Putins Berater wird rebellisch und warnt, dass die Einführung digitaler Ausweise in Moskau das Leben der Russen ruinieren wird

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Ein absolut GROSSER Sieg für den Widerstand der White Hats gegen die Satanisten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Informationen, die ich Ihnen gleich mitteilen werde, werden wahrscheinlich lebensverändernde Konsequenzen für Sie und alle Ihre Lieben haben. Erlauben Sie mir daher bitte, die üblichen Höflichkeitsfloskeln eines Blogs zu überspringen und direkt zum Punkt zu kommen: Ein einflussreiches Mitglied aus Putins innerem Kreis und wohl einer der mutigsten White Hats Russlands hat signalisiert, dass die russische Regierung eine überraschende SMO vorbereitet, um Keir Starmer daran zu hindern, ein obligatorisches digitales ID-System in Großbritannien einzuführen:

Ich glaube, Sie wissen gar nicht, was Dmitriev hier gerade vollbracht hat. Er hat buchstäblich die Spielregeln für immer verändert. Lassen Sie mich das erklären.

Aber lassen Sie uns zunächst ganz kurz einen Blick auf das Leben dieses furchtlosen Anti-Globalisten werfen, der unter Einsatz seines eigenen Lebens die geringe Intelligenz westlicher Politiker aufgedeckt hat, die aktiv versuchen, ihre Bevölkerung wie Vieh zu kennzeichnen.

Dmitriev, der in Stanford und an der Harvard Business School studiert hat, begann seine Karriere als Vollzeit-Satanistenjäger bei Goldman Sachs und McKinsey & Company. Im Jahr 2011 wurde er von der russischen Regierung zum CEO des Russian Direct Investment Fund (RDIF), dem Staatsfonds des Landes, ernannt. Als Russlands oberster Investor verschwendete er bekanntlich riesige Summen, indem er Hyperloop unterstützte, einen der kreativeren Betrügereien von Elon Musk.

Kirill spielte eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung und Entwicklung von Sputnik V und half bei der Koordinierung der Partnerschaft zwischen der russischen Regierung und AstraZeneca, um genetische „Impfstoffe” der großen Pharmaunternehmen herzustellen und weltweit zu vertreiben.

Als der Impfstoff von AstraZeneca im März 2021 aufgrund von Sicherheitsbedenken aus den Regalen genommen wurde, zeigte Dmitriev bedingungslose Loyalität gegenüber seinem Geschäftspartner und beharrte darauf, dass das britisch-schwedische Unternehmen letztendlich „rehabilitiert” werden würde.

Wie zu erwarten war, stieg Dmitriev weiter auf. Im Februar ernannte Putin ihn zum „Sonderbeauftragten des russischen Präsidenten für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland“.

Seitdem spielt Dmitriev eine wichtige Rolle bei der Annäherung zwischen den Oligarchen der USA und Russlands und lädt große US-Ölkonzerne dazu ein, die Plünderung der natürlichen Ressourcen Russlands wieder aufzunehmen, sobald die Ausmerzung der Slawen in der Ukraine beendet ist.

Zufälligerweise ist Dmitriev auch Absolvent des Young Global Leader Program (Jahrgang 2009) des Weltwirtschaftsforums. Eine sehr detaillierte und äußerst schmeichelhafte Biografie über Dmitriev findet sich auf der Website von Davos:

Alle Erfolge Dmitrievs sind übersichtlich auf der Website des Weltwirtschaftsforums aufgelistet. Quelle: https://www.weforum.org/people/kirill-dmitriev/

Dmitriev ist Putins Gesandter. Putin nutzt keine sozialen Medien, daher müssen wir davon ausgehen, dass er Kirill manchmal bittet, Nachrichten an sein internationales Netzwerk von White-Hat-Schläferagenten (Twitter-Nutzer) zu senden.

Das macht Dmitrievs Verurteilung der von oben verordneten digitalen IDs, die das Leben gewöhnlicher Menschen ruinieren sollen, so bedeutungsvoll.

Sein Social-Media-Beitrag ist besonders aussagekräftig, wenn man ihn im richtigen Kontext betrachtet.

Am 21. Oktober, einen Tag bevor Dmitriev die satanischen Wurzeln der Pläne Großbritanniens zur Einführung einer obligatorischen digitalen ID aufdeckte, erklärte ein hochrangiges Mitglied der Staatsduma, dass die russische Regierung innerhalb der nächsten drei Jahre eine obligatorische Internet-ID einführen werde:

Unterdessen treibt die russische Regierung die Einführung biometrischer Zahlungs- und Identifizierungsplattformen voran. Im Rahmen der rasch voranschreitenden „digitalen Transformation” des Landes werden sogar russische Schulkinder biometrisch identifiziert.

Diese Entwicklungen gehen einher mit einer wachsenden Liste von Regierungsinitiativen zur Schaffung der notwendigen Infrastruktur und gesetzlichen Grundlagen für eine universelle digitale ID in Russland, die für praktisch alle Bereiche genutzt werden soll.

Einige relevante Berichte von Katyusha.org, einem bekannten patriotisch-konservativen Medienunternehmen in Russland (wir entschuldigen uns für die maschinell übersetzten Überschriften, im russischen Original klingen sie viel beängstigender):

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Digitalisierung“ von Katyusha. Dort gibt es noch viel mehr zu entdecken.

Dann gibt es natürlich noch die Pläne der russischen Regierung zur vollständigen Einführung des digitalen Rubels, die von Dmtriev gelobt wurden.

Die weltweite Einführung von CBDCs wird ohne die Einführung digitaler IDs nicht funktionieren. Tatsächlich ist eine digitale Geldbörse eine digitale ID, mit der zentralisierte, programmierbare und BIS-konforme digitale Token gesendet und empfangen werden können.

Iain Davis hat einen ausgezeichneten Artikel über das britische digitale ID-System und dessen Vorreiterrolle bei der Einführung von CBDCs geschrieben. Sie sollten ihn lesen.

Mit anderen Worten: Die Einführung des digitalen Rubels ist eigentlich ein Programm zur Normalisierung digitaler Ausweise und zur Schaffung eines digitalen Panoptikums in Russland. (Das klingt ein bisschen wie das, was Keir Starmer in Großbritannien versucht. Wie seltsam.)

All dies sollte Sie nicht überraschen. Moskau ist Unterzeichner zahlreicher internationaler Erklärungen und Stellungnahmen, die sich für ein weltweites System der digitalen Identifizierung und Kontrolle einsetzen.

So unterzeichnete Russland beispielsweise im November 2022 eine Erklärung der G20, in der es heißt:

Wir erkennen die Bedeutung gemeinsamer technischer Standards und Verifizierungsmethoden im Rahmen der IHR (2005) an, um nahtloses internationales Reisen, Interoperabilität und die Anerkennung digitaler und nicht-digitaler Lösungen, einschließlich Impfnachweisen, zu erleichtern. Wir unterstützen den fortgesetzten internationalen Dialog und die Zusammenarbeit beim Aufbau vertrauenswürdiger globaler digitaler Gesundheitsnetzwerke als Teil der Bemühungen zur Stärkung der Prävention und Reaktion auf künftige Pandemien, die auf den Erfolgen der bestehenden Standards und digitalen COVID-19-Zertifikaten aufbauen sollten.

Nachdem Russland dieses historische Dokument unterzeichnet hatte, bezeichnete Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die von Moskau unterstützte Erklärung als „konstruktiv“ und „ausgewogen“.

Der Kreml hat auch öffentlich die Einführung einer digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) befürwortet und gefördert, die auf der Idee basiert, dass digitale Ausweise das Leben sicherer, bequemer und gerechter machen. Das Weltwirtschaftsforum, die Rockefeller Foundation, die Vereinten Nationen und die Bill & Melinda Gates Foundation äußern sich ebenfalls positiv über DPI.

Im Dezember 2023 veröffentlichte ein prominenter russischer Ökonom einen Artikel, in dem er argumentierte, dass die Einführung von DPI in Russland und weltweit den Grundstein für ein globales „digitales Konzentrationslager” legen würde.

Was für ein Schwarzseher.

Zurück zu Dmitriev: Die wachsende Intoleranz der russischen Regierung gegenüber allem, was als unbequem für die Oligarchie angesehen werden könnte, hat ihn und viele andere russische Patrioten dazu gezwungen, bei der Diskussion aktueller Ereignisse eine verschlüsselte Sprache zu verwenden. Indem er die Pläne Großbritanniens für eine „von oben verordnete digitale ID als ‚Zeichen des Tieres‘“ aufdeckt, prangert Putins Sonderbeauftragter auf subtile Weise alle Versuche an, die Weltbevölkerung mit einer Art Viehmarke zu versehen – einschließlich der Pläne, die von dem Präsidenten, dem er dient, unterstützt werden.

Das ist wirklich die einzige Möglichkeit, die es hier gibt.

Es sei denn natürlich, Dmitriev ist ein in Davos geformter Angeber, der alles sagt und tut, um die globale Bauernschaft abzulenken und zu quälen, während seine Freunde bei Goldman Sachs lachen und lachen und lachen.

Aber das wäre unmöglich. Schließlich ist er ein hochdekorierter russischer Patriot.