Rand-Bericht zeigt, dass der Krieg in der Ukraine beabsichtigt war

Rand-Bericht schrieb US-Provokationen gegen Russland vor und sagte voraus, dass Russland in der Ukraine Vergeltung üben könnte

Einem Rand-Bericht aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „Overextending and Unbalancing Russia“ zufolge ist es das Ziel der USA, Russland zu schwächen, so wie sie es mit der Sowjetunion im Kalten Krieg getan haben. Anstatt zu versuchen, „die Nase vorn zu haben“ oder die USA im eigenen Land oder in den internationalen Beziehungen zu verbessern, liegt der Schwerpunkt auf Bemühungen und Maßnahmen zur Schwächung des designierten Gegners Russland. Rand ist eine regierungsnahe Denkfabrik, die zu drei Vierteln vom US-Militär finanziert wird.

Der Bericht listet Maßnahmen gegen Russland auf, die in die folgenden Bereiche unterteilt sind: Wirtschaft, Geopolitik, Ideologie/Information und Militär. Sie werden nach den wahrgenommenen Risiken, dem Nutzen und der „Erfolgswahrscheinlichkeit“ bewertet.

Der Bericht stellt fest, dass Russland „tief sitzende“ Ängste vor westlicher Einmischung und möglichen militärischen Angriffen hat. Diese Ängste werden als Schwachstelle angesehen, die es auszunutzen gilt. Der Grund für die russischen Ängste wird nicht erwähnt: Das Land wurde mehrfach überfallen und hatte im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Tote zu beklagen.

Die Bedeutung der Ukraine

Die Ukraine ist wichtig für Russland. Die beiden Länder haben viel gemeinsames Erbe und eine lange gemeinsame Grenze. Einer der wichtigsten Führer der Sowjetunion, Nikita Chruschtschow, war Ukrainer. Während des Zweiten Weltkriegs war die Ukraine eine von Hitlers Invasionsrouten, und es gab eine kleine, aber aktive Zahl von ukrainischen Kollaborateuren mit Nazi-Deutschland. Die Entfernung zwischen der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Moskau beträgt weniger als 500 Meilen (ca. 805 km).

Aus denselben geografischen und historischen Gründen ist die Ukraine ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen der USA und der NATO, Russland zu schwächen. Die derzeitige Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, sagte, dass die USA über 20 Jahre hinweg 5 Milliarden Dollar in das Projekt zur Umgestaltung der Ukraine investiert haben. Der Höhepunkt war ein gewaltsamer Staatsstreich im Februar 2014. Seit 2015 haben die USA ultranationalistische und neonazistische Milizen ausgebildet. Dies wurde in Artikeln wie „U.S. House admits Nazi role in Ukraine“ (Robert Parry, 2015), „The US is arming and assisting neo-nazis in Ukraine while the House debates prohibition.“(Max Blumenthal, 2018), „Neo Nazis and the far right are on the march in Ukraine“ (Lev Golinken in 2019) und „The CIA may be breeding Nazi terror in Ukraine“ (Branko Marcetic Jan. 2022) dokumentiert.

Rand schlug Provokationen vor

Vor 2018 stellten die USA der Ukraine nur „defensive“ militärische Waffen zur Verfügung. Der Rand-Bericht geht davon aus, dass die Bereitstellung tödlicher (offensiver) Militärhilfe für die Ukraine mit einem hohen Risiko, aber auch mit einem hohen Nutzen verbunden ist. Dementsprechend sind die tödlichen Waffen der USA von nahezu Null auf 250 Mio. USD im Jahr 2019, auf 303 Mio. USD im Jahr 2020 und auf 350 Mio. USD im Jahr 2021 hochgeschnellt. Die gesamte Militärhilfe ist viel höher. Vor einigen Wochen berichtete „The Hill“: „Die USA haben dem ukrainischen Militär im vergangenen Jahr mehr als 1 Milliarde Dollar zur Verfügung gestellt“.

Der Rand-Bericht listet zahlreiche Techniken und „Maßnahmen“ auf, um Russland zu provozieren und zu bedrohen. Einige der Schritte sind:

Neupositionierung von Bombern in Schlagdistanz zu wichtigen strategischen Zielen Russlands

Stationierung zusätzlicher taktischer Nuklearwaffen an Standorten in Europa und Asien

Verstärkung der Seestreitkräfte der USA und ihrer Verbündeten und deren Präsenz in Russlands Operationsgebieten (Schwarzes Meer)

Abhaltung von NATO-Kriegsübungen an den Grenzen Russlands

Rückzug aus dem INF-Vertrag (Intermediate Nuclear Forces)

Diese und viele andere von Rand vorgeschlagene Provokationen wurden in der Tat umgesetzt. So führte die NATO beispielsweise massive Kriegsübungen unter dem Namen „Defender 2021“ direkt an der russischen Grenze durch. Die NATO hat damit begonnen, im Schwarzen Meer zu „patrouillieren“ und in provokativer Weise in die Gewässer der Krim einzudringen. Die USA haben sich aus dem INF-Vertrag zurückgezogen.

Seit 2008, als die NATO die Beitrittsbestrebungen der Ukraine und Georgiens „begrüßte“, hat Russland erklärt, dies würde eine rote Linie überschreiten und seine Sicherheit gefährden. In den letzten Jahren hat die NATO Berater, Ausbildung und immer größere Mengen an militärischem Gerät bereitgestellt. Die Ukraine ist zwar kein formelles Mitglied der NATO, wird aber zunehmend wie ein solches behandelt. Im vollständigen Rand-Bericht heißt es: „Zwar ist es aufgrund des Einstimmigkeitserfordernisses der NATO unwahrscheinlich, dass die Ukraine in absehbarer Zeit Mitglied werden könnte, doch könnte das Drängen Washingtons auf diese Möglichkeit die ukrainische Entschlossenheit stärken und Russland dazu veranlassen, seine Anstrengungen zu verdoppeln, um eine solche Entwicklung zu verhindern.“

Die Alternative, die die derzeitige russische Intervention in der Ukraine hätte verhindern oder zumindest abwenden können, wäre gewesen, die Ukraine für nicht NATO-fähig zu erklären. Dies hätte jedoch der Absicht der USA widersprochen, Russland absichtlich zu belasten, zu provozieren und zu bedrohen.

Die Ukraine als US-Kunde

Im November 2021 unterzeichneten die USA und die Ukraine eine Charta zur strategischen Partnerschaft. Dieses Abkommen bestätigte die ukrainischen Bestrebungen, der NATO beizutreten, und die Ablehnung der Entscheidung der Krim-Bevölkerung, sich nach dem Putsch in Kiew 2014 wieder mit Russland zu vereinigen. Das Abkommen signalisierte eine Konsolidierung des wirtschaftlichen, politischen und militärischen Einflusses Washingtons.

Dezember 2021 Russland rote Linien, gefolgt von militärischen Maßnahmen

Im Dezember 2021 schlug Russland einen Vertrag mit den USA und der NATO vor. Der zentrale russische Vorschlag war eine schriftliche Vereinbarung, dass die Ukraine nicht dem NATO-Militärbündnis beitreten würde.

Als der vorgeschlagene Vertrag von Washington abgelehnt wurde, schienen die Würfel gefallen zu sein. Am 21. Februar hielt Putin eine Rede, in der er auf die Missstände einging. Am 24. Februar hielt Putin eine weitere Rede, in der er die Rechtfertigung und die Ziele der Militärintervention zur „Entmilitarisierung“ und „Entnazifizierung“ der Ukraine bekannt gab.

Der russische Außenminister Lawrow sagte später: „Hier geht es nicht um die Ukraine. Dies ist das Ergebnis einer Politik, die der Westen seit Anfang der 1990er Jahre betreibt.“

Schon wieder Afghanistan?

Wie bereits erwähnt, bewertet der Rand-Bericht die Kosten und den Nutzen verschiedener US-Aktionen. Es wird als „Nutzen“ angesehen, wenn die verstärkte US-Hilfe für die Ukraine zum Verlust von russischem Blut und russischen Ressourcen führt. Der Bericht spekuliert über die Möglichkeit einer russischen Truppenpräsenz in der Ukraine und deutet an, dass dies „im eigenen Land ziemlich umstritten werden könnte, wie es beim Einmarsch der Sowjets in Afghanistan der Fall war.“ (S. 99 des vollständigen Berichts)

Dieser historische Bezug ist bedeutsam. Ab 1979 finanzierten und trainierten die USA und Saudi-Arabien sektiererische ausländische Kämpfer, um in Afghanistan einzumarschieren und die dortige Regierung zu destabilisieren. Ziel war es, die sozialistisch orientierte Regierung zu stürzen und die Sowjetunion dazu zu bringen, die destabilisierte Regierung zu unterstützen. Diese machiavellistischen Ziele wurden auf Kosten von Millionen afghanischer Bürger erreicht, deren Land seither nicht mehr dasselbe ist.

Es scheint, dass die ukrainischen Bürger in ähnlicher Weise manipuliert werden, um den Zielen der USA zu dienen.

Eine „unvorteilhafte Friedensregelung“

In dem Rand-Bericht heißt es: „Eine Aufstockung der US-Militärhilfe würde sicherlich die Kosten für Russland in die Höhe treiben, doch könnte dies auch den Verlust ukrainischer Menschenleben und ukrainischen Territoriums erhöhen oder zu einer nachteiligen Friedensregelung führen.“

Aber für wen wäre eine Friedensregelung „nachteilig“? In der Ukraine gehen derzeit Menschenleben und Territorium verloren. Seit dem Putsch von 2014 sind in der östlichen Donbass-Region über vierzehntausend Ukrainer ums Leben gekommen.

Eine Friedensregelung, die allen Ukrainern Grundrechte garantiert und die Neutralität des Staates in der Rivalität der Großmächte, wäre für die meisten Ukrainer von Vorteil. Nur das außenpolitische Establishment der USA einschließlich des militärisch-medialen Industriekomplexes der USA und die ukrainischen Ultranationalisten wären „benachteiligt“.

Da die Ukraine ein Vielvölkerstaat ist, wäre es wohl am besten, diese Realität zu akzeptieren und eine nationale Kompromisslösung zu finden, die allen Ukrainern zugute kommt. Klient einer weit entfernten ausländischen Macht zu sein, liegt nicht im nationalen Interesse der Ukraine.

Der Rand-Bericht zeigt, wie sich die US-Politik auf Maßnahmen konzentriert, die Russland schaden, und Drittländer (die Ukraine) zu diesem Zweck manipuliert.