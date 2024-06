Mitochondriale* Gesundheit ist eine wichtige Gegenmaßnahme gegen das globale Indoktrinationsprogramm

Analyse von Dr. Joseph Mercola

*Als Mitochondrium oder Mitochondrion wird ein Zellorganell bezeichnet, das von einer Doppelmembran umschlossen ist und eine eigene Erbsubstanz enthält, die mitochondriale DNA. Mitochondrien kommen als kugel- oder röhrenförmige Gebilde in den Zellen fast aller Eukaryoten vor, nicht aber bei Prokaryoten.

Die Geschichte auf einen Blick

In seinem Buch „Das indoktrinierte Gehirn: Wie Sie den globalen Angriff auf Ihre geistige Freiheit erfolgreich abwehren“ erklärt Dr. Michael Nehls, wie chronischer Stress und Angstmacherei zu einer gehemmten Neurogenese im Hippocampus und einer verminderten geistigen Widerstandsfähigkeit geführt haben, was die Indoktrination erleichtert

Ihre Neurologie wird auf vielfältige Weise angegriffen, was Ihre Kognition beeinträchtigen kann. Die gute Nachricht ist, dass Sie, sobald Sie verstanden haben, wie dies geschieht, proaktive Schritte unternehmen können, um Ihre neurologische Gesundheit zu schützen und sich gleichzeitig gegen Indoktrination zu „impfen“

Es gibt zwei Denksysteme: das Nicht-Denken (System 1) und das kritische Denken (System 2). Stress und eine schlechte Gesundheit der Mitochondrien beeinträchtigen die Aktivierung von System 2

Lebensstilfaktoren wie Sinnhaftigkeit, die Versorgung mit allen wichtigen Mikronährstoffen, insbesondere Vitamin D und Jod, soziale Kontakte, Bewegung und Schlaf fördern die Neurogenese des Hippocampus, die für die lebenslange neurologische Gesundheit unerlässlich ist

Zu den wesentlichen Ernährungsfaktoren für die Gesundheit der Mitochondrien und die Energieproduktion gehören die Begrenzung der Linolsäurezufuhr, der Verzehr der richtigen Kohlenhydrate in optimaler Menge und die Begrenzung der Fette sowie die Beibehaltung eines niedrigen Serotonin- und Östrogenspiegels. Bestimmte Nahrungsergänzungsmittel sind ebenfalls hilfreich

Das obige Video zeigt ein Interview mit Dr. Michael Nehls, dem Autor von „The Indoctrinated Brain: How to Successfully Fend Off the Global Attack on Your Mental Freedom“ (Das indoktrinierte Gehirn: Wie Sie den globalen Angriff auf Ihre geistige Freiheit erfolgreich abwehren können), in dem aus neurowissenschaftlicher Sicht beschrieben wird, wie bestimmte Veränderungen im Gehirn uns anfälliger für Indoktrination machen und wie viele der Faktoren, die diese Veränderungen überhaupt erst verursachen, in den letzten vier Jahren weltweit umgesetzt wurden.

Die Medien und die führenden Politiker der Welt haben einen perfekten Teufelskreis geschaffen, der mit Panikmache, Zielverschiebung und schlechten Gesundheitsratschlägen beginnt, die chronischen Stress und wichtige Ernährungsmängel verursachen, was zu chronisch erhöhten Stresshormonspiegeln führt, was wiederum eine chronisch gehemmte Neurogenese im Hippocampus zur Folge hat, was wiederum zu einer chronisch verringerten psychischen Belastbarkeit führt, was wiederum chronischen Stress fördert.

Das Ergebnis dieses Kreislaufs ist eine stetige Verschlechterung des autobiografischen Gedächtnisses, was die Indoktrination erleichtert.

Wie der Titel seines Buches verdeutlicht, wurde die ganze Welt einer Art Indoktrinationsprotokoll unterworfen – und zwar einem sehr erfolgreichen -, das dazu geführt hat, dass viele scheinbar nicht mehr in der Lage sind, selbst zu denken oder Informationen logisch zu bewerten.

Auch die Raten von Depressionen und Alzheimer steigen weltweit sprunghaft an, und das Erkrankungsalter für beide Krankheiten sinkt rapide. Die Ursachen für den Anstieg der psychischen und neurologischen Probleme werden jedoch nicht beseitigt. Im Gegenteil, die Ursachen werden sogar noch verstärkt. „Kann das nur ein Zufall sein?“ fragt Nehls in seinem Buch.

Die zwei Denksysteme

Wie von Nehls erklärt, gibt es zwei Arten von Denksystemen. System 1 ist das Nicht-Denken und System 2 ist das Denken. Um Ihr Verhalten bewusst zu ändern, müssen Sie zunächst erkennen, dass eine Änderung notwendig oder zumindest vorteilhaft ist, und das erfordert die Bereitschaft, geistige Energie in das Denken zu investieren.

Unser Gehirn arbeitet standardmäßig die meiste Zeit in System 1. System 2 wird nur durch eine bewusste Entscheidung aktiviert, wenn Sie erkennen: „Hey, ich halte besser inne und denke darüber nach.“ Wenn Sie jedoch nicht über die geistige Energie verfügen, ist die Aktivierung von System 2 unwahrscheinlich, selbst wenn Ihr Leben davon abhängen könnte. Wie Nehls in seinem Buch betont, ist es bei geistiger Erschöpfung „fast unmöglich, die beste Lösung für ein Problem zu finden“.

Wenn man keine Energie zum Denken hat, bleibt man in System 1 stecken, einem gewohnheitsmäßigen Zustand, in dem man nicht denkt und einfach auf Autopilot handelt. System 1 veranlasst uns auch dazu, dem Denken der Masse oder Massenbewegungen zu folgen, weil wir in der Mehrheit eine gewisse Sicherheit sehen. Allein zu stehen ist riskant und im Grunde unvorstellbar, wenn man keine logische Grundlage oder Begründung dafür hat.

Die schlechte Nachricht ist also, dass Ihre Neurologie auf vielfältige Weise angegriffen wird, was Ihre Kognition beeinträchtigen kann. Die gute Nachricht ist, dass Sie, sobald Sie verstanden haben, wie dies geschieht, proaktive Schritte unternehmen können, um Ihre neurologische Gesundheit zu schützen und sich gleichzeitig gegen Indoktrination zu „impfen“.

Wie Ihr autobiografisches Gedächtnis funktioniert

Ihr autobiografisches Gedächtnis ermöglicht es Ihnen, eine einzigartige Individualität zu bilden. Die vier Schlüssel zum autobiografischen Gedächtnis sind: wo etwas passiert ist, wann es passiert ist, was passiert ist und wie es sich angefühlt hat. Im obigen Videoclip erklärt Nehls, wie das autobiografische Gedächtnis funktioniert.

Von diesen vier Erinnerungsfaktoren ist die emotionale Assoziation (wie Sie sich gefühlt haben) von größter Bedeutung. Wenn etwas aufregend oder beängstigend ist, wird die Erinnerung an das Wo, Wann und Was im Gedächtnis zementiert und kann leicht wieder hervorgeholt werden, indem man einfach an das gleiche Gefühl erinnert wird.

Das Kurzzeitgedächtnis wird im Frontallappen des Gehirns gespeichert. Hier wird nichts aufgezeichnet, so dass auch keine langfristigen Erinnerungen entstehen. Autobiografische Erinnerungen werden in den Hippocampi gespeichert, die sich in den Schläfenlappen des Gehirns befinden. Es gibt zwar zwei davon, einen auf jeder Seite, aber die meisten bezeichnen sie einfach als einen einzigen Hippocampus.

Ohne Ihren Hippocampus wären Sie nicht in der Lage, sich an etwas länger als ein paar Sekunden zu erinnern. Aber selbst mit einem voll funktionsfähigen Hippocampus können Sie nicht jeden Moment Ihres Lebens speichern. Ihr Hippocampus trifft ständig Entscheidungen darüber, woran er sich erinnert und was er vergisst, und die primäre Auswahl basiert auf dem Grad der emotionalen Aufladung.

Angst ist ein bewährtes Mittel, um sicherzustellen, dass sich jemand an etwas erinnert. Der Hippocampus speichert die emotionalen Reaktionen auf den Zeitpunkt und den Ort (wann und wo), an dem das emotional aufgeladene Ereignis stattgefunden hat, im Gyrus dentatus, einem Bereich innerhalb des Hippocampus, während die Einzelheiten des Ereignisses und die Art und Weise, wie Sie sich gefühlt haben (was und wie), im Cornu ammonis, einem anderen Bereich innerhalb des Hippocampus, gespeichert werden.

Die Funktion Ihrer Mitochondrien hat direkten Einfluss auf Ihre Fähigkeit, das System-2-Denken zu aktivieren

Der Grund, warum Sie sich am Ende eines anstrengenden Tages geistig erschöpft fühlen, ist, dass Ihr Hippocampus seine maximale Kapazität erreicht hat und keine Energie mehr hat, um weitere Informationen zu verarbeiten.

“Gut funktionierende Mitochondrien produzieren Energie effizienter, was sich direkt in einer gesteigerten Fähigkeit zum kritischen Denken im System 2 niederschlägt.”

Dies ist nur ein Grund, warum es so wichtig ist, die Gesundheit Ihrer Mitochondrien zu optimieren. Gut funktionierende Mitochondrien produzieren Energie effizienter, was sich direkt in einer gesteigerten Fähigkeit niederschlägt, Ihre System-2-Fähigkeiten zum kritischen Denken zu nutzen. In einem späteren Abschnitt werde ich auf den wichtigsten Faktor für die Optimierung Ihrer mitochondrialen Energieproduktion eingehen.

Um für weitere Informationen aufnahmefähig zu sein, muss Ihr Hippocampus die Eindrücke des Tages in die permanente Speicherung im Neocortex übertragen, und das geschieht während des Tiefschlafs. Interessanterweise werden nur die emotional aufgeladenen „Was“- und „Wie“-Teile des Gedächtnisses in die neokortikale „Festplatte“ zur langfristigen Speicherung übertragen.

Das „Wo“ und „Wann“ verbleibt lebenslang im Gyrus dentatus. Wenn diesen Indexneuronen (so genannt, weil sie wie ein Register für Gedächtnisfragmente funktionieren) etwas zustößt, kann das passende „Was“ und „Wie“ im Neocortex nicht gefunden werden. Und jetzt kommt der wichtige Teil.

Ihr Gyrus dentatus kann jeden Tag Tausende von neuen Neuronen produzieren, solange Sie leben. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Ihre autobiografischen Gedächtnisspeicher bis zum Tag Ihres Todes aufbauen können.

Wenn Ihre Fähigkeit, neue Indexneuronen zu bilden, beeinträchtigt oder gehemmt ist, müssen alte Indexneuronen verwendet werden, und dabei werden alte Zeit- und Ortsfragmente überschrieben. Mit der Zeit kommt es also zu einem Gedächtnisverlust. Wie Nehls feststellte, führt eine chronische langfristige Hemmung der Neurogenese im Hippocampus zu Alzheimer.

Neugier als Gradmesser für die neurologische und mitochondriale Gesundheit

Da neue Indexneuronen „hungrig“ nach Informationen sind, nimmt auch die Neugier ab, wenn weniger von ihnen gebildet werden. Im Grunde genommen kann Ihre Neugier als Gradmesser für Ihre neurologische Gesundheit dienen. Ich würde behaupten, dass, da geistige Energie erforderlich ist, um auf Neugier zu reagieren, diese auch als Indikator für die Energieproduktion der Mitochondrien dienen kann.

Kurz gesagt, wenn Sie ein kritischer Denker mit einem großen Sinn für kindliche Neugier sind, ist Ihre mitochondriale Energieproduktion wahrscheinlich hoch. Wenn Sie zu erschöpft sind, um kritisch oder kreativ zu denken, ist Ihr Stoffwechsel wahrscheinlich niedrig.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Neugierde eine wesentliche Voraussetzung für die Fähigkeit ist, im Leben Entscheidungen zu treffen. Je mehr Entscheidungen Sie treffen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mehr Freude empfinden. Wenn Sie nicht genügend Zellenergie haben, nimmt Ihre Neugierde ab und damit auch Ihre Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ich empfehle Ihnen dringend, alles zu tun, was Sie können, um Ihre Neugier zu steigern, damit Sie ein Maximum an Freude in Ihrem Leben erleben können.

Beispiel aus der realen Welt

Ashley Armstrong, Mitbegründerin von Angel Acres Egg Co. und der Nourish Cooperative, ist ein perfektes Beispiel dafür. Im obigen Video erzählt sie von ihrer Reise zur Wiedererlangung der Fähigkeit, Zellenergie zu erzeugen, und wie dies ihr Leben veränderte, da sie nicht genug Energie hatte, um richtig zu denken.

Das Gehirn macht etwa 2 % des Körpergewichts aus, verbraucht aber 20 % der Energie, die der Körper produziert. Aus diesem Grund ist ein Überschuss an Zellenergie notwendig, damit Ihr Gehirn optimal arbeiten kann.

Ashley hätte einfach nicht genug Zellenergie gehabt, um die Entscheidungen zu treffen, die sie getroffen hat, wenn sie nicht ihre Gesundheit verbessert hätte. Faktoren wie überschüssige Linolsäure, Östrogen und Endotoxine haben ihre Zellenergie erschöpft, die für energieintensive Entscheidungen entscheidend ist.

Ihre Verwandlung unterstreicht, wie wichtig es ist, sich um seine Gesundheit zu kümmern, um die Energie zu gewinnen, die man braucht, um bedeutende Veränderungen im Leben vorzunehmen. Die Vermeidung von Ernährungsfallen wie Samenölen spielte eine Schlüsselrolle auf dieser Reise und ermöglichte es ihr, eine neu entdeckte Fähigkeit für mutige Entscheidungen zu nutzen – ein Beweis für die tiefgreifenden Auswirkungen der wiedergewonnenen Zellenergie auf ihre Fähigkeit, die Entscheidungen des Lebens zu treffen.

Es ist mein aufrichtiger Wunsch und meine Hoffnung, dass Sie sich von ihrer Reise inspirieren und befähigen lassen, in Ihrem eigenen Leben ähnliche Entscheidungen zu treffen und die Freude zurückzugewinnen, die Ihnen zusteht. Stellen Sie sich vor, die fast grenzenlose Freude zu erleben, die Ashley mit ihren 1.000 Hühnern und den vier Herdenschutzhunden unten hat.

Was fördert und zerstört die autobiografischen Indexneuronen?

Um eine lebenslange Produktion gesunder neuer Indexneuronen zu gewährleisten, müssen die folgenden Faktoren berücksichtigt werden. Umgekehrt wird ein Mangel an einem dieser Faktoren die Produktion von Hippocampus-Neuronen beeinträchtigen.

Einen Sinn im Leben haben – Nehls zufolge steigt das Risiko, eine Hippocampus-Demenz, d. h. Alzheimer, zu entwickeln, exponentiell an, wenn man keinen Sinn im Leben hat.

– Nehls zufolge steigt das Risiko, eine Hippocampus-Demenz, d. h. Alzheimer, zu entwickeln, exponentiell an, wenn man keinen Sinn im Leben hat. Ernährung – Für ein optimales Wachstum des Hippocampus darf es an keinem der essenziellen Mikronährstoffe mangeln. Zu den wichtigsten gehören jedoch Jod und Vitamin D. Laut Nehls ist ein Vitamin-D-Spiegel von 40 bis 60 ng/ml (100 bis 150 nmol/L) für die immunologische und neurologische Gesundheit erforderlich.

– Für ein optimales Wachstum des Hippocampus darf es an keinem der essenziellen Mikronährstoffe mangeln. Zu den wichtigsten gehören jedoch Jod und Vitamin D. Laut Nehls ist ein Vitamin-D-Spiegel von 40 bis 60 ng/ml (100 bis 150 nmol/L) für die immunologische und neurologische Gesundheit erforderlich. Soziales Leben – Liebevolle, intime Beziehungen fördern die Freisetzung von Oxytocin, das einer der stärksten derzeit bekannten Wachstumsfaktoren des Hippocampus ist. Umgekehrt wirken sich Isolation und Einsamkeit deutlich nachteilig auf die Leistung des Hippocampus aus. Ein weiterer Grund, warum Gesellschaft so wichtig ist, besteht darin, dass sie emotionale Erfahrungen und Gespräche ermöglicht, die für das Überleben der Hippocampus-Neuronen erforderlich sind. Welche Neuronen auch immer produziert werden, sie sterben ab, wenn es keine neuen Erfahrungen zu speichern gibt, und die Produktion nimmt ab, wenn der Mangel an Erfahrungen chronisch ist.

– Liebevolle, intime Beziehungen fördern die Freisetzung von Oxytocin, das einer der stärksten derzeit bekannten Wachstumsfaktoren des Hippocampus ist. Umgekehrt wirken sich Isolation und Einsamkeit deutlich nachteilig auf die Leistung des Hippocampus aus. Ein weiterer Grund, warum Gesellschaft so wichtig ist, besteht darin, dass sie emotionale Erfahrungen und Gespräche ermöglicht, die für das Überleben der Hippocampus-Neuronen erforderlich sind. Welche Neuronen auch immer produziert werden, sie sterben ab, wenn es keine neuen Erfahrungen zu speichern gibt, und die Produktion nimmt ab, wenn der Mangel an Erfahrungen chronisch ist. Bewegung – Es hat sich gezeigt, dass Bewegung das Wachstum des Hippocampus (Neurogenese) sehr wirksam anregt. In seinem Buch zitiert Nehls Untersuchungen, die zeigen, dass Senioren, die täglich eine Stunde zügig spazieren gehen, ihren Hippocampus innerhalb eines Jahres um 2 % vergrößern können. Zum Vergleich: Alzheimer-Patienten verlieren pro Jahr etwa 5 % ihres Hippocampus-Volumens, sobald der Krankheitsprozess begonnen hat.

– Es hat sich gezeigt, dass Bewegung das Wachstum des Hippocampus (Neurogenese) sehr wirksam anregt. In seinem Buch zitiert Nehls Untersuchungen, die zeigen, dass Senioren, die täglich eine Stunde zügig spazieren gehen, ihren Hippocampus innerhalb eines Jahres um 2 % vergrößern können. Zum Vergleich: Alzheimer-Patienten verlieren pro Jahr etwa 5 % ihres Hippocampus-Volumens, sobald der Krankheitsprozess begonnen hat. Schlaf – Ihr Hippocampus kann nur im Schlaf neue Neuronen bilden, wenn er nicht damit beschäftigt ist, neue Erfahrungen zu sammeln. Es ist bekannt, dass Melatonin die Neurogenese im Hippocampus anregt, und das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Laut Nehls dauert es etwa zwei Wochen, bis die Neurogenese nach chronischem Schlafentzug wieder einsetzt.

– Ihr Hippocampus kann nur im Schlaf neue Neuronen bilden, wenn er nicht damit beschäftigt ist, neue Erfahrungen zu sammeln. Es ist bekannt, dass Melatonin die Neurogenese im Hippocampus anregt, und das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Laut Nehls dauert es etwa zwei Wochen, bis die Neurogenese nach chronischem Schlafentzug wieder einsetzt. Zeit – Mehr tun zu wollen oder zu müssen, als machbar ist, erzeugt Stress, und Stresshormone hemmen nicht nur die Neurogenese, sondern fördern auch die Neurodegeneration. Aber auch Langeweile (zu viel Zeit zu haben) ist nicht gut, da die Wachstumsimpulse für neue Neuronen fehlen. Der ideale Zustand, so Nehls in seinem Buch, ist Eustress – „positiver Stress, verursacht durch herausfordernde, aber machbare Aufgaben“.

Der globale Angriff auf die menschliche Seele

In seinem Buch fragt sich Nehls, ob die Indoktrinationsbemühungen der letzten vier Jahre Teil einer noch größeren Agenda sein könnten. Er zitiert aus seinem Buch „Das indoktrinierte Gehirn“:

„Damit die Gesellschaft das Betriebssystem der Technokraten annimmt, dürfen Widersprüche zur eigenen Geschichte nicht mehr wahrnehmbar sein. Es darf keine Dissonanz zwischen den eigenen Erfahrungen aus früheren Zeiten und den neuen Erwartungen, Versprechungen und Forderungen der Technokraten oder der Alltagsrealität einer zukünftigen KI-gesteuerten Existenz geben … Um zu funktionieren, muss das [soziale Betriebssystem] SOS nicht nur ein Teil des autobiografischen Gedächtnisses sein, sondern auch die konkurrenzlose Grundlage, auf der alle anderen autobiografischen Gedächtnisinhalte beruhen … Nur durch das Überschreiben der alten Indexneuronen werden Diskrepanzen verhindert und die umprogrammierten Menschen nicht durch attraktivere alternative Lebensentwürfe verunsichert … Das frühere Selbst, bestehend aus allen autobiographischen Erinnerungen und den damit verbundenen Gefühlen, Hoffnungen und Werten, würde dann gelöscht und bewusst durch eine technokratisch konstruierte Identitätsgrundlage ersetzt …“

Wie man die Neurogenese im Hippocampus erfolgreich zerstört

Die Untergrabung der Neurogenese im Hippocampus ist die perfekte Strategie, wenn man eine Bevölkerung umprogrammieren will, um das Unannehmbare zu akzeptieren und eine ansonsten unwillkommene Welt einzuführen, stellt Nehls fest. Um dies mit einem gewissen Maß an Erfolg zu tun, ist ein zweigleisiger Angriff erforderlich:

Die Neuproduktion von Indexneuronen muss radikal unterdrückt werden, während die vorhandenen Neuronen gleichzeitig durch neurodegenerative Maßnahmen dezimiert werden müssen. Verbleibende Indexneuronen, die für den Zugang zu autobiografischen Erinnerungen genutzt werden, müssen sukzessive mit dem technokratischen Narrativ überschrieben werden.

Wie die Welt erfolgreich indoktriniert wurde

Wie Nehls feststellt, wurden beide Angriffsstrategien zu Beginn der COVID-Pandemie weltweit umgesetzt.

Neue Indexneuronen werden durch Sauerstoffentzug (man denke an Masken), Vitamin-D-Mangel (erinnern Sie sich an die unerbittliche „Entlarvung“ von Vitamin-D-Behauptungen?), Alkoholvergiftung (warum wurden Schnapsläden offen gehalten, während alles andere schließen musste?) und andere Toxine, einschließlich des COVID-19-Spike-Proteins, dezimiert, sei es durch das Virus oder die mRNA-Spritzen.

In der Zwischenzeit werden die vorhandenen Neuronen durch die chronische Ausschüttung von Stresshormonen dezimiert, so wie es geschieht, wenn man befürchtet, sich einen Virus einzufangen und jedes Mal zu sterben, wenn man in den Lebensmittelladen geht oder eine unmaskierte Person auf der Straße sieht.

Der zweite Teil – das Überschreiben der autobiografischen Erinnerungen mit einer technokratischen Erzählung – fällt leicht, wenn sich die Menschen in einem Zustand geistiger und emotionaler Erschöpfung befinden. Und warum? Wenn man sich zwingt zu denken, wenn man geistig erschöpft ist, überschreibt man alte Neuronen – die alten Erinnerungen, aus denen sich die eigene Identität zusammensetzt.

Wenn man dann noch Angst und Furcht hinzufügt, hat man ein perfektes Rezept für Indoktrination, denn die alten Erinnerungen werden nicht nur überschrieben, sondern die angstbesetzte neue Erzählung wird auch effizient in Ihrem Langzeitgedächtnis gespeichert. Wie in Nehls’ Buch beschrieben:

„Das Schüren von Angst, insbesondere in den Abendnachrichten … ist ein äußerst wirksames Mittel, um den Hippocampus zu zwingen, das System 2 zu aktivieren, selbst in einem Zustand der Entleerung des Egos. Der propagierte Inhalt der technokratischen Erzählung wird in das Gedächtnis eingepflanzt, und in Ermangelung neuer unbenutzter Indexneuronen wird gleichzeitig der Zugang zu früheren Erinnerungen gelöscht.“

Abriegelungen, soziale Distanzierung, Maskierung, die Schließung von Turnhallen, Spielplätzen, Stränden und Parks im Freien, die COVID-Spritzen, die ständig wechselnden Zielpfosten, die aufeinanderfolgenden widersprüchlichen Erzählungen, die Angstmacherei und gesundheitsschädliche Ratschläge wie die Vermeidung von Vitamin D – all das führt zu denselben Ergebnissen.

Erstens erleichtern sie die Indoktrination, indem sie die am autobiografischen Gedächtnis beteiligten Neuronen zerstören und überschreiben. Das Ergebnis sind Menschen, die sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr vollständig an ihre eigene autobiografische Vergangenheit erinnern können. Sie wurde mit technokratischen Konsenserklärungen überschrieben, und wenn man sie auffordert, logisch zu denken, können sie das nicht.

Sie plappern einfach die Propagandanarrative nach, weil das Zentrum ihrer Individualität (ihr autobiografisches Gedächtnis) durch diese Narrative ersetzt worden ist. Wenn man die Erzählung in Frage stellt, empfinden sie das als direkten Angriff auf ihre Person, denn die Erzählung ist das, was sie jetzt sind. Es ist Teil ihrer Persönlichkeit geworden.

Die COVID-Maßnahmen beschleunigen auch die Neurodegeneration und den kognitiven Verlust, was zu Demenz führt. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass das Gedächtnis und die exekutiven Funktionen bei älteren Erwachsenen im ersten Jahr der Pandemie um 50 % abnahmen.

Wie Sie die Angriffe auf Ihre geistige Freiheit erfolgreich abwehren können

Die gute Nachricht ist, dass Sie die Auswirkungen dieser Angriffe auf Ihre Neurologie rückgängig machen und Ihre geistige Freiheit wiedererlangen können. Um es noch einmal zu wiederholen: Um Ihr geistiges Immunsystem zu schützen und sich gegen Indoktrination zu impfen, müssen Sie Folgendes tun:

Finden Sie ein Ziel und verfolgen Sie es

Stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Mikronährstoffe zu sich nehmen, insbesondere Jod und Vitamin D

Pflegen Sie ein aktives soziales Leben

Bewegen Sie sich ausgiebig

Optimieren Sie Ihren Schlaf

Lösen Sie sich von unrealistischen Erwartungen und stellen Sie sich anspruchsvollen, aber machbaren Aufgaben

Optimieren Sie Ihre Energieproduktion, um das System-2-Denken zu erleichtern

Der Liste von Nehls würde ich den folgenden Ratschlag hinzufügen:

Begrenzen Sie die Aufnahme von Linolsäure (LA) – LA dezimiert Ihre mitochondriale Funktion, was zu einer verminderten Fähigkeit führt, zelluläre Energie zu erzeugen, und ohne Energie hat Ihr Gehirn einfach nicht die Energie, um auf das System-2-Denken umzuschalten. Die Optimierung Ihrer mitochondrialen Energieproduktion ist nicht nur der Schlüssel zu einem gesunden Körper und Geist, sondern auch zu Ihrer Intuition. Die von Ihren Mitochondrien produzierte Energie ist praktisch identisch mit der Energie, die das Universum erschaffen hat und die der physischen Realität zugrunde liegt. Wenn Sie also Ihre mitochondriale Energieproduktion optimieren, öffnen Sie auch die Tür zu Ihren höheren spirituellen Fähigkeiten, wo Intuition, innere Führung und reines Wissen zu Hause sind. Ich wage zu behaupten, dass, sobald Sie mit Ihrem inneren Wissen verbunden sind, kein Indoktrinationsversuch mehr erfolgreich sein kann, weil Sie klar „sehen“ können, selbst wenn die Wahrheit versteckt wird.

– LA dezimiert Ihre mitochondriale Funktion, was zu einer verminderten Fähigkeit führt, zelluläre Energie zu erzeugen, und ohne Energie hat Ihr Gehirn einfach nicht die Energie, um auf das System-2-Denken umzuschalten. Die Optimierung Ihrer mitochondrialen Energieproduktion ist nicht nur der Schlüssel zu einem gesunden Körper und Geist, sondern auch zu Ihrer Intuition. Die von Ihren Mitochondrien produzierte Energie ist praktisch identisch mit der Energie, die das Universum erschaffen hat und die der physischen Realität zugrunde liegt. Wenn Sie also Ihre mitochondriale Energieproduktion optimieren, öffnen Sie auch die Tür zu Ihren höheren spirituellen Fähigkeiten, wo Intuition, innere Führung und reines Wissen zu Hause sind. Ich wage zu behaupten, dass, sobald Sie mit Ihrem inneren Wissen verbunden sind, kein Indoktrinationsversuch mehr erfolgreich sein kann, weil Sie klar „sehen“ können, selbst wenn die Wahrheit versteckt wird. Essen Sie gesunde Kohlenhydrate in optimaler Menge und begrenzen Sie Fette – dies optimiert Ihren mitochondrialen Glukosestoffwechsel, was zu einer höheren Energieproduktion führt. Der Fettstoffwechsel (in den Sie geraten, wenn Ihr Fettgehalt zu hoch ist, wahrscheinlich über 35 % der täglichen Kalorien) reduziert die mitochondriale Effizienz um 25 bis 50 %. Gesunde Kohlenhydrate sind reife Früchte, roher Honig und Stärke wie weißer Reis. Der Glukosestoffwechsel erhöht auch das strukturierte Wasser (von den Mitochondrien produziertes Wasser), das auch als Deuterium-verarmtes Wasser bezeichnet wird, und verringert die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) in den Mitochondrien.

– dies optimiert Ihren mitochondrialen Glukosestoffwechsel, was zu einer höheren Energieproduktion führt. Der Fettstoffwechsel (in den Sie geraten, wenn Ihr Fettgehalt zu hoch ist, wahrscheinlich über 35 % der täglichen Kalorien) reduziert die mitochondriale Effizienz um 25 bis 50 %. Gesunde Kohlenhydrate sind reife Früchte, roher Honig und Stärke wie weißer Reis. Der Glukosestoffwechsel erhöht auch das strukturierte Wasser (von den Mitochondrien produziertes Wasser), das auch als Deuterium-verarmtes Wasser bezeichnet wird, und verringert die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) in den Mitochondrien. Halten Sie Ihren Serotoninspiegel niedrig – Serotonin, das oft als „Glückshormon“ missverstanden wird, wirkt als Antimetabolit und behindert die Energieproduktion in den Mitochondrien, was zu Müdigkeit und verlangsamtem Stoffwechsel führt. Neuere Forschungen haben auch einen Zusammenhang zwischen hohen Serotoninwerten und Demenz festgestellt. Eine Möglichkeit, den Serotoninspiegel zu senken, ist die Erhöhung von GABA, das als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich ist, da GABA die Abbaugeschwindigkeit von Serotonin erhöht. Menschen mit einem hohen GABA-Spiegel haben in der Regel einen niedrigen Serotoninspiegel und umgekehrt. Menschen mit einem hohen GABA-/niedrigen Serotoninspiegel sind in der Regel ruhig und gesellig, während ein GABA-Mangel und ein erhöhter Serotoninspiegel mit Angst, Furcht, Depression, Kurzatmigkeit, Phobien, Impulsivität und Desorganisation einhergehen. Eine weitere wichtige Strategie besteht darin, sich um die Gesundheit Ihres Darms zu kümmern. Wenn komplexe Kohlenhydrate, die im Magen nicht verdaut werden, in den Darm gelangen, ernähren sie gramnegative Bakterien, die Endotoxin, auch bekannt als LPS (Lipopolysaccharid), produzieren. Endotoxin katalysiert eine Reihe von Stoffwechselreaktionen, die Tryptophan im Darm in Serotonin umwandeln. Um also die Serotoninproduktion in Ihrem Darm zu hemmen (wo das meiste Serotonin in Ihrem Körper produziert wird), müssen Sie die Endotoxinproduktion verhindern, was bedeutet, dass Sie Ihr Darmmikrobiom ausgleichen müssen.

– Serotonin, das oft als „Glückshormon“ missverstanden wird, wirkt als Antimetabolit und behindert die Energieproduktion in den Mitochondrien, was zu Müdigkeit und verlangsamtem Stoffwechsel führt. Neuere Forschungen haben auch einen Zusammenhang zwischen hohen Serotoninwerten und Demenz festgestellt. Eine Möglichkeit, den Serotoninspiegel zu senken, ist die Erhöhung von GABA, das als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich ist, da GABA die Abbaugeschwindigkeit von Serotonin erhöht. Menschen mit einem hohen GABA-Spiegel haben in der Regel einen niedrigen Serotoninspiegel und umgekehrt. Menschen mit einem hohen GABA-/niedrigen Serotoninspiegel sind in der Regel ruhig und gesellig, während ein GABA-Mangel und ein erhöhter Serotoninspiegel mit Angst, Furcht, Depression, Kurzatmigkeit, Phobien, Impulsivität und Desorganisation einhergehen. Eine weitere wichtige Strategie besteht darin, sich um die Gesundheit Ihres Darms zu kümmern. Wenn komplexe Kohlenhydrate, die im Magen nicht verdaut werden, in den Darm gelangen, ernähren sie gramnegative Bakterien, die Endotoxin, auch bekannt als LPS (Lipopolysaccharid), produzieren. Endotoxin katalysiert eine Reihe von Stoffwechselreaktionen, die Tryptophan im Darm in Serotonin umwandeln. Um also die Serotoninproduktion in Ihrem Darm zu hemmen (wo das meiste Serotonin in Ihrem Körper produziert wird), müssen Sie die Endotoxinproduktion verhindern, was bedeutet, dass Sie Ihr Darmmikrobiom ausgleichen müssen. Halten Sie Ihren Östrogenspiegel niedrig – Wie Serotonin ist auch Östrogen antimetabolisch und hemmt die Energieproduktion. Tipps, wie Sie Ihre Östrogenbelastung senken können, finden Sie hier.

