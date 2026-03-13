Von Arktos Journal and Alexander Dugin

Das folgende Transkript stammt aus der neuesten Folge der Radio Sputnik Escalation Show von Prof. Alexander Dugin. Dugin argumentiert, dass der Angriff der USA und Israels auf den Iran die Entschlossenheit des Iran nur gestärkt, alte Prophezeiungen angefacht und den Zusammenbruch des Weltordnungs-Systems der Nachkriegszeit beschleunigt hat.

Radio Sputnik, Moderator der Sendung „Escalation Show”: Die gewalttätigen Auseinandersetzungen im Nahen Osten dauern an. Zunächst gab es Berichte, dass Steve Witkoff und Jared Kushner einen Besuch in Israel vorbereiteten, doch dann kam die unerwartete Nachricht, dass die geplante Reise abgesagt worden sei. Die Gründe für diesen Schritt wurden nicht offiziell bekannt gegeben, aber die Tatsache selbst ist recht aufschlussreich. In diesem Zusammenhang ist die Frage nach den Aussichten auf eine Beendigung des Konflikts besonders interessant. Donald Trump betonte in seinen jüngsten Äußerungen, dass die Entscheidung über einen Waffenstillstand nur mit Zustimmung von Benjamin Netanjahu getroffen werde. Das wirft die logische Frage auf: Wann wird das Ende kommen? Es scheint, dass Israel und Netanjahu selbst entschlossen sind, den Feind kompromisslos zu vernichten, was bedeutet, dass ein schnelles Ende des Konflikts unwahrscheinlich ist.

Alexander Dugin: Ich denke, es ist notwendig, eine andere Seite zu fragen, deren Meinung absolut wichtig ist. Das ist das heldenhafte iranische Volk, das seine Führung verloren und enorme Verluste erlitten hat. Es hat Trauer und den unglücklichen Tod vieler Menschen ertragen. Mädchen, kleine Kinder, Töchter von IRGC-Kommandanten, wurden getötet, und die Angriffe waren bewusst auf sie gerichtet. Das ist nichts weniger als der Mord an Säuglingen.

Netanjahu hat erklärt, dass dieser Krieg aus seiner Sicht, im religiösen und zionistischen Sinne, gegen Amalek geführt wird. Amalek ist der Feind Israels, und Netanjahu erklärte in seiner Rede direkt, dass sie Babys und Kinder vernichten werden, dass in diesem Krieg niemand am Leben bleiben soll. Das ist Netanjahus Stimmung: Der Krieg muss mit dem Iran enden, wenn Amalek vernichtet ist. Das ist das religiös-politische Projekt Israels. Der erste Schlag gegen Israels Feinde, Amalek und den Iran, erwies sich als sehr schmerzhaft.

Die religiöse Führung wurde zerstört – das entspricht in etwa der Zerstörung des Papstes oder des orthodoxen Patriarchen. Der Schlag wurde der religiösen Führung der schiitischen Welt, den militärischen, wissenschaftlichen und politischen Kreisen versetzt. Der Angriff der USA und Israels zielte darauf ab, den Iran zu enthaupten und eine Operation zum Regimewechsel zu provozieren, um einen Aufstand auszulösen. Und um die Bevölkerung einzuschüchtern, vernichteten sie zynischerweise Kinder mit einem gezielten Schlag. Dies hatte jedoch nicht die Wirkung, die sich diese amerikanisch-israelischen Monster erhofft hatten.

Das iranische Volk scharte sich um seine Führung: Ein neuer Rahbar, ein neuer Chef der politisch-religiösen Struktur von Wilayat al-Faqih, wurde gewählt, der Sohn von Khamenei, der bei dem Angriff nicht nur seinen Vater, sondern auch seine engsten Verwandten verloren hatte. Das iranische Volk und seine Führung sind nun entschlossen, diesen Krieg erst zu beenden, wenn Israel von der Erde getilgt ist.

Nun ist das Urteil gefallen: Aus israelischer Sicht ist dies Amalek, der vernichtet werden muss. Aus iranischer Sicht ist Israel, wie der gesamte von den USA angeführte Westen, Dajjal, eine Art Antichrist, der zum König über die ganze Erde werden soll.

Trump und Netanjahu haben vielleicht ihre eigenen Pläne, um diesen Krieg zu beenden. Niemand nimmt Kushner und Witkoff ernst; sie sind einfach seltsame Individuen. Sie verhandelten mit dem Iran genau in dem Moment, als die Amerikaner und Israelis die militärische Führung angriffen. Niemand in Israel oder anderswo auf der Welt wird mehr mit diesen Leuten sprechen. Sie sind völlig diskreditiert und kompromittiert.

Viel hängt jetzt vom Iran ab. Der Iran wird diesen Krieg nicht beenden, sondern seine Ziele erreichen – nämlich Israel als solches zu zerstören –, und er hat allen Grund dazu, nachdem Israel seine militärische, religiöse und politische Führung angegriffen hat. Es ist jetzt unmöglich zu argumentieren, dass der Iran den Krieg unter dem Druck irgendjemandes beenden wird. Der Iran wird zu einer brutalen Macht. Wir sagen, dass es keine Friedensgespräche geben wird, bis eine Seite verliert – bis sie sich vollständig ergibt oder vernichtet wird.

Moderator: Wir wissen nicht, wie sich die Lage entwickeln wird, aber ich möchte betonen, dass Trump sicherlich einen gewissen Einfluss auf diesen Krieg hat, aber nicht alles. Er selbst behauptet, dass das Ergebnis in den Händen von Benjamin Netanjahu liegt, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. In Wirklichkeit läuft alles darauf hinaus, wer als Sieger hervorgehen und wer als Erster seine Niederlage eingestehen wird. Wenn hypothetisch gesprochen Israel, der Iran oder die USA jetzt kapitulieren und ihren Rückzug aus dem Konflikt erklären würden, würde dies den Verlauf der Ereignisse radikal verändern. Müssen wir in diesem Fall mit einer Wiederholung des Szenarios des „12-Tage-Krieges“ rechnen, bei dem es keinen klaren Sieger gab, oder erwartet uns etwas anderes?

Alexander Dugin: Natürlich nicht. Tatsächlich rechnen wir nicht mit einer Wiederholung dieses Szenarios. Erstens gelang es dem Iran damals nicht wirklich, den „Eisernen Dom” zu durchbrechen. Es gab keine massiven Angriffe, und die gesamte politische Führung des Iran wurde nicht getötet.

Eine solche Gelegenheit bestand, und der relativ wohlwollende Rahbar Khamenei war an der Macht. Jetzt ist sein Sohn an der Macht, jetzt ist die IRGC an der Macht, jetzt sind alle Iraner – selbst diejenigen, die etwas gegen das Regime hatten – für die vollständige Auslöschung der Israelis mobilisiert.

Es geht nicht mehr darum, wer Recht hat und wer Unrecht hat: Die iranische Bevölkerung glaubt, dass Israel vernichtet werden muss. Und das ist ein Land mit fast 100 Millionen Einwohnern. Wenn wir dazu noch die Schiiten, die Widerstandskräfte und die Muslime hinzufügen, die allmählich aufwachen, dann ist das meiner Meinung nach ein ziemlich ernstzunehmender Faktor.

Es ist schwer zu sagen, wie entschlossen Amerika ist, Netanjahu bis zum Ende zu verteidigen, solange Trump sich nicht voll und ganz auf dieses Abenteuer eingelassen hat. In diesem Krieg verliert er zu Hause an Boden. Die Weltwirtschaft ist ernsthaft bedroht, und zwar nicht nur im Nahen Osten. Alle, die Dubai verlassen konnten, sind bereits weg, und diejenigen, die nicht weg können, packen ihre Koffer. Was in der vergangenen Woche geschehen ist, markiert das Ende einer Ära.

Bislang hat Trump Netanjahu stark unterstützt und sogar mit einer Bodeninvasion im Iran gedroht, aber dafür wären mindestens sechs Monate Vorbereitung und die Mobilisierung von einer halben bis zwei Millionen Soldaten erforderlich, um erfolgreich zu sein. Es ist schwer zu sagen, wie ernst die Lage ist, aber Trumps Unterstützung in den USA sinkt rapide. Und irgendwann wird genau wegen des Zusammenbruchs, der durch diese aggressiven Aktionen der USA und Israels ausgelöst wurde, die völlig unprovoziert durch den Iran selbst waren, alles davon abhängen, wie schnell sich dieser Zusammenbruch des Welt systems – Trumps finanzielle und politische Macht – entwickelt. Irgendwann könnte er verkünden: „Ich habe gewonnen.“ Aber das wird nur in seinen sozialen Medien zu sehen sein, denn es ist offensichtlich, dass es in der aktuellen Situation einfach unmöglich ist, sich zu zeigen und den Sieg zu verkünden.

Moderator: Können wir sagen, wer derzeit gewinnt?

Alexander Dugin: Der Iran gewinnt derzeit. Der Iran gewinnt, weil er nicht verliert, weil er sich behauptet hat und weil er den „Eisernen Dom“ über Israel durchbrochen hat. Ben-Gvir, ein Minister in Netanjahus Regierung, der versprochen hatte, die Al-Aqsa-Moschee, eine große muslimische Pilgerstätte, in die Luft zu sprengen, hat sein Haus zerstört bekommen. Es ist nicht bekannt, ob er noch lebt oder nicht: Die Iraner sagen, dass er nicht mehr lebt, aber ich habe ein Video gesehen, in dem der Mann sagt: „Mein Haus wurde zerstört.“

Die Iraner treffen Ziele in Israel, und zwar sehr wichtige. Nicht nur das, sie haben auch die meisten amerikanischen Stützpunkte im Nahen Osten, einschließlich der Hightech-Stützpunkte, effektiv außer Gefecht gesetzt; sie haben alle US-Militärstützpunkte in der Region angegriffen – manchmal erfolgreich, manchmal nicht. Die genaue Zahl der Opfer auf beiden Seiten ist unbekannt: Trump sagt, drei Menschen seien getötet worden, während die Iraner von Zehntausenden amerikanischen Soldaten sprechen. Objektive Analysten sagen, die Opferzahlen der USA lägen zwischen 1.000 und 2.000, aber für die Amerikaner, die solche Opferzahlen nicht gewohnt sind, sind das immer noch kolossale Zahlen.

Der Iran hat nicht nachgegeben; er hat einen neuen Führer gewählt, obwohl die Amerikaner und Israelis versprochen hatten, ihn sofort zu töten. Trump erklärte, dass der neue Führer im Iran nur mit seiner Zustimmung gewählt werden könne und dass das gesamte iranische Öl nun den USA gehöre, aber das ist nicht mehr die endgültige Zerstörung der gesamten internationalen Ordnung: Jetzt hat derjenige Recht, der stark ist. Und jetzt zeigt der Iran seine Stärke. Er hat Israel erreicht, der amerikanischen Infrastruktur einen entscheidenden und mutigen Schlag versetzt, sehr genau Ziele in den Golfstaaten ausgewählt und den Puls der Weltwirtschaft effektiv untergraben, unter anderem durch die Blockade der Straße von Hormus.

Im Vergleich zu dem Krieg, der vor knapp einem Jahr stattfand, verhält sich der Iran diesmal völlig anders: entschlossen, selbstbewusst greift er an, setzt sich ernsthafte Ziele und hat nicht die Absicht, mit dem Aggressor zu verhandeln. Und das ist richtig so. Im Großen und Ganzen gewinnt der Iran derzeit.

Ich habe in den sozialen Medien festgestellt, dass viele einflussreiche Gegner des amerikanischen Imperialismus, der Hegemonie und der Unipolarität, die Millionen von Menschen erreichen, irgendwann begonnen haben, Russland für seine Langsamkeit und Nichtintervention zu kritisieren – einige haben sogar absurde Theorien über den Einfluss israelischer Netzwerke auf uns aufgestellt. Das waren sehr harte Aussagen von unseren Freunden. Gleichzeitig gab es jedoch kein einziges Wort der Unzufriedenheit von iranischer Seite, weder von offiziellen noch von inoffiziellen Teilnehmern an diesem Prozess. Im Gegenteil, sie bekunden ihre Unterstützung für Russland. Warum? Das sagen sie nicht, und vielleicht müssen wir es auch nicht wissen. Ich stelle lediglich fest: Die Gegner der amerikanischen Hegemonie sind nervös, alle warten darauf, dass Russland in den Krieg eintritt. Wir agieren derzeit sehr vorsichtig, gleichen die Situation aus und unterstützen unseren Verbündeten Iran bedingungslos. Das Ausmaß unserer Unterstützung wird geheim gehalten; beide Seiten ziehen es vor, sie nicht offenzulegen. Nach den Analysen iranischer Quellen selbst zu urteilen, die eine koordinierte politische Agenda mit Russland fördern, sind dort die positivsten Kommentare zu hören.

Die USA fordern, dass wir die Lieferung von Geheimdienstinformationen an den Iran einstellen. Das bedeutet, dass wir sie liefern. Gleichzeitig liefern sie seit vier Jahren Geheimdienstinformationen an unseren Feind in der Ukraine und tun dies auch jetzt noch – diese Kriege sind miteinander verflochten. Darüber hinaus handelt es sich um zwei Fronten desselben Kampfes mit einem gemeinsamen Feind und gemeinsamen Werten. Wir und der Iran kämpfen für eine multipolare Welt, während der Westen und Israel dafür kämpfen, eine qualvolle, zusammenbrechende unipolare Welt zu erhalten. Objektiv gesehen stehen wir auf der Seite des Iran. Was die Hilfe Chinas und Russlands für den Iran angeht, so ziehe ich es vor, mich auf offene Quellen, OSINT, zu stützen. Ich habe in der letzten Woche nicht viel geschlafen und ständig verfolgt, was passiert – das sind sehr wichtige Prozesse, die alles verändern. Wir befinden uns wahrscheinlich in der ersten Vorbereitungsphase des Dritten Weltkriegs. Es wurde wiederholt angekündigt, dass er begonnen hat, und dann war er wieder vorbei, also könnte es jetzt wieder passieren. Niemand kann sicher sein, aber die Lage ist sehr ernst – ernster als vor einem Jahr. Die Schwere dessen, was wir im Nahen Osten sehen, ist unermesslich.

Vier Vorstellungen vom Ende der Welt sind dort aufeinandergeprallt. In Amerika haben Anhänger radikaler protestantischer Sekten, des sogenannten christlichen Zionismus oder Dispensationalismus, die vollständige Macht übernommen. Sie glauben, dass dies der letzte Kampf zwischen den Mächten des „Guten” (zu denen die USA, Netanjahu und die Zionisten gehören) und des „Bösen” (zu denen wir und der Iran gehören) ist.

In ihrem Modell sind wir ein wichtigerer Feind als die islamischen Kräfte des Iran. Im Weißen Haus führen sie Rituale durch und beten für Trump; dort ist die Leiterin von Trumps Büro für religiöse Angelegenheiten, eine Pastorin, die bedeutungslose Worte schreit (dies wird unter charismatischen Evangelisten als „Glossolalie” bezeichnet), Flüche ausspricht und Geld verlangt. Das hat nichts mit Christentum zu tun; das sind knurrende Frauen, die eine eindeutig andere spirituelle oder anti-spirituelle Wesenheit verehren. Das ist sehr ernst. Diese christlichen Zionisten sind entschlossen, weil aus ihrer Sicht die Ereignisse in Israel der Wiederkunft Christi und dem Erscheinen von „unbekannten Flugobjekten” vorausgehen, auf denen wahre Protestanten in den Himmel entrückt werden – dies wird als Entrückungstheorie bezeichnet.

Verteidigungsminister Hegseth, Leiter des Kriegsministeriums, gehört dieser Sekte an, und sie haben die vollständige Kontrolle über Trump erlangt. Netanjahu betrachtet sich selbst als den letzten Premierminister vor dem Kommen des Messias – des Erlösers, der König der Juden werden und die Welt regieren soll. Das ist eine absolut radikale Sichtweise. Netanjahu behauptet, dass es notwendig sei, „Groß-Israel“ aufzubauen und Amalek zu vernichten. Es ist schwierig, Menschen zu besiegen, die nicht nur so denken, sondern auch so radikal handeln.

Die Iraner antworten darauf, dass die USA und Israel selbst der sogenannte Dajjal, der Antichrist, der Usurpator, das Böse der Welt, die Kinder der Finsternis sind, die in der letzten Schlacht vernichtet werden müssen. Unsere Position ist weniger eschatologisch ausgerichtet, aber sie existiert auch, und paradoxerweise ist sie näher am iranischen Verständnis dessen, was der moderne Westen und das moderne ultra-religiöse zionistische Israel repräsentieren.

Dies betrifft nicht das Judentum oder die Juden – es betrifft nur die radikalen extremistischen Kräfte, die an der Spitze Israels stehen.

Moderator: Lassen Sie mich unsere Position klarstellen. Vor dem Hintergrund der Eskalation hat Russland einen Entwurf für eine Resolution des UN-Sicherheitsrates vorbereitet, in der ein sofortiger Waffenstillstand in der Region gefordert wird. Aber wenn wir enge diplomatische Beziehungen zum Iran unterhalten, warum sollten wir dann einen Waffenstillstand fordern, wenn Teheran eindeutig andere Ziele hat und entschlossen ist, den Kampf fortzusetzen?

Alexander Dugin: Zunächst einmal gibt es hier zwei Punkte. Der erste ist der Wunsch, konsequent zu sein. Da jedes Mitglied des Sicherheitsrates das Recht hat, diesen Entwurf einzureichen, wird er einfach in den Papierkorb geworfen werden. Wir tun dies nur um des Anscheins willen. Er wird keine Wirkung haben. Zweitens wollen wir zeigen, dass wir gegen Krieg sind, wir wollen sagen: „Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ Dies entspricht im Allgemeinen den Geboten des Evangeliums.

Gleichzeitig glaube ich jedoch, dass diese Position eine Schwachstelle hat: Russland klammert sich verzweifelt an die Weltordnung, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden ist – die sogenannte Jalta-Ordnung, das UN-System –, die es nicht mehr gibt. Es ist wie Phantomschmerzen. Es gibt sie nicht mehr. Wir müssen praktisch von Grund auf eine neue multipolare Welt aufbauen und darin unsere eigenen Ergebnisse erzielen. Die Idee, sich einer Weltordnung zuzuwenden, die es nicht mehr gibt – worüber Peskow übrigens kürzlich gesprochen hat –, ist, wenn man so will, ein wenig verspätet. Wir schlagen vor: Lasst die UNO arbeiten, aber sie funktioniert nicht. Lassen wir den Sicherheitsrat etwas entscheiden, aber er wird nichts entscheiden, weil die Amerikaner darin eine polare Position einnehmen. Wir sagen: Lasst uns die Souveränität respektieren, aber niemand respektiert sie; in der heutigen Welt wird nur Gewalt respektiert.

Ich habe einen Vorschlag: Lasst uns einfach die Realität der Situation akzeptieren – dass diese internationale Ordnung nicht existiert und es sinnlos ist, sich darauf zu beziehen. Jede Maßnahme in dieser Hinsicht wird entweder bedeutungslos oder wirkungslos sein. Schlagen wir ein Modell für die zukünftige Weltordnung vor. Verwirklichen wir unsere Interessen, die notwendige Voraussetzungen dafür sind, dass wir aktiv am Aufbau dieser Ordnung mitwirken können, anstatt nur passiv zuzusehen, wie andere uns ihre Ordnung aufzwingen. Verwirklichen wir diese Ziele, unterstützen wir unsere Verbündeten, beenden wir die qualvolle unipolare Welt, und dann, nachdem wir die Einflusssphären aufgeteilt und verschiedene Staaten als Zivilisationen anerkannt haben, werden wir eine völlig neue internationale Ordnung mit neuen Regeln aufbauen. Aber eben eine mit Regeln.

Im Moment ist dies eine Zeit ohne Regeln. Und in dieser Zeit ohne Regeln können wir entweder von der Zukunft träumen, was nutzlos ist, oder die Gegenwart akzeptieren und einfach so effektiv wie möglich an allen Fronten kämpfen, an denen wir angegriffen werden, manchmal auch mit präventiven Operationen. Wir müssen unsere Welt aufbauen, in der Russland einen würdigen Platz einnehmen wird, in der wir souverän sein werden, in der wir Akteure sein werden, in der wir Subjekte sein werden, nicht Objekte. Das muss jetzt geschehen. Meiner Meinung nach können wir uns höflich von der alten Welt verabschieden. Sie existiert nicht mehr. Es gibt keine bipolare Welt mehr. Es gibt keine UNO mehr. Das Westfälische System ist verschwunden. Die Welt von Jalta ist verschwunden. Wir sind in eine andere Ära eingetreten; all das liegt in der Vergangenheit, hinter dem Horizont. Lasst uns in die Zukunft gehen, lasst uns in der Gegenwart leben, auch in Bezug auf die internationale Lage. Und dafür müssen wir gewinnen. Und unseren Verbündeten, Freunden und strategischen Partnern zum Sieg verhelfen.

Moderator: Wir haben bereits mehrfach Mojtaba Khamenei erwähnt, der der neue Oberste Führer des Iran geworden ist. Ich möchte dieses Thema etwas genauer beleuchten. Wie stark wird sich Ihrer Meinung nach die Politik des Iran in Zukunft verändern, und welche Bedeutung hat die Wahl des neuen Rahbar für die iranische Gesellschaft in diesem kritischen Moment?

Alexander Dugin: Zunächst einmal ist er das Oberhaupt des gesamten Systems, nicht nur des politischen Systems und des Staates, sondern auch der religiöse Führer. Das in Iran vorherrschende Wilayat al-Faqih-System überträgt die höchste Macht auf den Rahbar, also auf die Person, die nun in dieses Amt gewählt wurde. Er ist der dritte Führer nach Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini war der Schöpfer dieses Systems, sein Nachfolger war Ayatollah Khamenei, der bis zum letzten Moment regierte, und jetzt ist es sein Sohn. Das ist selten, denn eine solche Sonderstellung wird normalerweise nicht vererbt, aber der Rat, der Oberste Rat des Iran, hat wahrscheinlich eine Ausnahmeentscheidung getroffen.

Was bedeutet das? Zunächst einmal ist es ein Generationswechsel. Es ist ein Wechsel von einer Generation von Menschen, die, mit Ausnahme des Iran-Irak-Krieges, mehrere Jahrzehnte unter Sanktionen gelebt haben, aber dennoch in Frieden. Ayatollah Khamenei war im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem Gründer der Islamischen Republik Iran und des Wilayat al-Faqih-Systems, moderater, kompromissbereiter und friedliebender. Sein Sohn ist nicht so, insbesondere nach den persönlichen Verlusten, die der Iran insgesamt erlitten hat, nach den Angriffen auf Öllagerstätten – dem „schwarzen Regen“. Dies sind die Endzeiten.

Der derzeitige Rahbar steht dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden viel näher und schließt – meiner Meinung nach zumindest unter Bedingungen, die von außen diktiert werden könnten – jegliche Friedensgespräche mit dem Aggressor aus.

Er wird bis zum Ende kämpfen, das Volk wird bis zum Ende kämpfen, und die Exzesse, die sich in den letzten Jahrzehnten in der iranischen Gesellschaft angesammelt haben, hingen genau mit etwas sehr Subtilem zusammen: Die Islamische Revolutionsgarde ist grundsätzlich auf den „Krieg der Endzeit“ ausgerichtet, auf die Konfrontation mit dem Feind, auf den Kampf mit dem Dajjal, mit dem Antichrist. Und wenn diese Krieger, die eigentlich für die letzte Schlacht ausgebildet und vorbereitet waren, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt ein friedliches Leben führten, dann verfällt ein Krieger unter solchen Bedingungen natürlich. Er beginnt, sich mit Wirtschaft, Geschäft und Korruption zu beschäftigen. Wenn ein Krieger nicht kämpft, ist das gefährlich; er wird zu einer toxischen Ressource. Ein Krieger muss kämpfen. Und nun ist dieser Schleier des sogenannten friedlichen Lebens, in dem für viele Iraner alles seinen Sinn verloren hat, in dem alles langweilig geworden ist, in dem niemand verstanden hat, warum diese Sanktionen verhängt wurden, warum der Westen gehasst werden sollte – all das ist verschwunden. Jetzt sehen sie, warum es getan werden muss. Wenn sie den Westen nicht zerstören, wenn sie ihr Schicksal nicht erfüllen, dann werden ihr Regime, ihr System, ihre Kultur und ihr großes Land – das viel länger existiert als die Vereinigten Staaten oder das moderne Israel – angegriffen werden. Schließlich sind all diese Elemente der Identität – das große iranische Reich, die islamische Welt, die die Hälfte der Menschheit erobert hat – lebendig und jetzt in der iranischen Gesellschaft erwacht.

Der neue Herrscher des Iran verkörpert dies: neue Energie, neues Vertrauen. Die Iraner glauben, dass die Revolution von 1979 am Vorabend dieses historischen Ereignisses stattfand, an dem laut schiitischer Theologie die Ära der bösen Herrschaft in der Welt enden und der 12. Imam – Imam Mahdi – aus seinem Versteck hervortreten wird. Tatsächlich wurde alles zu diesem Zweck geschaffen.

Ich sprach mit Ayatollah Abdullah Javadi Amoli, der eine Fatwa über die Notwendigkeit des Dschihad zur vollständigen Zerstörung der Vereinigten Staaten, ihrer Führer und Israels und seiner Führer erlassen hat. Er sagte mir in Qom, der heiligen Hauptstadt: „Wir leben in einer Kultur der Erwartung.“ Und tatsächlich hat die iranische Gesellschaft in einer „Kultur des Wartens“ gelebt. Nach unserem Treffen mit ihm – einem tiefgründigen, philosophischen, poetischen, theologischen Treffen – gingen wir, und der Mann, der uns begleitete, ein Iraner, sagte: „Wie müde ich diese alten Männer bin, die immer über die Kultur des Wartens sprechen, während wir Sanktionen, Probleme und soziale Verbote haben.“ Es war eine Generationskluft: Die ältere Generation glaubte, dass es notwendig sei, auf das Ende der Zeit zu warten, während die jüngere Generation begann, desillusioniert zu werden und alles als Mythen zu betrachten. Und nun haben sich all diese Mythen – die Kultur des Wartens, die letzte Schlacht, der Kampf mit dem absoluten Feind – endlich historisch bestätigt. Sie haben auf ihren Moment gewartet.

Sie sehen Aggression, und die neue Generation, die nicht mehr verstanden hatte, warum es notwendig war, Israel und die USA zu hassen, warum es notwendig war, „Tod für Amerika!“ zu rufen, hat nun den Grund dafür erkannt. Die Zerstörung der Führung, die unglücklichen iranischen Mädchen, die durch den gezielten Angriff getötet wurden – die Amerikaner haben die Verantwortung dafür übernommen. All dies hat sie daran erinnert, worauf dieser Hass basiert.

Wir müssen genauer hinschauen, was mit dem Iran geschieht, denn wir kämpfen gegen denselben Feind. Wenn wir uns an die Gräueltaten erinnern, die ihre ukrainischen Satelliten gegen unser Volk begangen haben, sollten wir ebenfalls sehr schnell zur Besinnung kommen, aber wir sind diesbezüglich nachsichtiger. Die Iraner haben absolut Recht, wenn sie das Kind beim Namen nennen, die richtigen Ziele setzen und diese entschlossen und kompromisslos erreichen. Die Geschichte über Ayatollah Amoli in Qom bekommt nun eine andere Bedeutung: Ich denke, der Mann, der den Worten des alten Mannes über die Notwendigkeit des Abwartens skeptisch gegenüberstand, kämpft nun an vorderster Front gegen den Aggressor und verteidigt sein Land. Nach den Informationen, die ich aus dem Iran erhalte, ist dies tatsächlich der Fall.

Wenn Trump die iranische Gesellschaft spalten wollte, hat er genau das Gegenteil erreicht: Es sind radikalere politische und religiöse Persönlichkeiten an die Macht gekommen, die Rache für ihre persönlichen Verluste, für ihre Väter und für ihre Angehörigen nehmen werden. Die gesamte Nation befindet sich in derselben Lage. Die Iraner sind geeinter denn je und bereit, Israel von der Landkarte zu tilgen. Ich glaube nicht, dass sie Amerika erreichen werden, aber sie könnten durchaus den Sturz Trumps und der amerikanischen Weltordnung herbeiführen, indem sie ihre Mission erfüllen, ein multipolares System aufzubauen, für das auch wir in der Ukraine kämpfen.

Moderator: Übrigens haben amerikanische Quellen wiederholt berichtet, dass der Iran lange vor der aktuellen Eskalation einen Aktionsplan für den Fall eines direkten Angriffs durch die USA und Israel vorbereitet hatte. Die Strategie umfasst angeblich nicht nur Angriffe auf Militärstützpunkte und israelisches Territorium, sondern auch die Zerstörung ziviler Infrastruktur, was nicht nur in arabischen Staaten, sondern weltweit Chaos auslösen könnte. In diesem Zusammenhang kommt der Schließung der Straße von Hormus, die bereits enormen Druck auf die Weltmärkte ausübt, besondere Bedeutung zu. Ich würde gerne wissen, wie realistisch ein solches Szenario ist, ob der Iran bereit ist, einen globalen Wirtschaftskollaps zu verursachen, und welche Folgen dies haben könnte.

Alexander Dugin: Zunächst einmal handelt es sich hierbei nicht mehr um einen Plan, sondern bereits um eine Tatsache: Alle drei von Ihnen genannten Punkte werden bereits umgesetzt. Der Iran hatte natürlich einen solchen Plan; man dort wusste, wie alles enden würde, dass man dem Westen niemals vertrauen kann, dass man nicht verhandeln kann und erst recht nicht, dass man diesen Verhandlungen mit Trump vertrauen kann.

Und doch haben sie einen Fehler gemacht: Wenn sie wirklich darauf vorbereitet gewesen wären, dass diese Verhandlungen zu nichts führen würden, hätten sie erstens gar nicht erst daran teilgenommen und zweitens viel mehr darauf geachtet, ihre politische, militärische und religiöse Führung zu schützen. Ich halte das für einen Fehler. Und diese finsteren Gestalten – Kushner und Witkoff, denen wir, wie ich meine, ebenfalls naiv schmeicheln, indem wir ihr freundliches Lächeln für bare Münze nehmen – haben die Iraner nur getäuscht, indem sie ihre Bereitschaft zum Dialog überschätzt haben. Das ist eine wichtige Lektion für uns alle.

Ich denke, wir müssen verstehen, dass wir in der Ukraine nur mit einem echten, entscheidenden Sieg echte Ergebnisse erzielen können, und nicht durch irgendwelche Verhandlungen. Aber selbst die Iraner, die diesen Plan vorbereitet und so schnell, buchstäblich innerhalb einer Woche, umgesetzt haben, sind der Hypnose des Westens erlegen. Man kann dem Westen nicht trauen – niemandem, weder Trump, noch den Liberalen, noch Europa. Absolut niemandem. Denn es ist reine Täuschung: Wenn sie einen Waffenstillstand mit uns erreichen wollen, bedeutet das, dass es für sie von Vorteil ist, für uns aber wäre es eine Katastrophe. Bis wir gewinnen, bis wir diese unumkehrbare multipolare Welt schaffen, gibt es nichts mit ihnen zu besprechen; wir dürfen nur aus einer Position der Stärke heraus mit ihnen sprechen und unsere Interessen verteidigen. Der Iran hat diesen Plan entwickelt, ihn umgesetzt, aber dennoch irgendwann der Hypnose erlegen. Je weniger Kontakt zum Westen, desto ruhiger und zuverlässiger.

Wie wird es enden? Die Frage läuft meist darauf hinaus, wann der endgültige Zusammenbruch des Welt-Systems eintreten wird und ob der nukleare Faktor im Verlauf dieser katastrophalen Prozesse zum Tragen kommen wird. Werden die USA, wenn sie das Scheitern der gesamten Operation und die Hoffnungslosigkeit ihrer Position erkennen, wenn sie sich nach dem Trägheitsszenario bewegen, einen Atomschlag gegen den Iran starten? Das könnte die Situation verändern, aber selbst der Einsatz strategischer oder vielmehr taktischer Atomwaffen wird nicht ausreichen, um den Iran zu brechen. Wir sprechen also von etwas ganz anderem. Wird Amerika sein gesamtes Waffenarsenal einsetzen, um den Iran einfach zu zerstören und ihn in etwas wie Gaza zu verwandeln? Das ist eine offene Frage. Tatsache ist jedoch, dass wir entweder am Rande des Dritten Weltkriegs stehen – oder uns bereits in seiner ersten Phase befinden – oder am Rande eines globalen Zusammenbruchs des gesamten Finanz- und Wirtschaftssystems.

Wenn irgendjemand auf der Welt noch glaubt, dass „alles in Ordnung ist, alles gut wird, alles vorübergehen wird“, dann ist das nur eine psychologische Abwehrreaktion des Geistes gegen Informationen, mit denen er nicht umgehen kann. Im Islam gibt es eine Überlieferung, die besagt: Wenn die Engel ihre Trompeten blasen und das Kommen des Jüngsten Gerichts verkünden, wird nur der Maultiertreiber, der in diesem Moment gerade seinen Sattel zurechtmacht, es hören und seine Ohren zum Himmel erheben. Er wird rennen und allen zurufen: „Hört, die Engel haben ihre Trompeten geblasen, das Ende der Zeit naht!“ Und sie werden ihm antworten: „Wir hören nichts.“ Das ist ein perfektes Bild für die heutige Welt. Alle sagen: „Komm schon, das Öl wird zurückkommen, Dubai wird wieder aufgebaut werden, die Immobilienpreise werden wieder steigen.“ Aber es wird nie mehr so sein wie zuvor. Es wird anders sein.

Wer wird gewinnen, wer wird wen vernichten – nichts ist vorbestimmt, aber es steht extrem viel auf dem Spiel. Einige Dinge hängen von uns ab, von Russland, einige von China und viele, wenn nicht sogar alle, vom Iran – ob er seine Ziele erreichen und den aggressiven israelischen Staat, der in die Hände religiöser Extremisten gefallen ist, von der Erde tilgen und die USA bekämpfen kann. Wie werden sich andere islamische Länder verhalten?

Der rosige Traum Dubais und der Emirate von einem sicheren internationalen Drehkreuz ist längst vorbei: Es ist kein Zentrum mehr, in dem man viel Geld verdienen kann, sondern eine Peripherie, die bald vom Sand bedeckt sein wird und in der alles zu den Prinzipien der Beduinen zurückkehren wird. Vielleicht ist es sogar besser so: Die Gesellschaft wird traditionell werden, und das moralische Ansehen der arabischen Völker wird gerettet werden.

Jeder muss jetzt die Prüfung ablegen. Man kann sie überspringen, man kann sich entscheiden, nicht hinzugehen, aber dann wird man aus der Kategorie derjenigen entfernt, die Entscheidungen treffen, die als Subjekte und nicht als Objekte der Weltpolitik teilnehmen. Deshalb bin ich überzeugt, dass sich jeder in das Geschehen einbringen, seine Positionen und Strategien definieren muss.

Indien zum Beispiel hat sich kürzlich zu meinem großen Bedauern damit gebrüstet, dass es den Israelis die Koordinaten eines iranischen Schiffes mitgeteilt hat, wodurch diese es versenken konnten. In diesem Fall weicht Indien von der Position einer multipolaren Welt ab. So sollten souveräne Zivilisationsstaaten, insbesondere diejenigen, die zu den BRICS gehören, nicht handeln. Sich zu sehr auf die Seite des Angreifers zu stellen, ist ein leichtsinniger Schritt. Aber Indien ist eine große Zivilisation, der große Staat Bharat, und wir werden dort viele neue Entwicklungen sehen. Alle globalen Akteure werden derzeit auf die Probe gestellt, und das gilt für alle, auch für uns, denn wir befinden uns in einer völlig anderen Lage.

Moderator: Lassen Sie mich Ihnen eine letzte Frage stellen. Wie wird sich die aktuelle globale Wirtschaftslage auf Russland auswirken? Kirill Dmitriev merkt beispielsweise an, dass der Ölpreis von über 100 Dollar pro Barrel sicherlich in unser Interesse ist. Sind wir in dieser Situation die Nutznießer, oder wird uns die globale Krise dennoch überwältigen, wenn sie unvermeidlich eintritt?

Alexander Dugin: Zunächst einmal scheint es mir in einer so kritischen Situation, in der religiöse, ethische, moralische und geopolitische Faktoren eine Rolle spielen, etwas unangemessen, nur darüber zu sprechen, wer der Nutznießer ist und wer davon profitieren wird. Diese Sanktionen werden uns in geringerem Maße betreffen.

Dieser Zusammenbruch wird wahrscheinlich weniger Auswirkungen auf Russland haben, da wir bereits unter Sanktionen stehen und von der westlich orientierten Wirtschaft abgeschnitten sind, sodass es uns egal ist. Je schneller alles zusammenbricht, desto besser, meiner Meinung nach. Wir haben uns bereits angepasst und uns der Souveränität zugewandt. Wir haben immer noch unsere Partner, den Iran, und der Rest der Menschheit bleibt bei uns. Was den Westen betrifft, so glaube ich nicht, dass wir Mitleid haben werden, wenn dieser Zusammenbruch ihn vernichtet, denn so wie er sich in letzter Zeit verhalten hat, hat er es verdient.

Daher würde ich die Position vertreten: „Tritt einen Mann, wenn er am Boden liegt.“ Es lohnt sich nicht, vom Leiden und Tod von Menschen zu profitieren; wir müssen unsere eigenen Leute unterstützen, und unsere „eigenen“ sind bereits definiert. In dieser Situation müssen wir unsere Souveränität mit allen Mitteln, auch wirtschaftlichen, verteidigen und jede Gelegenheit nutzen, die uns stärkt.

Im Moment werden unsere Feinde deutlich schwächer. Sie sind gespalten und verwirrt: Einige unterstützen Trump und Israel, andere nicht. Unter den europäischen Ländern herrscht Uneinigkeit; sie eilen von einer Seite zur anderen, und das ist sehr gut so. Im Lager unserer Feinde herrscht Panik. Das ist für uns äußerst vorteilhaft, und wenn es zum Zusammenbruch und Untergang der bestehenden Weltwirtschaft führt, werden wir, offen gesagt, nur davon profitieren – wir werden ein gerechteres, korrekteres und, wenn Sie so wollen, humaneres und demokratischeres globales Finanz- und Wirtschaftssystem aufbauen.