also helped manage, and often seemed to direct, Epstein’s donations to USVI politicians while also helping influence the passage of legislation that helped Epstein waive a lot of the requirements he was expected to follow as a registered sex offender, especially with respect to his whereabouts and travel.

Another notable example of Cecile’s role as a conduit for Epstein’s political donations concerns Celestino White Sr., a longtime USVI Senator who helped oversee the USVI airport where Epstein also enjoyed special privileges (more on that shortly). As the Miami Herald reported in 2023:

E-Mails, die in der Beweisaufnahme zum Rechtsstreit [USVI gegen JP Morgan] enthalten sind, zeigen, dass Whites „Beratungs- und Managementfirma” Epstein einen Vertrag über nicht näher bezeichnete Dienstleistungen für seine Insel geschickt hat. „Senator White hat den Vertrag und die Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet … wir müssen ihm bis Freitag einen Scheck über 10.000 Dollar ausstellen”, schrieb Cecile de Jongh an Epstein. „Genehmigt”, schrieb Epstein zurück. Im Jahr 2015 schlug Cecile de Jongh Epstein vor: „Vielleicht sollten Sie Celestino eine Art monatliches Honorar zahlen. Damit sichern Sie sich seine Loyalität und seinen Zugang.”

Als Gegenleistung für ihre Dienste erhielt Cecile ein Jahresgehalt von etwa 200.000 Dollar, wobei Epstein auch große Summen zur Finanzierung der College-Studiengebühren ihrer (und der damaligen Gouverneurs-) Kinder zahlte. Weitere Hilfe bot Epstein den De Jonghs an, nachdem De Jongh in einen Korruptionsskandal verwickelt worden war.

Im Jahr 2012 begann der Daily Caller über eine versiegelte Anklageschrift des Justizministeriums zu berichten, in der USVI-Gouverneur John De Jongh, sein Generalstaatsanwalt Vincent Frazer und mehrere USVI-Senatoren beschuldigt wurden, mindestens 20 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern in bar angenommen zu haben. De Jongh wurde schließlich 2015 im Zusammenhang mit diesen und anderen Verbrechen, hauptsächlich Unterschlagung, verhaftet. Wie Corey’s Digs ausführlich berichtet, waren in den größeren Skandal, in den De Jongh verwickelt war, ein wichtiger „Bundler” für die Wahlkampffinanzierung von Obama im Jahr 2012 und ein ehemaliger Clinton-Beamter verwickelt. Das Verfahren gegen De Jongh wurde später endgültig eingestellt, nachdem er eine Vergleichszahlung in Höhe von 380.000 Dollar geleistet hatte, und „alle anderen Korruptionsvorwürfe scheinen unter den Teppich gekehrt worden zu sein“.

Hilfe bei der endgültigen Einstellung des Verfahrens könnte von Epstein gekommen sein, der einige Jahre zuvor in Florida einen skandalösen Vorzugsdeal für sich selbst ausgehandelt hatte. Laut dem Miami Herald geschah nach De Jonghs Verhaftung Folgendes:

Epstein bot de Jongh seine Hilfe an, indem er ihm Geld lieh und dem Staatsanwalt in diesem Fall „Vorschläge“ unterbreitete. „Ich werde jede Rolle in dieser Angelegenheit übernehmen, die ihr von mir erwartet“, schrieb Epstein. „Ich kann John das Geld leihen, damit er es sofort zur Verfügung hat. Ich würde gerne (anonym) mit … dem Staatsanwalt telefonieren und ihm Vorschläge unterbreiten.“

Andere E-Mails zeigen, dass De Jongh Epstein um ein Darlehen in Höhe von 215.000 Dollar bat, um einen Teil seiner 380.000 Dollar Abfindung zu bezahlen.

Während dieser Zeit der offensichtlichen Gegenleistungen zwischen den De Jonghs und Epstein zeigen kürzlich veröffentlichte E-Mails, dass Epsteins damaliger Geschäftspartner bei American Yacht Harbor, Andrew Farkas, sich ebenfalls mit Cecile traf, während ihr Mann Gouverneur war. E-Mails beschreiben ein geplantes Treffen am 8. April 2013, das teilweise von Epsteins Assistenten und Mitarbeitern zwischen Andrew Farkas, Cecile De Jongh und „John“ bei der FTC, d. h. der Financial Trust Company, organisiert wurde. Wie bereits erwähnt, befand sich dieses Unternehmen im American Yacht Harbor. Angesichts der extrem engen Verbindungen zwischen Epstein und den De Jonghs sowie der bekannten Korruption von John de Jongh in Bezug auf Epstein und andere mit ihm verbundene Milliardäre ist es absolut plausibel, dass der in dieser E-Mail erwähnte „John” Cecile De Jonghs Ehemann John De Jongh ist. Die Möglichkeit, dass es sich um den damaligen Gouverneur handelte, wird durch die Tatsache gestützt, dass Epstein auch eine Vermittlung zwischen Farkas und anderen prominenten Politikern der USVI, die auf seiner Gehaltsliste standen, wie Celestino White, vorgenommen hatte.

Diese Zeit war auch für die Geschäftsbeziehung zwischen Epstein und Farkas von besonderer Bedeutung, die noch enger wurde. So bot Epstein beispielsweise 2014 an, Farkas mit dem norwegischen Staatsfonds in Kontakt zu bringen, und leitete ein Jahr zuvor Spenden an das Hasty Pudding Institute der Harvard University weiter, dessen Vorsitzender Farkas ist. Ein weiteres Beispiel: Kürzlich veröffentlichte E-Mails zeigen, dass Farkas Treuhänder von Epstein-kontrollierten Trusts wurde. Zunächst wurde Farkas Treuhänder des „The Jeffrey E. Epstein 2001 Trust One”, den er mitbeendete, bevor er neben dem Bankier Jes Staley, dessen enge Verbindungen zu Epstein im Mittelpunkt des Rechtsstreits zwischen den USVI und JP Morgan standen, Treuhänder in neuen Treuhandverträgen wurde. Etwa zur gleichen Zeit diskutierte Farkas die (indirekte) Einbeziehung von Epstein in ein Geschäft mit seiner Firma C-III, die – wie bereits erwähnt – eine wichtige Finanzierungsquelle für Kushners Immobiliengeschäfte war. Farkas half Epstein bei der Eröffnung eines Bankkontos auf den USVI und tauschte E-Mails mit Epstein aus, in denen er Frauen als „Geschenke” bezeichnete und nach einer „Masseurin” suchte. Vom DOJ veröffentlichte Bilder zeigen Farkas auf einer Yacht mit Epstein, seinem Komplizen beim Menschenhandel mit Jean Luc Brunel und mehreren jungen Frauen. Auf einem Bild ist Farkas zu sehen, wie er seinen Arm um eine der Frauen legt.

Andrew Farkas und Jeffrey Epstein genießen die Gesellschaft des anderen auf einer Yacht der US-Jungferninseln zusammen mit Jean Luc Brunel und jungen Frauen – Quelle

Im Jahr 2012 wurden Farkas und Staley auch als Referenzen für Epstein aufgeführt, als er eine neue Firma namens Southern Trust Company gründete und Steuervergünstigungen für sie beantragte, die ebenfalls in den Büros von American Yacht Harbor neben Epsteins Financial Trust Company untergebracht war. Financial Trust wurde jedoch aufgelöst, um eine Registrierung bei den Bundeswertpapieraufsichtsbehörden zu vermeiden, und stellte die Verwaltung von Geldern ein. Cecile de Jongh wurde im Jahr der Gründung ebenfalls Büroleiterin bei Southern Trust. Das Unternehmen wurde in Gerichtsverfahren insbesondere als „Finanzier der kriminellen Aktivitäten von Jeffrey E. Epstein” beschrieben. In Dokumenten der US-Jungferninseln wird das Unternehmen wie folgt beschrieben:

Spezialisiert auf die Interpretation von biomedizinischer und finanzieller künstlicher Intelligenz und bietet Marktinformationen für Unternehmen, die in der Finanz-, Biomedizin- und Pharmaindustrie tätig sind. Das vorrangige Ziel von Southern Trust ist es, ein erfolgreicher Wettbewerber im Bereich der künstlichen Intelligenz zu werden, mit Schwerpunkt auf biomedizinischer Informatik und Finanzinformatik sowie Algorithmen und Technologie. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Datenerfassung und den Aufbau umfassender, allumfassender biomedizinischer und finanzieller Informationsdatenbanken auf Servern in den Amerikanischen Jungferninseln.

Laut Aufzeichnungen der USVI versuchte Epstein – ein Transhumanist und Pädophiler – ausdrücklich, Kinder und Jugendliche der USVI darin zu schulen, die Server von Southern Trust zu betreiben sowie dessen Algorithmen zu entwickeln und zu verwalten. Zur Zeit der Gründung von Southern Trust und in den folgenden Jahren spendete Epstein – über Southern Trust und auch über die mit ihm verbundene Jeffrey Epstein VI Foundation – großzügig an das Bildungsministerium der USVI, an Vorschulprogramme, Wissenschaftsmessen an High Schools, Bildungs-Wohltätigkeitsorganisationen und mehrere „Jugendinitiativen”, darunter mehrere, die sich an behinderte Kinder, „jugendliche Straftäter und benachteiligte Kinder” richteten. Außerdem spendete er „entscheidende Finanzmittel” an die größte Klinik für psychische Gesundheit auf den USVI. In Interviews vor seinem Tod über seine „Philanthropie” und die Finanzierung von Wissenschaftlern äußerte Epstein ein besonderes Interesse an Kindern „im Spektrum”. Angesichts der offensichtlichen Unterstützung seiner Menschenhandelsaktivitäten durch Cecile de Jongh über Bildungseinrichtungen der USVI (z. B. die Studentenvisa, die sie für Epstein beschafft hat) sowie ihrer Rolle bei Southern Trust fragt man sich, inwieweit sie Epstein dabei geholfen hat, sein Ziel zu verfolgen, Kinder und Jugendliche aus den USVI für den Betrieb der KI-Server von Southern Trust zu finden.

Ein geschlossenes System

Neben der Bestechung des Gouverneurs und mehrerer anderer wichtiger Persönlichkeiten der USVI scheint Jeffrey Epstein weitere Verbindungen aufgebaut zu haben, die es ihm wahrscheinlich ermöglicht hätten, Gegenstände und Personen auf nicht ganz legale Weise zu transportieren, wenn er die entsprechenden Gefälligkeiten eingefordert hätte.

Jüngsten Berichten zufolge unternahm Epstein erhebliche Anstrengungen, um während der Gründung von Southern Trust und nachdem er die De Jonghs in seiner Tasche hatte, Kontakte zu wichtigen Zollbeamten auf den USVI zu knüpfen. In Berichten, die letzten Monat veröffentlicht wurden, wurde detailliert beschrieben, wie jüngste Veröffentlichungen über Epstein seine umfangreichen Bemühungen offenbarten, persönliche Beziehungen zu sechs Zollbeamten auf den USVI und in Florida aufzubauen. Drei der Beamten waren am Hauptflughafen der USVI, dem Cyril E. King Airport (STT), stationiert, darunter ein Vorgesetzter. Epsteins Beziehungen zu diesen Männern umfassten das Angebot von kostenlosen Reisen, Finanzberatung, Geschenken und Beschäftigungsmöglichkeiten. Einer bat Epstein in einer E-Mail um einen „Hard-Money-Kredit”, bestritt jedoch letzten Monat gegenüber einem Journalisten, diesen jemals erhalten zu haben. Epsteins Beziehung zu einem der Zollbeamten war so umfangreich, dass sie im Oktober 2019, wenige Monate nach Epsteins Tod, vom FBI untersucht wurde.

Aus den E-Mails geht auch hervor, dass Epstein häufig versuchte, herauszufinden, welche Zollbeamten im Dienst waren, wenn er von und nach den USVI reiste. Er beschwerte sich bei seinen „Freunden” beim Zoll, wenn er sich am Flughafen zurückgesetzt oder zu ausführlich befragt fühlte. Wie bereits erwähnt, leistete Epstein auch Zahlungen an den USVI-Politiker Celestino White, der im Aufsichtsrat des Flughafens tätig war, was zeigt, dass er Verbindungen auf mehreren Ebenen pflegte. Berichten zufolge genoss Epstein eindeutig Sonderprivilegien am Flughafen von Saint Thomas, wenn einer (oder mehrere) seiner Kontakte unter den Zollbeamten im Dienst war.

Epsteins Manipulationen und Umgehungen der normalen Verfahren am Flughafen von Saint Thomas erinnern an seine frühere Beteiligung an der Umgestaltung des Rickenbacker Airport in Ohio. Beamte, die für Leslie Wexners Unternehmen The Limited arbeiteten, warben unter Mitwirkung von Epstein um zwei mit der CIA verbundene Fluggesellschaften (Arrow Air und Southern Air Transport), die direkt an den Iran-Contra-Schmuggeloperationen beteiligt waren, um in den 1990er Jahren Fracht, hauptsächlich für The Limited, von Rickenbacker in den Fernen Osten zu transportieren.

Diese Veränderung am Rickenbacker Airport fällt zeitlich direkt mit Epsteins Besuchen im Weißen Haus unter Clinton zusammen, wo er sich hauptsächlich mit Mark Middleton traf, einer zentralen Figur im Chinagate-Skandal, bei dem chinesische Waffen illegal in die Vereinigten Staaten geschmuggelt wurden, um im Gegenzug Zugang zu sensiblen US-Militärausrüstungen und Kommunikationssystemen zu erhalten. Beamte in Rickenbacker sagten lokalen Journalisten offen, dass sie glaubten, Wexner und Epstein hätten Verbindungen zum Geheimdienst, wobei einer auch über Verbindungen zum organisierten Verbrechen spekulierte und dass diese Beziehung ein motivierender Faktor für die Bemühungen von The Limited war, Arrow Air und Southern Air Transport nach Rickenbacker zu holen.

Ein Terminal am Rickenbacker International Airport in Columbus, Ohio – Quelle

Einige Jahrzehnte später, im Jahr 2011, soll The Limited auch eine Rolle dabei gespielt haben, dass eine andere, bereits in diesem Bericht erwähnte, mit der CIA in Verbindung stehende Fluggesellschaft, Landmark Aviation, die Umgehung der normalen Zollverfahren in Rickenbacker ermöglichte, indem sie Privatflugzeuge (wie das von Leslie Wexner) von ihr kontrollierten privaten Terminals abfertigen ließ, anstatt sie den üblichen Zollkontrollen zu unterziehen. Epsteins frühere Verbindungen zu diesen Aktivitäten und seine Bemühungen, die üblichen Zollverfahren zu umgehen, lassen stark vermuten, dass er seine Schmuggelaktivitäten aus der Vergangenheit wahrscheinlich in den USVI fortsetzte, wo er statt Waffen Frauen und Mädchen schmuggelte (und möglicherweise noch mehr, wie aus einem aktuellen Bloomberg-Bericht hervorgeht).

Während er Beziehungen zu lokalen Zollbeamten pflegte, richtete ein bei Epstein angestellter Buchhalter ein privates Kommunikationsnetzwerk zwischen seiner berüchtigten Insel und dem American Yacht Harbor ein, dessen Miteigentümer Epstein zusammen mit Farkas war. Wie Corey’s Digs herausfand, hatte Jeanne Brennan Wiebracht, eine Wirtschaftsprüferin, ihr Unternehmen – Accounting Strategies Group – in der Epstein-Farkas-eigenen Marina unter derselben Adresse angesiedelt, unter der „mehrere Unternehmen von Jeffrey Epstein ihren Sitz haben“. Darüber hinaus ist sie in Epsteins schwarzem Buch unter dem Eintrag für seine USVI Financial Trust Company aufgeführt. Jeanne taucht in den kürzlich veröffentlichten E-Mails von Epstein sehr häufig auf und war eindeutig für seine Zahlungen zuständig. Sie organisierte auch die Reisen von Auftragnehmern vom American Yacht Harbor nach Little Saint James. Dies ist relevant, da, wie Corey’s Digs feststellte, Jeannes Ehemann Matias der Gründer und Eigentümer von See & Ski Powerboat Rentals ist, ebenfalls im American Yacht Harbor ansässig, das einen Wassertaxi-Service anbietet. Angesichts der Tatsache, dass Matias mit Jeanne Brennan verheiratet ist, die eine der Hauptpersonen war, die die Reisen von und nach Little Saint James für Epstein verwaltete, und dass See & Ski ebenfalls im selben Yachthafen ansässig ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass sein Unternehmen dazu genutzt wurde, Personen – Mitarbeiter, Auftragnehmer und möglicherweise auch Opfer – zwischen dem Yachthafenkomplex und Epsteins Insel zu transportieren. Mit anderen Worten: Epstein konnte – wenn die richtigen Leute am Flughafen von Saint Thomas arbeiteten – problemlos Personen (und/oder Gegenstände) ohne ordnungsgemäße Kontrollen und Dokumentenprüfungen in die USVI und auf seine Insel bringen.

In Bezug auf das private Kommunikationsnetzwerk ist Brennan als Ansprechpartnerin für eine Mikrowellen-Industrie-/Geschäftspool-Lizenz aufgeführt, und die Lizenz ist auf ein mit Epstein verbundenes Unternehmen, VT&T LLC, registriert. Diese Lizenz, die erstmals 2019 von Corey’s Digs aufgedeckt wurde, umfasst eine 18,7-GHz-Mikrowellenfunkübertragung von Saint Thomas nach Little Saint James. Es handelt sich um ein privates Kommunikationsnetzwerk, und Dokumente des Unternehmens, das bei der Installation half, bezeichnen es als das Southern Trust–Little Saint James-Netzwerk. Das System nutzt Produkte von DragonWave, einem Unternehmen, das sich auf Videoüberwachungsnetzwerklösungen für staatliche und lokale Behörden sowie Strafverfolgungsbehörden spezialisiert hat. Angesichts dessen, was heute über Epsteins Vorliebe bekannt ist, seine Wohnsitze mit versteckten Kameras auszuspionieren, angeblich um prominente Gäste zu erpressen, scheint es wahrscheinlich, dass dies die Infrastruktur ist, die ein ähnliches Kamerasystem auf der Insel ermöglicht hätte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der von Farkas und Epstein gemeinsam betriebene Yachthafen ein wichtiger Knotenpunkt für Epsteins illegale Aktivitäten auf der Insel war, wobei Epstein die Menschen und die Infrastruktur, die für den Transport von Personen, darunter Minderjährige und junge Frauen, die Opfer von Menschenhandel waren, erforderlich waren, fest unter seiner Kontrolle hatte, ohne dass allzu viele Fragen gestellt wurden. Aus E-Mails und anderen Dokumenten geht auch hervor, dass Farkas sich in dieser Zeit mit Epstein im Yachthafen traf und intensiv mit ihm zusammenarbeitete.

Es ist interessant, das Ausmaß der Verbindungen von Farkas zu Epsteins USVI-Netzwerk mit dem von Jes Staley zu vergleichen, dessen Beziehung zu Epstein ein Eckpfeiler seiner Klagen gegen große Banken und auch von Klagen gegen Epsteins Nachlass war. Staleys Beteiligung überschneidet sich erheblich mit der von Farkas und war offenbar ein wesentlicher Bestandteil von Epsteins USVI-Geschäften. Man muss sich fragen, warum die Behörden der USVI Staley verfolgten, aber nicht Farkas. Dies ist besonders merkwürdig, wenn man bedenkt, dass kürzlich veröffentlichte Fotos Farkas auf Epsteins Boot mit jungen Frauen und Jean Luc Brunel zeigen, dem verstorbenen Model-Mogul und mutmaßlichen Mitverschwörer von Epsteins Menschenhandelsaktivitäten. Es scheint, dass Farkas nicht nur über Epsteins Aktivitäten gut informiert war, sondern auch eng in die Infrastruktur verwickelt war, die diese ermöglichte.

Epstein und der Sultan

Farkas‘ langjähriger Geschäftspartner, Sultan bin Sulayem, blieb Epstein nach ihrem ersten Treffen um 2005 ebenfalls sehr nahe. So wurde beispielsweise 2023 bekannt, dass bin Sulayem von 2011 bis 2014 mehrfach Epsteins Stadthaus in New York besuchen wollte und dass er auch versuchte, ihn mit seinem engen Vertrauten, dem damaligen JP-Morgan-Banker Jes Staley, in Kontakt zu bringen. Im Jahr 2012 entwickelten Epstein und Tim Zagat, der einen einflussreichen Restaurantführer herausgab, einen Plan, um „den Sultan” in New York zu unterhalten. Es wird angenommen, dass mit „Sultan” bin Sulayem gemeint ist, da er in Epsteins Kalendern aus dieser Zeit häufig erwähnt wurde.

Die jüngsten Veröffentlichungen haben deutlich gemacht, dass die Beziehung zwischen bin Sulayem und Epstein viel umfangreicher und, offen gesagt, beunruhigend war, wenn man einige der E-Mails betrachtet. Die beunruhigendste E-Mail, die anschließend nationale Aufmerksamkeit erregte, wurde 2009 zwischen Epstein und bin Sulayem ausgetauscht. Darin schrieb Epstein: „Wo bist du? Ist alles in Ordnung? Ich fand das Foltervideo toll.” Die Identität von bin Sulayem war geschwärzt worden, bis der Kongressabgeordnete Thomas Massie enthüllte, dass es ein „Sultan“ war, der Epstein ein „Foltervideo“ geschickt hatte. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche bestätigte später, dass es sich bei dem Sultan um bin Sulayem handelte. Das Justizministerium lehnte es jedoch ab, näher auf das erwähnte „Foltervideo“ und dessen Inhalt einzugehen. Neben der E-Mail zum „Foltervideo“ diskutierten Epstein und Bin Sulayem in mehreren E-Mails über Sex mit verschiedenen Frauen, tauschten Pornografie aus und machten äußerst unangemessene Äußerungen.

In einer E-Mail, in der Epstein bin Sulayem mit dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak in Verbindung brachte, stellte Epstein ihn als „die rechte Hand von Maktoum“ vor, wobei er sich auf den damaligen Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate bezog. Epsteins Beziehung zu Ehud Barak war umfangreich, da Epstein ihn vielen seiner Kontakte vorstellte, und im Laufe der Jahre sind Beweise aufgetaucht, die auf Baraks offensichtliche Verwicklung in Menschenhandel hindeuten. Bemerkenswert ist, dass Barak, Trump und mehrere andere Namen in Epsteins berüchtigtem „schwarzen Buch“ eingekreist hatten, was bedeutete, dass Epsteins ehemaliger Butler Alfred Rodriguez glaubte, Barak sei direkt an Epsteins Menschenhandelsaktivitäten beteiligt gewesen. Epsteins Vorstellung von bin Sulayem und Barak geht mindestens auf das Jahr 2012 zurück und zeigt, dass Epstein hinter den Kulissen eine wichtige Rolle dabei spielte, die beiden Männer für geschäftliche Unternehmungen zusammenzubringen.

Eines dieser Geschäftsvorhaben war Carbyne, ein von Ehud Barak geleitetes israelisches Unternehmen mit Verbindungen zum Geheimdienst, das heute eine ganze Reihe von 911-Notrufsystemen in den USA und weltweit kontrolliert. E-Mails zeigen, dass bin Sulayem beabsichtigte, in das Unternehmen zu investieren, und dessen Dienste in Anspruch nehmen wollte, um die Sicherheit der Häfen von DP World zu verwalten.

Jeffrey Epstein empfängt Sultan bin Sulayem auf seiner Privatinsel in den Amerikanischen Jungferninseln – Quelle

Neben Barak vermittelte Epstein bin Sulayem auch viele andere mächtige und einflussreiche Kontakte, darunter Steve Bannon, Joi Ito vom MIT und Peter Mandelson (damals britischer Minister für Wirtschaft, Innovation und Qualifikationen). Epstein schickte auch eines von bin Sulayems Medieninterviews an Elon Musk (auf Wunsch von bin Sulayem), wobei unklar ist, ob dieser Austausch zu irgendetwas geführt hat. Darüber hinaus haben andere E-Mails gezeigt, dass Epstein neben bin Sulayem auch enge Beziehungen zu anderen Beamten der VAE unterhielt.

Die Beziehung zwischen bin Sulayem und Epstein brachte den Ersteren auch auf die US-Jungferninseln und insbesondere auf Epsteins Insel. Sultan bin Sulayem reiste mehrmals nach Little Saint James und verbrachte dort mindestens einmal Weihnachten. Im Jahr 2016 half er Epstein auch beim Kauf der benachbarten Insel Great Saint James, indem er seinen Namen benutzte, um Epsteins Beteiligung an dem Kauf zu verbergen. Obwohl ein Berater von bin Sulayem zuvor behauptet hatte, Epstein habe seinen Namen ohne Erlaubnis verwendet, zeigen E-Mails aus dem Jahr 2016, dass bin Sulayem in diesem Jahr wusste, dass Epstein, den er als „sehr lieben Freund und Geschäftspartner“ bezeichnet, der Eigentümer der Insel war. In diesen E-Mails brachte bin Sulayem Epstein mit dem CEO von Creative Kingdom in Kontakt, dem Unternehmen, das die Palm Jumeirah entworfen hatte, um Epstein dabei zu helfen, „ein privates Resort nur für seinen eigenen Gebrauch, den seiner Kunden und Freunde zu entwickeln”. Zum Zeitpunkt der E-Mail nahm bin Sulayem zusammen mit Andrew Farkas an der Amtseinführung von Donald Trump im Jahr 2017 teil.

Eine unverantwortliche Oligarchie

Nach den jüngsten Veröffentlichungen und insbesondere der öffentlichen Aufdeckung der „Foltervideo“-E-Mail war bin Sulayem gezwungen, sein Amt als Chef von Dubai World niederzulegen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass er während der meisten seiner bekannten Kontakte mit Epstein, einschließlich seines beunruhigendsten, einen großen Mischkonzern kontrollierte, der wichtige Bereiche des globalen Seefrachtverkehrs sowie bedeutende Immobilienbesitze in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus beherrscht. Hier muss man nicht nur Epsteins Geschichte des Handels mit Waffen und jungen Frauen neben den aufschlussreichen Kontakten und Aktivitäten von bin Sulayem mit ihm berücksichtigen, sondern auch die dokumentierte Geschichte der Elite der Vereinigten Arabischen Emirate, die sich in Verbindung mit nachrichtendienstlichen Einrichtungen an Pädophilie beteiligt hat, wie im Bericht des US-Senats über die BCCI festgestellt wurde. Hinzu kommt, wie Drop Site News feststellt, die Tatsache, dass die von bin Sulayem in den VAE vor der offiziellen Gründung von DP World verwalteten Freihandelszonen und Häfen zu Brutstätten für Schmuggel wurden. Sie wiesen auch darauf hin, dass der Handel mit Waffen und Schmuggelware in einigen Fällen mit Einrichtungen in Verbindung stand, die später mit Epstein in Verbindung gebracht wurden, darunter die BCCI und Southern Air Transport. Der Rücktritt von Sultan bin Sulayem ist unzureichend und schließt die Notwendigkeit einer umfassenden Untersuchung der Verbindungen von DP World, einschließlich seiner offensichtlichen und umfangreichen Verbindungen zum Epstein-Netzwerk und den Schmuggel-/Menschenhandelsaktivitäten dieses Netzwerks, nicht aus.

Es besteht auch ein offensichtlicher Bedarf, die Beziehung zwischen Andrew Farkas und Epstein genauer zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf den Yachthafen American Yacht Harbor, den sie gemeinsam besaßen und der eindeutig ein integraler Bestandteil der Infrastruktur war, die Epstein für seine Verbrechen nutzte. Doch Farkas‘ enge Verbindungen zur Familie Kushner, die mit der Familie von Donald Trump verflochten ist, der selbst ein Freund von Farkas ist, machen die Hoffnung auf eine Untersuchung durch diese Regierung äußerst unwahrscheinlich. Es ist auch zweifelhaft, dass die Demokraten jemals gegen Farkas vorgehen werden, angesichts seiner langjährigen Verbindungen zur Spendensammlung der Demokraten und zu einem der bekanntesten Politiker der Partei.

Unlimited Hangout argumentiert seit Jahren, dass der Epstein-Skandal ein Zeichen für ein parteiübergreifendes Problem ist und dass er auch offenbart, wie Politiker und andere prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens einem Netzwerk von Oligarchen dienen.

Dazu gehört natürlich auch Epstein selbst, der Verbindungen zu Oligarchen-Dynastien wie den Rothschilds und Rockefellers hatte. Angesichts der engen Verflechtung solch mächtiger Instanzen ist es unwahrscheinlich, dass es jemals zu einer Untersuchung auf Bundesebene kommen wird, trotz der Hoffnungen vieler Amerikaner, insbesondere derjenigen, die sich von Trumps Wahlkampfrhetorik für 2024 in Bezug auf den Fall Epstein täuschen ließen.

Wie diese Serie zu zeigen versucht hat, sind Trump und seine Familie in diese Netzwerke verstrickt, und das Verhalten seiner Regierung in Bezug auf die Transparenz im Fall Epstein sollte deutlich machen, dass sie wichtige Aspekte des Falls vertuschen, nicht nur um sich selbst zu schützen, sondern auch um ihre Freunde und Wohltäter zu schützen.