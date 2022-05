Putin sagt, Europas Ölsanktionen seien „wirtschaftlicher Selbstmord

brecorder.com: Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Dienstag, der Ölsektor befinde sich in einem „tektonischen Wandel“, behauptete aber, Europa begehe mit seinen Sanktionen gegen Moskau wegen der Ukraine „wirtschaftlichen Selbstmord“.

Mit dem Versuch, die russischen Energielieferungen zu unterbinden, schade Europa nur sich selbst, sagte Putin und forderte die Staatsbeamten auf, die „schlecht durchdachten“ Maßnahmen des Westens zum Vorteil des Landes zu nutzen.

Auf einer Energiekonferenz sagte er, dass Europa als Folge seiner Maßnahmen mit höheren Energiepreisen und einer höheren Inflation rechnen müsse.

„Natürlich ist ein solcher wirtschaftlicher Selbstmord eine innere Angelegenheit der europäischen Länder“, sagte Putin.

Nachdem der Kreml am 24. Februar Truppen in die Ukraine entsandt hatte, verhängte der Westen Sanktionen gegen Russland in bisher nicht gekanntem Ausmaß.

Putin sagt, Russland werde reagieren, wenn die NATO Schweden und Finnland militärisch aufrüstet

Die westlichen Länder haben sich bei der Ankündigung von Sanktionen eng abgestimmt, sind aber nicht im gleichen Tempo vorgegangen, wenn es um russisches Öl und Gas geht.

Putin hofft, die Lieferungen an „befreundete“ Länder umleiten zu können, da die europäischen Länder nach Möglichkeiten suchen, sich von russischer Energie zu lösen.

Putin sagte, Europas „chaotische Handlungen“ schadeten nicht nur seiner eigenen Wirtschaft, sondern führten auch zu einem Anstieg der Einnahmen aus Öl und Gas für Russland.

„Die Veränderungen auf dem Ölmarkt sind tektonischer Natur, und es ist unwahrscheinlich, dass wir nach dem alten Modell weitermachen können“, sagte er.

„Unter den neuen Bedingungen ist es wichtig, nicht nur Öl zu fördern, sondern auch die gesamte vertikale Kette bis zum Endverbraucher aufzubauen“, fügte er hinzu.

Putin sagte, die Regierung werde den Unternehmen helfen, ihr Geschäftsmodell zu ändern.

Der Kremlchef sagte, der Staat werde dabei helfen, die Logistik sowie die Tiefenverarbeitung von Kohlenwasserstoffen zu verbessern und Zahlungen in Landeswährungen zu gewährleisten.