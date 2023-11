Putin wurde zum Kriegsverbrecher erklärt, weil er die gleiche Anzahl von Kindern „umgesiedelt“ hat, die Israel gerade „getötet“ hat.

Caitlin Johnstone

In Wirklichkeit wird unsere Welt von Tyrannen regiert, die tun, was sie wollen, und ihre Taten werden von den Massenmedien gerechtfertigt, die als Propagandisten der zentralisierten US-Machtstruktur fungieren.

An diesem Punkt der Geschichte ist es vielleicht erwähnenswert, dass die Gesamtzahl der Kinder, die im Gazastreifen getötet wurden, gerade die Zahl der Kinder übertroffen hat, die der Internationale Strafgerichtshof dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorwirft, weil er sie aus einem Kriegsgebiet umgesiedelt hat.

Nach jüngsten Schätzungen der Behörden im Gazastreifen sind in den vergangenen sieben Wochen etwas mehr als sechstausend palästinensische Kinder durch israelische Bombenangriffe getötet worden. Diese Zahl stammt vom Medienbüro des Gazastreifens, das nur unbestätigte Schätzungen abgeben kann, da das Gesundheitsministerium des Gazastreifens, das normalerweise solche Zahlen bekannt gibt, aufgrund des Zusammenbruchs der Kommunikationsverbindungen durch die Bombardierungen nicht mehr in der Lage ist, die Toten effektiv zu zählen.

Im März dieses Jahres – ironischerweise am 20. Jahrestag der US-Invasion im Irak – erließen die Richter des IStGH einen Haftbefehl gegen Putin wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Die Vorwürfe? Die „illegale Deportation“ von etwa sechstausend ukrainischen Kindern in ein Netz von „Umerziehungs“-Lagern innerhalb Russlands.

Erinnern Sie sich an die Zeit, als der IntlCrimCourt einen Haftbefehl gegen ein Staatsoberhaupt erließ, weil dieser Kinder aus einem Kriegsgebiet evakuiert hatte? Mehr als 6.000 Kinder wurden in Gaza getötet. Wo sind die Ermittler des IStGH jetzt?

