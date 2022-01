Quebec verbietet Ungeimpften den Kauf von Marihuana und harten Spirituosen

Um die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen, werden die Behörden in Québec ungeimpften Personen den Kauf von Marihuana und Alkohol verbieten.

Ja, wirklich.

Das Journal de Montreal berichtet über Pläne der Regierung von Quebecs Premierminister Francois Legault, die höchstwahrscheinlich dazu führen werden, dass an der Kasse ein Impfnachweis verlangt wird.

„In Quebec wird der Nachweis einer Impfung bereits an nicht lebensnotwendigen Orten wie Restaurants, Theatern, Bars und Kasinos verlangt“, berichtet RT. Nach der neuen Regelung haben ungeimpfte Einwohner zwar weiterhin Zugang zu Lebensmittelgeschäften, in denen Bier und Wein verkauft werden, aber sie sind vom legalen Kauf harter Spirituosen ausgeschlossen.

Legault begründete die neuen Regeln, die nur für Käufer, nicht aber für Angestellte gelten, die nicht geimpft werden müssen, mit einer „gewissen Wut“ auf ungeimpfte Menschen.

Die Maßnahmen werden trotz der hohen Durchimpfungsrate in Québec eingeführt, die bei etwa 85 % liegt, was die Provinz jedoch nicht davon abhält, in der vergangenen Woche täglich durchschnittlich 15 000 neue COVID-Infektionen zu melden.

Die Maßnahmen sind eindeutig nur eine weitere drakonische Maßnahme, um die Ungeimpften für ihre Weigerung zu bestrafen, und haben absolut nichts mit der Bekämpfung der Pandemie zu tun.

Wie wir im letzten Monat berichtet haben, wurde Lebensmittelgeschäften im kanadischen New Brunswick die Befugnis erteilt, ungeimpften Personen den Zutritt zu verweigern, was bedeutet, dass die Ungeimpften daran gehindert werden könnten, ihre Einkäufe zu tätigen.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hatte zuvor angedeutet, dass die bloße Existenz von ungeimpften Menschen nicht länger toleriert werden sollte.

„Sie glauben nicht an die Wissenschaft bzw. den Fortschritt und sind sehr oft frauenfeindlich und rassistisch…. Das führt dazu, dass wir als Führer und als Land eine Entscheidung treffen müssen: Dulden wir diese Leute?“, sagte er.