Gesunder belgischer Elite-Rennfahrer (28) bricht nach Herzinfarkt zusammen und stirbt

Der belgische Radsportler Cedric Baekeland (28) aus Roeselare ist während eines Trainingslagers auf der spanischen Insel Mallorca an einem Herzinfarkt gestorben. Er litt an Herzproblemen, warnte einen Fahrer, mit dem er ein Zimmer teilte, und brach dann zusammen.

Baekeland wurde vergeblich wiederbelebt. Die Radsportwelt ist in tiefer Trauer nach dem plötzlichen Tod des Elitefahrers, schreibt Het Nieuwsblad. Er war kürzlich untersucht worden. Der Test ergab, dass er bei bester Gesundheit war.

Schottischer Radfahrer (28) ebenfalls verstorben

Our thoughts go out to the family and friends of John Paul, as we bring the very sad news of his passing.



A brilliant cyclist who represented Scotland at @Glasgow2014, John was also a wonderful person both on and off the bike, who will be sorely missed by our cycling community. pic.twitter.com/UVt8IVHWcm