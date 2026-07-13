Warum schweigen die Zentralbanker plötzlich zum Thema digitale Währungen?

Von Brandon Smith

Dieser Artikel wurde von Brandon Smith verfasst und ursprünglich veröffentlicht bei Birch Gold Group

Während der Pandemie-Hysterie im Jahr 2020 gab es einen wahnsinnigen Ansturm globalistischer Institutionen wie des WEF, des IWF, der BIZ und zahlreicher nationaler Zentralbanken, das Konzept der „CBDCs“ (Central Bank Digital Currencies, digitale Zentralbankwährungen) im Eiltempo in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit zu bringen. Die Idee digitaler Währungen, die auf einem Blockchain-Ledger basieren, wurde als Lösung für die Pandemie präsentiert. Eine Reihe von Globalisten behauptete, der digitale Zahlungsverkehr sei notwendig, weil „Papiergeld das Covid-Virus überträgt“.

Das war natürlich völliger Unsinn. Es gab keinerlei Beweise dafür, dass eine Umstellung auf digitale Währungen die Ausbreitung des Virus in irgendeiner Weise verhindern würde. Aber wie ich schon seit Jahren sage: Covid war ihr großer Schachzug. Es sollte zum Dreh- und Angelpunkt für einen globalen Staatsstreich werden – die Machtübernahme durch die „Neue Weltordnung“. Die Eliten gingen davon aus, dass die Bevölkerung so verängstigt sei, dass sie allem zustimmen würde, ohne logische Gründe zu hinterfragen.

Sie lagen falsch – zumindest auf lange Sicht. Das Virus war ein Reinfall (was sie offenbar überraschte), und die Sterblichkeitsrate war minimal (0,23 % mediane IFR). Die Öffentlichkeit durchschaute schließlich die Täuschung, und die Agenda musste aufgegeben werden – vor allem, weil fast die Hälfte aller US-Bundesstaaten die Verordnungen blockierte. Wenn die Amerikaner ohne Einschränkungen gut leben konnten, dann würde der Rest der Welt folgen.

Ich erwähne die Pandemie noch einmal, weil der Putschversuch der breiten Öffentlichkeit einen einmaligen Einblick in die Pläne und Motive der Globalisten verschaffte. Dieses Ereignis hat alles verändert. Millionen von Menschen, die einst dachten, „Verschwörungstheoretiker“ seien verrückt, wurden gerade erst die Augen für eine dunkle Realität geöffnet. Es gibt tatsächlich eine internationale Verschwörungsgruppe. Sie schmieden tatsächlich böse Pläne in verrauchten Hinterzimmern. Sie wollen tatsächlich eine „Neue Weltordnung“.

Und ein wesentlicher Bestandteil dieser neuen Ordnung ist ein globales System digitaler Währungen.

Als Forscher wurden alle unsere Vermutungen bestätigt. Angesichts der beabsichtigten Pläne der Eliten in ganz Europa und in Schwellenländern wie China und Indien wird deutlich, dass CBDCs der ultimative Mechanismus zur wirtschaftlichen Kontrolle sind. Warum? Weil die Bevölkerung ohne physisches Geld keinen Handel mehr betreiben kann, ohne dass Regierungen und Zentralbanken als Vermittler fungieren.

Betrachten Sie es einmal so: Während der Pandemieversuche versuchten die Biden-Regierung und viele andere Regierungen, die ersten Schritte dessen einzuleiten, was letztendlich zu einem Impfpasssystem werden sollte.

Zunächst würden Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet sein, ihre Mitarbeiter auf einen aktuellen Impfstatus zu überprüfen – andernfalls drohten ihnen endlose Geldstrafen. Sobald dies zur Norm geworden wäre, wären dann obligatorische Covid-Tracking-Apps als einzige Möglichkeit eingeführt worden, Regierungsgebäude und öffentliche Verkehrsmittel zu betreten. Letztendlich wäre jeder gezwungen gewesen, sein Smartphone (und einen QR-Code) zu nutzen, um Zugang zu öffentlichen Orten zu erhalten oder irgendwo etwas zu kaufen.

Der letzte Dominostein wären CBDCs und eine bargeldlose Gesellschaft gewesen, aber Biden und seine Mitstreiter hatten diese Technologie noch nicht bereitgestellt.

Ohne CBDCs bricht das Kontrollsystem zusammen. Bei physischem Bargeld gibt es für die Regierung keine Möglichkeit, Transaktionen zu kontrollieren. Sie kann Personen, die sich weigern, sich zu fügen, vom Bankwesen ausschließen (wie es die kanadische Regierung tat), aber beim physischen Geldumlauf gibt es immer einen Weg zum Widerstand.

Selbst ohne Bargeld könnte die Bevölkerung Gold und Silber nutzen oder Tauschhandel betreiben. Die Menschen könnten ihre eigenen Schwarzmärkte schaffen und überleben. Wären CBDCs jedoch weit verbreitet, wäre eine Teilnahme am allgemeinen Wirtschaftsleben unmöglich.

Die Globalisten behaupteten, dass der Ausschluss aus dem Bankensystem und die wirtschaftliche Ausgrenzung kein Programm der „Zwangsimpfung“ seien (obwohl dies das letztendliche Ziel war). Vielmehr argumentierten sie zynisch, dass die Menschen immer noch eine „Wahl“ hätten – sie könnten sich impfen lassen und ein einigermaßen normales Leben innerhalb des Systems führen, oder sie könnten die Impfung verweigern und von der Wirtschaft abgeschnitten werden, wodurch sie vom Großteil der Gesellschaft abgeschnitten wären und wahrscheinlich in bitterer Armut sterben würden.

Das ist das Argument der „Konsequenzkultur“ der politischen Linken.

Ich hoffe wirklich, dass die Menschen den Wahnsinn dieser Ära nie vergessen und wie nah wir einer orwellschen Höllenlandschaft gekommen sind. Vergesst niemals: Die Globalisten und die politische Linke haben versucht, euch zu erpressen, damit ihr für den Rest eures Lebens zu medizinischen Sklaven werdet. Und ihr Plan war es, den Zugang zur Wirtschaft als Druckmittel zu nutzen, um euch zur Unterwerfung zu zwingen.

Was ist also passiert? Wo ist die ganze Rhetorik über CBDCs geblieben? Vier Jahre lang war sie allgegenwärtig, und dann war sie wie Staub im Wind. Warum haben die Zentralbanken Funkstille eingelegt?

Leider wurde der Plan nicht aufgegeben, sondern lediglich in den Hintergrund gerückt und entwickelt sich hinter den Kulissen weiter. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) scheint vorerst das Ruder in der Hand zu haben und treibt verschiedene Projekte voran, um CBDCs im grenzüberschreitenden Handel und bei der Nachverfolgung zu testen. Derzeit arbeiten sie am „Projekt Agora“.

Das Projekt Agora testet derzeit den Prozess der „Tokenisierung“ von Zentralbankreserven – das heißt, man möchte es Zentralbanken ermöglichen, Vermögenswerte untereinander mithilfe eines Blockchain-Ledgers problemlos zu handeln. Dies wäre ein erster Schritt hin zur späteren Tokenisierung aller Zentralbanktransaktionen, einschließlich der Transaktionen mit Geschäftsbanken und Regierungen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Trump-Regierung und der US-Senat Durchführungsverordnungen und Gesetze erlassen haben, um die Federal Reserve bis mindestens 2030 daran zu hindern, sich mit CBDCs zu befassen. Die Fed scheint diese Forderungen jedoch zu ignorieren. Nach Angaben der BIZ beteiligt sich die Fed nach wie vor am Projekt Agora, und die Fed hat keinen Rückzug aus diesem Programm angekündigt.

Interessanterweise vermeidet die BIZ in den meisten ihrer jüngsten Projektankündigungen die Verwendung des Akronyms „CBDC“. Doch genau daran arbeiten sie. Sie erwähnen zwar, dass alle nationalen Rechtsrahmen für ihre Ledger-Transaktionen weiterhin gelten. Das bedeutet im Klartext, dass Zentralbanken und verbündete Regierungen die Nachverfolgung und Kontrolle aller über das System gehandelten Vermögenswerte behalten werden (keine anonymen Transaktionen und alle Transaktionen können eingefroren werden).

Das sollte jedem Anlass zur Sorge geben, und die Auswirkungen sind erschütternd. Die BIZ und ihre Partnerzentralbanken bauen still und leise den Rahmen für nationale digitale Währungssysteme auf, damit diese mit anderen nationalen digitalen Währungssystemen interagieren können.

Letztendlich werden die BIZ und ihre Verbündeten zu den Vermittlern für alle Transaktionen weltweit werden. Sobald nationale CBDCs zur Norm geworden sind, sind die Eliten zudem nur noch einen Schritt von der Einführung einer GLOBALEN CBDC entfernt: einer digitalen Ein-Welt-Währung.

Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die Einführung dieses Systems den Zusammenbruch des US-Dollars erfordern wird. Doch dieses Ereignis wird möglicherweise nicht so eintreten, wie viele von uns es sich ursprünglich vorgestellt haben. Ich und viele andere Ökonomen gingen ursprünglich davon aus, dass das alternative digitale Währungssystem, das den Dollar ablösen soll, über den BRICS-Wirtschaftsblock eingeführt werden würde, der eng mit dem IWF zusammenarbeitet.

Wir argumentierten zudem, dass ein Crash durch interne Sabotage herbeigeführt werden müsste, um den Weg für einen Zusammenbruch des Dollars frei zu machen.

Etwas scheint sich geändert zu haben. Der Einfluss der BRICS-Staaten hat in den letzten fünf Jahren stark nachgelassen. Der Plan besteht möglicherweise nicht darin, den Dollar von innen heraus durch ein innenpolitisches Missgeschick oder Sabotage zum Einsturz zu bringen – zumindest nicht sofort. Vielmehr könnte der Plan darin bestehen, in jedem westlichen Land, das politisch mit den Globalisten kooperiert, CBDCs einzuführen und den Dollar im Laufe der Zeit als Weltreservewährung zu verdrängen.

Jüngste Ankündigungen der Europäischen Union und der Europäischen Zentralbank deuten darauf hin, dass sie sich darauf vorbereiten, CBDCs einzuführen, unabhängig davon, was die USA tun.

Mit anderen Worten: Es sieht so aus, als ob extrem linke Regierungen in Europa, Australien und Kanada planen, ein globales Währungsnetzwerk aufzubauen, das den Dollar ausschaltet, um ihn zum Einsturz zu bringen. Dann können sie behaupten, es sei allein die Schuld rückständiger, konservativer Amerikaner, die „in der Vergangenheit leben und sich weigern, auf digitale Technologien umzusteigen …“

Unterdessen arbeitet die Federal Reserve weiterhin mit der BIZ und den Globalisten zusammen, um den Dollar für die Tokenisierung vorzubereiten – in der Erwartung, dass die Amerikaner letztendlich gezwungen sein werden, sich dieser Agenda anzuschließen, oder Gefahr laufen, ins Abseits zu geraten.

Wird diese Strategie funktionieren? Das ist schwer zu sagen. Der Pandemieplan ist gescheitert und hat letztendlich nur dazu geführt, dass sich Millionen von Menschen gegen die Globalisten radikalisiert haben. Hinzu kommt, dass die Masseneinwanderungsagenda in Europa nicht gut ankommt und die Bürger dazu treibt, liberale Regierungen durch rechtsextreme Parteien wie „Restore“ und die AfD zu ersetzen. Doch wenn Geld zur Waffe wird, kann es schnell hässlich werden. CBDCs könnten den Globalisten beispiellosen sozialen und politischen Einfluss verschaffen.

Glücklicherweise ist sich die Öffentlichkeit der Existenz von CBDCs und vieler der damit verbundenen Gefahren bereits bewusst. Die Globalisten können zwar versuchen, ihre Projekte in einem Nebel der Unklarheit zu verbergen, und sie können versuchen, die Begriffe durch den Einsatz von Wörtern wie „Tokenisierung“ zu verschleiern, doch die Bevölkerung wird die Gefahren dennoch erkennen, da sie nun auf der Hut ist.