Ralph Baric beschrieb bereits 2006 synthetische Viren mit künstlichen Fingerabdrücken zur gezielten Täuschung über deren Ursprung.

Von Jon Fleetwood

„Diese wirkungsvolle Technik bietet dem Bioterroristen die Möglichkeit, einen ‚Sündenbock‘ zu schaffen, indem er eine genetische Signatur hinterlässt, die die Bemühungen zur Aufspürung der wahren Urheber des Verbrechens in die falsche Richtung lenkt“, schreibt Baric.

Eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2006 von Dr. Ralph Baric – dem Virologen der University of North Carolina, der weithin als führender Entwickler chimärer Coronavirus-Genome und von In-silico-Techniken zur Virusassemblierung gilt – beschreibt offen, wie synthetische Virusgenomik genutzt werden könnte, um Viren digital zu erschaffen, die irreführende genetische „Fingerabdrücke“ enthalten, die darauf abzielen, Forscher auf einen falschen geografischen oder evolutionären Ursprung in die Irre zu führen.

Es sollte sich herausstellen, dass der SARS-CoV-2-Erreger der COVID-19-Pandemie genau die drei charakteristischen Spike-Merkmale aufweist, deren Einbau in chimäre SARS-verwandte Coronaviren Baric und seine Mitarbeiter im DARPA/EcoHealth-DEFUSE-Vorschlag von 2018 ausdrücklich vorgeschlagen hatten: eine Furin-Spaltstelle (PRRA) an der S1/S2-Verbindungsstelle, gezielte, auf den Menschen optimierte Mutationen im gesamten Rezeptorbindungsbereich (einschließlich des kritischen Rests Q498) sowie die Substitution durch zwei Proline (V1060P/L1061P) zur Stabilisierung des Spike-Proteins in seiner Präfusionskonformation.

Ebenfalls im Jahr 2018 wurde Baric das US-Patent 9,884,895 B2 für „Verfahren und Zusammensetzungen für chimäre Coronavirus-Spike-Proteine“ erteilt, das proprietäre Techniken für den modularen Domänenaustausch und die nahtlose synthetische Computermontage von Coronavirus-Spikes beansprucht.

Zwölf Jahre zuvor, in genau derselben Veröffentlichung aus dem Jahr 2006, in der erstmals der theoretische Rahmen für solche künstlich hergestellten Viren dargelegt wurde, hatte Baric bereits beschrieben, wie computergestützte Genome gezielt so entworfen werden könnten, dass sie als „Sündenböcke“ dienen und irreführende Sequenzsignaturen tragen, die jede Untersuchung ihres wahren Ursprungs in die falsche Richtung lenken würden.

Die Veröffentlichung aus dem Jahr 2006 mit dem Titel Synthetic Viral Genomics: Risks and Benefits for Science and Society erschien als Teil einer umfassenderen Übersicht über Biodefense und synthetische Biologie, in der die zukünftigen Risiken durch synthetische Genomik, Reverse Genetics und rekombinante Virusentwicklung untersucht wurden.

In einer der auffälligsten Passagen der Arbeit erklärte Baric, dass synthetische Virusgenome absichtlich am Computer (in silico) so konstruiert werden könnten, dass sie den angeblich natürlich zirkulierenden Stämmen aus einer bestimmten Region oder einem bestimmten Zeitraum ähneln, wodurch eine von ihm als „Sündenbock“-Sequenzsignatur bezeichnete Signatur geschaffen würde.

Baric schrieb:

„Synthetische Virusgenome können so gestaltet werden, dass sie mit bestimmten Virusstämmen identisch sind, die an einem bestimmten Ort in einem beliebigen Jahr zirkulierten. Diese leistungsstarke Technik bietet Bioterroristen die Möglichkeit, einen ‚Sündenbock‘ zu schaffen, indem sie eine genetische Signatur hinterlassen, die die Ermittlungen zur Aufspürung der wahren Urheber der Tat in die falsche Richtung lenkt.“

Die Aussage ist von Bedeutung, da sie ausdrücklich beschreibt, dass die Rückverfolgung genomischer Abstammungslinien – eine der wichtigsten Methoden zur Ermittlung des geografischen Ursprungs und der Evolutionsgeschichte von Viren – theoretisch durch synthetisches Genomdesign manipuliert werden könnte.

Das bedeutet, dass nach Barics eigener Beschreibung ein synthetisch zusammengesetztes Virus potenziell so konstruiert werden könnte, dass es auf dem Computerbildschirm so erscheint, als stamme es auf natürliche Weise aus einem anderen Land, einem anderen Ausbruchscluster oder einer anderen evolutionären Abstammungslinie.

Selbst jetzt, Jahre nach der COVID-Pandemie, behaupten führende wissenschaftliche Fachzeitschriften, dass es niemandem gelungen sei, „das Rätsel zu lösen, woher ein Virus stammt, das bis Ende 2022 schätzungsweise mehr als 20 Millionen Menschen getötet und der Weltwirtschaft bis zu 16 Billionen US-Dollar gekostet hat“.

Könnte ausgerechnet der von Ralph Baric 2006 beschriebene „Sündenbock“-Mechanismus – die gezielte Entwicklung synthetischer Viren mit irreführenden genetischen Fingerabdrücken, die dazu dienen, Untersuchungen zum Ursprung in die falsche Richtung zu lenken – erklären, warum die wahre Herkunft von SARS-CoV-2 trotz jahrelanger intensiver internationaler Untersuchungen nach wie vor ungeklärt ist?

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In der Veröffentlichung wurde die Entwicklung viraler Genome beschrieben, die angeblich natürlich zirkulierende Stämme nachahmen

Zu Beginn der Veröffentlichung beschrieb Baric, wie synthetische Genomik und Techniken zur nahtlosen Genom-Assemblierung genutzt werden könnten, um Viren direkt aus veröffentlichten Sequenzdatenbanken zu rekonstruieren.

Er schrieb:

„Jedes Virusgenom könnte aus Sequenzdatenbanken synthetisch rekonstruiert werden, vorausgesetzt, die Sequenz ist korrekt.“

Baric erklärte außerdem, dass computergestützte Assemblierungssysteme es ermöglichten, große virale Genome systematisch zu konstruieren und gleichzeitig Hinweise auf den Assemblierungsprozess aus der endgültigen Sequenz zu entfernen.

Die Arbeit beschrieb „No See’m“-Assemblierungsansätze, bei denen künstlich erzeugte Restriktionsstellen, die während der Klonierung verwendet wurden, später aus dem fertigen Genom entfernt werden konnten.

In der Veröffentlichung heißt es:

„No-See’m-Stellen können genutzt werden, um fremde Gene in virale, eukaryotische oder mikrobielle Genome oder Vektoren einzufügen und gleichzeitig alle Spuren der Restriktionsstellen zu entfernen, die bei der rekombinanten DNA-Manipulation verwendet wurden.“

Das bedeutet, dass die bei der In-silico-Konstruktion verwendeten konstruierten Assemblierungsmarker in der endgültigen Genomsequenz nicht unbedingt sichtbar bleiben würden.

Baric erklärte, dass die synthetische Genomik Möglichkeiten biete, die über traditionelle rekombinante DNA-Techniken hinausgingen, da synthetische Genome assembliert werden könnten, ohne die offensichtlichen Klonierungssignaturen beizubehalten, die bei älteren molekularen Engineering-Methoden typischerweise zurückblieben.

In der Veröffentlichung hieß es:

„Rekombinante Viren, die mit klassischen rekombinanten DNA-Techniken erzeugt wurden, tragen die Signatur des im Prozess verwendeten Elternvirus sowie neue Restriktionsstellen, die während des Klonierungsprozesses in das Genom eingebaut wurden. Im Gegensatz dazu können synthetische virale Genome so gestaltet werden, dass sie mit exakten Virusstämmen identisch sind, die an einem bestimmten Ort in einem beliebigen Jahr zirkulieren.“

Dieser Abschnitt ging unmittelbar der „Sündenbock“-Diskussion der Veröffentlichung voraus.

Synthetische DNAs boten „beispiellose Möglichkeiten“ für böswillige Zwecke

Der Artikel stellte die synthetische Genomik zunächst als ein System dar, das in der Lage ist, virale Genome mit bewusst gewählten Sequenzmerkmalen zu konstruieren.

Baric schrieb:

„Synthetische DNAs und systematische Assemblierungsansätze bieten zudem beispiellose Möglichkeiten zur Konstruktion von Genomen beliebiger Sequenz und eröffnen gleichzeitig neue Möglichkeiten für böswillige Zwecke.“

Diese Aussage ist bedeutsam, da sie die synthetische Genomik offen als eine Technologie beschreibt, die beispiellose Möglichkeiten bietet, virale Genome mit maßgeschneiderten Sequenzmerkmalen gezielt zu konstruieren.

Virale Genomsequenzen als geografische „Fingerabdrücke“

Bevor er das „Sündenbock“-Konzept des Artikels vorstellte, erklärte Baric zunächst, dass virale Genomsequenzen als forensische Identifikatoren fungieren, mit denen sich der wahrscheinliche geografische Ursprung bestimmen lässt.

In der Arbeit heißt es:

„Genomsequenzen stellen Fingerabdrücke dar, die eine geografische Kartierung des wahrscheinlichen Ursprungs eines bestimmten Virus ermöglichen.“

Das bedeutet laut der Arbeit, dass Forscher Sequenzsignaturen und Genomvergleiche nutzen, um abzuleiten, wo ein Virus wahrscheinlich entstanden ist und in welcher evolutionären Beziehung es zu anderen Stämmen steht.

Baric stellte dann traditionelle Ansätze der rekombinanten DNA neueren Systemen der synthetischen Genomik gegenüber.

In der Arbeit heißt es:

„Rekombinante Viren, die mit klassischen rekombinanten DNA-Techniken erzeugt wurden, tragen die Signatur des dabei verwendeten Elternvirus sowie neue Restriktionsstellen, die während des Klonierungsprozesses in das Genom eingebaut wurden.“

Das bedeutet, dass ältere rekombinante Verfahren nachweisbare genomische Spuren der Manipulation im Labor hinterlassen könnten, darunter Restriktionsstellen-Signaturen und identifizierbare Spuren des elterlichen Genomgerüsts.

Das Papier stellte dies dann synthetischen Genomik-Ansätzen gegenüber.

Baric schrieb:

„Im Gegensatz dazu können synthetische Virusgenome so gestaltet werden, dass sie mit exakten Virusstämmen identisch sind, die an einem bestimmten Ort in einem beliebigen Jahr zirkulieren.“

Das bedeutet, dass synthetische Assemblierungssysteme theoretisch dazu genutzt werden könnten, Virusgenome zu konstruieren, die speziell so gestaltet sind, dass sie angeblichen natürlich zirkulierenden Stämmen aus einer ausgewählten Region, einem Ausbruch oder einer evolutionären Linie ähneln.

Die „Sündenbock“-Option & Szenarien falscher Zuschreibung

Baric beschrieb dann, was er als „Sündenbock“-Option bezeichnete.

In dem Artikel hieß es:

„Diese leistungsstarke Technik bietet dem Bioterroristen eine ‚Sündenbock‘-Option; sie hinterlässt eine Sequenzsignatur, die die Bemühungen zur Aufspürung der wahren Urheber des Verbrechens in die falsche Richtung lenkt.“

Das bedeutet, dass Baric ausdrücklich beschrieb, wie synthetische Virusgenome theoretisch mit absichtlich irreführenden Sequenzsignaturen konstruiert werden könnten, um die forensische Zuordnung auf eine andere Quelle umzulenken.

Der Artikel spitzte das Szenario dann weiter zu.

Baric schrieb:

„Noch besser: Der Ansatz könnte genutzt werden, um Misstrauen zu schüren und/oder einen offenen Krieg zwischen Nationen auszulösen.“

Die Aussage ist bemerkenswert, da sie offen die geopolitischen Implikationen einer manipulierten genomischen Zuordnung erörtert.

Baric stellte daraufhin ein hypothetisches Szenario vor, das das Maul- und Klauenseuchevirus (FMDV) betraf, und legte dar, wie ein synthetischer Ausbruchsstamm potenziell so gestaltet werden könnte, dass er Viren ähnelt, die mit bestimmten ausländischen Regionen in Verbindung gebracht werden.

Er schrieb:

„Ein einfaches Beispiel könnte die Verwendung des Picornavirus Maul- und Klauenseuchevirus sein, das auf dem nordamerikanischen Kontinent nicht vorkommt, jedoch in Afrika, Asien, dem Nahen Osten und Südamerika endemisch ist.“

Baric erklärte, dass geografisch unterschiedliche FMDV-Stämme einzigartige Sequenzsignaturen enthalten, die es Forschern ermöglichen, den wahrscheinlichen geografischen Ursprung zu bestimmen.

In der Veröffentlichung hieß es:

„Geografisch unterschiedliche FMDV-Stämme enthalten einzigartige Sequenzsignaturen, die eine einfache Bestimmung des Ursprungs ermöglichen.“

Baric beschrieb dann das Szenario einer synthetischen Zuordnung direkt:

„Ein nordamerikanischer Ausbruch eines infektiösen ‚synthetischen‘ FMDV-Virus, das Signatursequenzen enthält, die an Stämme erinnern, die in ausgewählten Ländern des Nahen Ostens oder Asiens gefunden wurden, die von der US-Regierung als Terrorstaaten angesehen werden, würde die sich verschärfenden Spannungen weiter anheizen und könnte einen willkommenen Vorwand für militärische Vergeltungsmaßnahmen liefern.“

Das bedeutet, dass Baric offen die Möglichkeit erörterte, dass synthetische Genomik theoretisch dazu genutzt werden könnte, genetisch irreführende Ausbruchsstämme zu erzeugen, die geopolitische Folgen auslösen oder eine falsche Zuschreibung ermöglichen könnten.

In dem Artikel hieß es außerdem, dass synthetische Rekonstruktionsmethoden es potenziell ermöglichen könnten, infektiöse Virusgenome zusammenzusetzen, ohne direkten Zugang zu physischen Virusbeständen zu benötigen.

Baric schrieb:

„Es ist denkbar, dass ein Bioterrorist Genomabschnitte bei verschiedenen Syntheseeinrichtungen in unterschiedlichen Ländern weltweit bestellen und dann ein infektiöses Genom zusammenstellen könnte, ohne jemals Zugang zum Virus zu haben.“

Artikel beschrieb die Möglichkeiten und Auswirkungen der synthetischen Genomik und der reversen Genetik

Im gesamten Artikel beschrieb Baric wiederholt, dass Fortschritte in der synthetischen Biologie, der reversen Genetik und den Technologien zur Genom-Assemblierung beispiellose Möglichkeiten für die Konstruktion und Modifizierung von Viren schufen.

In der Arbeit hieß es:

„Es gibt Werkzeuge, um Genome gleichzeitig so zu modifizieren, dass Virulenz, Immunogenität, Übertragbarkeit, Wirtsspektrum und Pathogenese erhöht werden.“

In der Arbeit hieß es weiter:

„Die synthetische Biologie erweitert alle Möglichkeiten, die die rekombinante DNA-Forschung bietet. Die Hauptvorteile der synthetischen Genomik gegenüber klassischen Ansätzen der rekombinanten DNA sind Geschwindigkeit und eine Mutagenese-Kapazität, die eine kosteneffiziente Gestaltung des gesamten Genoms ermöglichen.“

In dem Artikel wurden insbesondere folgende Themen behandelt:

die synthetische Rekonstruktion von Viren aus Sequenzdatenbanken,

die Assemblierung von Coronavirus-Genomen in voller Länge,

die Gewinnung von rekombinantem SARS-CoV,

nahtlose „No See’m“-Genom-Assemblierungssysteme,

die synthetische Rekonstruktion von Spike-Glykoproteinen

sowie die Möglichkeit, Viren herzustellen, die absichtlich irreführende genomische Signaturen tragen.

„Humanisierung“ zoonotischer Viren

Barics Artikel erörterte auch die niedrigen Kosten und die hohe Geschwindigkeit synthetischer Konstruktionssysteme.

Baric schrieb:

„Die Projektkosten würden wahrscheinlich unter 50.000 Dollar liegen, einschließlich Synthese, Gewinnung und Verteilung.“

Der Artikel erörterte anschließend weitere technische Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Anpassung zoonotischer Viren.

Dem Artikel zufolge:

„Eine weitere Möglichkeit könnte darin bestehen, die Replikationseffizienz durch Optimierung für die menschliche Codonverwendung zu verbessern, was besonders nützlich bei der ‚Humanisierung‘ zoonotischer Viren ist …“

Das bedeutet, dass in der Arbeit offen die Modifizierung von Viren tierischen Ursprungs erörtert wurde, um die Kompatibilität mit menschlichen Zellsystemen zu verbessern.

Auffallend ist, dass das SARS-CoV-2-Virusgenom, das uns Ende 2019 von chinesischen Kooperationspartnern Barics übergeben wurde, genau die an den Menschen angepassten Spike-Merkmale aufwies, die Baric 2006 erörtert hatte: eine Insertion einer Furin-Spaltstelle und Mutationen der Rezeptorbindungsdomäne, die für die Bindung an humanes ACE2 optimiert waren – genau das, was er und seine Mitarbeiter ausdrücklich vorgeschlagen hatten, in chimäre SARS-verwandte Coronaviren im Rahmen des DARPA/EcoHealth-DEFUSE-Vorschlags von 2018 einzubauen.

In der Veröffentlichung von 2006 betonte Baric dann, wie diese synthetischen Systeme ein Genom „innerhalb von Wochen“ zusammenstellen könnten.

In der Veröffentlichung heißt es:

„In beiden Beispielen wären standardmäßige rekombinante DNA-Ansätze schwierig und mühsam, während synthetisch gewonnene Genome innerhalb von Wochen problemlos hergestellt werden könnten.“

Fazit

Ralph Barics Artikel aus dem Jahr 2006 lieferte einen detaillierten Bauplan dafür, wie man digital ein Virus konstruieren kann, das niemals auf seinen wahren Schöpfer zurückverfolgt werden könnte.

Er beschrieb, wie man Viren direkt aus Sequenzdatenbanken rekonstruiert, sie mithilfe von „No See’m“-Techniken, die alle Spuren im Labor verwischen, nahtlos zusammenfügt und sie gezielt mit irreführenden „Sündenbock“-Genomsignaturen versieht, die dazu dienen, jegliche Ursprungsuntersuchung in die falsche Richtung zu lenken.

Im Jahr 2018, genau in dem Jahr, in dem Baric und seine Mitarbeiter im Rahmen des DARPA/EcoHealth-DEFUSE-Projekts vorschlugen, die Furin-Spaltstelle, für den Menschen optimierte RBD-Mutationen und 2P-Stabilisierung in chimäre Coronaviren einzufügen, erhielt Baric zudem das US-Patent 9,884,895 B2 – ein Patent, das proprietäre Methoden für den modularen Domänenaustausch und die nahtlose synthetische Assemblierung von Coronavirus-Spikes beansprucht.

Diese drei manipulierten Merkmale traten erstmals gemeinsam in SARS-CoV-2 auf.

Doch trotz jahrelanger internationaler Untersuchungen bleibt der Ursprung des Virus, das Millionen Menschen tötete und die Weltwirtschaft bis zu 16 Billionen Dollar kostete, offiziell ungeklärt.

Nun steht die Frage im Raum: War das anhaltende „Rätsel“ um die Herkunft von SARS-CoV-2 das vorhersehbare Ergebnis genau jenes Sündenbock-Mechanismus, den Baric 2006 beschrieben hatte?