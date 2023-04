Putins rote Linie im Nuklearbereich

Manlio Dinucci

Russland wird auf Ersuchen von Minsk seine taktischen Atomwaffen in Weißrussland stationieren“, kündigte Präsident Putin an.

„In Wirklichkeit – so stellte er klar – tun wir all das, was die Vereinigten Staaten schon seit Jahrzehnten tun“.

Moskau weist darauf hin, dass die Vereinigten Staaten ihre taktischen Atomwaffen in Europa, in sechs NATO-Ländern, stationiert haben: Italien, Deutschland, Holland, Belgien, Türkei und Griechenland (sie befinden sich derzeit nicht in Griechenland, aber es gibt ein Depot, das bereit ist, sie aufzunehmen).

Die B61-Atombomben – in Italien befinden sie sich in den Stützpunkten Aviano und Ghedi – wurden inzwischen durch die neue B61-12 ersetzt, und die US-Luftwaffe transportiert sie bereits nach Europa.

Ihre Eigenschaften machen sie weitaus tödlicher als ihre Vorgänger: Jede Bombe verfügt über vier Leistungsoptionen je nach dem zu treffenden Ziel, wird über ein Satellitenleitsystem zum Ziel gelenkt und kann in den Boden eindringen, um Bunker von feindlichen Kommandozentralen zu zerstören. Die USA werden die B61-12 wahrscheinlich auch in Polen und anderen NATO-Ländern einsetzen, die noch näher an Russland liegen.

Drei NATO-Nuklearmächte – die USA, Großbritannien und Frankreich – und vier mit US-Nuklearwaffen ausgerüstete NATO-Länder – Italien, Deutschland, Belgien und die Niederlande – beteiligen sich mit Flugzeugen, die taktische Nuklearwaffen tragen können, an der Baltic Air Policing Operation im Luftraum von Lettland, Litauen, Estland und Polen. Zusätzlich zu diesen Flugzeugen führen strategische Bomber der US-Luftwaffe vom Typ B-52H in der baltischen Region und in anderen europäischen Gebieten, die an russisches Territorium grenzen, Trainingsmissionen für die nukleare Kriegsführung durch.

Die europäischen Alliierten haben 19 Flughäfen für solche Einsätze zur Verfügung gestellt. Nachdem die Vereinigten Staaten den INF-Vertrag aufgekündigt haben, bereiten sie auch die Stationierung von atomaren Mittelstreckenraketen in Europa vor.

Zu diesem offensiven Einsatz kommen die Stützpunkte und Schiffe des von den USA in Europa stationierten Aegis-Raketenabwehrsystems hinzu. Sowohl Schiffe als auch landgestützte Aegis-Installationen sind mit Lockheed Martin Mk 41-Vertikalraketen ausgestattet, die – wie der Hersteller selbst dokumentiert – nicht nur Abfangraketen, sondern auch mit Atomsprengköpfen bewaffnete Marschflugkörper abschießen können.

Nachdem die USA und die NATO alle russischen Vorschläge zur Beendigung dieser zunehmend gefährlichen nuklearen Eskalation abgelehnt haben, reagiert Russland mit der Stationierung von Atombomben und Mittelstreckenraketen in Weißrussland in der Nähe von US-NATO-Stützpunkten in Europa, die mit Nuklearsprengköpfen bestückt werden können.