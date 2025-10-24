Von Syrien bis Gaza: Israels Stellvertreter-Handbuch kehrt zurück

Tel Aviv hat die Kriegsfront in Gaza an Todesschwadronen und Kollaborateure übergeben – und nutzt den Deckmantel einer Waffenruhe, um einen verdeckten Stellvertreterkrieg gegen den Widerstand zu führen.

Von Robert Inlakesh

Während die ohnehin schon gebrochene Waffenruhe formell in Kraft bleibt und israelische Besatzungstruppen sich schrittweise zurückziehen, steht Gaza weiterhin unter Belagerung – diesmal durch den Einsatz bewaffneter Kollaborateursmilizen, die von Tel Aviv geführt werden.

Unter Rückgriff auf in Syrien erprobte Taktiken hat Israel diese Todesschwadronen entfesselt, um Widerstandsfiguren zu ermorden, Chaos zu säen und die noch bestehenden Verwaltungsstrukturen unter Hamas-Führung zu unterminieren.

Drei von Tel Aviv unterstützte Stellvertretergruppen haben seitdem ihre militärischen Operationen gegen Gazas Sicherheitskräfte und Gesellschaft ausgeweitet. Diese Milizen werden auf direkte Anweisung der israelischen Armee eingesetzt, um in jenen Gebieten Kontrolle zu erlangen, aus denen sich Israel offiziell noch nicht zurückgezogen hat.

Nach der Beendigung der offenen Kämpfe zwischen der israelischen Armee und den palästinensischen Widerstandsgruppen gingen rund 7.000 Sicherheitskräfte der Hamas-geführten Zivilverwaltung auf die Straßen, um Recht und Ordnung wiederherzustellen. Doch schon kurz darauf wurden sie in Hinterhalte gelockt, und in mehreren Gebieten Gazas kam es zu bewaffneten Zusammenstößen.

Besonders die Gefechte im Norden Gazas erhielten große mediale Aufmerksamkeit – israelische und einige palästinensische Persönlichkeiten, die mit der Autonomiebehörde (PA) verbunden sind, versuchten, die Situation als „Bürgerkrieg“ zu verkaufen.

Kollaborationsmilizen nutzen die Waffenruhe

Mitten im Chaos wurde der Sohn des Hamas-Führers Bassem Naim durch Stellvertreterkräfte in den Kopf geschossen. Mohammed Imad Aqel, Sohn eines Qassam-Brigaden-Kommandanten, wurde von Mitgliedern des Doghmush-Clans ermordet. Saleh al-Jaafarawi, ein prominenter Journalist, wurde entführt, gefoltert und aus nächster Nähe erschossen.

Anfang Oktober kam es in Khan Yunis zu einem weiteren Vorfall: Die Familie Majayda arbeitete Berichten zufolge unter israelischer Luftunterstützung mit Hossam al-Astal zusammen und griff Sicherheitskräfte an – ein Musterbeispiel dafür, wie Tel Aviv Clanstrukturen instrumentalisiert, um seine Stellvertreterkriegsstrategie voranzutreiben.

Der israelische Forscher Or Fialkov kommentierte:

„Der Majaydeh-Clan aus Khan Yunis – der vor einer Woche gegen Hamas kämpfte – gibt bekannt, dass er entwaffnet ist. Der Clan, der vom israelischen Militär Luftunterstützung gegen Hamas-Mitglieder erhielt, erklärte, seine Waffen an Hamas übergeben zu haben. Hamas zieht nun Bilanz und zeigt, wer im Streifen das Sagen hat.“

Um dieser Bedrohung durch bewaffnete Kollaborateure zu begegnen, gründete Hamas zwei neue Spezialeinheiten:

Die Sahm-(Pfeil)-Einheiten , bestehend aus Offizieren der zivilen Sicherheitsdienste,

, bestehend aus Offizieren der zivilen Sicherheitsdienste, und die Widerstandssicherheitskräfte (Amn al-Muqawamah), die Kämpfer aus dem militärischen Flügel der Hamas, der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), dem Islamischen Dschihad (PIJ), Fatah al-Intifada und anderen Fraktionen vereinen.

Ein hochrangiger Sicherheitsbeamter im Norden Gazas erklärte gegenüber The Cradle, bei einer Razzia in einem Versteck von Kollaborateuren sei eine „Todesliste“ entdeckt worden. Israelisches Ziel sei laut Dokument, „Chaos zu schaffen, gezielte Tötungen durchzuführen, Gesetzlosigkeit zuzulassen und den Widerstand durch Kollaborateure zu bekämpfen.“

Diese Darstellung wurde durch ein Interview mit KAN News bestätigt, in dem der Anführer einer Kollaborateursmiliz zugab, dass die israelische Armee seine Truppen logistisch und operativ unterstützt und ihnen erlaubt, jenseits der sogenannten Gelben Linie zu operieren. Rund 54 bis 58 Prozent Gazas stehen weiterhin unter Kontrolle der Besatzungsarmee.

US-Berater informierten Axios, Washington arbeite an einem von Israel unterstützten Plan, Palästinensern, die Hamas ablehnen, Wege zu eröffnen, außerhalb der Gelben Linie zu leben. Zu diesem Zweck markiert die israelische Armee derzeit diese Grenze mit Betonblöcken und Überwachungstechnik.

Laut Israel Hayom sieht der amerikanisch-israelische Plan vor, Gaza-Wiederaufbaufonds zu nutzen, um Krankenhäuser, Schulen und Häuser in jenen Gebieten wiederaufzubauen, die gemeinsam von israelischem Militär und mit ISIS verbundenen Stellvertretergruppen kontrolliert werden.

Den Palästinensern werde demnach die Wahl präsentiert: Entweder unter Hamas an der Küste leben oder in den neu errichteten Gebieten, möglicherweise unter Aufsicht einer multinationalen Truppe.

Doch diese Kollaborateursgruppen genießen keine Unterstützung in der Bevölkerung, während Israel weiterhin die zivile Infrastruktur zerstört. Zugleich haben sich alle großen Familien, deren Mitglieder gegen Gazas Sicherheitskräfte kämpften, öffentlich auf die Seite von Hamas gestellt.

Die in Ramallah ansässige Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat ebenfalls ihr Interesse bekundet, in Gaza Einfluss zu gewinnen – ein Vorschlag, den Israel öffentlich ablehnt, um keine Forderung nach einem Palästinenserstaat zu stärken. Dennoch ist die PA Teil einer Propagandakampagne, die darauf abzielt, Hamas zu delegitimieren und ihr willkürliche Gewalt vorzuwerfen.

Tel Aviv recycelt Todesschwadronen als „Volkskräfte“

Während der zweijährigen israelischen Offensive gegen Gaza wurden Hilfskonvois routinemäßig geplündert, was zu Lebensmittelknappheit und einem blühenden Schwarzmarkt führte. Anfangs waren daran bewaffnete Clans und Kriminelle beteiligt, die Bestechungsgelder für Hilfsgüter verlangten. Doch nach der Invasion von Rafah am 6. Mai entwickelte sich daraus ein koordiniertes System.

So entstand die Abu-Shabab-Miliz, angeführt vom verurteilten Drogenhändler Yasser Abu Shabab, der enge Verbindungen zu ISIS-Ablegern auf der Sinai-Halbinsel unterhält. Seine Kämpfer – viele aus dem Beduinenclan Tarabin – agieren zwischen dem israelisch besetzten Bir al-Saba (Beersheba) und Ägyptens Sinai.

Ein Hamas-Vertreter erklärte gegenüber The Cradle:

„Diese Leute waren bekannt dafür, regelmäßig in den Sinai zu reisen und enge Beziehungen zu Extremisten zu pflegen. Sie haben keine feste Ideologie, sie sind Kriminelle, Schmuggler – ihre Verbindungen sind familiär.“

Nachdem Videos auftauchten, die ihre Kämpfer in SUVs mit Kennzeichen aus Sharjah (VAE) zeigten, berichtete Al-Akhbar, dass emiratische Geheimdienste mit diesen Milizen kooperieren.

Bereits ein Monat zuvor hatte Israels Menschenrechtsorganisation B’Tselem Tel Aviv beschuldigt, in Gaza Hungersnöte künstlich zu erzeugen. Sky News bestätigte später, dass während der Großteil der Bevölkerung hungerte, die Abu-Shabab-Banden im Überfluss lebten – mit gestohlenen Hilfsgütern, Luxusfahrzeugen und Waffen, die von Israel geliefert wurden.

Trotz ihres Rufes als Hilfsgüter-Plünderer wurden die Banden bald für etwas noch Gefährlicheres umfunktioniert. Im November 2024 trat Abu Shabab selbst in der Washington Post auf, wo er als „Krimineller aus Not“ dargestellt wurde, der behauptete: „Hamas hat uns nichts gelassen.“

Während der Waffenruhe im Januar tauchte die Gang als „Volkskräfte“ (Popular Forces) wieder auf – diesmal in israelischer Uniform und mit Unterstützung der Besatzungsarmee.

Das Wall Street Journal veröffentlichte sogar einen Gastbeitrag unter seinem Namen mit dem Titel „Gazans are finished with Hamas“. Lokale Quellen bestätigten jedoch, dass Abu Shabab analphabetisch ist und den Text weder auf Arabisch noch auf Englisch verfasst haben konnte.

Im Juni beschuldigte der ehemalige israelische Minister Avigdor Lieberman Premierminister Benjamin Netanjahu, ISIS-nahe Milizen in Gaza zu unterstützen – eine Zusammenarbeit, die Netanjahu öffentlich bestätigte und verteidigte. Im September berichtete Haaretz, dass die Volkskräfte direkte Befehle von Armee und Shin Bet erhielten.

Israels Stellvertreter-Modell breitet sich über Gazas Clans aus

Angesichts eines akuten Personalmangels – die Armee konnte zuletzt kaum 60.000 Soldaten für die Operation „Gideons Streitwagen 2“ rekrutieren – entschied sich Israel, die Milizstrategie auszuweiten.

So arbeitete es im August mit Hossam al-Astal, einem ehemaligen Mitglied der Präventivkräfte der PA, zusammen, um die „Counterterrorism Strike Force“ (CSF) in Khan Yunis zu gründen. Al-Astal stand laut Sicherheitsquellen seit Langem im Verdacht, Verbindungen zum Shin Bet zu haben.

Parallel entstanden neue Gruppen wie die „People’s Army Northern Forces“ (PANF) in Jabalia und Beit Lahia, angeführt von Ashraf Mansi, einem Unterstützer Abu Shababs. Diese Truppe besteht aus Drogenhändlern und Ex-Kämpfern von Jaish al-Islam, teils mit ISIS-Bezug. Sie veranstaltete sogar eine bewaffnete Parade nach der Waffenruhe, bevor es zu Gefechten mit Gazas Sicherheitskräften kam, die mehrere Mitglieder festnahmen.

In Gaza-Stadt startete der Doghmush-Clan eine brutale Offensive, um Teile des Nordens unter seine Kontrolle zu bringen. Zivilhäuser wurden geplündert, prominente Persönlichkeiten ermordet. Nach der Tötung des Journalisten al-Jaafarawi schlug Hamas zurück, verhaftete Dutzende und tötete bis zu 40 bewaffnete Clanmitglieder.

Der Clan ist seit Jahrzehnten umstritten – schon vor der Intifada waren einzelne Mitglieder für Autodiebstähle in israelischen Gebieten bekannt. Der Clanführer wurde 2023 von Israel ermordet; seit Kriegsbeginn sollen sich Teile der Familie erneut bewaffnet haben.

Nach den jüngsten Kämpfen veröffentlichte die Familie eine Erklärung, in der sie Kollaborateure und „Übeltäter“ verurteilte und daran erinnerte, wie viele ihrer Angehörigen von Israel getötet wurden.

Der Doghmush-Clan ist gespalten – einige Mitglieder kollaborieren mit israelischen Diensten, andere bleiben im Widerstand. Berichte verknüpfen Teile der Familie zudem mit Dahlan-Netzwerken, emiratischer Finanzierung und salafistischen Gruppen.

Die salafistische Jaish al-Islam, einst von Mumtaz Doghmush geführt, entführte 2006 den israelischen Soldaten Gilad Shalit. Anfangs mit Hamas verbündet, wandte sich die Gruppe später gegen sie, schwor Al-Qaida die Treue und entführte zwei Fox-News-Journalisten.

Hamas kämpfte immer wieder gegen salafistische Splittergruppen wie Jund Allah oder die Sheikh-Omar-Hadid-Brigade, die 2009 bzw. 2015 zerschlagen wurden. 2018 erklärte ISIS offiziell den Krieg gegen Hamas.

Heute berufen sich Israels Stellvertreterkämpfer erneut auf salafistische Fatwas, um ihre Angriffe zu rechtfertigen. So zitierte der „Volkskräfte“-Kämpfer Ghassan Duhine ISIS-Urteile, die Hamas als „Abtrünnige“ bezeichneten, die den Tod verdienten.

Doch trotz aller Versuche Israels, Gazas soziale Struktur zu spalten, stellen sich viele Familien dagegen. Die Majayda-Familie ebenso wie führende Mitglieder des Tarabin-Clans verurteilten öffentlich jede Kollaboration.

„Israel hoffte, diese Agenten einzusetzen, um Konzentrationslager für Palästinenser zu betreiben – wie sie es in Rafah mit der sogenannten Gaza Humanitarian Foundation planten“, sagt ein hochrangiger Hamas-Funktionär gegenüber The Cradle. „Aber unser Volk durchschaut all diese Verschwörungen.“

Während Tel Aviv vorgibt, seine militärische Kampagne sei pausiert, zeigen die Fakten vor Ort das Gegenteil:

Israel hat die nächste Phase seines Krieges an Kollaborateure, Kriminelle und Extremisten ausgelagert – und führt seine Ziele nun durch Söldner aus, während es formale Verantwortung leugnet.

Es ist ein bekanntes Drehbuch – direkt aus dem Syrien-Krieg, nun in Gaza wiederbelebt – mit tödlicher Wirkung.