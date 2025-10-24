Die verlogene Fortsetzung der Corona-Impf-Empfehlungen und des Virus-Wahns

Die „Ständige Impfkommission“ (STIKO) beim staatlichen Robert-Koch-Institut (RKI) – die politisch erleuchtete Spitzen-Autorität der staatlich vereinnahmten Wissenschaft – hat am 29. 9. 2025 eine neue Empfehlung zur jährlichen Auffrischung des angeblichen Impfschutzes gegen Corona (COVID-19) herausgegeben. In gewohnter Weise werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Erfahrungen ignoriert, dass diese mRNA-„Impfung“ nicht schützt, sondern im Gegenteil Infektionen begünstigt und zahlreiche schwere bis tödliche Nebenwirkungen erzeugt.Doch dass überhaupt bei Grippe und Corona ein Virus als Ursache gar nicht in Frage kommen kann, wird noch hartnäckiger verschwiegen.

Das gefährliche Virus zirkuliere weiterhin in der Bevölkerung, warnt die STIKO und meint, es führe jedoch u.a. aufgrund der hohen Immunität durch Impfungen und durch­gemachten Infektionen deutlich seltener zu schweren Verläufen oder Langzeit­folgen. Doch seien zum Schutz besonders gefährdeter Personenkreise Auffrischungs-Impfungen erforderlich, für:

– Menschen ab 60 Jahren,

– alle ab 6