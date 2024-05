Raisi ist Wegbereiter der “neuen Weltordnung” zwischen Russland, Iran und China

Pepe Escobar

Die nach Osten gerichtete Vision des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi hat entscheidend dazu beigetragen, den strategischen Nexus zwischen Moskau, Teheran und Peking voranzutreiben und den Weg für die Institutionalisierung der Multipolarität zu ebnen.

Inmitten der Trauer über den Verlust des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um uns den entscheidenden Weg zu vergegenwärtigen, den er in Richtung einer neuen Weltordnung eingeschlagen hat.

In den fast drei Jahren, seit Raisi die iranische Präsidentschaft übernommen hat, wurden die eurasische Integration und das Streben nach Multipolarität im Wesentlichen von drei Hauptakteuren vorangetrieben: Russland, China und Iran.

Es ist kein Zufall, dass dies die drei größten “existenziellen Bedrohungen” für die Hegemonialmacht sind.

Am vergangenen Sonntag um 22 Uhr lud der russische Präsident Wladimir Putin den iranischen Botschafter in Moskau, Kazem Jalali, zu einem improvisierten Treffen mit den besten Köpfen des russischen Verteidigungsministeriums ein.

Diese Einladung ging weit über die kurzsichtigen Spekulationen der Medien hinaus, ob der vorzeitige Tod des iranischen Präsidenten auf einen “Unfall” oder einen Sabotageakt zurückzuführen sei. Sie war das Ergebnis von Raisis unermüdlicher Arbeit, den Iran als eine dem Osten zugewandte Nation zu positionieren, indem er mutig strategische Allianzen mit den asiatischen Großmächten schmiedete und gleichzeitig die Beziehungen Teherans zu früheren regionalen Feinden versüßte.

Stärkere eurasische Integration

Zurück zum Tisch in Moskau am Sonntagabend: Alle waren da, von Verteidigungsminister Andrej Belousow und dem Sekretär des Sicherheitsrates Sergej Schoigu bis zu Generalstabschef Waleri Gerassimow, Katastrophenschutzminister Alexander Kurenkow und dem Sonderberater des Präsidenten Igor Lewitin.

Die wichtigste Botschaft war, dass Moskau hinter Teheran steht und Russland die Stabilität und Kontinuität der iranischen Regierung uneingeschränkt unterstützt, die bereits durch die iranische Verfassung und ihre detaillierten Vorkehrungen für einen friedlichen Machtwechsel auch unter ungewöhnlichen Umständen voll gewährleistet sind.

Angesichts der Tatsache, dass wir uns in den weltweit meisten Teilen in einem totalen hybriden Krieg befinden, der an einen heißen Krieg grenzt, könnten die drei Zivilisationsstaaten, die ein neues System der internationalen Beziehungen gestalten, nicht offensichtlicher sein.

Russland, Iran und China sind bereits durch bilaterale, umfassende strategische Partnerschaften miteinander verbunden, sie sind Mitglieder der BRICS und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), und ihr Modus Operandi wurde auf dem entscheidenden Gipfeltreffen zwischen Wladimir Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping letzte Woche in Peking für die gesamte globale Mehrheit offengelegt.

Kurzum: Keine der drei asiatischen Mächte wird zulassen, dass die anderen Partner von den üblichen Verdächtigen destabilisiert werden.

Eine stellare Bilanz

Der verstorbene Präsident Raisi und sein Spitzendiplomat, Außenminister Hossein Amir-Abdollahian, hinterlassen ein glänzendes Erbe.

Unter ihrer Führung wurde Iran Mitglied der BRICS, Vollmitglied der SCO und ein wichtiger Akteur in der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU). Dies sind die drei wichtigsten multilateralen Organisationen, die den Weg zur Multipolarität gestalten.

Die neuen diplomatischen Bemühungen Irans haben wichtige arabische und afrikanische Akteure erreicht, von Saudi-Arabien, Kuwait und Ägypten bis Libyen, Sudan und Dschibuti. Teheran führte erstmals eine ausgeklügelte, großangelegte Militäroperation gegen Israel durch und feuerte von iranischem Territorium aus ein Sperrfeuer aus Drohnen und Raketen ab.

Die iranisch-russischen Beziehungen haben eine neue Stufe der handelspolitischen und militärisch-politischen Zusammenarbeit erreicht. Vor zwei Jahren einigten sich Putin und Raisi auf ein umfassendes bilaterales Abkommen. Nun liegt der Entwurf des Kerndokuments vor, das vom nächsten iranischen Präsidenten unterzeichnet werden soll und die Partnerschaft weiter vertiefen wird.

Wie mir ein Mitglied einer iranischen Delegation letztes Jahr in Moskau erzählte, antworteten die Russen auf die Frage, was auf den Tisch kommen könnte: “Sie können uns alles fragen”. Und umgekehrt.

Alle ineinander greifenden Erklärungen von Raisis “Look East”-Strategie in Verbindung mit Russlands früherem “Pivot to Asia” werden also von Moskau und Teheran angesprochen.

Der SCO-Außenministerrat tagt diesen Dienstag und Mittwoch in Astana, um den Gipfel im Juli vorzubereiten, bei dem Belarus Vollmitglied werden soll. Entscheidend ist, dass auch das saudi-arabische Kabinett die Entscheidung für einen Beitritt Riads, möglicherweise im nächsten Jahr, gebilligt hat.

Die Kontinuität der iranischen Regierung wird in Astana durch den amtierenden Außenminister Ali Bagheri Kani, die Nummer zwei unter Amir-Abdollahian, voll vertreten sein. Er wird sofort mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow und seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi zusammentreffen, um den vielschichtigen multipolaren Weg zu erörtern.

Gemeinsame Erklärung zum Hyperschall

Die übergreifende Charta eines neuen Systems wurde letzte Woche auf dem bahnbrechenden Putin-Xi-Gipfel in einer beeindruckenden gemeinsamen Erklärung mit zehn Kapiteln und über 12.000 Wörtern enthüllt, in der das Wort “Zusammenarbeit” nicht weniger als 130 Mal vorkommt.

Dieses Dokument kann zu Recht als ein gemeinsames Hyperschall-Manifest interpretiert werden, das Washingtons künstliche “regelbasierte internationale Ordnung” in die Luft sprengt.

Dieser Abschnitt verdient besondere Aufmerksamkeit:

Alle Länder haben das Recht, ihr Entwicklungsmodell und ihr politisches, wirtschaftliches und soziales System auf der Grundlage ihrer nationalen Bedingungen und des Willens ihrer Bevölkerung unabhängig zu wählen. Sie lehnen jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten ab, wenden sich gegen einseitige Sanktionen und eine “verlängerte Werkbank” ohne völkerrechtliche Grundlage oder Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat und lehnen ideologische Grenzziehungen ab. Beide Seiten betonten, dass Neokolonialismus und Hegemonismus völlig gegen den Trend der Zeit seien und forderten einen gleichberechtigten Dialog, die Entwicklung von Partnerschaften und die Förderung von Austausch und gegenseitigem Lernen zwischen den Zivilisationen.

Der Iran, der mehr als vier Jahrzehnte lang tödlichen Sanktionen ausgesetzt war, erfährt nun aus erster Hand, wie China und Russland versuchen, das Narrativ der “Entkopplung” zu zerstören, und welche Auswirkungen ein Tsunami westlicher Sanktionen gegen Russland haben wird.

Beispielsweise werden eine Reihe von Eisenbahnkorridoren zwischen China und Europa heute hauptsächlich für den Transport chinesischer Waren nach Zentralasien und deren Reexport nach Russland genutzt.

Doch inmitten dieses Handelsbooms nehmen auch die logistischen Engpässe zu. Praktisch alle europäischen Häfen weigern sich, Ladungen von oder nach Russland abzufertigen, und auch die größten russischen Häfen haben nach wie vor Probleme: Wladiwostok hat keine Kapazitäten für große Frachtschiffe und St. Petersburg ist sehr weit von China entfernt.

Kapitel 3 der gemeinsamen Erklärung Russlands und Chinas legt daher besonderen Wert auf die “Zusammenarbeit in den Bereichen Häfen und Transport, einschließlich der Entwicklung weiterer Logistikrouten”, die Vertiefung der finanziellen Zusammenarbeit, “einschließlich der Erhöhung des Anteils der Landeswährung an den Finanzdienstleistungen”, und die Intensivierung der industriellen Zusammenarbeit, “einschließlich strategischer Bereiche wie Automobil- und Bootsbau, Metallurgie und Chemie”.

All dies gilt auch für die russisch-iranische Zusammenarbeit, etwa bei der Straffung des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC), insbesondere von Astrachan am Kaspischen Meer zu den iranischen Häfen und dann über Straßen bis zum Persischen Golf.

Der iranische Außenminister Bagheri Kani hatte zuvor darauf hingewiesen, dass der Iran dank seiner “außergewöhnlichen geopolitischen Lage”, die Westasien, den Persischen Golf, die Region des Kaspischen Meeres und Eurasien im weiteren Sinne umfasse, zum “Wirtschaftswachstum und Wirtschaftspotenzial” aller regionalen Akteure beitragen könne.

Putins China-Besuch in der vergangenen Woche beinhaltete auch einen Besuch in der nordöstlichen Metropole Harbin, die geografisch und historisch eng mit Russland verbunden ist. Eine riesige China-Russland-Expo zog mehr als 5.000 Unternehmen an. Es ist nicht weit hergeholt, sich eine ähnlich erfolgreiche russisch-iranische Expo in einem Hafen am Kaspischen Meer vorzustellen.

Projekt Prometheus

Was Russland, China und den Iran verbindet, ist vorwiegend ein neuer Rahmen, der von souveränen Zivilisationsstaaten geschaffen wurde. Der schicksalhafte Tod des Präsidenten-Märtyrers Raisi wird das große Bild nicht im Geringsten verändern.

Wir befinden uns inmitten eines langen Prozesses, der sich gegen ein Umfeld richtet, das jahrzehntelang von Schmerz und Angst geprägt war. Dieser Prozess hat in den vergangenen Jahren, beginnend mit dem offiziellen Start der Neuen Seidenstraße im Jahr 2013, enorm an Dynamik gewonnen.

Die Neue Seidenstraße und die Belt and Road Initiative (BRI) sind sowohl geopolitisch als auch geoökonomisch ein prometheisches Projekt. Parallel dazu wurde die Rolle der SCO als Mechanismus der wirtschaftlichen Zusammenarbeit schrittweise ausgebaut. Auch hier ist der Iran eines der wichtigsten Mitglieder von BRI, SCO und BRICS.

Nach dem Putsch auf dem ukrainischen Maidan 2014 nahm die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China Fahrt auf. Bald verkaufte auch der Iran fast seine gesamte Ölproduktion an China und stellte sich unter den Schutz des chinesischen Nuklearschirms.

Dann haben wir das Imperium in Afghanistan gedemütigt. Und die militärische Sonderoperation (SMO) in der Ukraine im Februar 2022. Und die Expansion der BRICS in ehemals westliches Territorium im globalen Süden.

Bei seinem denkwürdigen Besuch in Moskau im Frühjahr 2023 sagte Xi zu Putin, es werde “Veränderungen geben, wie es sie seit hundert Jahren nicht mehr gegeben hat”, und beide sollten sich an die Spitze dieser unvermeidlichen Veränderungen stellen.

Genau das war der Kern ihrer Gespräche letzte Woche in Peking.

Die iranische Bombardierung von hochgeschütztem israelischem Territorium mit perfekter Präzision – als Reaktion auf einen Terroranschlag auf ein iranisches diplomatisches Konsulat in einem Drittland – hat eine kristallklare, das Spiel verändernde Botschaft gesendet, die von der Mehrheit der Welt verstanden wurde: Die Macht des Hegemons in Westasien ist am Ende.

Der Verlust des Rimlands (Definition: Das Rimland umfasst die Küstengebiete Eurasiens und gilt als die geostrategisch wichtigste Region der Welt. Es umfasst Westeuropa, den Nahen Osten, Südasien, Südostasien und das östliche Asien.) ist ein Gräuel für die amerikanische Geopolitik, die es unbedingt wieder unter ihre Kontrolle bringen muss, weil sie weiß, wie wichtig es ist.

Neue Richtung

Der Engel der Geschichte weist jedoch in eine neue Richtung – auf China, Russland und den Iran als die natürlichen Herrscher, die das Wiederaufleben des Rimlands gestalten werden.

Kurz gesagt, diese drei Souveräne verfügen über das Wissen, den Willen, die Kreativität, die Organisationsfähigkeit, die Vision und die Machtmittel, um ein wahrhaft prometheisches Projekt zu verwirklichen.

Es mag wie ein Wunder klingen, aber die derzeitige Führung in allen drei Staaten teilt dieses gemeinsame Verständnis und diesen gemeinsamen Ehrgeiz.

Was könnte zum Beispiel verlockender sein als die Möglichkeit, dass der ehemalige Nuklearunterhändler Saeed Jalili als nächster Präsident des Iran an der Seite des neuen Außenministers Ali Bagheri Kani steht? Jalili galt in der Vergangenheit als zu “hart” für den westlichen Geschmack, aber der Westen spielt dort kaum noch eine Rolle.

Nach Raisis großem Kehrtwende nach Osten und hin zu einer multipolaren Weltordnung, weg von der fehlgeleiteten und gescheiterten westlichen Annäherung des ehemaligen iranischen „Reformpräsidenten“ Hassan Rouhani, könnte Jalili genau der Richtige für die nächste Phase Irans sein. Und oh, was für eine perfekte Ergänzung zum Xi-Putin-Duo das wäre.