„Das geht uns sicherlich nichts an“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch, zu einem Zeitpunkt, an dem die gesamte Aufmerksamkeit des Westens auf Präsident Trumps Pläne für Grönland gerichtet zu sein scheint. „Ich denke, sie werden das unter sich klären.“

Putin räumte ein, dass letztlich die USA und Dänemark diese Frage klären müssen, deutete jedoch interessanterweise an, dass er eher mit der Position der USA sympathisiert, da er als Modell für die Lösung des Streits die historische Übernahme Alaskas durch die USA anführte. Außerdem stellte er eine schnelle Rechnung auf.

Er distanzierte sich von den Streitigkeiten und der Pattsituation innerhalb der NATO und gab bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Moskau, deren Vorsitz er innehatte, einige vermittlungsähnliche Ratschläge.

Putin erklärte, dass Russland Erfahrung mit dem Verkauf arktischer Gebiete an die Vereinigten Staaten habe, und erinnerte daran, dass das Russische Reich 1863 die weitläufige und ressourcenreiche Halbinsel Alaska für 7,2 Millionen Dollar verkauft habe.

„Bei den heutigen Preisen und unter Berücksichtigung der Inflation der letzten Jahrzehnte entspricht diese Summe etwa 158 Millionen Dollar“, sagte Putin. Er sagte weiter, dass Grönland etwas größer als Alaska sei und ein ähnlicher Deal daher einen Preis von etwa 200 bis 250 Millionen Dollar für Grönland ergeben hätte.

Unter Berücksichtigung des relativen Goldwerts zu dieser Zeit beschrieb er, dass der tatsächliche Wert auf „wahrscheinlich etwa 1 Milliarde Dollar” steigen könnte. Und er schloss mit den Worten: „Nun, ich denke, die Vereinigten Staaten können sich eine solche Summe leisten.”

Was die politische Seite angeht, betonte er zwar, dass Moskau kein Interesse daran habe, sich in diesen rein westlichen Streit einzumischen, sagte aber: „Übrigens hat Dänemark Grönland immer wie eine Kolonie behandelt und war ziemlich hart, wenn nicht sogar grausam zu ihm. Aber das ist eine ganz andere Sache, und kaum jemand interessiert sich derzeit dafür.“

Dieser gut getimte Seitenhieb gegen Dänemark erfolgte vor dem Hintergrund, dass Moskau seit langem verärgert über das kleine skandinavische Land ist, weil es die Ukraine überproportional unterstützt – sogar mit einem Pilotprogramm und der Entsendung von Kampfflugzeugen.

Der russische Staatschef erwähnte auch beiläufig den Erwerb der US-amerikanischen Jungferninseln:

Er fügte hinzu, dass Dänemark 1917 die Amerikanischen Jungferninseln an Washington verkauft habe, um im Gegenzug die Anerkennung seines Eigentums an Grönland zu erlangen, und dass Russland selbst 1867 Alaska an die USA abgetreten habe.

Was Grönland betrifft, so haben Washington und die NATO-Führung (insbesondere Mark Rutte) tiefe Besorgnis über vermeintliche russische und chinesische Vorstöße in der Arktisregion vor der großen Insel im hohen Norden geäußert.

Übersetzung von „X“: Putin rechnet: Was Grönland betrifft … nun, das geht uns überhaupt nichts an – was mit Grönland geschieht. Aber wir haben Erfahrung mit der Lösung ähnlicher Probleme mit den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert, ich glaube, es war 1867. Wie wir wissen, verkaufte Russland Alaska, und die Vereinigten Staaten kauften es von uns. Wenn ich mich recht erinnere, beträgt die Fläche Alaskas etwa 1.717.000 Quadratkilometer – vielleicht etwas mehr. Und die Vereinigten Staaten haben Alaska für 7,2 Millionen US-Dollar von uns gekauft. Nach heutigen Preisen, unter Berücksichtigung der Inflation über all diese Jahrzehnte, würde dieser Betrag etwa 158 Millionen Dollar betragen. Die Fläche Grönlands ist etwas größer – etwa 2.166.000 Quadratkilometer, vielleicht auch etwas mehr. Das ist eine Differenz von etwa 450.000 Quadratkilometern. Wenn man dies also mit den Kosten vergleicht, die den Vereinigten Staaten für den Kauf Alaskas entstanden sind, dann würde der Preis für Grönland bei etwa 200 bis 250 Millionen Dollar liegen.

Russland hingegen dürfte sich eher über diese Uneinigkeit innerhalb des Bündnisses freuen. Selbst Reuters hat angemerkt: „Moskau hat mit Schadenfreude beobachtet, wie US-Präsident Donald Trumps Bestrebungen, Grönland zu erwerben, die Kluft zwischen Washington und Europa vergrößert haben, obwohl seine Schritte Auswirkungen auf Russland haben könnten, das bereits stark in der Arktis präsent ist.“

