Kit Knightly

Zwei wichtige Ereignisse in der letzten Woche deuten darauf hin, dass sich das Narrativ über den russischen Krieg in der Ukraine ändern könnte.

Zunächst interviewte Piers Morgan den Wirtschaftswissenschaftler und ehemaligen US-Diplomaten Prof. Jeffrey Sachs.

Sachs ist bekannt für seine wortgewandten und historisch fundierten Ausführungen zur Geschichte der NATO und Russlands sowie für seine ständige Warnung vor der Gefahr eines Dritten Weltkriegs, die er in einem Interview wiederholte, in dem Morgan Sachs im Wesentlichen einfach reden ließ.

Warum eigentlich? Die Leute, die Morgans Sendung leiten, wissen genau, was Sachs sagen wollte – nicht zuletzt, weil er das alles in einem dreistündigen Interview mit Tucker Carlson im letzten Monat gesagt hat – warum haben sie ihn also eingeladen?

Gäste in hochkarätigen Sendungen wie dieser werden genauestens überprüft, und wenn sie etwas sagen könnten, was die Produzenten nicht hören wollen, werden sie nicht eingeladen.

Tabu-Meinungen wird einfach keine Plattform gegeben, das ist die erste und effektivste Form der Zensur.

Leute wie Peter Hitchens haben das Interview gelobt und behauptet, Morgan sei durch die Fakten “zu staunendem Schweigen gebracht” worden.

Aber jeder, der 10 Minuten Morgan gesehen hat, weiß, dass dieser durch nichts zum Schweigen zu bringen ist, schon gar nicht durch Fakten.

Die Kontrolle über die Erzählung ist das Einmaleins des Interviewers. Wenn Ihr Gast anfängt, etwas zu sagen, das Sie nicht hören wollen, unterbrechen Sie ihn, wechseln das Thema, lenken das Gespräch um oder schimpfen und führen Ad-hom-Angriffe durch.

Das ist eine grundlegende Interviewtechnik, für die vor allem Morgan bekannt ist – Hitchens bemerkt sogar: “Ausnahmsweise versucht [Morgan] nicht, seinen Interviewpartner niederzuschreien.” Und er hat Recht, er hat es nicht getan …

… warum?

Wenn ein Gast darauf beharrt, Dinge zu sagen, die er nicht sagen sollte, schneidet man ihm einfach den Strom ab und behauptet technische Schwierigkeiten.

Nichts von alledem ist passiert. Die Verantwortlichen waren also offensichtlich froh, dass die Ansichten von Sachs gesendet wurden.

Der zweite Vorfall dieser Art ereignete sich gestern, als der Vorsitzende der Reformpartei, Nigel Farage, in der BBC auftrat und behauptete, die NATO sei durch die Provokation Russlands teilweise für den Krieg in der Ukraine verantwortlich.

Natürlich hat sich das gesamte Establishment gegen diesen Standpunkt ausgesprochen und dabei häufig auf Beschwichtigungspolitik und die Bezahlung mit Rubeln und dergleichen verwiesen. Aber noch einmal: Warum wurde es ausgestrahlt?

Die alternativen Medien behaupten, es sei unmöglich, dieses Thema zu diskutieren …

… aber es wurde auf den beiden größten britischen Fernsehkanälen zweimal in zwei Tagen diskutiert.

Im Jahr 2014, während der ursprünglichen (echten) Ukraine-Krise, war es wirklich unmöglich, über den russischen Standpunkt zu sprechen. Nicht nur, dass niemand, der einen pro-russischen Standpunkt vertrat, auch nur in die Nähe einer Mainstream-Plattform gelassen wurde, sondern die Kommentarbereiche wurden in einem solchen Ausmaß moderiert und zensiert, dass wir buchstäblich unsere eigene Website gründen mussten, um unsere Ansichten veröffentlichen zu können.

Wie viele abweichende Experten erhielten jemals eine Mainstream-Plattform, als die Covid-“Pandemie” ihren Anfang nahm? Es handelte sich um angesehene Forscher und Ärzte, die über Fakten verfügten, aber nicht einmal eine Sekunde Sendezeit bekamen.

Die Medienvertreter wissen das, weil sie selbst daran beteiligt waren.

So ist das, wenn es unmöglich ist, etwas zu diskutieren – es ist unmöglich, darüber zu diskutieren.

Daraus können wir schließen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt als akzeptabel – ja sogar als wünschenswert – angesehen wird, dass der russische Standpunkt zumindest etwas Sendezeit erhält.

Warum das so ist und was das für die Zukunft bedeuten könnte, darüber können Sie gerne spekulieren.