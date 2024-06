Von John Miles

Analyst Regis Tremblay verwies auch auf die lange historische Beziehung zwischen Moskau und Kiew, die mehr als ein Jahrhundert vor der Gründung der Vereinigten Staaten formalisiert wurde.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird sich nicht zu einer rücksichtslosen und impulsiven Reaktion auf die Tötung russischer Zivilisten auf der Krim durch die Ukraine hinreißen lassen, so der Filmemacher Regis Tremblay, sondern wird seine Optionen sorgfältig abwägen, während er am Aufbau einer multipolaren Weltordnung arbeitet.

Der amerikanische Dokumentarfilmer, der jetzt in der Krim-Stadt Jalta lebt, reagierte auf den Angriff vom Sonntag in der Sputnik-Sendung “The Critical Hour “.

“Im Jahr 2014 stimmte eine überwältigende Anzahl von Menschen auf der Krim für die Rückkehr in die Russische Föderation, wo sie seit der Zeit Katharinas der Großen, zur Zeit unserer amerikanischen Revolution, lebten. Daher möchte ich mit dieser Lüge und diesem Mythos ein für alle Mal aufräumen, wenn ich davon spreche, dass die Krim im Mittelpunkt der ukrainischen Angriffe steht”, sagte Tremblay und wies die Vorstellung zurück, dass die Wiedereingliederung der Halbinsel durch Russland die eigentliche Ursache für den aktuellen Konflikt mit der Ukraine sei.

“Dies war ein Krieg – ein erklärter Krieg – der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Russland”, betonte er. “Ihr erklärtes und veröffentlichtes außenpolitisches Ziel ist die strategische Niederlage Russlands, die sie immer wieder betonen. Das hatte nie etwas mit der Freiheit oder Demokratie der Ukrainer zu tun. Die Ukraine war ein Spielball”.

Mykhailo Podolyak, der Chefberater von Volodymyr Zelensky, löste diese Woche eine Kontroverse aus, als er die Krim als “großes Militärlager” bezeichnete, das von russischen “zivilen Besatzern” bewohnt werde. Die Krim wurde jahrhundertelang kulturell und geografisch als Teil Russlands betrachtet, bis 1954 der damalige Sowjetführer Nikita Chruschtschow das Gebiet unter die Verwaltung der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik stellte.

Die Halbinsel blieb jedoch als Teil der Sowjetunion mit Russland verbunden und wurde erst nach deren Zusammenbruch von ihr getrennt. Chruschtschows Übergabe des Gebiets erfolgte anlässlich des 300-jährigen Jubiläums des Perejaslaw-Abkommens, des Pakts von 1654, mit dem die politische Union zwischen der Ukraine und Russland formalisiert wurde. Die Halbinsel blieb für Moskau von zentraler militärischer Bedeutung, denn sie beherbergte seine berühmte Schwarzmeerflotte.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 führte dazu, dass Millionen ethnisch russischer Menschen, die in den Teilrepubliken leben, von Russland getrennt wurden, was Putin dazu veranlasste, das Ende der Sowjetunion als “die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts” zu bezeichnen .

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, nannte Podoljaks umstrittene Äußerungen “eine Erinnerung an die deutsche Haltung gegenüber der Krim” und deutete an, dass der ukrainische Beamte das Gebiet von seinen russischstämmigen Bewohnern “säubern” wolle. Gastgeber Garland Nixon kritisierte US-Präsident Joe Biden für sein Bündnis mit der nationalistischen Regierung in Kiew und behauptete, die Vereinigten Staaten versuchten, verschiedene Länder zu “militarisieren”, um ihre eigene Hegemonie zu schützen.

“Viele Menschen sind nicht in der Lage, die Geschehnisse im Donbass seit 2014 – also seit zehn Jahren – in Verbindung zu bringen, die einen Völkermord in Zeitlupe darstellen”, sagte Tremblay. “Die Tötung unschuldiger Zivilisten. Es besteht ein direkter Zusammenhang mit der Tötung von mehr als 20.000 unschuldigen Menschen in Palästina durch Israel und seine Unterstützer, die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten machen sich mitschuldig an diesen beiden Gräueltaten. Das ist barbarisch.”

Dennoch stellte Tremblay fest, dass “Putin noch nie impulsiv gehandelt hat”.

“Wird Russland reagieren? Ja, sicher wird es reagieren, aber nicht so, dass es den Dritten Weltkrieg auslöst”, so der Filmemacher. “Präsident Putin hat sehr deutlich gemacht, dass er nichts tun wird, was ungewollt einen Atomkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland auslösen würde. Putin wird asymmetrisch reagieren, so wie er es jetzt tut.

“Außenminister Sergej Lawrow ist durch Asien und Afrika gereist, um langfristige Abkommen für Entwicklung, strategische Partnerschaften und militärische Partnerschaften zu unterzeichnen”, sagte er. “Das ist für mich die Antwort Russlands auf die nicht enden wollende Eskalation der Vereinigten Staaten gegenüber Russland. Putin wird den Köder nicht schlucken.”

“Dies ist eine sehr riskante, langfristige Vision”, schloss Tremblay. “Sie sind langfristig orientiert und glauben fest daran, dass der Hegemon im Niedergang begriffen ist und dass ihre Vision einer neuen Weltordnung auf dem Völkerrecht beruht. Sie basiert auf den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen. Sie stützt sich auf die Souveränität aller Nationen. Und sie wollen diese zukünftige Welt, die sie sich vorstellen, nicht durch eine Art irrationale, reflexartige Reaktion gefährden, die das Ende der Welt auslöst.”