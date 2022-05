Putins Rede vom 9. Mai – Der vollständige Rückblick

armstrongeconomics.com: Der Westen versteht Putin immer wieder falsch, vor allem weil er die Blaue Pille geschluckt hat und einfach die Propaganda wiederholt, die vor allem von der Regierung der Vereinigten Staaten verbreitet wird. Sie haben allen Journalisten erzählt, dass Putin der Ukraine formell den Krieg erklären, eine Wehrpflicht einführen und alle Reservisten einberufen würde. Die westliche Presse leugnet ständig die Existenz ukrainischer Nazis, obwohl diese gut dokumentiert sind, und behauptet, Zelensky könne kein Neonazi sein, weil er Jude sei, und lässt dabei die Tatsache außer Acht, dass (1) seine Kinder getauft wurden und er ein nicht praktizierender Jude ist und (2) die ukrainischen Nazis nicht nur Juden, sondern auch Polen und Russen ausrotteten. Zweifellos wurde Zelensky aufgrund der Vorurteile gegen Juden in der Ukraine Christ. Aber die USA haben die ukrainischen Nazis nie verfolgt, weil sie auch Russen ethnisch säuberten. Nur die deutschen Nazis wurden für die Ermordung der Juden vor Gericht gestellt – die ukrainischen Nazis hatten einen Freifahrtschein.

Natürlich hat Putin nichts dergleichen getan. Aber in der westlichen Presse wird ständig der Dritte Weltkrieg heraufbeschworen. Sie malen immer das Bild, dass Russland besiegt wird, um so zu tun, als könne der Westen Russland vernichten. Nancy Pelosi hat in Kiew den virtuellen Krieg erklärt und deutlich gemacht, dass es keine Friedensgespräche geben wird und sie nichts anderes als einen Sieg gegen Russland akzeptieren wird. In der westlichen Presse wird nirgends die Existenz des Minsker Abkommens erwähnt, das auch die Abspaltung des Donbass im Falle freier Wahlen vorsah, da die Bevölkerung die vom Westen durchgeführte Revolution ablehnte.

Während der Westen berichtet, dass Russland verliert, verschweigt er die Geschichten, die das Versagen innerhalb der ukrainischen Armee zeigen. Der kandische Elitescharfschütze, der Schlagzeilen machte, dass er in die Ukraine gehen würde, um die Freiheit gegen die Tyrannei zu unterstützen, hat sich umgedreht und ist nach Kanada zurückgekehrt. Er kehrte nach Quebec zurück und sagte den örtlichen Medien, dass seine Erfahrungen dort eine „schreckliche Enttäuschung“ waren. Er behauptete, die Ukrainer seien schlecht ausgebildet gewesen und hätten hohe Verluste erlitten, aber es habe auch Profitgier und Desertion in den Reihen gegeben.

Walli, wie er genannt wurde, wurde von spanischen Medien als „der beste Scharfschütze der Welt“ bezeichnet und von der New York Post dafür gelobt, dass er „in einem Lagerhaus Panzerabwehrraketen schnappte, um echte Menschen zu töten“. Gegenüber La Presse erklärte er jedoch, dass seine ukrainischen Kommandeure anfangs „nicht wussten, was sie mit ausländischen Kämpfern wie ihm tun sollten“. Da er es leid war, auf eine Gelegenheit zum Kämpfen zu warten, schloss er sich der „Norman-Brigade“ an, einer privaten Einheit, die von einem anderen ehemaligen Soldaten aus Quebec angeführt wurde. Er sagte, dass die versprochenen Waffen und Rüstungen nie angekommen seien. Er berichtete, dass etwa 60 Mitglieder der Brigade inzwischen desertiert sind. Andere erzählten La Presse, einige Soldaten hätten „geplant“, eine 500.000-Dollar-Ladung amerikanischer Waffen zu stehlen und ihre eigene Einheit zu bilden. Es wird spekuliert, dass die amerikanischen Waffen, die in die Ukraine geliefert werden, auf dem Schwarzmarkt landen könnten, wie es in Syrien, Afghanistan und im Irak der Fall war.

Als Zelensky gewählt wurde, versprach er, die Spannungen mit Russland abzubauen, denn selbst CNN berichtete 2019: „Die Ukraine befindet sich seit fünf Jahren in einem Stellvertreterkrieg mit Russland, und der Konflikt hat im Osten des Landes rund 13.000 Menschenleben gefordert.“ Natürlich wird jetzt niemand die Wahrheit berichten, dass die Vereinigten Staaten diesen Bürgerkrieg in der Ukraine angeheizt haben, nur um Russland in den Bauch zu stechen – den verhassten Feinden der Neocons, die alle Russen als Stalin sehen.

Interessanterweise hatte der Kreml die Hoffnung, dass Zelensky den Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland beenden würde. Sein Vorgänger Poroschenko galt als kriegsbefürwortend. Tatsächlich berichtete auch CNN, dass Russland optimistisch sei. Sie schrieben:

„Es gibt Chancen, die Interaktion der Ukraine mit unserem Land zu verbessern“, sagte der russische Premierminister Dmitri Medwedew auf Facebook. „Was ist dafür nötig? Ehrlichkeit. Und wir brauchen einen pragmatischen und verantwortungsvollen Ansatz.“

CNN berichtete weiter, dass Maria Zakharova, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, angedeutet habe, dass Kiew tatsächlich die Richtung des Landes ändern könnte. CNN zitierte sie mit den Worten: „Bei allem Verständnis dafür, wie die Welt hinter den Kulissen funktioniert, sage ich trotzdem: Die Ukraine kann sich für einen Reset entscheiden.“ Die Hoffnung in Russland, dass Zelensky sein Wahlversprechen, den Frieden zu suchen und den Bürgerkrieg zu beenden, einlösen würde, starb sehr schnell.

Die Propaganda ist überwältigend und befolgt verzweifelt, was Ben Franklin warnte: Krieg ist, wenn die Regierung dir sagt, wer der Böse ist, und Revolution ist, wenn du selbst entscheidest. Die westliche Presse versucht immer verzweifelt, Puttin und Russland als die Bösen darzustellen. Das ist klassische Staatspropaganda. Auf dem Schlachtfeld gibt es keine Heiligen und keine Moral. Man tut, was man tun muss, um zu überleben.

Der Telegraph verbreitete die Propaganda, dass Putins Invasion gescheitert sei, weil sie nicht wie geplant verlaufen sei, da er „die heutige Parade zum Tag des Sieges auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz nicht begutachtet“ habe. Putin hat von Anfang an deutlich gemacht, dass er nicht an einer Eroberung der Ukraine interessiert ist, sondern nur die russische Region Donbas befreien will. Wenn die USA in ein Land einmarschieren, um es zu erobern, zerstören sie zuerst das Stromnetz, die Kommunikation und die Wasserversorgung. Putin hat nichts von alledem getan, was zeigt, dass er nie die Absicht hatte, die Ukraine zu erobern, sondern nur den Donbas zu befreien, wie er erklärte. Die Frage ist ziemlich klar. Warum verbreitet die Presse eine komplette Propaganda? Die Parade zum 9. Mai, dem Tag des Sieges, findet immer in Moskau statt, und oft reisen Amerikaner dorthin, um den Sieg über Hitlers Nazis zu feiern.

Putin bezeichnete Russlands Militäroperation in der Ukraine als Präventivmaßnahme gegen künftige Aggressionen. Dies hat er in seiner Rede auf der Parade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz in Moskau am Montag dargelegt, was in den westlichen Berichten, die ich gelesen habe, nicht erwähnt wurde. Putin lobte die Errungenschaften des sowjetischen Volkes im Zweiten Weltkrieg, ging aber auch auf die Gründe für den anhaltenden Konflikt zwischen Moskau und Kiew ein und erklärte, dass Russland wegen der Großoffensive gegen die Republiken im östlichen Donbass, die seit 2016 von den amerikanischen Neocons unterstützt wird, handeln musste. Putin sagte:

„Wir sahen, wie sich die militärische Infrastruktur [in der Ukraine] entwickelte; Hunderte von ausländischen Beratern nahmen ihre Arbeit auf; es gab regelmäßige Lieferungen modernster Waffen aus NATO-Ländern. Die Gefahr wuchs jeden Tag“, erklärte er weiter.

„Russland erteilte der Aggression eine präemptive Abfuhr – dies war eine erzwungene, rechtzeitige und die einzig richtige Entscheidung eines souveränen, starken und unabhängigen Landes.“

„Trotz aller Meinungsverschiedenheiten in den internationalen Beziehungen hat sich Russland immer für die Schaffung eines Systems gleicher und unteilbarer Sicherheit eingesetzt.“

Putin verwies auch auf die zahlreichen Versuche Moskaus, seit dem Amtsantritt der Biden-Administration einen friedlichen Dialog über Sicherheitsgarantien mit Washington zu führen, die, wie er unumwunden zugab, zu keinem Ergebnis führten. Er erklärte: „Die NATO-Länder wollten uns nicht hören, was bedeutet, dass sie in Wirklichkeit ganz andere Pläne verfolgten, und wir haben es gesehen.“ Putin erklärte auch, dass ihre Geheimdienste offene Vorbereitungen für eine Strafaktion im Donbass unter Zelensky und „eine Invasion unserer historischen Gebiete, einschließlich der Krim“ gesehen hätten. All dies ist absolut wahr. Putins Versuch vom Dezember 2021, den Krieg zu verhindern, nannte der Westen sein „Ultimatum“, das nicht akzeptabel war.

Natürlich hat die westliche Presse einen Großteil des Inhalts von Putins Rede ausgelassen, da sie der westlichen Propaganda zuwiderlief. Putin erklärte auch, dass seine Entscheidung zu handeln auch darin begründet war, dass Kiew Pläne zur Wiederherstellung seiner nuklearen Fähigkeiten angekündigt hatte, was am Tag vor der Invasion am 23. Februar 2022 durch die Presse ging. Die USA sind in den Irak einmarschiert, weil sie behaupteten, sie wollten Atomwaffen herstellen. Ich fand es auch sehr merkwürdig, dass die Vereinigten Staaten zur Münchner Sicherheitskonferenz am 20. Februar 2022 den Vizepräsidenten und nicht den Außenminister schickten, der mit der Forderung nach einem NATO-Beitritt der Ukraine herausplatzte. Selbst das Handelsabkommen, das Janukowitsch ablehnte, was zur Maidan-Revolution führte, weil er der EU nicht beitreten wollte, enthielt eine Klausel, wonach er allen Regeln und Vorschriften der NATO zustimmte, ohne der NATO formell beizutreten, was eine Verletzung des Belgrader Abkommens gewesen wäre. Der Westen hat seit 2014 eindeutig auf einen Krieg hingearbeitet.

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 hätten die USA zunehmend von „amerikanischem Exzeptionalismus“ gesprochen, so Putin. Mit der Verbreitung dieser Ideen „demütigt Washington nicht nur die ganze Welt, sondern auch seine Satelliten, die so tun müssen, als würden sie nichts bemerken und alles demütig hinnehmen. Aber wir sind ein anderes Land“, betonte er.

Russland hat einen anderen Charakter, wir werden unsere Liebe zu unserem Mutterland, unseren Glauben und die traditionellen Werte und Bräuche unserer Vorfahren, den Respekt vor allen Völkern und Kulturen niemals aufgeben.

Aber der Westen hat offenbar beschlossen, diese Werte zu „annullieren“, wobei eine solche „moralische Degradierung die Grundlage für zynische Verfälschungen der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und die Schürung von Russophobie wird“, sagte Putin.

„Wir wissen, dass amerikanische Veteranen, die zur Parade nach Moskau kommen wollten, im Grunde daran gehindert wurden“, betonte Putin und versuchte, nicht den Hass auf das amerikanische Volk zu schüren, wie es im Westen mit der Dämonisierung des russischen Volkes geschieht. Putin betonte deutlich, dass Russland sich an die Anstrengungen der US-Soldaten und ihren Beitrag zum Sieg im Zweiten Weltkrieg erinnere.

Putin wies dann darauf hin, dass „die Selbstverteidigungskräfte der Donbass-Republiken zusammen mit dem russischen Militär auf ihrem Land kämpfen… für das Mutterland, für seine Zukunft, um sicherzustellen, dass niemand die Lehren des Zweiten Weltkriegs vergisst, damit es in der Welt keinen Platz für Schlächter, Peiniger und Nazis gibt.“

Putin machte ferner deutlich, dass Moskau die Fehler der sowjetischen Führung von 1940-1941 nicht wiederholen dürfe. Damals habe die UdSSR versucht, Nazi-Deutschland nicht zu provozieren, indem sie „die dringendsten und offensichtlichsten Vorbereitungen, die sie treffen musste, um sich gegen einen drohenden Angriff zu verteidigen, unterließ oder aufschob“. Infolge dieser Verzögerung war Russland nicht darauf vorbereitet, die Invasion abzuwehren. Putin fuhr fort: „Der Versuch, den Aggressor vor dem Großen Vaterländischen Krieg zu beschwichtigen, hat sich als Fehler erwiesen, der unser Volk teuer zu stehen kam… Wir werden diesen Fehler nicht ein zweites Mal machen. Wir haben kein Recht, dies zu tun.

Nachdem ich mir die westliche Presse angesehen habe, finde ich die Berichterstattung sehr beunruhigend. Sie versuchen verzweifelt, Russland als Verlierer darzustellen, bis hin zur Zählung der Truppen, die aufmarschieren, und der Meldung, dass es 1 bis 2 Tausend weniger als im letzten Jahr sind, was beweist, dass Putin verliert. Sie versäumen es, darauf hinzuweisen, dass Putin am 21. Dezember 2021 die Probleme dargelegt hat, die zu Spannungen führen und die gelöst werden müssen. Der Westen lachte und weigerte sich, etwas zur Verteidigung der ethnischen Russen im Donbas zu unternehmen.

Ron Paul schrieb in seiner Kolumne vom 22. April 2022: „Krieg ist ein Schläger, schrieb US-Generalmajor Smedley Butler 1935. Er erklärte: „Ein Schläger ist, glaube ich, am besten als etwas zu beschreiben, das nicht das ist, was es für die Mehrheit der Menschen zu sein scheint. Nur eine kleine „Insider“-Gruppe weiß, worum es sich handelt. Er wird zum Vorteil einiger weniger auf Kosten vieler betrieben. Mit dem Krieg machen einige wenige Leute ein riesiges Vermögen.“

Oberst Richard H. Black ist ein ehemaliges republikanisches Mitglied des Senats des Bundesstaates Virginia von 2011 bis 2020. Er hat sich 2019 nicht zur Wiederwahl gestellt. Der Westen verbreitet nichts als Propaganda, und das dient offensichtlich nur einem Zweck – dem Umsturz Russlands. Plötzlich drängt die WHO auf die totale Kontrolle der Welt, erzwingt digitale Ausweise und Impfvorschriften, um die Freizügigkeit der Menschen zu unterbinden. Dies ist die Vorstufe für den Vorstoß zu einer Eine-Welt-Regierung, die den Vereinten Nationen untersteht.

Wir stehen vor dem Zusammenbruch der keynesianischen Wirtschaftslehre und der Misswirtschaft, die seit dem Zweiten Weltkrieg mit der ständigen Kreditaufnahme ohne die Absicht, etwas zurückzuzahlen, betrieben wurde. In Verbindung mit der alten Idee, dass eine Erhöhung der Geldmenge inflationär ist, so dass es besser ist, Kredite aufzunehmen als zu drucken, hat dies zur Lösung des Krieges geführt, denn die Senkung der Zinssätze auf NEGATIV durch die Europäische Zentralbank im Jahr 2014 hat alle Pensionsfonds vernichtet. Ohne Krieg wird das Volk die Parlamente stürmen und wahrscheinlich Politiker aufhängen oder ihre Köpfe auf Spießen tragen wie in den alten Zeiten.

Das ist der Grund, warum der Westen so verzweifelt auf einen Krieg drängt. Mein Vater kämpfte im Zweiten Weltkrieg unter General Patton. Er ließ mich wissen, dass Patton damals warnte, Russland sei der wahre Feind, und argumentierte, man solle nach Moskau marschieren. Die Begründung war, dass sie Kommunisten seien. Diese Zeiten sind längst vorbei. Der Kommunismus ist gefallen und zu Boden gefallen, weil er versucht hat, die menschliche Natur zu verändern. Aber den Neocons ist es egal, ob Russland und China nun Kommunisten sind. Sie waren damals Feinde und sind auch heute noch Feinde, denn in Wirklichkeit geht es um ethnischen Hass. China mag immer noch den Namen Kommunistische Partei tragen, aber Kommunismus bedeutet, dass die Regierung alles besitzt. Weder China noch Russland sind heute kommunistisch. Anstatt Frieden zu schaffen, müssen sie jetzt fallen, weil die Eliten wieder einmal die Idee übernommen haben, dass eine einzige Regierung die Kriege beenden wird. Wir brauchen also einen Krieg, um zukünftige Kriege zu beenden?

Hier ist der ehemalige Präsident Frankreichs, der genau diese Aussage macht, dass der Zweck der EU darin besteht, jeden europäischen Krieg zu beenden – eine Regierung = kein Krieg. Sie haben die Geschichte von Rom vergessen. Eine Regierung, viele Bürgerkriege. Ihre elitäre Theorie hat sich in 6.000 Jahren aufgezeichneter Geschichte noch NIE als richtig erwiesen. Aber wir sollen alles und den Weltfrieden zerstören, um den Krieg zu schaffen, der alle Kriege beendet? Ich glaube, das haben sie mit dem Ersten Weltkrieg gesagt.

Während also unsere furchtlosen Führer unseren Untergang auf dem Schlachtfeld planen, damit sie sich nicht mit dem wirtschaftlichen Albtraum auseinandersetzen müssen, den sie geschaffen haben, bricht der Markt LIQUIDITY schnell zusammen. Ich würde schätzen, dass er seit 2021 um 33 % eingebrochen ist und wir bis 2023 auf eine scharfe wirtschaftliche Rezession zusteuern. Statt rationaler Lösungen und einer öffentlichen Debatte halten sie die Türen geschlossen, um die Wahrheit vor den Menschen zu verbergen, während sie die Schuld für den wirtschaftlichen Niedergang und die steigende Inflation auf Putin schieben. Daher – Bidens verfassungswidriges Wahrheitsministerium – wo haben wir das schon einmal gehört? Oh, Hitler, Mao und Stalin?