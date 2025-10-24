Israels verschwiegener Umweltgenozid

Von Kit Klarenberg

Am 23. September veröffentlichte die UNO einen wenig beachteten Bericht, der einen kaum beachteten Aspekt des Holocausts des 21. Jahrhunderts in Gaza hervorhebt. Nämlich, dass der Völkermord der zionistischen Entität nicht nur in den besetzten palästinensischen Gebieten, sondern in ganz Westasien – einschließlich Israel – verheerende Umweltschäden anrichtet. Der Schaden ist unermesslich, da Luft, Nahrungsquellen, Boden und Wasser in fatalem Ausmaß verschmutzt sind. Die Wiederherstellung kann, wenn überhaupt, Jahrzehnte dauern. In der Zwischenzeit wird die verbliebene Bevölkerung Gazas die Kosten tragen müssen – in vielen Fällen mit ihrem Leben.

Im Juni 2024 veröffentlichte die UNO eine vorläufige Einschätzung der „Auswirkungen auf die Umwelt” des Völkermords in Gaza. Darin kam sie zu dem Schluss, dass die barbarische Aggression der zionistischen Entität „tiefgreifende Auswirkungen” auf „die Menschen in Gaza und die natürlichen Systeme, von denen sie abhängig sind”, gehabt habe. Aufgrund „sicherheitspolitischer Zwänge” – nämlich der anhaltenden Angriffe Israels – war die UN nicht in der Lage, „das gesamte Ausmaß der Umweltschäden [sic] zu bewerten”. Dennoch konnte die Organisation Informationen zusammentragen, die darauf hindeuten, dass „das Ausmaß der Zerstörung immens ist” und sich seit dem 7. Oktober „erheblich verschlimmert” hat.

So hat beispielsweise der Holocaust des 21. Jahrhunderts in Tel Aviv „die Wasserinfrastruktur erheblich beeinträchtigt, was zu einer stark eingeschränkten, qualitativ minderwertigen Wasserversorgung der Bevölkerung geführt hat“. Die UNO stellt fest, dass dies „zu zahlreichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit beiträgt, darunter ein kontinuierlicher Anstieg von Infektionskrankheiten“. Die Grundwasserverschmutzung ist weit verbreitet und hat katastrophale Folgen „für die Umwelt und die menschliche Gesundheit“. Keine der Abwasseraufbereitungsanlagen in Gaza ist betriebsbereit, während „die starke Zerstörung der Leitungssysteme und die zunehmende Nutzung von Senkgruben für die Abwasserentsorgung die Verschmutzung des Grundwassers, der Meeres- und Küstengebiete verstärkt haben“.

Eine Warteschlange für Wasser in Rafah, Gaza

Infolgedessen hat der Völkermord „die Lebensgrundlage der Fischer in Gaza fast vollständig zerstört“. Die „Zerstörung der institutionellen Kapazitäten“ durch Israel in diesem Bereich bedeutet, dass „es keine wirksamen Kontrollen der Kontamination der Nahrungskette durch Fischvorräte gibt, was dazu führt, dass hungernde Palästinenser giftigen Fisch verzehren“. „Die Meeresökosysteme sind eindeutig durch Munition, Abwässer und feste Abfälle kontaminiert“, kommt die UNO zu dem ernsten Schluss. Die Situation erfordert eine „dringende Wiederherstellung“ der Wasserversorgung und der Abwassersammelkapazitäten im Gazastreifen, „um weitere Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und künftige Ausbrüche übertragbarer Krankheiten zu verhindern“.

An anderer Stelle zeigen „Fernerkundungsbewertungen“ der UNO, dass bis Mai 97,1 % der Baumkulturen, 95,1 % der Buschlandschaften, 89 % der Gras- und Brachflächen und 82,4 % der einjährigen Kulturen in Gaza „beschädigt“ waren. Daher sei „eine Produktion von Nahrungsmitteln in großem Maßstab nicht möglich“ und „der Boden durch Munition, feste Abfälle und unbehandelte Abwässer verseucht“. Die UNO kommt zu dem Schluss, dass die „militärischen Aktivitäten“ der zionistischen Entität zu einer „Verschlechterung der Bodenqualität durch Vegetationsverlust und Verdichtung“ mit katastrophalen Folgen geführt haben.

Die Folgen des Völkermords in Gaza hallen auch in Israel selbst nach. Das Gesundheitsministerium in Tel Aviv schätzt, dass allein im Jahr 2023 die durch Benjamin Netanjahus Blitzkrieg verursachte Umweltverschmutzung mindestens 5.510 vorzeitige Todesfälle vor Ort verursacht hat. Angesichts des industriellen Ausmaßes der von der zionistischen Entität verursachten Zerstörung – die in erster Linie aus der Luft erfolgte – und der anschließenden Eskalation auf ein beispielloses Niveau können wir nur spekulieren, wie sehr sich die Situation heute verschlimmert hat. Israelische Beamte zögerten, den Bericht von 2023 zu veröffentlichen, und aktuellere Zahlen sind nicht verfügbar. Der Grund für diese Omertà liegt auf der Hand.

„Sichere Bewegung”

Der UN-Bericht beschreibt detailliert, wie „umfangreich” die Zerstörung in Gaza ist, wobei schätzungsweise 78 % der „gesamten Strukturen” des Gazastreifens zerstört oder beschädigt wurden, darunter Häuser, Krankenhäuser, Moscheen und Schulen. Vor Ort ist die Trümmermenge „jetzt 20 Mal größer als die Gesamtmenge aller Trümmer, die seit 2008 bei allen früheren Konflikten in Gaza angefallen sind“. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass „mehr als 61 Millionen Tonnen Trümmer beseitigt, sortiert und recycelt oder entsorgt werden müssen“. Ein Großteil dieser Trümmer „ist mit Asbest und Industriechemikalien kontaminiert“.

In den Trümmern liegen unzählige menschliche Überreste verstreut, deren Bergung natürlich „Sensibilität“ erfordert. In der Zwischenzeit müssen die überlebenden Bewohner Gazas „erhebliche Staubmengen“ ertragen, die durch die Bombardierungen und Zerstörungen der zionistischen Entität verursacht wurden und „zu einer Zunahme von Atemwegsinfektionen beigetragen haben“, von denen allein im Juni 2025 über 37.000 Fälle gemeldet wurden. Nicht explodierte Kampfmittel stellen ebenfalls ein hohes Risiko in städtischen Gebieten dar, sodass eine sichere Beseitigung erforderlich ist, „um das Risiko künftiger Explosionen, Schäden, traumatischer Verletzungen und Todesfälle zu mindern“.

Gaza heute

Die UNO räumt jedoch ein, dass ihre Ergebnisse die tatsächliche Lage vor Ort deutlich unterschätzen, da „aufgrund der minimalen Luftqualitätsüberwachung vor Ort nur begrenzte Daten zur Luftqualität verfügbar sind“. Zu den „bekannten Herausforderungen“ zählen jedoch „die Verschmutzung durch Explosionen und daraus resultierende Brände während der Bombardierungen sowie Emissionen aus Explosionen von Munition und daraus resultierenden Bränden in bombardierten Gebäuden, darunter Industrieanlagen, durch die wahrscheinlich ebenfalls giftige Chemikalien in die Luft gelangt sind“. Darüber hinaus wird die „wiederholte Natur“ der israelischen Angriffe „wahrscheinlich kumulative Auswirkungen auf die Umwelt“ in Gaza haben:

„Die Behebung der umfangreichen Schäden an Land, Boden, Bäumen, Wasserläufen und Meeresökosystemen ist für eine nachhaltige Erholung des Gazastreifens unerlässlich. Die Wiederherstellung erfordert eine Einstellung der Feindseligkeiten. In der ersten Phase der Erholung muss der Schwerpunkt zwangsläufig auf der Rettung von Menschenleben liegen, indem grundlegende Versorgungsleistungen (insbesondere die Trinkwasserversorgung) wiederhergestellt und Trümmer beseitigt werden, um eine sichere Fortbewegung zu ermöglichen.“

Der UN-Bericht stellt fest: „Solche Probleme mit der Luftqualität werden sich nicht wesentlich verbessern, solange der Konflikt andauert.“ Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels ist ein solches Ende nicht in Sicht. Selbst ein Waffenstillstand wäre zwangsläufig nur von äußerst kurzer Dauer, da Tel Aviv in seiner Geschichte immer wieder solche Vereinbarungen unverantwortlich gebrochen hat. Unterdessen sind die Vertreter der zionistischen Entität wild entschlossen, den Völkermord in Gaza in den illegal besetzten Gebieten des Westjordanlands zu wiederholen, und haben ihre Absicht, weitere Gebiete mit brutaler Gewalt und massiver Vertreibung der Zivilbevölkerung zu annektieren, deutlich gemacht.

Eine Studie der Fachzeitschrift Environmental Research: Infrastructure and Sustainability vom Juli 2025 kam zu dem Schluss, dass Israels Verwüstung des Gazastreifens mindestens 39 Millionen Tonnen Schutt verursacht hat, dessen Beseitigung über 90.000 Tonnen Treibhausgasemissionen verursachen und bis zu vier Jahrzehnte dauern könnte. Allein die Beseitigung der Trümmer würde bedeuten, dass Muldenkipper 737 Mal den Erdumfang zurücklegen müssten oder 2,1 Millionen einzelne Fahrzeuge 29,5 Kilometer zu den Deponien fahren müssten.

„Alarmierende Werte”

Die Umweltzerstörung, die seit dem 7. Oktober 2023 durch die zionistische Entität verursacht wurde, beschränkt sich bei weitem nicht auf Gaza. Die darauf folgenden Raketenangriffe zwischen der Hisbollah und Tel Aviv gipfelten im Oktober 2024 in der kriminellen Invasion des Libanon durch Israel. Die Kämpfe führten zu einer weitreichenden Verwüstung der Landwirtschaft. Die Angriffe der zionistischen Besatzungstruppen zerstörten über 10.800 Hektar libanesisches Land – eine Fläche viermal so groß wie Beirut – und verbrannten Zehntausende von Bäumen, Dutzende von Bauernhöfen und Obstplantagen.

Der großflächige Einsatz illegaler Weißphosphormunition durch Israel gegen den Libanon verwüstete auch die südlichen Agrarzentren des Landes. Laboranalysen der American University of Beirut ergaben, dass bereits im Januar 2024 der Boden lokal mit Schwermetallen in „alarmierendem Ausmaß” kontaminiert war. Einige Proben wiesen Phosphorkonzentrationen von 97.000 Milligramm pro Kilogramm auf – mehr als das 120-Fache der weltweit als sicher anerkannten Konzentration. Auch Nutzpflanzen und Wasser sind gefährlich kontaminiert, was „eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier” darstellt, die noch viele Jahre andauern wird.

Unterdessen sind „umfangreiche Umweltschäden, die natürliche Ökosysteme beeinträchtigen“ weit verbreitet. Von den geschätzten 214 Millionen Dollar Schaden, die dem Libanon während des Konflikts zugefügt wurden, entfielen 198 Millionen Dollar (95,2 %) auf die natürlichen Ressourcen Beiruts. Insgesamt führte Tel Aviv rund 7.000 Luftangriffe im gesamten Libanon durch, während seine Marine mehr als 2.500 Bombardierungen der Küste des Landes durchführte. Über 10.000 Häuser und fast 1.000 private Gebäude wurden zusammen mit Brücken, Fabriken, Straßen und anderer Infrastruktur angegriffen.

Eine ähnlich schreckliche Geschichte spielte sich während des gescheiterten 12-tägigen Krieges der zionistischen Entität gegen den Iran im Juni 2025 ab. Teheran schätzt, dass der Konflikt vor Ort 150.000 Tonnen Schutt verursachte, während israelische Angriffe auf die Öllager Rey und Kan in der Hauptstadt 19,5 Millionen Liter Treibstoff verbrannten und 47.000 Tonnen Treibhausgase und 578 Tonnen Luftschadstoffe in die Atmosphäre pumpten. Durch gezielte Angriffe auf South Pars, eines der größten Gasfelder der Welt, wurden 5,5 Millionen Kubikmeter Gas verbrannt.

Durch diesen Breitseite wurden über 12 Millionen Tonnen Treibhausgase und 437 Tonnen Schadstoffe freigesetzt. Seitdem hat sich die Luftqualität in mehreren Provinzen des Iran gefährlich verschlechtert, während aufgrund der Angriffe Tel Avivs auf die dazugehörige Infrastruktur in zahlreichen Gebieten die Kanalisation überlief und der Zugang zu sauberem Wasser unterbrochen war. Glücklicherweise gibt es trotz der wiederholten Angriffe Israels und der USA auf Kernkraftwerke im ganzen Land während ihrer verpfuschten Bombardierung bislang keine Anzeichen für eine Strahlenbelastung, die nicht nur die Iraner, sondern ganz Westasien bedrohen würde.

Derzeit lässt sich die Menge an tödlichen Chemikalien und Staub, die aufgrund der wahllosen Brutalität Israels in die lokale Atmosphäre des Iran und des Libanon gelangt ist, nicht quantifizieren. Die Geschichte zeigt jedoch, dass die Auswirkungen solcher Offensiven nachhaltig tödlich sind. Die illegalen 78-tägigen Bombardements der NATO auf Jugoslawien im Jahr 1999 richteten sich in erster Linie gegen zivile und industrielle Ziele. Ein anschließender Bericht des Europarates kam zu dem Schluss, dass aufgrund der Kampagne über 100 giftige Substanzen in der gesamten Region weit verbreitet waren. Es ist kein Zufall, dass das ehemalige Jugoslawien heute weltweit eine der höchsten Krebsraten aufweist.

Ergebnisse eines NATO-Angriffs auf eine jugoslawische Ölraffinerie in Pancevo, Mai 1999

Peverserweise, selbst wenn die zionistische Entität ihre brüchigen Waffenstillstände mit Beirut und Teheran aufrechterhalten und die Vernichtung der Palästinenser einstellen würde, würde der Völkermord Tel Avivs unvermindert weitergehen – unsichtbar, durch die verdorbene Luft, die die Zivilisten atmen, die Lebensmittel, die sie essen, und das Wasser, das sie trinken. Doch in einer bitteren Wendung hat das umweltschädliche Erbe von Tel Avivs wahnsinniger Blutgier Benjamin Netanjahus ultimatives Ziel, Gaza auszulöschen, um Platz für Groß-Israel zu schaffen, zunichte gemacht. Jede zionistische Besiedlung des Gebiets wäre buchstäblich selbstmörderisch.