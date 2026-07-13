Putins Dilemma

Von Hans-Jürgen Geese

Bei Betrachtung der Entwicklung der Geschichte der letzten zweitausend Jahre wird man feststellen, dass wirkliche Neuordnungen von Gesellschaften und von Beziehungen zwischen Staatengemeinschaften stets nach verheerenden Kriegen stattgefunden haben. Der Krieg scheint wahrlich der Vater aller Dinge zu sein.

Nach dem 30jährigen Krieg wurde über 300 deutschen Fürstentümern und einer Anzahl freier Städte die Souveränität garantiert. Niemand wäre damals auch nur auf die Idee gekommen, die alle in einem Staat zu vereinigen. Ein Alptraum. Denn das Kräftegleichgewicht in Europa wäre völlig aus den Fugen geraten. Wer weiß was diese Deutschen schon damals angerichtet hätten?

Nach Napoleon, nach dem Wiener Kongress 1815, verblieben noch 39 deutsche Staaten. Napoleon hatte bereits vorher im Staatenwirrwarr der deutschen Lande kräftig aufgeräumt und auch das Heilige Römische Reich Deutscher Nation 1806 abgeschafft.