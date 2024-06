Putin warnt den Westen vor Aufrüstung und Atomwaffenarsenal der Ukraine und Dr. Mearsheimers Kommentar dazu

“Wir haben eine Nukleardoktrin. Sehen Sie, was darin steht. Wenn jemand unsere Souveränität und territoriale Integrität bedroht, sind wir bereit, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen. Dies sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Die USA sind das einzige Land, das im Zweiten Weltkrieg Atomwaffen eingesetzt hat.

Hiroshima, Nagasaki, 20 Kilotonnen.

Unsere taktischen Atomwaffen haben 70, 75 Kilotonnen.

"We have a nuclear doctrine. Look what it says. If someone's actions threaten our sovereignty and territorial integrity, we consider it possible for us to use all means at our disposal. This should not be taken…