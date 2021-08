Quantitative Hirnwäsche

Wir alle sind mit dem Begriff „quantitative Lockerung“ vertraut. Er wird wie folgt beschrieben: „Eine Geldpolitik, bei der eine Zentralbank Staatsanleihen oder andere Wertpapiere auf dem Markt kauft, um die Zinssätze zu senken und die Geldmenge zu erhöhen.“

Nun, das klingt vernünftig … sogar vorteilhaft. Aber leider ist das nicht wirklich die ganze Geschichte.

Als QE eingeführt wurde, war die Kaufkraft schwach und die Verschuldung sowohl des Staates als auch der Privathaushalte so hoch, dass eine weitere Kreditaufnahme das Problem nicht lösen, sondern nur aufschieben und letztlich verschlimmern würde. Im Grunde ist QE keine Lösung für ein wirtschaftliches Problem, sondern ein Bonus epischen Ausmaßes, der den Banken von den Regierungen auf Kosten der Steuerzahler gewährt wird.

Aber es sollte uns natürlich nicht überraschen, dass die Regierungen eine massive Umverteilung von Wohlstand vom Steuerzahler zu ihren Kumpels im Bankensektor mit solch cleveren Begriffen abgesegnet haben. Die Regierungen von heute sind äußerst geschickt darin, Euphemismen für ihre Missetaten zu erfinden, um der Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen.

Inzwischen können wir nicht einmal mehr die täglichen Nachrichten einschalten, ohne mit einem ganzen Menü aus sorgfältig formuliertem Mumbo Jumbo gefüttert zu werden, das dazu dient, die kleinen Stimmen der Wahrheit zu unterdrücken, die es da draußen geben mag.

Lassen Sie uns das einen Moment lang in die richtige Perspektive rücken.

Seit Jahrtausenden ist es die Praxis der politischen Führer, die Wahrheit zu verfälschen, durcheinander zu bringen und sogar auszulöschen, wenn dies möglich ist. Und man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass es so lange, wie es Medien gab, auch politische Führer gab, die ihr Bestes taten, um sie zu kontrollieren.

In Kriegszeiten haben politische Führer die Medien immer wieder daran gehindert, einfach die Wahrheit zu sagen. Während des amerikanischen Bürgerkriegs schloss Präsident Lincoln rund 300 Zeitungen und verhaftete etwa 14.000 Journalisten, die die Dreistigkeit besaßen, seinen Erklärungen gegenüber der Öffentlichkeit zu widersprechen.

So extrem das auch klingen mag, diese Praxis war in der Geschichte eher die Regel als die Ausnahme.

In den meisten Ländern und in den meisten Epochen gibt es Publikationen, die der offiziellen Berichterstattung widersprechen und dafür einen hohen Preis zahlen müssen. Andere Publikationen hingegen folgen mehr oder weniger stark der offiziellen Linie und werden dafür oft belohnt.

Es sollte daher nicht überraschen, dass die Medien die Nachrichten oft nicht ganz korrekt wiedergeben.

Mark Twain soll gesagt haben: „Wenn du nicht Zeitung liest, bist du uninformiert. Wenn du Zeitung liest, bist du falsch informiert.“ So ist es.

Noch vor fünfzig Jahren verfügte ein Großteil der damaligen „Freien Welt“ über eine relativ objektive Presse. Sogar im Fernsehen präsentierten Reporter wie Walter Cronkite, Huntley und Brinkley usw. die Nachrichten auf fade Art und Weise. Es war nicht sehr aufregend, aber zumindest relativ ausgewogen, und bis heute haben die meisten Menschen, die damals dabei waren, keine Ahnung, ob Reporter wie Walter Cronkite liberal oder konservativ waren. Obwohl er ein überzeugter Demokrat war, ließ er nie zu, dass dies seine Berichterstattung wesentlich beeinflusste.

Aber heute haben wir eine ganz andere Unternehmensstruktur, was die Medien betrifft. Dieselben sechs Konzerne halten die Kontrolle über 80 % der Medien. Und dieselben Konzerne besitzen auch eine Mehrheitsbeteiligung am militärisch-industriellen Komplex, an der Wall Street, an den Großbanken, an Big Pharma, usw.

Was wir heute erleben, ist, dass sich die Medien in etwas verwandelt haben, das eher einem Zirkus mit drei Manegen ähnelt als dem Journalismus von einst. Das ist kein Zufall.

Die gegenwärtige Travestie, die die Medien des 21. Jahrhunderts darstellen, ist nur noch dem Namen nach Journalismus.

Warum sollte das so sein?

Nun, die Menschen mögen es in der Regel nicht, wenn Regierungen ihr Leben bestimmen – so einfach ist das.

Und doch besteht das Hauptziel jeder Regierung darin, ihre Größe und Macht so schnell zu vergrößern, wie es die Bevölkerung duldet. Der einzige Grund, warum sie dies selten schnell tun, ist, weil sie damit nicht durchkommen. Wie ein Frosch, der gekocht wird, braucht es Zeit, um die Bevölkerung Stück für Stück einzulullen.

Wenn sie genug Zeit dazu hatten, kommt der Punkt, an dem die Regierung bedauerlicherweise zu kopflastig und zu autokratisch wird. In solchen Zeiten reicht eine Wirtschaftskrise aus, um die Menschen zum Aufstand zu bewegen.

Das ist heute in weiten Teilen der Welt der Fall – in der EU, in den USA, in Kanada, usw.. Selbst in ihrer Arroganz müssen sich die Machthaber bewusst sein, dass sie kurz vor dem Kipppunkt stehen. Eine Wirtschaftskrise würde mit ziemlicher Sicherheit dazu führen, dass die Situation aus den Fugen gerät.

Wenn die Wahrheit die Machinationen der Selbstverherrlichung zu untergraben droht, neigen Menschen dazu, sich zu verstellen, um die unvermeidlichen Folgen hinauszuzögern. Regierungen sind da nicht anders.

So kam es, dass sich die größten Banken 1999 auf einen massiven Kreditbetrug einließen, der mit Sicherheit innerhalb eines Jahrzehnts zusammenbrechen würde. Bevor sie den Betrug in die Tat umsetzten, arrangierten sie jedoch eine „Rettungsaktion“ durch die Regierung, die die Rechnung auf den Steuerzahler abwälzen würde, während die Banken selbst ihren eigenen Reichtum einfach massiv steigerten.

Natürlich war das QE, so massiv es auch war, nur eine Pflasterlösung. Allen Beteiligten (Großunternehmen und Regierung) war klar, dass es wie ein Damoklesschwert über der Wirtschaft schweben würde, bis sie unweigerlich zusammenbricht – ein Schicksal, das weitaus schlimmer wäre, als wenn QE nie eingeführt worden wäre.

Daher war es für diese Unternehmen unerlässlich, in die Beherrschung der Medien zu investieren. Hätten sie dies nicht getan, wäre es sehr wahrscheinlich, dass bei einer freien Presse der Mann auf der Straße inzwischen herausgefunden hätte, dass er hinters Licht geführt worden war.

So sehen wir das journalistische Äquivalent der quantitativen Gehirnwäsche, bei der die unvermeidliche Erkenntnis so lange wie möglich hinausgezögert wird.

Und um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit nicht herausfindet, was man ihr angetan hat, wird die Berichterstattung in ihrer endlosen Wiederholung eines falschen Narrativs orwellianisch.

Es ist jedoch wahr: „Man kann nicht alle Menschen permanent täuschen.“ Schließlich löst sich das Pflaster und enthüllt eine Infektion, die weit über das hinausgeht, was allgemein wahrgenommen wurde. Es fällt dann schichtweise ab, wenn immer mehr Menschen sich bewusst werden, dass sie betrogen wurden – dass die Medien völlig korrupt sind und dass die Eigentümer der Medien – das Großkapital – sie mit der begeisterten Zustimmung der Regierung im großen Stil ausgeraubt haben.

Historisch gesehen, ist das der Zeitpunkt, an dem das Fass zum Überlaufen gebracht wird. Was dann passiert, ist Sache der Geschichtsbücher.