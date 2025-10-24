Die ganze Welt ist eine Bühne entlang der alten Seidenstraße

Von Pepe Escobar

AUF DER SÜDLICHEN SEIDENSTRASSE – Seide ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ursprünglich nur in China hergestellt, war Seide historisch gesehen nicht nur ein Luxusprodukt, sondern auch eine Währungseinheit: ein Schlüsselelement des Handels und der Exporteinnahmen.

Im Jahr 105 v. Chr. landete eine erste chinesische diplomatische Mission in Persien, das damals von den Parthern beherrscht wurde, die auch Baktrien, Assyrien, Babylon und Teile Indiens besetzt hatten. Unter der vier Jahrhunderte währenden Arsacid-Dynastie – zeitgleich mit der Han-Dynastie in China – waren die Parther zu dieser Zeit die wichtigsten Zwischenhändler im transkontinentalen Handel. Chinesen und Parther setzten sich zusammen, um – wie könnte es anders sein – über Geschäfte zu sprechen.

Das Römische Reich hatte mit den Parthern ernsthafte Probleme – zwischen der schweren Niederlage von Crassus in Carrhae im Jahr 53 v. Chr. und dem Sieg von Septimus Severus im Jahr 202. Dazwischen eroberte die Seide Rom. Und zwar im großen Stil.

Das erste Mal sahen römische Soldaten Seide in der Schlacht von Carrhae. Der Legende nach erschreckten die Seidenbanner der parthischen Armee, deren schillernder Reiz unter dem heftigen Wind für Aufsehen sorgte, die römische Kavallerie: Man könnte sagen, dass dies das erste Mal war, dass Seide zum Niedergang des Römischen Reiches beitrug.

Nun, wichtig ist, dass Seide nichts Geringeres als eine wirtschaftliche Revolution auslöste. Die Römische Republik und später das Römische Reich mussten Gold exportieren, als gäbe es kein Morgen, um sich Seide leisten zu können.

Auf die Herrschaft der Parther folgte das Sassanidenreich. Es regierte bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts und erstreckte sich von Zentralasien bis Mesopotamien. Lange Zeit verkörperten die Sassaniden die Rolle der Großmacht zwischen China und Europa – bis zu den Eroberungen des Islam.

Seidenstraße, die alte chinesische Route: von Xi’an nach Alexandria, nicht nach Rom. Foto: P.E.

Stellen Sie sich also vor, wie zu Beginn der christlichen Zeitrechnung Seidenballen über Land entlang der gesamten Seidenstraße transportiert wurden. Faszinierend ist, dass Rom und China nie (Hervorhebung von mir) in direkten Kontakt traten – trotz all der zahlreichen Akteure (Händler, Abenteurer, falsche „Botschafter“), die dies versuchten.

Parallel dazu gab es auch eine Seestraße, die bereits zu Zeiten Alexanders des Großen existierte und später zur Gewürzstraße wurde. Auf diese Weise gelangten Chinesen, Perser und Araber nach Indien.

Seit der Han-Dynastie erreichten die Chinesen nicht nur Indien, sondern auch Vietnam, Malaysia und Sumatra. Sumatra entwickelte sich bald zu einem wichtigen Seehandelsplatz, an dem arabische Schiffe ununterbrochen anlegten. Auf einer längeren Strecke war es die Entdeckung der Regeln des Monsuns – im ersten Jahrhundert v. Chr. –, die es den Römern ermöglichte, auch die Westküste Indiens zu erreichen.

So gelangte Seide über Land und Meer über viele verschiedene Zwischenhändler nach Rom. Und doch wusste Rom nichts über die Herkunft der Seide und ging nicht weiter als die Griechen in ihrem wackeligen Wissen über das ferne, geheimnisvolle Land Seres.

Ich ging hinunter zur (Pamir-)Kreuzung

Nach der Mitte des 1. Jahrhunderts übernimmt das Kushan-Reich, eigentlich indo-skythisch, eine Hauptrolle in Süd-Zentralasien, im damaligen Ostturkestan. Die Kushan, Rivalen der Parther in ihrer Rolle als Botschafter des internationalen Handels, förderten nicht nur die Verbreitung des Buddhismus, sondern auch die gandharische – griechisch-buddhistische – Kunst (einige Originale sind noch heute zu exorbitanten Preisen in Kunstgalerien in Hongkong und Bangkok zu finden).

Und doch änderten sich die Spielregeln im weiteren Verlauf nie wesentlich: Zwei große Pole der Seidenstraße – das Sassanidenreich in Persien und Byzanz – führten einen erbitterten Industriekrieg, in dessen Mittelpunkt die Seide stand. Das Geheimnis der Seidenherstellung war bereits nach Südasien durchgesickert.

Dieser Handelskrieg wurde durch den Einfall türkischer Stämme in Zentralasien und die Entstehung eines Handelskönigreichs in Sogdiana (mit Samarkand als Zentrum) noch komplizierter.

Mitte des 7. Jahrhunderts erlangte die Tang-Dynastie die Kontrolle über Teile der Seidenstraße zurück, die von den Königreichen des Tarim-Beckens beherrscht wurden. Das war für die Fortführung des Handels absolut notwendig, denn die Karawanenrouten, die diese Königreiche durchquerten, umgingen die gefürchtete Taklamakan-Wüste im Norden und Süden, so wie sie es auch heute noch tun.

Das Tang-China strebte die absolute Kontrolle mindestens bis zum Pamir-Gebirge an, wo sich in dem legendären Steinturm, der von Abenteurern unermüdlich beschrieben, aber nie mit hundertprozentiger Sicherheit lokalisiert wurde, skythische, parthische und persische Karawanen mit chinesischen Karawanen trafen, um die kostbare Seide und verschiedene andere Waren zu handeln.

Der Steinturm: Die Festung Tashkurgan, das Wahrzeichen zwischen China und dem Rest Eurasiens. Foto: P.E.

Der von bedeutenden Geografen wie Ptolemäus erwähnte Steinturm ist in Wirklichkeit die Festung Tashkurgan im Pamir-Gebirge: strategisch äußerst günstig gelegen, an der Seidenstraße, und heute eine beliebte Touristenattraktion in unmittelbarer Nähe der Karakorum-Autobahn.

Der Steinturm ist das symbolische Wahrzeichen zwischen der chinesischen Welt und dem Rest Eurasiens: Im Westen liegt die indo-iranische Welt.

Ich bin die Pamir-Autobahn in Tadschikistan zweimal hintereinander abgefahren, bevor Covid alles unterbrochen hat. Dieses Mal durchquerte unsere Mini-Karawane das Pamir-Gebiet entlang und um die Karakorum-Autobahn herum auf dem Weg zur chinesisch-pakistanischen Grenze: Das ist jetzt das wichtigste Gebiet des China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), einem wichtigen Bestandteil der BRI.

Unterwegs im Karakorum – auf dem Pamir-Weg. Foto: P.E.

Es ist das Pamir-Gebirge, das in den Zeiten der alten Seidenstraße den Zugang zur Oase Kashgar ermöglichte. Das Pamir-Gebirge bildet einen gigantischen Gebirgsknoten zwischen den westlichen Ausläufern des Himalaya, dem Hindukusch und den Südhängen des Tian Shan.

Die Windungen und Kurven der alten Panlong-Straße im Pamir-Gebirge. Foto: P.E.

Dies war schon immer der wichtigste Knotenpunkt zwischen dem Dreieckshandel, der Nordindien, Ostzentralasien – mit China in der Nähe – und Westzentralasien mit den nicht weit entfernten Steppen verband.

China trifft auf den Islam: ein großes, historisches „Was wäre wenn?“

Seide, die als Kapitalisierungs- und Handelsgut einen hohen Wert hatte, spielte eine viel größere Rolle als ihre Verwendung. In Byzanz war Seide Gegenstand eines kaiserlichen Monopols. Alles war streng reguliert: Berufe, staatliche Ateliers, in denen Frauen arbeiteten, und Bräuche. Der Staat schützte sein Monopol durch eine strenge Bürokratie.

Unterdessen boomte die Seestraße. Die buddhistische Seemacht Srivijaya kontrollierte die immer wichtiger werdende Straße von Malakka vor der Insel Sumatra. Unter diesen Umständen trat der Islam in Erscheinung.

So wie die Geschichte bestimmte, dass Rom und China sich niemals direkt entlang der Seidenstraße begegnen würden, bestimmte sie auch eine strikte Trennung zwischen dem Islam und China. Oder versuchen Sie sich vorzustellen, China wäre Mitte des 8. Jahrhunderts ein Land des Islam geworden.

Die Schlacht von Talas im Jahr 751 – im heutigen Kirgisistan – stellte China gegen die Araber. Und ihr Ergebnis beendete endgültig alle chinesischen Ambitionen, Zentralasien zu erobern. Heute, mit den Neuen Seidenstraßen/BRI, ist es eine andere Geschichte – über die Projektion der chinesischen Handels- und Investitionsmacht im gesamten Kernland und darüber hinaus.

Kulturelle Durchdringung: Buchara trifft auf Kashgar. Foto: P.E.

Anfang des 8. Jahrhunderts war der General Qutayba ibn Muslim aus der Umayyaden-Dynastie der wichtigste Akteur. Er eroberte zuerst Buchara und Samarkand, durchquerte das Ferghana-Tal und das Tian-Shan-Gebirge und erreichte fast Kashgar. Der damalige chinesische Gouverneur ahnte, dass Qutayba im Begriff war, chinesisches Gebiet zu erobern, und schickte ihm einen Sack mit Erde, ein paar Münzen und vier Prinzen als Geiseln. Er rechnete damit, dass der arabische Eroberer so sein Gesicht wahren und das Reich der Mitte in Ruhe lassen würde.

So unglaublich es auch scheinen mag, diese Vereinbarung hielt ein halbes Jahrhundert lang. Bis zur Schlacht von Talas. Vergleichen wir dies nun mit Poitiers im Jahr 732 – ein Jahrhundert nach dem Tod des Propheten Mohammed. Wir können Talas und Poitiers sicherlich als die beiden wichtigsten Meilensteine dafür interpretieren, wie der Islam kurz davor stand, sich über ganz Eurasien (einschließlich der europäischen Halbinsel) auszubreiten und ein politisch-militärisches Reich von Rom bis Chang’an (dem heutigen Xian) zu schaffen.

Nun, dazu kam es nicht. Dennoch ist dies eines der außergewöhnlichsten „Was wäre wenn“-Szenarien der Geschichte.

Die Bedeutung der Schlacht von Talas – die im Westen, außer in wenigen akademischen Kreisen, praktisch ignoriert wird – ist wirklich überlebensgroß. Unter anderem führte sie zu einer neuen Verbreitung von Techniken. Die Araber nahmen Handwerker, Seidenzuchtexperten, aber auch Papierhersteller mit. Zunächst wurden Ateliers in Samarkand eingerichtet. Später dann in Bagdad und im gesamten Kalifat.

So entstand neben der Seidenstraße eine sehr belebte Papierstraße.

Wüsten, Berge, Oasen – und keine „Sklavenarbeit”

Die Fahrt über die Autobahnen durch Xinjiang, um einen Dokumentarfilm zu drehen, nachdem wir die ursprüngliche Seidenstraße von Xian bis zum Gansu-Korridor zurückverfolgt haben, ist eine unvergleichliche historische Zeitreise – denn wir können Jahrhunderte zentralasiatischer Unruhen bis zum Niedergang einiger lokaler vorislamischer Kulturen im 9. Jahrhundert detailliert nachverfolgen. Es ist spannend, wieder mit den Hauptakteuren in Kontakt zu kommen: Uiguren, Han-Chinesen, Sogdiern, Indern, Nomaden, Arabern, Tibetern, Tadschiken, Kirgisen – und Mongolen.

Eine außergewöhnliche Ausstellung zur Seidenstraße, derzeit im Gansu-Museum in Lanzhou zu sehen. Foto: P.E.

Die Nomadengruppen, die sich selbst zu Erben der wilden Xiongnu erklärten, kamen aus dem Nordwesten der Mongolei und dem Altai-Gebirge. Im 4. Jahrhundert integrierten sie mehrere alte Nomadenvölker aus West-Zentralasien und veränderten damit die politische und ethnische Landschaft grundlegend.

Die Xiongnu plünderten immer wieder Teile Nordchinas – und wurden gelegentlich zu ernsthaften Handelsbeziehungen verleitet, erhielten Tributzahlungen oder wurden einfach bestochen, um fernzubleiben. Tatsächlich hatten die Xiongnu einen Zweig in China gegründet, der mindestens zwei Jahrhunderte lang von den anderen getrennt war: Im Jahr 350 eroberten sie schließlich Samarkand. Später waren es die Türken, die erneut aus der Mongolei kamen (erzählen Sie das aber nicht Erdogan, er würde es nicht wissen) und im 6. Jahrhundert, lange vor der Ankunft des Islam, die Steppe vereinigten.

Der wohl wichtigste Faktor für die Seidenstraße ist der Kontrast/die Dichotomie zwischen Wüste und Oase.

Die karge Schönheit der wilden Taklamakan-Wüste. Foto: P.E.

Wüsten wie die Taklamakan und die Gobi sowie mehrere andere, aber auch trockene Steppen und Gebirge gehören zu den unwirtlichsten Gebieten der Erde: Dies sind die wesentlichen Merkmale einer Fläche von insgesamt rund 6 Millionen km².

Was in Zentralasien sehr selten ist, sind Ackerland (obwohl wir eine Reihe von Baumwollfeldern sehen können) oder gutes Weideland (wir können es im Gansu-Korridor und sogar in den Pamir-Gebieten in der Nähe des mächtigen Muztagh Ata sehen). Dennoch stehen Wüsten und Berge im Mittelpunkt von allem.

Gute Weideflächen in den Pamir-Gebieten. Foto: P.E.

Natürlich sind einige Oasen gleicher als andere. Khotan ist die wichtigste Oase der südlichen Seidenstraße – nicht weit entfernt vom riesigen, menschenleeren tibetischen Plateau. Das ist ideal für die Landwirtschaft, aber vor allem dank eines Schwemmkegels auch für Edelsteine, insbesondere Jade, die seit über 2.000 Jahren an jede chinesische Dynastie geliefert werden. In Khotan sprach man eine iranische Sprache – ähnlich denen der alten Nomadenvölker der Saken und Skythen, der Herren der Steppen.

Das chinesische Schriftzeichen für „Seide“, eingraviert in Jade vor einer Fabrik in Khotan. Foto: P.E.

Das Königreich Khotan war ein erbitterter Rivale der weiter westlich gelegenen Oasen Yarkand und Kashgar. Es stand nur zeitweise unter chinesischer Kontrolle. Möglicherweise wurde es im 2. Jahrhundert von den Kushans erobert. Der indische Einfluss ist allgegenwärtig – wie wir noch heute an den Kleidungsmustern und Speisen auf dem Nachtmarkt sehen können. Im 3. Jahrhundert hatte der Buddhismus bereits großen Einfluss – die ältesten Zeugnisse dafür finden sich im Tarim-Becken.

Die Seidenstraße, eigentlich Straßen, ist natürlich die buddhistische Straße. In Dunhuang, im Gansu-Korridor, war der Buddhismus ebenfalls seit dem 3. Jahrhundert beliebt: Ein berühmter lokaler Mönch, Dharmaraksa, war Schüler eines indischen Meisters. Die buddhistischen Gläubigen in Dunhuang waren eine Mischung aus Chinesen, Indern und Zentralasiaten – ein weiterer Beweis für die ununterbrochene gegenseitige Beeinflussung der Kulturen.

Die Kamelkarawane in der Ära des boomenden Inlandstourismus außerhalb von Dunhuang. Foto: P.E.

Die Metapher Shakespeares „Die ganze Welt ist eine Bühne“ trifft voll und ganz auf die Geschichte der Seidenstraße zu: All diese Akteure aus allen Ecken des Kernlandes spielten historisch gesehen mehrere Rollen, manchmal sogar alle gleichzeitig – eine Apotheose des von Xi Jinping geprägten Lieblingsbegriffs „Austausch zwischen den Menschen“. Das ist der Geist der alten und der neuen Seidenstraße.

Den uigurischen Blues spielen. Foto: P.E.

Wir hatten das Glück, genau zur Zeit des 70. Jahrestags der Gründung der Autonomen Region Xinjiang Uyghur unterwegs zu sein.

Unter den vielen Errungenschaften des Sozialismus chinesischer Prägung in Xinjiang im Bereich der nachhaltigen Entwicklung ist die Zähmung der Taklamakan-Wüste – auch „Meer des Todes” genannt – eine Klasse für sich.

Wir durchquerten die Taklamakan-Wüste von der nördlichen Seidenstraße in Aksu bis zur südlichen Seidenstraße in der Nähe von Keriya und erlebten alles, von der makellosen Autobahn, die von Schilf gesäumt ist, das den „China Magic Cube“ bildet – um den Sand fernzuhalten –, bis hin zu einem Teil des 3.046 km langen grünen Gürtels, der den Sand zurückhält und mit Pflanzen wie der Wüstenpappel und der roten Weide bewachsen ist.

Die Taklamakan-Wüste war schon immer das Zentrum der Sandstürme – eine große Bedrohung für die Oasen. Das Gelände rund um die Oasen ist extrem: Wüsten, karge Berge, Gobi-Ödland, karge Böden, spärliche Vegetation, geringe Niederschläge, hohe Verdunstung, trockene Luft.

Nun, was wir heute sehen, begann bereits vor dem Start der „Go West”-Kampagne im Jahr 1999: Seit 1997 haben eine Reihe von zentralen und staatlichen Behörden, zentrale staatliche Unternehmen sowie 14 chinesische Provinzen und Gemeinden massive finanzielle Mittel und Personal bereitgestellt, um Xinjiang angemessen zu entwickeln.

Vergleichen Sie all das nun mit den Originalforschungsergebnissen, die kürzlich auf einer akademischen Konferenz über Xinjiang vorgestellt wurden, die von der Hong Kong University of Science and Technology und der Hong Kong University organisiert wurde – meinen Nachbarn, als ich im „Fragrant Harbor” lebte. Die Forschung zeigte, wie der britische MI6 seit den 1990er Jahren eine Minderheit der Uiguren instrumentalisierte, parallel zu einer massiven globalen PR-Kampagne mit dem expliziten Ziel, China in drei Teile zu spalten.

Daraus entwickelten sich in den letzten Jahren die von der CIA erfundenen „Völkermord”-Vorwürfe und natürlich die „Zwangsarbeit” von Massen, die in Konzentrations-/Umerziehungslagern kaum überleben können. Auf unseren ausgedehnten Reisen, geführt von Uiguren, waren wir fest entschlossen, Sklavenarbeit auf Baumwollfeldern entlang der nördlichen Seidenstraße oder mitten in der Taklamakan-Wüste zu finden. Nun, tut mir leid: Es gibt sie nicht.

Die Propaganda war jedoch unerlässlich, um eine Vielzahl von Uiguren für den IS zu rekrutieren, darunter auch ihr beträchtliches Kontingent in Idlibistan, das nun frei zwischen Syrien und der türkischen Grenze umherstreift. Sie würden es nicht wagen, nach Xinjiang zurückzukehren und sich dem chinesischen Geheimdienst zu stellen.

Vergessen Sie die barbarische Propaganda. Was historisch wirklich zählt, ist, dass die alten Seidenstraßen ebenso wie Xinjiang wohl der ultimative Kreuzungspunkt der Zivilisationen sind. Entlang Zentralasiens sind sie das (schlagende) Herz des Heartlands. Und jetzt sind sie wieder einmal als Protagonisten im Herzen der Geschichte zurück.